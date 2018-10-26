مكتب السكك الحديدية يندد بعرقلة حركة القطارات

هسبريس - و.م.ع

ندد المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، بعرقلة النقل السككي على إثر اضطراب في حركة القطارات بمحور الدار البيضاء -القنيطرة.

وأوضح المكتب في بلاغ أن القطار رقم 2 الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء، توقف اليوم الجمعة على الساعة السابعة والنصف، بمحطة المحمدية إثر عطب تقني على مستوى مركز القيادة بهذه المحطة.

وعلى إثر هذا الحادث، يضيف البلاغ، عمد بعض المسافرين إلى احتلال السكة قصد عرقلة حركة جميع القطارات، رافضين عملية نقلهم على متن قطار آخر، بحيث تحول الوضع إلى اعتصام احتجاجي، وأوقفوا بالتالي حركة النقل على محور الدار البيضاء -القنيطرة.

وأكد المصدر أنه وبالرغم من تدخل مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية والسلطات المحلية، فإن الاعتصام تواصل وتحول معه تأخير 30 دقيقة إلى تأخيرات طويلة تسببت في إلغاء عدة قطارات، منددا بهذه العرقلة على مستوى السكك الحديدية ومقدما اعتذاره لزبائنه على الإزعاج الذي تكبدوه.