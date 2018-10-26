خبراء يشخّصون أسباب تراجع دور الأحزاب بعد "الربيع العربي"

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

في خضمّ التحولات العميقة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنة2011، غداة الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة، وأدّت إلى سقوط أربعة أنظمةِ حُكْم، واهتزاز أنظمة أخرى، سلّط خبراء مغاربة ودوليون الضوء على تراجع دور الأحزاب السياسية والوسطاء المجتمعيين، وانعكاس هذا التراجع على الأوضاع السياسية والاجتماعية في دول المنطقة.

محمد الهاشمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، اعتبر أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تحولا كبيرا منذ سنة 2011 بفضل "الربيع العربي"، الذي أفضى إلى خلخلة أركان "سياسة الهيمنة" التي كانت تنهجها الأنظمة الحاكمة في المنطقة، ومكّنتها من كَسْب ولاء الأحزاب السياسية، وبسْط هيمنتها على المجتمع.

وأبرز الهامشي أنّ الأنظمة الحاكمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب اندلاع ثورات "الربيع العربي"، تراجعت هيمنتها على مختلف مناحي الحياة السياسية والمجتمعية بعد أن تمخّضت هذه الثورات عن بروز فاعل جديد على الساحة أزاح الوسطاء الاجتماعيين التقليديين، إذ أضحت الشعوب "الثائرة" في مواجهة مباشرة مع الأنظمة الحاكمة.

وأردف المتحدث أن ثورات "الربيع العربي" كشفت عن فقدان مجتمعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة الشباب، الثقة في الأحزاب السياسية وباقي الوسطاء التقليديين، "لشعورهم بأنهم منبوذون من طرف المؤسسات السياسية، وهذا ما يتجلى في ضعف المشاركة في الانتخابات، لأنهم لا يَرَوْن أي تأثير لأصواتهم في تغيير الأوضاع في بلدانهم".

وقدم أستاذ التعليم العالي بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة جملة مِن الأمثلة حول فُقدان الثقة في الأحزاب السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستحضرا في هذا الإطار النتائج الجيدة التي حققها المرشحون المستقلون في الانتخابات البلدية الأخيرة بتونس، حيث تفوقوا على الحزبين المتصدرين للمشهد السياسي التونسي، النهضة ونداء تونس، معتبرا أن هذه النتائج "تُبرز بجلاء عدم ثقة الشباب في الوجوه السياسية المألوفة".

وعلى الرغم من بروز فاعلين جددا في الساحة السياسية بمنطقة "مينا"، فإن هؤلاء الفاعلين بحاجة إلى تملّك كفاءات لتكوين تحالفات سياسية، سواء على المستوى الافتراضي أو الواقعي، كما يرى الهاشمي.

واستهلت سلوى الزرهوني، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط، مداخلتها في ندوة "الأحزاب السياسية، المجتمع المدني وفاعلية المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بطرح سؤال "كيف يمكن للحكومات في المنطقة أن تواجه الثورات المتنامية؟".

وخصصت الزرهوني الحيّز الأكبر من مداخلتها للحديث عن التجربة المغربية في التعاطي مع الحراك الاجتماعي الذي شهدته المملكة سنة 2011، والذي قادته "حركة 20 فبراير"، مبرزة أن الشرعية الدينية والتاريخية التي يتمتع بها النظام الملكي في المغرب حالت دون وقوع شرخ بينه وبين الشارع، وحصّنته من المطالبة بإسقاطه، كما حصل في دول أخرى تحكمها أنظمة جمهورية.

من العوامل الأخرى التي نأت بالنظام الملكي في المغرب عن مطالب إسقاطه أن الاستراتيجية التي ينهجها في الحكم تقوم على عدم الاصطفاف في صفّ جهة بعينها، حسب تحليل الزرهوني، مشيرة إلى أن المشهد السياسي المغربي يتميز بوجود مؤسسات سياسية في الواجهة يتصارع فيها الفرقاء السياسيون، وفوق هذه المؤسسات توجد المؤسسة الملكية، "التي تغطي على الجميع".

وتحدثت الباحثة البريطانية سابنام هوليداي عن التجربة الإيرانية في تعاملها مع الأصوات المطالبة بالتغيير، وبإرساء أسس الديمقراطية، في ظل الضغوط الدولية التي تتعرض لها، لتخلص إلى أن "الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر في أي دولة إذا كانت بإملاءات خارجية، بل يجب ان تكون مبنية على قناعة داخلية".

جدير بالذكر أن ندوة "الأحزاب السياسية، المجتمع المدني وفاعلية المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" نظمها كل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والجمعية المغربية للعلوم السياسية ومؤسسة Konrad Adenauer Stiftung الألمانية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة.