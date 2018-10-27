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الرئيسية | مجتمع | "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي

"أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي

"أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي
هسبريس- عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:00

في مفارقة تبدو غريبة، وجهت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، أسئلة إلى وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، تحتج من خلالها على دواعي استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة.

في الصدد ذاته، وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفهيا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يُطالبه فيه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه.

ووصف الفريق في السؤال الذي يحمل توقيع النائبين سليمان العمراني وحسن الحارس القرار المذكور بـ"المفاجئ"، مطالبا أيضا بكشف أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها الحكومة في الموضوع، والاعتبارات التي دعت الحكومة إلى إقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة.

وأوضح الفريق في السؤال أسفه لأن "القرار لم يأخذ بعين الاعتبار انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، بصرف النظر عن الإجراءات المصاحبة التي ستقوم بها الحكومة، خصوصا في ما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد".

من جهة ثانية، اعتبرت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في سؤال شفوي آني إلى وزير الوظيفة العمومية، اعتماد حكومة العثماني التوقيت الصيفي بشكل دائم أمرا "لا نفهم مبرراته والغايات منه، ما يقضي تسليط الأضواء عليه وعلى أثاره الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف "رفاق بنعبد الله" أن التوقيت المعمول به حاليا "يطرح عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، لاسيما بالنسبة للمتمدرسين الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل، ويسبب قلة ساعات النوم المتاحة أمامهم".

وزاد المصدر البرلماني: "كما يطرح التوقيت الصيفي عدة مشاكل بالنسبة لمرتفقي الإدارات العمومية في المناطق الجبلية والنائية؛ ناهيك عن المخاطر الأمنية التي تهدد سلامة المواطنات والمواطنين المترتبة عنه".

وزادت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية: "الاتحاد الأوروبي حرص على معالجة آثار التوقيت المستمر بعد إجرائه عدة دراسات أفضت إلى وقوفه على تراجع مردودية القوى المنتجة حلال فترات اعتماد التوقيت الصيفي، ما يقتضي بالنسبة إلينا القيام بدراسات مماثلة، ومراجعة قراراكم المتصل بالاعتماد الدائم للتوقيت الصيفي".

وكان الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أكد أن القرار الحكومي جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبد الرحمان السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:09
أتساءل هل ما شرع بخصوص التوقيت هومن اختصاص الحكومة أم أنه اختصاص البرلمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن الأمر يتعدى الزيادة والنقصان لتشريع يخص ترسيم غرينيتش+1؟؟؟؟؟؟
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2 - مدوخ السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:10
ماعرفتش علاش القرارات اللي ضد الشعب تايتصادق عليها بين ليلة و ضحاها و بسرعة غريبة جدا. بدات بقانون التجنيد و دابا قانون الساعة الاضافية. رغم أن هاد القوانين ماكانتش فالبرنامج الحكومي و باينة للعيان انها ستأثر على الحياة اليومية لملايين الاسر.. و من جهة أخرى.. نجد على سبيل المثال.. مسلسل الحوار الاجتماعي. الذي فاق مسلسل سامحيني في حلقاته.. لم يتوصل بعد الى توافق.كم ظلت مجموعة من مشاريع القوانين و ملفات الفساد حبيسة الرفوف.. من حسن حظهم و من بؤسنا نحن.. أننا نحب وطننا بدون مقابل..
لا تستغلوا وطنيتنا فتستعبدونا.
لاتقتلو فينا و في اطفالنا حب الوطن.

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3 - حكومةالباجدةفي مواجهةالشعب السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:11
حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و ودكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة تدفع البلاد والعباد دفعا نحو الهاوية والهلاك و نفق مسدود و مجهول المألات والعواقب بسياساتها اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية الأحادية التي أجهزت على الحقوق و المكتسبات الإجتماعية و الإقتصادية أو ما تبقى منها لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية في الوقت الذي كان ينتظر الكثير و الكثير من والإجراءات الاجتماعية و الاقتصادية التي تحدث انفراجا في هاته الأوضاع المتأزمة و المتردية لكن يفاجئ بهذا القرار الذي يظهر الاستعداء المجاني لمحكومة خدام الدولة لعموم الشعب الكادح والمقهور.
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4 - Said السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:12
هههه ياك قلتو صادقت الحكومة يعني الاغلبية كلها ملي سمعتو الشعب ثار عليكوم درتو روسكوم مافيراسكومش اش هاذ العبت لعب دراري راكوم آخر واحد تفكرو فيه هو الشعب بلاش ديك الاسطوانة ديال الكهرباء انتم كيتحكمو فيكم صحاب الاموال لباغين نفس توقيت فرنسا وباراكا من سكوبي الخاوي
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5 - مغربي السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:12
فقدنا التقة مند زمان في الحكومات المتعاقبة وكن نحسن الضن بهاد العتماني لكن ضهر بان لاحول له ولا قوة الا ديك الابتسامة الشاحبة ديالو
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6 - سؤال؟ السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:13
سؤالي موجه للبرلمانيين وأعضاء الحكومة.
هده الساعة ليست في صالحكم لأن ابنائكم سوف يجدون انفسهم مظطرين لنهوض ليلا باكر لدهاب الى المدرسة مما سيؤثر على صحتهم النفسية والعقلية ويصبحون مجانين بهده الساعة الإضافية.
ومن يشك في دالك فأيام بيننا.
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7 - abdo السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:13
ليس هناك لا حكومة ولا احزاب ولا برلمان إنما الذي يتحكم هو الامبراطور الاروبي خاصة ماما فرنسا ... لا زال الاستعمار قائمة لم يخرج بعد
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8 - المحكور السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:13
كل هذه المؤشرات تبين ان الامر ليس بيد العثماني وان التعليمات قادمة من السلطة العليا . فينال
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9 - مواطن السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:15
المغرب يعمل بتوقيت غرينتش وليس غرينتش +١ منذ سنين وهو التوقيت الذي عمل به ابائنا واجدادنا ولا يمكن ان نغيره بين عشية وضحاها
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10 - وجدي السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:15
" اللعاب حميدة والرشام حميدة فقهوة احميدة" هذا هو حال حكومتنا التي يدعي رئيس الحكومة انها منسجمة
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11 - الخبير والخبراء السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:17
دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت،

وماذا عن الجوانب الغير الصحية في إضافة ساعة للتوقيت الرباني، الذي خلق الكون وجعله يدور بنظام ، وعلم، لم ولن يعلمه، خبراء العالم ؟؟؟
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12 - مواطن السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:18
جاب الله الاتحاد الاشتراكي عندو غير وزير واحد فالحكومة. رجع الدخول المدرسي و الاداري مع الفجر....بلا ما يعرف علاش..... لكن الوزير الاتحادي عارف حاجة وحدة. الى ما مادارش داكشي لي قالو ليه الشركات المتعددة الجنسيات. مايبقاش وزير.
و الاتحاد مايبقاش فالحكومة... هادشي مايمكنش وخا يرجع الدراسة بالليل.
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13 - الشعب يريد السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:19
واش هاذ الحكومة مازال تحلم إصوت عليها شي حد
الساعة هي الأخيرة ما قدراتش تنقص فيها فما بالك بالمحروقات و المواد الإستهلاكية و الماء و الكهرباء و الى غير ذالك
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14 - mohammed السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:19
لن اسامح من أضاف هذه الساعة الغير قانونية ولا أخلاقية دمرتمونا بقراراتكم الميؤوس منها
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15 - معربية حرة السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:19
احنا ضد هاذ ااساعة الاضافية ماشي فالصالح ديالنا حرام هادشي لي كديروا حادكين غير فالزيادة وشي حاجة فصالح الشعب الله يجيب
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16 - غضبان السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:20
كان المغاربة غاضبين وهم ينتظرون ان تنقص الحكومة ساعة ,ورغم ان الاخيرة قررت عدم نقص ساعة والابقاء على نفس التوقيت فقد بقو غاضبين
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