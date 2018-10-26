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خبراء يشخّصون أسباب تراجع دور الأحزاب بعد "الربيع العربي"

خبراء يشخّصون أسباب تراجع دور الأحزاب بعد "الربيع العربي"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:00

في خضمّ التحولات العميقة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنة2011، غداة الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة، وأدّت إلى سقوط أربعة أنظمةِ حُكْم، واهتزاز أنظمة أخرى، سلّط خبراء مغاربة ودوليون الضوء على تراجع دور الأحزاب السياسية والوسطاء المجتمعيين، وانعكاس هذا التراجع على الأوضاع السياسية والاجتماعية في دول المنطقة.

محمد الهاشمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، اعتبر أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تحولا كبيرا منذ سنة 2011 بفضل "الربيع العربي"، الذي أفضى إلى خلخلة أركان "سياسة الهيمنة" التي كانت تنهجها الأنظمة الحاكمة في المنطقة، ومكّنتها من كَسْب ولاء الأحزاب السياسية، وبسْط هيمنتها على المجتمع.

وأبرز الهامشي أنّ الأنظمة الحاكمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب اندلاع ثورات "الربيع العربي"، تراجعت هيمنتها على مختلف مناحي الحياة السياسية والمجتمعية بعد أن تمخّضت هذه الثورات عن بروز فاعل جديد على الساحة أزاح الوسطاء الاجتماعيين التقليديين، إذ أضحت الشعوب "الثائرة" في مواجهة مباشرة مع الأنظمة الحاكمة.

وأردف المتحدث أن ثورات "الربيع العربي" كشفت عن فقدان مجتمعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة الشباب، الثقة في الأحزاب السياسية وباقي الوسطاء التقليديين، "لشعورهم بأنهم منبوذون من طرف المؤسسات السياسية، وهذا ما يتجلى في ضعف المشاركة في الانتخابات، لأنهم لا يَرَوْن أي تأثير لأصواتهم في تغيير الأوضاع في بلدانهم".

وقدم أستاذ التعليم العالي بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة جملة مِن الأمثلة حول فُقدان الثقة في الأحزاب السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستحضرا في هذا الإطار النتائج الجيدة التي حققها المرشحون المستقلون في الانتخابات البلدية الأخيرة بتونس، حيث تفوقوا على الحزبين المتصدرين للمشهد السياسي التونسي، النهضة ونداء تونس، معتبرا أن هذه النتائج "تُبرز بجلاء عدم ثقة الشباب في الوجوه السياسية المألوفة".

وعلى الرغم من بروز فاعلين جددا في الساحة السياسية بمنطقة "مينا"، فإن هؤلاء الفاعلين بحاجة إلى تملّك كفاءات لتكوين تحالفات سياسية، سواء على المستوى الافتراضي أو الواقعي، كما يرى الهاشمي.

واستهلت سلوى الزرهوني، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط، مداخلتها في ندوة "الأحزاب السياسية، المجتمع المدني وفاعلية المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بطرح سؤال "كيف يمكن للحكومات في المنطقة أن تواجه الثورات المتنامية؟".

وخصصت الزرهوني الحيّز الأكبر من مداخلتها للحديث عن التجربة المغربية في التعاطي مع الحراك الاجتماعي الذي شهدته المملكة سنة 2011، والذي قادته "حركة 20 فبراير"، مبرزة أن الشرعية الدينية والتاريخية التي يتمتع بها النظام الملكي في المغرب حالت دون وقوع شرخ بينه وبين الشارع، وحصّنته من المطالبة بإسقاطه، كما حصل في دول أخرى تحكمها أنظمة جمهورية.

من العوامل الأخرى التي نأت بالنظام الملكي في المغرب عن مطالب إسقاطه أن الاستراتيجية التي ينهجها في الحكم تقوم على عدم الاصطفاف في صفّ جهة بعينها، حسب تحليل الزرهوني، مشيرة إلى أن المشهد السياسي المغربي يتميز بوجود مؤسسات سياسية في الواجهة يتصارع فيها الفرقاء السياسيون، وفوق هذه المؤسسات توجد المؤسسة الملكية، "التي تغطي على الجميع".

وتحدثت الباحثة البريطانية سابنام هوليداي عن التجربة الإيرانية في تعاملها مع الأصوات المطالبة بالتغيير، وبإرساء أسس الديمقراطية، في ظل الضغوط الدولية التي تتعرض لها، لتخلص إلى أن "الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر في أي دولة إذا كانت بإملاءات خارجية، بل يجب ان تكون مبنية على قناعة داخلية".

جدير بالذكر أن ندوة "الأحزاب السياسية، المجتمع المدني وفاعلية المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" نظمها كل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والجمعية المغربية للعلوم السياسية ومؤسسة Konrad Adenauer Stiftung الألمانية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:40
لان الاحزاب لايهمها الا مصالحها الخاصة والمناصبو الامتيازات لا يهمها لا ومواطن ولا وطن .
خير دليل هو حزب الندالة و التعمية الذيكان يقيم الدنيا و يقعدها في المعارضة اما الان فقد تجبر و طغى و اقهر الشعب .
اتعجب ممن يدافع عن هذا الحزب المشؤوم !!!)
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2 - الحليم الحيران!!! الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:46
لا أتفق مع التحليل الذي يخص المغرب.عدم المناداة والمطالبة بإسقاط النظام كان نتيجة الحكمة والرزانة والمسؤولية التي تحلى بها شباب 20 فبراير،أرادوا التغيير الهادئء دون الدخول في المجهول.لكن للأسف الشديد النظام الملكي لم يستوعب الدرس بشكل جيد، واعتقد أن الشعب سيقبل بحكمه مهما بلغ الأمر من سوء.فنرى بعد حراك الريف الملك يستمع لأصدقائه ومستشاريه بدل الإستماع لمطالب الناس.وهذا مؤشر خطير على استقرار البلد على المدى البعيد.والسؤال الذي أطرحه دائما:بعد حراك20 فبراير لجأ الملك إلى تغيير الدستور والوعد بالديموقراطية الحقيقية لتهدئا الشارع،وبعد الإنقلاب على الدستور والديموقراطية ماذا سيقدم للناس إذا خرجوا من جديد بالملايين يطالبون بالتغيير؟؟؟ يجب أن يبحث عن الجواب اليوم وليس غدا.ونتمنى أن لا يسأل صاحب هيبة الدولة كي لا يقنعه بالطريقة التي اتبعها بشار الأسد في سوريا،لأن تلك الحالة خاصة ولن تقبل الدول الأوربية بتكرارها في المغرب.
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3 - جواد أبير الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:49
تراجع تقةالمواطن في الاحزاب السياسية يرجع لعدة أسباب ومن أهمها ان اغلبية المنتخبين عنذما يصلون للكرسي يعملون من أجل المصلحة الخاصة وينسون وعودهم الكاذبة التي قدموها للمواطن البسيط والمقهور وهذا الأخير تقهر بالكذوب لهذا عزف عن التصويت
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4 - maroc الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:50
أسباب واضحة وضوح الشمس عندما لم ينجح الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا يعني الشعب المغربي شاف النتيجة ونتا برگم وأنا نفهم?
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