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سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد

سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد
هسبريس من الرباط
السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:00

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة؛ وبذلك يكون التوقيت الجديد للمغرب دخل حيز التنفيذ رسميا.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".

المادة الثالثة من المرسوم المثير للجدل أكدت أن توقيت "غرينيتش + ساعة" يعمل به رسميا ابتداء من 28 أكتوبر 2018، أي غدا الأحد.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت إلى الرأي العام التعليمي وكذا أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنات والمواطنين أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 07 نونبر 2018، اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات.

وأوردت الوزارة أن الفترة الصباحية ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفترة ما بعد الزوال ستكون من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء، واعتبرت أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء ضمانا لتطبيق التوقيت الصيفي في أحسن الظروف، وكذا من أجل تأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم ومراعاة حاجيات الأسر".

وكان مجلس الحكومة المنعقد أمس الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق لـ2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.

وقررت الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (94)

1 - abybakk السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:19
Peuple: tais toi
on décide pour vous
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102
2 - amin السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:19
اللي بغا يربح العام طويل, علاش غا نفيقو بكري ومللي الناس ينعسوا حنا مزال فايقين شادين العسة. ودابا عاد باش العثماني علاش سماوه العثماني
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54
3 - Ahmed Zakaria السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:20
الحل كل مغربي يجمع باليزتو و نطلبوا اللجوء الإنساني في أي دولة تحترم الإنسانية
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134
4 - الاسم السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:20
السي العثماني مثله كمثل النائم الذي يتكلم اثناء نومه..
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96
5 - امازيغي و افتخر السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:20
يدو في يد خوه صافي ليس هناك لا نقابة و لا برلمان الحكومة مزروبة بزاف
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81
6 - جا يبوسو عماه السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:20
قاااالك راحة التلاميذ اشمن راااحة و هما عندهوم غير ساعة ديال الغدا فين ياكلو و فين يرتاحو و فين يمشيو فديك الساعة
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113
7 - omar السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:20
ضدا على إرادة الشعب وفي زمن قياسي يتم اتخاد قرار مجحف في حقه.حكومة ضد التيار "وإنا عكسنا". لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وأنتم وقراراتكم الى ;;;;;;;;
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90
8 - من طنجة السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:20
فكرة جيدة ولها إيجابيات في المساء.. لكن نتمنى كذلك الزيادة في الأجور وتحسين الصحة والتعليم.
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-152
9 - منير السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:21
خطة جهنمية مدروسة لإدلال الشعب المعربي ..تصوروا الاقتراح كان يوم الخميس و اجتماع المجلس الحكومي الجمعة و التصديق على هده الساعة الصيفية اليوم السبت...لم يسبق في تاريخ المملكة أن صودق على مشروع قانون وتنفيده بهده السرعة الضوئية
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131
10 - aziz السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:21
العثماني والحكومات السابقة والاحقة بيادق الباطرونا والبورجوازية تفعل ما تأمر به بطاعة عمياء لا يهمها مصلحة الشعب وصحته من قراراتها العرناء.وهدفها الوحيد ارضاء مول الشكارة فقط.
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71
11 - MEHDI السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:22
يديروا للي بغاو مكانخدمش بيها من نهار بدات ... كاندخل للمكتب مع 9 ديال الصباح وللي يجادلني كانقوللوا أنا غادي هلى الساعة الرمية وليس الساعة المفروضة وانتهى الكلام .
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22
12 - N.H السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:23
أعلن المغاربة الأحرار رجال و نساء أنه سيتم العمل بالساعة البيولوجية إبتداءا من يوم غد و على طول السنة كما أعلنا أنه لا يجوز و لا نقبل بأن يقرر حفنة من...في مصير 40 مليون نسمة
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60
13 - بنعلال السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:23
المهم الكل ينتقد سواء تغيير الساعة ام لا, نتذكر السنة الماضية عندما تغييرت كثر المحللون و العلماء و الرافضون ووووو.
اليوم تمت الاستجابة لهم ’ فيما لم تتغيير نفسية المنتقدون أبوا الى أن ينتقدوا.
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-52
14 - يوسف الزهري السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:23
والله حتى بغين فين هاد الحكومة الخدمة قاليك زايدين ساعة باش اوفر الضو المداريس مع هاد الضلام فالصباح بقوة توفير الضو گاعم كيخدو وحد نص سا عةحيت مكيوصل الضو دغية
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6
15 - الزبداني السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:23
اضن وبدون مبالغه الحكومه المغربيه تسارع فقط في التصديق على القرارات الخطا بالسرعى القصوى .لمادا لم تسارع في تنفيذ قرارات الزياده في اجور الموظيف والطبقه الشغيله وتسويه ملفات السكن العشواءي ووووووو ...وراها غي تزيد تزيان وراها غي تزيد تبلبل..
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23
16 - طالب حمان السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:24
لو كانت هده السرعة تطبق في تدبير الشأن العام لكنا أحسن من السويد لكن كل شيء في و طني لطبقة معينة حسبنا الله و نعم الوكيل
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28
17 - مواطن مغربي حر السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:24
التوقيت وقت الغداء غير كافى بالنسبة للاطفال البعيدة ساعة غير كافية اتمنا الملاحضة من المسؤلين او اقتصاد فى ساعة الاطفال من 8 ساعات فى اليوم الى 6 ساعات متل بعض الدول المتقدمة
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7
18 - khalid السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:24
التبعية المطلقة للغرب على حساب راحة الطبقة المستضعفة لك الله ايتها الأخيرة
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13
19 - المحكومة السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:25
هذه السرعة إن كانت تدل على شيء فإنها تدل على أن القرار بزيادة ساعة نزل من الأعلى ولا دور للمحكومة في ذلك.بل قامت بتنفيذه على عجل على المغاربة مستعملة تبريرات غير مقنعة.
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22
20 - محسن السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:25
السرعة فقط في تنفيذ القرارات التي لا تخدم مصلحة المواطن .
كان على الاقل استشارة المعني الاول بالأمر الا و هو المواطن كما فعلت لالاهم ألمانيا او هولندا ....
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13
21 - انتباه السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:25
السرعة تقتل....... .......... .....؟
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15
22 - adil السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:25
قرارات لا شعبية .. ضد الشعب على طول الخط.. على الأقل أستشيروا الشعب عبر استفتاء او غير كذبوا علينا وعرضوه على البرلمان... زعما راه حنا فدولة ديموقراطية.. لهيتونا على المشاكل الحقيقية اللي كي تخبط فيها الشعب .
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17
23 - خالد السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:25
كيف يعقل دري ايجي مع 13h30 ويمشي مع 14hh وا الحماق هدا اصلا ترنسبور مكيجيب ولدي حتال 12h40دقيفة شحال بقات ليه 20 دقيقة ياكل فيها ولا إيستارح فيها باززززززز على عارضو حكومة ااذل
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21
24 - Abdelhak السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:26
لو كان المسؤولون في هذا البلد يقومون بتسريع وتيرة الإصلاحات بهذه الطريقة السريعة لكان المغرب أرقى دولة في العالم.
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16
25 - mrd السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:26
واش هاد البلاد فيها غير المؤسسات التعليمية ههههه ولا خافو من النقابات. و لي معندو نقابة يربي شي فروج يبقى بنقبو فالصباح باش يفيق......ههههه
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2
26 - سنتيم السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:26

والله امور بلدنا العزيز تدار كالمسرية نحن ننتظر اسدال الستار
الان البجيدي ماعمرهوم احلموا اوصلوا لراسة الحكومة ايها الاغبياء انتوما فاش غادي تجي الضربة ههه
غدا تجي حكومة خرى وتبدل هادشي باش ابانوا قدام الشعب بحال الفاتحين المجاهدين
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4
27 - socialllllllllll السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:26
هنا سنعرف هل الشعب المغربي راجل وله الكلمة ام لا الحكومة تتحدى الشعب لأن الشعب يطلب شيء والحكومة كضضهوم لأن لا يتجرأ ان يطلب شيء بغيت نشوف هاذ الشعب واش غيقاطع هذه الساعة لا في العمل ولا في التمدرس وأتمنى ان يقاطع هذه الساعة الكل لأن اذا ذهبنا الى المدرسة في الوقت لي اردنا نحن والعمل الوقت لي اردنا نحن ماذا سيفعلون وأريد من الشعب الحبيب ان يقف وقفة رجل واحد وأن يتحداهم لكن اذا الشعب لزم الصمت سيحسب كأنه حمار في اي وقت اراد صاحبه ان يركب البرداع واشواري وينقل عليه الأجار فليفعل والسلام وعليكم
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14
28 - ayman السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:27
التنفيذ بسرعة فائقة لانه ضد الشعب وما لصالحه يتم تنفيذه على ربما على عمر الإنسان و لا ينفذ ينبغي أن تكون سرعة تطبيق المراسيم فيما لنا و فيما علينا
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4
29 - تفو علا بلاد السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:27
خص الناس صحاب المدرسة يدخلو معا 8 القديمه و الساسدة تهما و صحاب مقاطعات و ناس ف الاداره العموميه و شوف ديك ساعة واش ميحيدوهاش
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5
30 - زهير السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:27
التوقيت GMT+1 طوال السنة شيئ إيجابي، لا داعي للقلق، بعد سنة من التجربة، إن لم يكن كذلك سيعاد النظر فيه.
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-23
31 - محلل فوق العادة السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:28
ما ادهشني وما لم اصدقه هو ان نواب البيديجي ينظمون الى الاغلبية في طرح مشكل الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي ...اتساءل فعلا هل كل خطابات ودعوات السيد العثماني سواء لذى الامانة العامة للحزب او لذى شبيبة الحزب والداعية الى رص الصفوف والتعالي على المصلحة الضيقة لمواجهة الاعداء لم تلقى الاستجابة الازمة ولم يكن لها اي تاثير...هذا جد محتمل وقد يبين مدى السخط والانشقاء والصراعات التي يعيش عليها الحزب. وما دام السيد لا يؤخد بكلامه فهذا دليل ان الاقوال لا قيمة لها بل تدخل في اطار التحايل والمراوغة .الم يقل احدهم انهم " ذ ذئاب ملتحية " فاهل مكة ادرى بشعابها.
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5
32 - غير موافق السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:28
حسبي الله و نعم الوكيل فين غادين بهاد البلاد يا حكومة العار
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7
33 - سفيان السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:28
كانطلب المغفرة من الله سبحانه و تعالى ، حينت صوت لهاد أشر خلق الله فهاد البلاد الجميلة
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7
34 - rachida السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:28
السرعة الفاءقة في التنفيد لو ان قضية تهم السعب سواء اجتماعية او اقتصادية او رياضية ليتغرق الوقت سنوات حتى يحدثوا لجة ورا لجنة ومشاورات ومعارك وفي النهاية يبقى الحال على ما هو عليه .بصراحة ما يحدث غريب اشخاص ينتقم ن من شعب باكمله . المهم حكومتنا عليها ان تفكر وبسرعة في زيادة يوم ويسمونه زايد . والان ننتظر رد الشعب على هذا القرار .
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2
35 - الوطنية السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:29
اوروبا تعمل جاهدة لحدف الساعة الاضافية والابقاء على ساعة كرينتش والمغرب بسرعة القطار الذي أودى بحياة 7 وجرح ما يتعدى المائة اعلنت الحكومة على المضي في اضافة الساعة طيلة السنة وستدرج في الجريدة الرسمية يوم الاحد وبذلك تقتل رغبات المغاربة من جديد كما قتلتهم في مجموعة من المواقف الحساسة الاستغناء عن صندوق المقاصة الزيادة في البنزين . إصلاح صندوق التقاعد وووو . اما المواضيع التي تشعل فتيل الفوضى التعليم والصحة الذي هي اصلاحات ضرورية تسير فيها سير السلحفات . وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان الحكومة تشغل المواطن بأمور تافهة لنسيان الامور الشائكة والتي تتطلب فعلا الاجتماعات الطارئة. آش غادي نديرو حكومة اللحاية وما الدير
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3
36 - محمد السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:29
المغرب جابو الله فوق خط غرينتش و هدا الناس بغو اكحزوه الله ايهديهم على بلادهم
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5
37 - zc1010 السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:29
يجب على المغاربة القيام بالمقاطعة بطريقة ذكية.
هي العصيان المدني، عدم الخروج من منازلهم ابتداء من الإثنين، عدم دفع الضرائب و فواتير الماء، الكهرباء و الهاتف و سوف نرى من سيفوز و تكون كلمته هي الأقوى
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14
38 - مون السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:29
إذا كانت الساعة الإضافية تخدم مصالح بعض الشركات فلتغير توقيتها، مثلا إذا كانت تشتغل على الساعة 8 فلتشتغل على الساعة 7. نحن نستيقظ باكرا فنجد الظلام و عند الخروج على الساعة السابعة يكون أيضا الظلام و نكون أكثر عرضة للسرقة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
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11
39 - فينكم النقابات السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:30
فينكم النقابات فرجونوا ولا حتا نتوما مشاركين مع هد المحكومة ضد الشعب جاء الدور ديالكوم باش توريونا حنة يديكم
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6
40 - مرنيسي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:31
الحل هو عدم الذهاب للعمل يوم الإثنين والعمل بالتوقيت السابق وتجاهل قرارات هاته الحكومة التي لا تمثل الشعب
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7
41 - سيمو السوسي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:32
نتمناو شي مصيبة الاهية تنزل على هاد الحكومة بالسرعة الفائقة . امين
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3
42 - Mouatene السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:33
الديموقراطية تدعوالشعب للتصويت على القرار . وليس تنزيله مع القران
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4
43 - مغربيه مقهورة السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:33
علينا بمقاطعة الساعة الإضافية.
كيف ستبدأ الدراسة من الساعة التاسعة إلى الواحدة.
و 2 إلى السادسة. متى سيصلون هؤلاء الأطفال البيت و يتغدون.
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7
44 - المغرب اضحوكة الشعوب السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:33
اسرع قرار في تاريخ المغرب الحديث مناقشة ومصادقة وتطبيقا
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4
45 - pedro السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:33
je pense que l'état s'en foute carrement de nous, c'est comme si on n'exsiste pas, honte a eux, il fallais voir avec nous d'abord , c'est comme ça que les pays surdeveloppés traite leurs citoyens. publie hespress.
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0
46 - الصحراوي إبن تافيبلالت السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:33
على كل التلاميذ الأضراب عن تتبع الدراسة ، كما على كل الآباء والموظفين جعل إضراب عام عن عدم مواضلاة العمل بكل القطاعات الأداريبة حتى تعمل حكومة الالاعدل واللا إحسان على اخذ إستشارة المواطنين والمواطنات عن طريق إجراء مشاورات الممكواطنين على شكل إستجواب كل المواطنين بكل الولايات والعمالات والأقاليم ومعرفة من هي الطريق التيب تناسب التلاميذ والطلبة والمواطنين على السواء ..وجعل إضراب عام بكل القطاعات الأدارية حتى تتخذ حكومة العثماني القرار الصائب لكل المواطنين والمواطنات ..وإلا فعلى الحكومة تقديم استقالتها من الحكم ..
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3
47 - BALADI السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:34
اين وجبة غذائي???
الفترة الصباحية ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفترة ما بعد الزوال ستكون من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء.
كيف يتسنى للتلاميذ اخذ وجبة الغذاء بعد عبور طريق مدته نصف ساعة ايابا و نصف ساعة ذهابا? ام سنطلب من هذا التلميذ الهزيل المثقل بمحفظة بضعف وزنه ان يصوم ??
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6
48 - غيور على وطنه وأمته السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:34
مع الأسف الشديد قد تبين بالملموس وبالواضح العبث المنهجي والخور الإصلاحي الذي تتخبط فيه المؤسسة الحكومية والحزبية التي( تقوم على تسيير شؤون البلاد) وأصبح مع الأسف الشديد الاهتمام بالجسد بدل الروح وبالتحسينات ولو على حساب الضروريات اضافة ساعة بحجة توفيير استهلاك كهربائها الم يتبقى إلا هذا الجانب للخروج من الأزمات الاقتصادية أن محاسبة ومطالبة أصحاب البطون المنتفخة بمال أبناء الشعب بالضرائب ولم نقل الزكاة التي ما إن أدوها "الضريبة" كما يؤديها أبناء الشعب لخرجنا من أزمات أن المليارت التي تصرف على ملاعب رياضية يلعب عليها 22 شخصا فقط من أبناء الوطن أين المليارات التي تعطى لحمقى المهرجانات والسذج من المغنيين في بضع دقائق أن آلاف المليارات التي تنتهب من ثروات البلا قبح الله سعيكم ولا خلد في الصالحين ذكركم وإن لكم موعدا يوم لا ينفعكم هذا، لن تخلفوه فقط ترييدون غذكاء النار التي تغلي في قلوب المغاربة فافعلوا الاف الارامل الضعيفات يخرجن إلى عملهن ومن أضاف الساعة لا يزال يتقلب في فراشه الوثير يتعرضن للسرقة والانتهاب والاهانة وغيرهم من العمال من يريد أن يسافر صباحا يخرج قبل المؤذن ليدرك القطار..
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2
49 - ليس قرار الحكومة السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:34
عندما سئلت أحد المسؤولين عن السبب الحقيقي في الأبقاء في الزيادة

قال لي بالحرف مكاين لا دراسة ولا طاقة ولا هم يحزنون

الأمر جاي من الفوق باش نتقادو مع فرنسا لأنها ستقرر ألغاء التوقيت الصيفي وبالتالي فسيكون للبلدين توقيت واحد

الذي سيترتب عليه عدم الأختلاف في الكتير من الأشياء المهمة والأستراتيجية أبرزها أقتصادية التي تتجلى في حدف فارق التوقيت متل مشاريع وخدمات السونطر دابيل بالمغرب و الأوفشوريج وغيره الذي يشغل ألالاف المواطنين

زائد حدف فارق التوقيت في سفر رجال الأعمال والمسؤولين عن قطاعات حساسة بالمغرب

يعني المسألة ليست قرار من الحكومة أنما هو قرار القصر
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3
50 - Mohamed السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:34
بالنسبه لي اعتبر هادا القرار يمس بصحة المغاربة بسبب بعض الاضطرابات الناتجة عن قلة النوم هادا من جهة ومن جهة اخرى من خلال الطريقة التي تمت المصادقة عليها بعدما كنا ننتظر حدفها بالكامل استنتجنا أن رءيس الحكومة الحالي هو اضعف رءيس حكومة في تاريخ المغرب وانه مروءس من بعض وزراء حكومته وان هذه الحكومة لا تبالي ب ارادة الشعب وانما تخدم مصالح العمياء المستفيدين من هاذا القرار وان الفاتورة الطاقية للاسر المغربي سترتفع
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1
51 - لمبوط السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:35
هنيئا لكل قطاع الطرق بهذه الساعة التي أضافتها الحكومة لساعات عملكم طوال السنة هنيئا لكم بحكومتكم غير المحترمة هنيئا لكم يا شعب الانتخبات بهذه الحكومة التي لم تصوتوا عليها
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0
52 - السلطة "التنفيذية" السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:35
قالوا بأن الحكومة تقوم بدراسة حول التوقيت... قالوا بأنها تفعل ما فعلته دول الاتحاد الأوربي (الديموقراطية حقا وفعلا)... فجأة تجتمع الحكومة بشكل عاجل واستثنائي وغير مسبوق لتقرر الإبقاء على الساعة الإضافية... واحدة من جوج: إما أن "الدراسة" التي قامت بها الحكومة وصلت إلى نتائج خطيرة تهدد المغرب المغاربة إذا لم يتم الحسم فيها بشكل مستعجل وفي رمشة عين، باجتماع عاجل واستثنائي وغير مسبوق، وبإجراءات خارقة السرعة تعطي للمرسوم قيمته التنفيذية قبل أن يرتد إلينا طرفنا، تفاديات للمخاطر التي وصلت إليها "الدراسة"... وإما أن الحكومة مسكينة... بحالنا بحالها (لا فرق بيننا سوى في الأجور والتعويضات والتقاعد والامتيازات والأحناك...) وأنها فعلا تقوم بالمهام "التنفيذية" التي توجد من أجلها هي وأغلبيتها...
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53 - Saod السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:35
الساعة الاضافية تقتصد في الطاقة افتراضا اذا بقيت اوقات العمل و الدراسة مستقرة. فما الفائدة اذا اذا تم تغيير اوقات العمل و الدراسة ؟
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54 - ولد الشعب السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:35
بطبيعة الحال قرار يصب في مصلحة المدارس الخصوصية التي هي فالأصل في ملكهم وملك زوجاتهم بغيتي وجبة الغداء خلص ولا بقا بجوع اما باش تمشي لدارك تغدى يلا تكفيك ساعة عوم بحرك
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55 - aziz السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:36
وأوردت الوزارة أن الفترة الصباحية ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفترة ما بعد الزوال ستكون من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء، واعتبرت أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء ضمانا لتطبيق التوقيت الصيفي في أحسن الظروف، وكذا من أجل تأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم ومراعاة حاجيات الأسر".
غير هاد الفقرة توريك هاد الناس شحال مكلخين و ما عارفين والو. لا تسيير لا تخطيط لا بعد نظر لا رؤية. غي مجموعين على التخربيق.
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56 - تذكروا كلامي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:37
سأقولها وتذكروا كلامي...
إذا سمحنا لهم واستقروا على التوقيت الصيفي GMT+1 طيلة السنة.. في الصيف المقبل سيقررون زيادة ساعة صيفة أخرى إلى التوقيت الذي سيصبح رسميا آنذاك ليصبح GMT+2.
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57 - في بلاد السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:37
وملي يجي رمضان نقصو ساعة. وقولوا الظهير اللي قال.
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58 - خولة السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:37
نتوما ديرو شغلكوم اوحنا نديرو شغلنا ويلا تطباقت هاد الساعة عرف المغرب مباقاش فيه الرجال او العيالات ماطالعا ماطالعا
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59 - طفح الكيل السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:38
يا أيها المغاربة حكومة الباجدة تذبحنا و تستحمرنا ونطحننا. يا أيها المغاربة لم نر اي يوم مزيان منذ مجيء تجار الدين إلى للسلطة. يا أيها للمغاربة لقد عاث الباجدة فسادا في الحكومة والبرلمان والمجالس والجهات و قد عاثوا فسادا في البلاد. يا أيها المغاربة لقد طفح الكيل.
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60 - med السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:38
الحمد لله وجدوا 1/100 من الحلول لهاذه الساعة .
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61 - مدوخ السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:38
اش هاد الزربة كلها.. اوو . الجريدة الرسمية خارجة نهار السبت... تايتسابقو هاذ الناس.. من المؤكد كاينة ان و اخوااااتها و بنات عماتها في الموضوع
اللهم هذا منكر.
كون دارو هاد السرعة فالمشاكيل ديال المعقول كون ماعرفت فين وصلنا.
الناس ديال الديموقراطية فاوربا دارو استفتاء و داروا ابحاث و احصائيات و مازااال تايتشاورو واش يبدلو الساعة و لا يحيدوها.. الناس ديالنا قرروا وسالاو فيوم وليلة..هههه
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62 - hamid السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:39
كل ما يتعلق بالقرارات التي تعاكس رغبة الشعب فهي تنجز بسرعة البرق ويخصص لها مجلس وزاري إستثنائي أما المطالب العادلة والمشروعة فتقابل بالآذان الصماء كيف يعقل أن تقول لنا الحكومة أن القرار جاء نتيجة خلاصة لجنة شكلت لأجل دراسة تأثيرات هذه الساعة المشؤومة بمعنى أن هذه اللجنة تقر بأن إضافة ساعة له تأثيرات إيجابية في حين أن الخبراء في أوروبا والعالم أتبثوا وأصدروا توصيات بعدم زيادة ساعة للوقت الأصلي لما لذلك من تأثير على صحة الإنسان من جميع النواحي واش زعما الخبراء المغاربة متفوقين على الأجانب أم أن هذا القرار هو قرار نزل من الجهات المعلومة لأنها هي المستفيدة في جميع الأحوال والظروف (أنشري يا هسبريس ولك الأجر)
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63 - الذئاب الملتحية1 السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:39
الواجب على من تقلد منصبا أو تولى ولاية أن يتقي الله فيمن تولى عليهم ، وأن يعاملهم بالحسنى ، ويرفق بهم ، ولا يشدد عليهم .
روى مسلم (1828) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، قَالَ : " أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ ؟ ، فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: ( اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارْفُقْ بِهِ )
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64 - abdelouahad Badia السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:40
الحكومة الوحيدة فالعالم لي القررات ديالها مخالفة لمطالب الشعب..
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65 - علي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:40
التوقيت المعمول به في الؤسسات التعليمية صعب جدا
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66 - بن سيدي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:40
المدارس : المغادرة في الساعة الثانية عشرة والرجوع في الواحدة . ساعة واحدةللذهاب للأكل الراحة ثم الرجوع . لن أناقش سلبيات هذا الضغط ولكن أقول اللهم إن هذا المنكر وحسبنا الله ونعم الوكبل
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67 - عبدالرحيم السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:40
لاول مرة في تاريخ المغرب تسجل السرعة في اصدار مرسوم ونشره بالجريدة الرسمية وهذا مؤشر على ارتباك الحكومة ويعلمون ان اتخاذ مثل هذا القرار ضربة قوية للمواطنين وتاكيدا منهم اننا شعب المداويخ .والسؤال لماذا لم يتم نشر المراسيم المتعلقة بنظام المعاشات ونسبة الاشترتكات للعمال غير الاجراء الى حدود الساعة مع العلم تمت المصادقة عليه بتاريخ ١٩شتنبر اما المرسوم المشؤوم نشر بسرعة . سيسجل في كتاب كنيز.
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68 - الوادي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:41
على الاقل اذا كان لهذه الساعة فائدة اقتصادية فتعلمونا بتفاصيلها. اوربا تتجه لالغائها و نحن عكس التيار نتجه لترسيمها.على الاقل اقنعو هاذ الشعب المسكين حتى يكف عن الشكوى
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69 - samir السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:41
c'est con ... sur quoi se base ce gouvernement bête pour prendre de telles décisions, l'UE banira l'heure d'été pourquoi vous nous obligez a subir ce changement inhumain ?
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70 - أبو هاجر السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:41
لكم ساعتكم ولنا ساعتنا زيدو في ديالكوم نهار
حنا راه غاديين غير بالمهل.
سأعمل مع تلاميذي بالتوقيت العادي واللي وصل أودنيه إعضها
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71 - الدءاب الملتحية 2 السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:41
قال المناوي رحمه الله :
" (اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا) من الولاية كخلافة ، وسلطنة ، وقضاء ، وإمارة ، ونظارة ، ووصاية ، وغير ذلك ؛ نكرة ، مبالغة في الشيوع ، وإرادة للتعميم (فشق عليهم) أي حملهم على ما يشق عليهم ، أو أوصل المشقة إليهم بقول أو فعل ، ( فاشقق عليه) أي أوقعه في المشقة ، جزاء وفاقا ( ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم) ، أي عاملهم باللين والإحسان والشفقة ( فارفق به) ، أي افعل به ما فيه الرفق له ، مجازاة له بمثل فعله .. " انتهى من " فيض القدير" (2/ 106) . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة ؛ حتى الإنسان يتولى أمر بيته ، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة ، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل ، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد.
ولهذا قال: (من ولي من أمر أمتي شيئاً) ، (وشيئاً) نكرة في سياق الشرط ، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم ؛ أي شيء يكون " .
انتهى من " شرح رياض الصالحين" (3/ 633) .
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72 - جونيمار السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:41
خلقني الله وزدت فوق أرضه يارب بغينا نعيشو في أرضك بلي قسمتي لينا ماباغين كهرباء ولا ضوى نضويو بالشمع والقنديل ونشرب ماء ألبير ولا حكومة ظالمة باغبين فقيه وجامع وبقرة ودابة وغابت قريبة ناكل منها باربي مالك سخرتي لينا حكومة ضالمة تنفذ مالا يرضاه الشعب اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واهزمهم كما هزمت أصحاب الاحزاب
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73 - abghazi السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:41
هل السلطات المغربية ستواصل العمل بالتوقيت الصيفي حتى في شهر رمضان الذي تعودنا الرجوع فيه إلى التوقيت الشتوي ؟ لماذا في الوقت الذي تتشاور فيه الدول الأوروبية للتخلي عن التوقيت الصيفي نحن نريد تطبيقه على طول السنة ؟ ألم يفكروا في اقتصاد الطاقة وفي نفسية مواطنيهم ؟ إما أننا فئران تجارب أو أن مسؤولونا أعلم من علماء العالم.
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74 - شمالي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:42
كل هاد بلا..بلا..بلا..لا أطلع عليه، لأنه مضيعة للوقت وكذب وتدليس، ليس إلا...ماأثار إنتباهي ، الفقرة :"يمكن لرئيس الحكومة، وفي "فترة محددة"
، توقيف العمل بهذا التوقيت.." ماذا تعني "فترة محددة" ؟؟؟ إذن، الوزر كله يتحمله السيد العثماني المسكين. ودعوات المواطنين ستنهال عليه. يالسي العثماني، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. آمين آمين كتعمر، وآمين آمين، كتخرب. صراحة، خيبت ظننا فيك يالسي العثماني . فالفترة محددة، وحاول أن تلغي هذا القرار، ولو الليلة.
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75 - diaz med السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:45
السلام عليكم. وفرعتو لنا روسنا بهاذ الساعة اما زدوها اما نقصوها و هنيونا.ولكن في الحقيقة الا كانت الا صلاحات لي جبتو غادي تطبق ابتداءا من الدخول المدرسي بعد العطلة ،فلا باس.ومن بين هاذ الا صلاحات الدخول الى المدرسة في التاسعة صباحا بدل الثامنة.هذا شيء اجابي.الموظفون ايضا ،على مايروج سيعاد النظر في توقيت الا دارات مما سيمكن من اصطحاب الاباء لابناءهم الى المدرسة.والذي يجب ان يعرفه الجميع ان في مثل هذه الا مور ،الا ولوية تعطى للمصلحة العامة.شو وحدين كايقولو بلي الدولة رداتنا مداويخ( اشنو غادي استافد الوزبر ولا السياسي الا زاد الساعة؟) وحدين خرين كايقولو الحكومة كاتجربنا واش حنا كاينين الا ماكينين .الله اهديكم باراكا من هاذه العادات السيءة الا وهي : ضد كل شيء.
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76 - مواطن عادي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:45
سؤال: الاتحسون بان المسؤولين والوزراء واصحاب القرارات والنواب ووووو يكرهوننا كرها شديدا.لم يأتوا باي قرار فيه مصلحة الشعب.والله سئمنا منهم.تم انتخابهم للدفاع عن مصالحنا فاذا بهم يدافعون عن مصالحهم هم ومصالح اولادهم واحفادهم .
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77 - محمود السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:45
اضن ان قرارا بهذا الحجم يدخل في اختصاص التشريع (البرلمان) سنة 1967 كان المغرب في حالة الاءستثناء و كان الملك آنذاك هو مصدر التشريع .في أوروبا البرلمان الاوروبي هو من بث في التوقيت و بالتالي كان على البرلمان رفع القضية الى المحكمة الدستورية للنظر عن مدى دستورية هذا التغيير في المرسوم الملكي ،مع الأسف البرلمان المغربي منهمك في مسائل اخرى لا حاجة لذكرها !
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78 - xxxx السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:46
اكثر من 10 ايام اضراب الشاحنات الاسواق شاعلا في العفيا من ارتفاع الاسعال و الحكومة لم تحرك ساكنن لك الله ياوطني
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79 - ذدنجيب بالعاصمي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:47
الله يعز الحكام. ولهلا يخطب علينا الحكام.وماشي لخاطرنا.
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80 - عبدالمجید السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:48
السرعه القصوی ولحداگه فی شقاء وتفقیر المواطن والغلاء وکل انواع الویل من قبل تجار الدین .وختموها بالزیاده فی الساعه بعد الزیادات المهوله فی الاسعار وتدهور القدره الشراءیه للمواطن .
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81 - Norddine السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:49
بالله عليكم ساعة من الواحدة الى الثانية لا و لن تكفي تلاميذ المدارس و التلاميذ الذين يستعملون النقل المدرسي كذلك.
ثم لم هذا التسرع دون دراسة مستفيضة
كما فعل الدول الاوروبية
.
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82 - المهاجر بلجيكا السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:50
لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر دب لتبعتموهم ،قالها نبينا صلي الله عليه وسلم قبل ١٤ قرن،قيل له يارسول الله اليهود والنصاري قيل فمن؟اي المسلمين سيتبعون الغرب في كل شي الانظمة الحاكمة في بلاد المسلمين ينظرون الي الحظارة الغربية نظرة العبودية والاجلا والتقديس لقد انحرفوا واخطاوا الطريق،وفرظوا عنا طريقة عيش الغربيين بلا خجل ولا استحيا ،عطلوا دستور رب العالمين واستبدلوه باحكام وضعية نهبوا ثروات الشعوب ادعوا الاستقلال وهم عبيد بل احط منه،مناهج التعليم استبدلوهابعد ان كانت الايمان بااله والعقيدة الاسلامية هي الاساس جعلوا فصل الدين عن التعليم والحياة وعن السياسة وابعدوا المخلصين من ابنا الامة عن السياسة بعد ان كانت سياسة هي رعاية شوون الناس باحكام الاسلام جعلوها كذبا ونفاقا وتابعية للمستعمر الذي نصب هذا القطيع من الحكام عن رقابنا حسبنا الله ونعم الوكيل الفرج قريب ابشروا الامة واعية ووعد الله قريب باعلان دولة الاسلام علي انقاض الانظمة العميلة وعد الله وبشري نبينا الغرب يعلم ذلك جيدا لهذا السبب اختار الحكام لتجويع وتشريد وتجهيل وتهجير وقتل لاي مخلص يريد النهظة ..
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83 - مصطفي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:51
الاتحاد الاوروبي تبث له ان تأثير الساعة الاضافية على الاقتصاد في الطاقة ضعيف جدا اقل من 1% لذلك قرر الغاء تغيير الساعة لتأثيراتها السلبية
فالعجب كله ان تخرج المحكومة بعد ذلك مباشرة و تعتذر بالاقتصاد في الطاقة مع ان الاتحاد الاوروبي الذي تتبعه ضحد هذا الادعاء
كل دولة في الاتحاد الاوروبي ستختار الساعة التي تريد بعد استطلاع ارادة الشعب
اما المحكومة المغربية فهي لا تعرف من الديموقراطية الا اللانتخابات
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84 - إنجازات الباجدة:قهر،تفقيرتيئيس السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:51
حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة تستأسد على عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور في الوقت الذي كان ينتظر الكثير و الكثير من هاته المحكومة لإحداث انفراج إجتماعي حقيقي يحد من سيل الاحتقان و الغليان و التذمر الشعبي العارم بفعل تردي أوضاعه المعيشية و الإجتماعية و الإقتصادية بفعل سياساتها اللاشعبية القهرية التراجعية و تأجيج حراكات شعبية في ربوع المغرب العميق كالريف وجرادة و زاكورة دون نسيان حراك مقاطعون الشعبي العارم المنتفض ضد الغلاء والاحتكار ...لكن الواقع يؤكد أن هاته المحكومة الفاشلة تتحدى جموع شرائح الشعب المقهور بمعاكسة رغباتها و طموحاتها و مطالبها في العيش الكريم و المساواة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية...
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85 - علي السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:52
شكرا هسبريس على النشر... الساعة الصيفية جاءت حسب رغبات اصحاب المال... كي يتسنى لهم تحويل اموالهم وسرقة خيرات الشعب بالتوازي مع افتتاح سوق الاموال في اوروبا... اما مايشاع انها في صالح الشعب فهي اضحوكة... بالنسبة للتلاميذ الهدف منه هو خطة أمنية ابقاء التلاميذ في المؤسسات مدة أطول وبعيدا عن الشارع-ليس حبا فيهم او لمصلحتهم- لان المخزن اصبح يرى في التلاميذ خطرا و بسبب الاحتقان يخشى ان يخرج التلاميذ في احتجاجات... لهذا يريد ابقاءهم مدة اطول في المؤسسات ولا نستبعد ان يضاف الاحد كيوم دراسة بحجة انشطة ثقافية او رياضية... المخزن يفكر بالعقلية الامنية ......
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86 - انتباه السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:53
في العالم الحكومة تنفذ مطالب الشعب و لكن في المغرب العكس يفرض على الشعب ما تريده الحكومة
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87 - zakaria السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:53
صافي هاتشي لقدرة ديروه غير زياد ديال ساعة،زيادة ديال فلوس عمال ليخلاص ديالوا ليماواصلش 3000درهم هادي لا متزيدوش فيها راكم تاضحكوا علينا
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88 - عابر سبيل السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:54
حكومة مغلوبة على أمرها لا تستطيع إلا اتعاس الناس و التبعية المطلقة لفرنسا (أمنا بالتبنى) لا يسعنا إلا الدعاء_ اللهم اجعل كيدهم في نحرهم _
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89 - كريم السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:56
زمن انهيار الامة ،زمن الجيل الثالت ، أين حكماء المغرب ،أين الفقهاء، أين من يرجون لقاء الله بكلمة حق في وجه الطغاة ، اين أصحاب محمد الذين لا يخشون كلمة الحق في وجه الطغاة
العثماني ومن معه أسوء حكومة فالتاريخ ،النتخابات المقبلة ستكون الصناديق فارغة انشاء الله شوفوا شكون العب معاكم
رحم الله الحسن الثاني بكيت لوفاة ثلات رجال كانوا قدوة لي والدي رحمه الله والحسن الثاني و عبد السلام ياسين هؤولاء رجال عظماء بصموا تاريخهم بصدق رسائلهم
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90 - اضرضور السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:56
حكومة لاحول ولاقوة لها حكومة ماقدات تبدل حتى الساعة بالأخرى
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91 - ص. الحسبن بن عيسى السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:56
آاااش هاد القانون ديال الويل. الشعب لي وصلكوم للحكومة كاضحكو عليه. علاش مديروش استفتاء وتاخدو برأيو. عارفين ميقبلها تا واحد. واش من الوحدة تا للجوج كافيا يجيو التلاميذ لدار ويرجعو للمدرسة. عشوائية في التفكير.
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92 - جيل الضباع السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:57
حسبي الله ونعم الوكيل في ابغض حكومة محكومة همها الوحيد اتعاس المواطنين بقرارتها المجحفة .
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93 - مهدي ميد السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:58
شئ عادي راه المشكل فين كان والكل كان يعترض عليه ليس في زيادة ساعة او نقصان ساعة والأطباء يحدرون منه لتاتيره علي الصحة هو تاقلم الجسم للإنسان مع ساعة تم زيادة ساعة أخرى يربك وضائف الجسم لذلك تمت دراسة اما إزالة الساعة الإضافية بشكل نهائي او الإبقاء عليها بشكل نهائي ونضرا لبعض مكتسبات اقتصادية لكون المغرب متأخر علي الدول للاروبية قرر تقليص التوقيت بينهم وربح بعض الدراهم للآن فقط تتم دراسة التوقيت العمل لدى المؤسسات العمومية والخاصة هناك من يقول التاسعة صباحا نحن ننتضر غدا المهم لدينا نحن هو إزالة توقيت جديد وتوقيت قديم حتي نرتاح دهنيا وشكرا
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94 - مرزوك عبدالله السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:59
القضية فيها مصلحة خاصة والشعب لايدري شيئا الحكومة مسلطة علينا ولاتريد لنا الا التعاسة كصاحب الجرذان البلبلة في البلاد والمصالح تقضى في هذه الاعوام المتبقية لها
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