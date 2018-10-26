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الرئيسية | مجتمع | مكتب السكك الحديدية يندد بعرقلة حركة القطارات

مكتب السكك الحديدية يندد بعرقلة حركة القطارات

مكتب السكك الحديدية يندد بعرقلة حركة القطارات
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:05

ندد المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، بعرقلة النقل السككي على إثر اضطراب في حركة القطارات بمحور الدار البيضاء -القنيطرة.

وأوضح المكتب في بلاغ أن القطار رقم 2 الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء، توقف اليوم الجمعة على الساعة السابعة والنصف، بمحطة المحمدية إثر عطب تقني على مستوى مركز القيادة بهذه المحطة.

وعلى إثر هذا الحادث، يضيف البلاغ، عمد بعض المسافرين إلى احتلال السكة قصد عرقلة حركة جميع القطارات، رافضين عملية نقلهم على متن قطار آخر، بحيث تحول الوضع إلى اعتصام احتجاجي، وأوقفوا بالتالي حركة النقل على محور الدار البيضاء -القنيطرة.

وأكد المصدر أنه وبالرغم من تدخل مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية والسلطات المحلية، فإن الاعتصام تواصل وتحول معه تأخير 30 دقيقة إلى تأخيرات طويلة تسببت في إلغاء عدة قطارات، منددا بهذه العرقلة على مستوى السكك الحديدية ومقدما اعتذاره لزبائنه على الإزعاج الذي تكبدوه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - idane الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:11
c normal car l oncf ne peut pas ne pas declarer in retard un jour.
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-1
2 - المتتبع الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:13
قطارات المغرب كلها تصل متاخرة والمغرب هو الدولة الوحيدة التي قطاراتها ليست لها عدد محدود في نقل المسافرين الا الدرجة الاولى
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3
3 - راك غادي في خاسران آحمادي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:15
الحل هو المقاظعة ترانات لخليع راها كتخلع
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2
4 - مغربية الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:15
باااز....المكتب يندد بعرقلة حركة سير القطارات. ولكن بالنسبة له مسموح ان يعرقل ويشل حركة المسافرين ويسبب لهم كل أنواع المعاناة...
كونوا تحشموا ....أليس لمصالح المواطنين ومواعيدهم اي اعتبار عندكم.؟؟؟؟
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3
5 - خليلوفيتش الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:17
ايييه ضربو و بكا سبقو و شكا المهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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0
6 - Hassan Sima الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:20
الناس مخالصا فلوسهـا تأخر گتر من 30دقيقة وجب تعويض المسافرين گل واحد أضروفو عطب تقني ماشي شغالنا عندگم متخصصين في مقرگم گاينة شي عرقلة أگثر من هـذا التأخير أنا شخصيا سأقاطع السفر على متنه
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7 - ميدو الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:22
من حقهم حتى نتوما عيقتو عطيو السكك الحديدية لشي شركة أجنبية توريكم الخدمة
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8 - سمير الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:24
يا مكتب السكك .. أما آن الأوان لتتوقفو عن استهتاركم بالشعب !!
وماذا عن تأخير 3 ساعات وقد حصل لقطار كنت أنا فيه شخصيا وبالليل وفي منطقة خلاء !!
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9 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:25
لأن المغاربة طفح بهم الكيل في استعبادهم وإذلالهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية. دائما تتأخر القطارات عن موعدها بوقت لا يحتمل في المحطات دون إعتذار. ويتنقل مسافروا القطارات مكدسين كبضاعة بخسة دون الاكتراث لإنسانيتهم .
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10 - مواطن زادو عليه ساعة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:25
الاعطاب التقنية هي من قتلت المسافرين على قطاركم بمدينة بوقنادل و الاعطاب الثقنية هي من تسببت في عدم وصول عدد كبير من الموضفين الى عملهم و الاعطاب التقنية هي من كانت سببا في الغاء العديد من المواعيد الطبية و تستمر رحلة الاعطاب التقنية ........
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11 - wood الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:26
الذي يعرقل حركة القطارات هو المكتب نفسه و ليس المواطنين . فبالنسبة لهذا المكتب المواطنون مجرد سلع أو دواب يجب أن يلتحقوا بمحطات القطار الذي سيقوم بنقلهم متى شاء و يوصلهم الى وجهاتهم وقتما يشاء و أن هؤلاء المواطنين ليست لهم لا مواعيد و لا أغراض يجب قضائها في أوقات محددة ، و لا أعمال أو وظائف يجب أن يلتحقوا بها في أوقات محددة . فالمكتب يهمه فقط المداخيل . فهذا الإرتباك الذي يعيشه قطاع النقل السككي لدليل أن بنيته التحتية متقادمة و متهالكة و تعاني عدة مشاكل و ان ما قيل عن مسؤولية السائق عن الحادثة ما هو للتغطية و التستر على هذا الواقع !!!
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12 - said78 الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:27
كيف يعقل محو الخطاء الجسيم الذي ادى الى اراقة الدماء على مستوى بوقنادل في سائق القطار الذي يعتبر كبش الفداء. 30 سنة من التجربة لهذا السائق وفي الاخير يتم اتهام السائق . يجب اعادة التحقيق في النازلة
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13 - روح المواطنة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:27
ولكن زبناءه من قام بالاحتجاج فلمن تعتذر ادارة السكك الحديدية أم انها تحاول تصوير المعترضين على أنهم من المخربين ليس هكذا تعالج الأمور وليس هكذا يكون الاصلاح اطلقوا سراح السائق البريء واهتموا بالصيانة فالقطاع مربح وكفى من رمي المسؤولية على الآخر .
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14 - ولد العاصمة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:28
فعلا المواطنون مخطئون
يجب ان يرموا الورود على القطارات وسككها وموظفيها لخدماتهم النبيلة واحترامهم للوقت وللمواطنين وراحتهم وحياتهم
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15 - MATADOR الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:28
هل هي لعنة اصابت سكك الحديد ام هو سوء تسيير وتدبير كما في باقي القطاعات
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16 - عبد الصمد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:28
الحل الوحيد والاوحد بيع المكتب الوطني للسكك للخواص ولعدة شركات الحل لتطور النقل السككي بالمنافسة
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17 - محمد سليماني الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:30
طاحت الصمعة علقو الحجام الهضرة بزااااااف........
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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18 - tariq الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:30
ههههه والمكتب لايعرف الاعتدار على التأخير الدائم يصل بعض الاحيان الى ساعتين اهو يتعامل مع مواطنين او بالاحرى زبناء والزبو له حق على المكتب
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19 - شكيب الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:33
من الذي يجب ان يقف امام قاضي التحقيق اعمارة و لخليع ام سائق القطار ؟
في الحقيقة المهازل تتوالى و الضحك على الدوقون تطال المغاربة دون استثناء ، ربنا اطح بهؤلاء دون رجعة
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20 - مواطن الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:34
لا عجب في أنكم تتمادون أكثر و أكثر في عجرفتكم، يحق لكم أن تفعلوا ما شئتم طالما المواطن المغربي الحر ما زال صابراً على جهلكم، لكن حذاري ثمّ حذاري من غضب المقهور لأنّه يصعب تنبئ ردّة فعله. ( اللهم زِدنا صبراً على هذا الصبر).
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21 - كمر الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:35
واعجباه العرقلة والتأخير اصبح يسببه المسافرون وليس انتم
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22 - متضرر الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:35
قطارات الموت المغربية خدمات دون المستوى وأساليب الترهيب والقمع متواجدة بكترة إضافة إلى قلة الأمن اما التأخيرات فحدث ولا حرج.
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23 - نورالدين العيسي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:37
ضربني وبكا سبقني وتشكا
والغايب حجته معاه
ياك لزرب مات عفوا اعتقلتوه
المهم ان المستهلك لم يعد يشتكي عند من ينعم بالامتيزات من
السكن و المنح و النقل و الاستشفاء و اجرة جوج فرنك
الكل يحلم ان يسترجع الضريبة و الاقتطعات التي تزيدون فيها لتغطية سفرياتكم و تعليم ابنائكم الذين هجروكم الى البلدان التي توقعون معها الاتفاقيات كمجاملة منهم لمساعدتكم على حماية السياج الذي يصعب لابني اجتيازه .
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