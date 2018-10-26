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قبائلَ بسوس تحتج أمام البرلمان طلبا للحماية من الرعاة الرّحل

قبائلَ بسوس تحتج أمام البرلمان طلبا للحماية من الرعاة الرّحل
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 23:30

بعد استفحال الاعتداءات التي يتعرضون لها، واستباحة أراضيهم الزراعية من طرف الرعاة الرّحل، حجّ مئات المواطنين من قبائل مختلفة بمنطقة سوس إلى العاصمة الرباط، حيث خاضوا وقفة احتجاجية طالبوا فيها المسؤولين بحمايتهم من هؤلاء الرّحل.

وصدحت حناجرُ المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، المؤطّرين بعدد من جمعيات المجتمع المدني، بشعارات تندد بالهجومات التي تتعرض لها ممتلكاتهم من طرف الرعاة الرحل، مطالبين الدولة برفع الضرر عنهم وتوفير الحماية لهم.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل: "هذا عار هذا عار، سوس في خطر"، "لا لإفساد ونهب أملاك سكان سوس - ماسة من طرف الرعاة الرحل"، متهمين السلطات بـ"التقاعس عن حمايتهم من الهجمات التخريبية التي ينفذها الرعاة الرحّل".

وشهدت جهة سوس - ماسة خلال الشهور الأخيرة تزايدا لهجمات الرعاة الرحل على ممتلكات السكان المحليين، والاعتداء عليهم جسديا، كما حصل بنواحي تارودانت قبل أسابيع، حين عمَد رعاة رحّل إلى تعنيف مواطنين بمنطقة إدوسكا أوفلا، وتجريدهم من ملابسهم واحتجازهم. وقد تم توثيق الاعتداء والحجز في مقاطع فيديو.

وقالت الجمعيات الداعية إلى الوقفة الاحتجاجية إن "الرعاة الرحل يمارسون عنفا وحشيا ضد مواطنين يدافعون عن ممتلكاتهم أمام تقاعس السلطات، التي تبدو متواطئة بشكل مكشوف مع الرعاة، على حساب أمن وسلامة السكان، رجالا ونساء".

وفي تصريح لهسبريس، قال محمد آيت سي، وهو فاعل جمعوي من قبيلة آيت علي: "نحن نتعرض لاعتداءات شنيعة من طرف الرعاة الرحل. الناس لا يتوفرون على الماء، لديهم فقط "مطفيات"، وحين يأتي الرعاة يُفرغونها بواسطة مضخّات لسقي دوابهم".

وأضاف "حين نطالب الرعاة الرحل بأن يرحلوا عن أراضينا يقولون لنا نحن نتوفر على رُخص، ونحن نريد أن نعرف من هي الجهة التي تُسلّمهم هذه الرخص التي يدّعون بأنهم يتوفرون عليها".

ويقول المواطنون المحتجون إنَّ هدفهم من خوض وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان "هو إيصال صوتنا إلى المسؤولين الكبار في الدولة". وقال محمد آيت سي: "كيجي الدرك الملكي، ولكن عياوْ من التدخل، هم كيقولو هادشي فُوق منا وما عندنا ما نديرو لكم"، مضيفا "يجب على الحكومة أن تتدخّل لحمايتنا وحماية ممتلكاتنا".

من جهته، قال علي باديس، وهو مغربي من تفراوت مقيم بالديار الفرنسية، إن "الرعاة الرحّل يهجمون على أراضينا التي يعيش منها السكان، الذين ارتأوا البقاء في بلداتهم عوض الهجرة إلى المدينة. الدولة تقول إنها تريد أن تحدّ من الهجرة من العالم القروي إلى العالم الحضري، لكنها في حالتنا لم تُوفّر لنا شروط البقاء"، مضيفا "مشينا لفرنسا نجيبو الفلوس باش نستتمروها فالمغرب، وملي رْجعنا لقينا البلاد مْشات".

وفضلا عن مشكل الرعاة الرحل، تعاني قبائل سوس من انتشار الخنزير، الذي يعتدي على ممتلكاتهم الزراعية، ولا يُسمح لهم بقتله. وقال علي باديس: "الحلّوف هْلكنا. العيالات فاش كيديو اولادهم للمدرسة فالصباح كيهجم عليهم الحلوف وكيرجعو فحالهم، وهادشي كيزيد فالهدر المدرسي فالمنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الظلم الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 23:57
لا حول و لا قوة الا بالله دولة كحلة مند فترة وقع نفس الشي في دكالة و عبدة وايضا لم تتدخل السلطات العمومية اعتدوا على الناس بوحشية بحيث انهم دخلوا عليهم الى المنازل ويعتدون عليهم بكل وحشية
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15
2 - Moussa الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 23:57
Enough is Enough. It’s way past time for something to be done to stop the invasion of our lands and properties. The government is doing absolutely nothing to protect us and our families are being robbed and harassed daily !!!
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8
3 - رشيد من فرنسا مغربي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 23:59
والله حكام البلد لا يهتمون بالشعب من شمال البلاد الى جنوبه كولشي واكل الدق ، والله اتمنى لو استعمرتنا فرنسا أو اسبانيا والعربون هو مليلية وسبتة تفصلهم عن المغرب بعض الامتار لكن ف التنمية والتعليم تفصلهم قرون وعقود ، والمشكلة ف حكام البلد الذين ينهبون الثروة وتركوا للشعب الحكرة والتهميش والزراوطة ، متى سيستفيق الشعب من سباته لكي يقول كلمته فلقد وصل السيل الزبى ، المرجو النشر في نظري البلاد تسير نحو الهاوية برئاسة الربان وشكرا
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4 - الشعب السبت 27 أكتوبر 2018 - 00:01
عذرا إخوتي لا يسمع الصم البكم الدعاء...حتى واحد مكيسمع لنا في هاد البلاد مقابلينا غير بالزيادة كيزيدو لينا..شوفو غير الساعة زادوها ومبقاو بغاو يزولوها بقى غير يزولو الزيادات في المواد الأساسية..الله ياخد الحق..
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5 - مستغرب السبت 27 أكتوبر 2018 - 00:06
فيناهي الحكومة فيناهوما لزادو ساعة ألا ضاربنها بنعسة الله يأخذ فيهم الحق
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6 - لنسمي الأشياء بمسمياتها السبت 27 أكتوبر 2018 - 00:14
الرعاة يأتون من الصحراء، وأكثرهم مساندون للطرح الإنفصالي والبوليساريو..والدولة عاجزة أمام غطرستهم.والله كون دارها شي واحد من غير صحراوا حتا ياكل العصى.
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7 - حموكة السبت 27 أكتوبر 2018 - 00:19
يجب إيجاد بديل لرعاة الرحل الدين يضطرون للإعتداء على أصحاب الأراضي مشكلين عصابات تحت إسم جمعية يتواصلون فيما بينهم إدا ما كانت أدنى مقاومة حيث يجتمعون عبر سيارات رباعية الدفع تدهس وتعتدي على المزارعين بالحجارة وهدا ما نعاني منه نحن في دكالة جماعة كريديد
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8 - ولد حميدو السبت 27 أكتوبر 2018 - 00:19
الرعاة مجرد خدام اما أصحاب القطعان فمن أعيان...... ء
فعندما يحس الرعاة بتهديد السكان يتصلون بالاسلكي و بعدها تحضر سيارات رباعية الدفع باناس مدججين بالهراوات و حتى الأسلحة البيضاء و البندقيات
هم يربحون اموالا طائلة من الإبل و الماعز و السكان يضيعون في الغلل
الغريب هؤلاء الرحل يحضرون معهم حتى الحمير و لكنها غير مروضة و تقريبا وحشية
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9 - بغيتوا الفتنة السبت 27 أكتوبر 2018 - 00:23
وفين بغيتوا خوتنا الصحراويون يوكلوا جمالهم, نتقاسموا هاد الاراضي ويرعاو ماعزكم مع جمالهم ولا بغيتوا الفتنة,ا وا فين التضحية ديالنا حنا لمغاربة
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10 - مغريبي سوسي دوريجين السبت 27 أكتوبر 2018 - 00:24
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان وهاد المشكل ديال الرحال ( إمرحالن) موجود في الجنوب . تقول السلطة ﻻتستطيع السيطرة على الوضع الأمني . أوﻻ الرحل (إمرحالن) هم فقط سراحة (إمكساون) عند أسيادهم الجينيراﻻت والكولونيﻻت المغاربة . فقط يطبقوب التعليمات من أسيادهم . تانيا الحلوف ممنوع إتقتل . ﻷنه يجلب السياح . ويدمر ويخرب المحصول. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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