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كُتّاب وآراء
مكتب السكك الحديدية يندد بعرقلة حركة القطارات
ندد المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، بعرقلة النقل السككي على إثر اضطراب في حركة القطارات بمحور الدار البيضاء -القنيطرة.
وأوضح المكتب في بلاغ أن القطار رقم 2 الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء، توقف اليوم الجمعة على الساعة السابعة والنصف، بمحطة المحمدية إثر عطب تقني على مستوى مركز القيادة بهذه المحطة.
وعلى إثر هذا الحادث، يضيف البلاغ، عمد بعض المسافرين إلى احتلال السكة قصد عرقلة حركة جميع القطارات، رافضين عملية نقلهم على متن قطار آخر، بحيث تحول الوضع إلى اعتصام احتجاجي، وأوقفوا بالتالي حركة النقل على محور الدار البيضاء -القنيطرة.
وأكد المصدر أنه وبالرغم من تدخل مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية والسلطات المحلية، فإن الاعتصام تواصل وتحول معه تأخير 30 دقيقة إلى تأخيرات طويلة تسببت في إلغاء عدة قطارات، منددا بهذه العرقلة على مستوى السكك الحديدية ومقدما اعتذاره لزبائنه على الإزعاج الذي تكبدوه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
كونوا تحشموا ....أليس لمصالح المواطنين ومواعيدهم اي اعتبار عندكم.؟؟؟؟
وماذا عن تأخير 3 ساعات وقد حصل لقطار كنت أنا فيه شخصيا وبالليل وفي منطقة خلاء !!
يجب ان يرموا الورود على القطارات وسككها وموظفيها لخدماتهم النبيلة واحترامهم للوقت وللمواطنين وراحتهم وحياتهم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
في الحقيقة المهازل تتوالى و الضحك على الدوقون تطال المغاربة دون استثناء ، ربنا اطح بهؤلاء دون رجعة
والغايب حجته معاه
ياك لزرب مات عفوا اعتقلتوه
المهم ان المستهلك لم يعد يشتكي عند من ينعم بالامتيزات من
السكن و المنح و النقل و الاستشفاء و اجرة جوج فرنك
الكل يحلم ان يسترجع الضريبة و الاقتطعات التي تزيدون فيها لتغطية سفرياتكم و تعليم ابنائكم الذين هجروكم الى البلدان التي توقعون معها الاتفاقيات كمجاملة منهم لمساعدتكم على حماية السياج الذي يصعب لابني اجتيازه .