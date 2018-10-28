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"تصنيفات" تغضب مدافعين عن معتقلين إسلاميين

"تصنيفات" تغضب مدافعين عن معتقلين إسلاميين
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 06:45

عَزت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين سبب إقدام أحد المعتقلين الإسلاميين، وكان يُدعى قيْد حياته أسامة الغراس، على وضع حدّ لحياته داخل سجن "تيفلت 2"، الأسبوع الماضي، إلى "الردّة الحقوقية التي نتجت عن تصنيف السجناء وفْق النموذج الأمريكي"، وفق تعبير اللجنة.

وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي خاضت وقفة احتجاج في مدينة سلا، إنّ مسطرة تصنيف السجناء في المغرب المقتبسة من النموذج الأمريكي، "غلّبت إجراءات الضبط الأمني بشكل مبالغ فيه، على حساب المقاربة الاجتماعية والإنسانية والتربوية"، ودعت إلى وقف العمل بهذا النظام.

ووصفت الهيأة ذاتها الظروف التي يعيش فيها السجناء عموما، والمعتقلون الإسلاميون خصوصا، بـ"المأوساوية"، مشتكية من "هزالة التغذية المقدمة لهم وتقليص مدّة الفسحة والزيارة بشكل رهيب"، وتقليص عدد ومدة الاتصال بالعائلة بين مرة ومرتين في الأسبوع ولدقائق معدودة".

وحذرت الهيئة ذاتها من أن تؤدي الأوضاع داخل السجون إلى "احتقان غير مسبوق يدفع بالسجناء والسجون إلى ما لا يحمد عقباه"، كما انتقدت برنامج المصالحة الذي تسعى من خلاله الدولة إلى الدفع بالمعقلين الإسلاميين إلى مراجعة فكرية، معتبرة إياه "محاولة للالتفاف على قضية المعتقلين الإسلاميين".

وحمّلت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مسؤولية وفاة المعتقل الإسلامي أسامة الغراس، حسب ما جاء في بيان صادر عنها، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المكلف بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون.

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