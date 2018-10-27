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كُتّاب وآراء
سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة؛ وبذلك يكون التوقيت الجديد للمغرب دخل حيز التنفيذ رسميا.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".
المادة الثالثة من المرسوم المثير للجدل أكدت أن توقيت "غرينيتش + ساعة" يعمل به رسميا ابتداء من 28 أكتوبر 2018، أي غدا الأحد.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت إلى الرأي العام التعليمي وكذا أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنات والمواطنين أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 07 نونبر 2018، اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات.
وأوردت الوزارة أن الفترة الصباحية ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفترة ما بعد الزوال ستكون من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء، واعتبرت أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء ضمانا لتطبيق التوقيت الصيفي في أحسن الظروف، وكذا من أجل تأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم ومراعاة حاجيات الأسر".
وكان مجلس الحكومة المنعقد أمس الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق لـ2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
وقررت الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (94)
اليوم تمت الاستجابة لهم ’ فيما لم تتغيير نفسية المنتقدون أبوا الى أن ينتقدوا.
كان على الاقل استشارة المعني الاول بالأمر الا و هو المواطن كما فعلت لالاهم ألمانيا او هولندا ....
والله امور بلدنا العزيز تدار كالمسرية نحن ننتظر اسدال الستار
الان البجيدي ماعمرهوم احلموا اوصلوا لراسة الحكومة ايها الاغبياء انتوما فاش غادي تجي الضربة ههه
غدا تجي حكومة خرى وتبدل هادشي باش ابانوا قدام الشعب بحال الفاتحين المجاهدين
هي العصيان المدني، عدم الخروج من منازلهم ابتداء من الإثنين، عدم دفع الضرائب و فواتير الماء، الكهرباء و الهاتف و سوف نرى من سيفوز و تكون كلمته هي الأقوى
كيف ستبدأ الدراسة من الساعة التاسعة إلى الواحدة.
و 2 إلى السادسة. متى سيصلون هؤلاء الأطفال البيت و يتغدون.
الفترة الصباحية ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفترة ما بعد الزوال ستكون من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء.
كيف يتسنى للتلاميذ اخذ وجبة الغذاء بعد عبور طريق مدته نصف ساعة ايابا و نصف ساعة ذهابا? ام سنطلب من هذا التلميذ الهزيل المثقل بمحفظة بضعف وزنه ان يصوم ??
قال لي بالحرف مكاين لا دراسة ولا طاقة ولا هم يحزنون
الأمر جاي من الفوق باش نتقادو مع فرنسا لأنها ستقرر ألغاء التوقيت الصيفي وبالتالي فسيكون للبلدين توقيت واحد
الذي سيترتب عليه عدم الأختلاف في الكتير من الأشياء المهمة والأستراتيجية أبرزها أقتصادية التي تتجلى في حدف فارق التوقيت متل مشاريع وخدمات السونطر دابيل بالمغرب و الأوفشوريج وغيره الذي يشغل ألالاف المواطنين
زائد حدف فارق التوقيت في سفر رجال الأعمال والمسؤولين عن قطاعات حساسة بالمغرب
يعني المسألة ليست قرار من الحكومة أنما هو قرار القصر
غير هاد الفقرة توريك هاد الناس شحال مكلخين و ما عارفين والو. لا تسيير لا تخطيط لا بعد نظر لا رؤية. غي مجموعين على التخربيق.
إذا سمحنا لهم واستقروا على التوقيت الصيفي GMT+1 طيلة السنة.. في الصيف المقبل سيقررون زيادة ساعة صيفة أخرى إلى التوقيت الذي سيصبح رسميا آنذاك ليصبح GMT+2.
اللهم هذا منكر.
كون دارو هاد السرعة فالمشاكيل ديال المعقول كون ماعرفت فين وصلنا.
الناس ديال الديموقراطية فاوربا دارو استفتاء و داروا ابحاث و احصائيات و مازااال تايتشاورو واش يبدلو الساعة و لا يحيدوها.. الناس ديالنا قرروا وسالاو فيوم وليلة..هههه
روى مسلم (1828) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، قَالَ : " أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ ؟ ، فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: ( اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارْفُقْ بِهِ )
حنا راه غاديين غير بالمهل.
سأعمل مع تلاميذي بالتوقيت العادي واللي وصل أودنيه إعضها
" (اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا) من الولاية كخلافة ، وسلطنة ، وقضاء ، وإمارة ، ونظارة ، ووصاية ، وغير ذلك ؛ نكرة ، مبالغة في الشيوع ، وإرادة للتعميم (فشق عليهم) أي حملهم على ما يشق عليهم ، أو أوصل المشقة إليهم بقول أو فعل ، ( فاشقق عليه) أي أوقعه في المشقة ، جزاء وفاقا ( ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم) ، أي عاملهم باللين والإحسان والشفقة ( فارفق به) ، أي افعل به ما فيه الرفق له ، مجازاة له بمثل فعله .. " انتهى من " فيض القدير" (2/ 106) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة ؛ حتى الإنسان يتولى أمر بيته ، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة ، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل ، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد.
ولهذا قال: (من ولي من أمر أمتي شيئاً) ، (وشيئاً) نكرة في سياق الشرط ، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم ؛ أي شيء يكون " .
انتهى من " شرح رياض الصالحين" (3/ 633) .
، توقيف العمل بهذا التوقيت.." ماذا تعني "فترة محددة" ؟؟؟ إذن، الوزر كله يتحمله السيد العثماني المسكين. ودعوات المواطنين ستنهال عليه. يالسي العثماني، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. آمين آمين كتعمر، وآمين آمين، كتخرب. صراحة، خيبت ظننا فيك يالسي العثماني . فالفترة محددة، وحاول أن تلغي هذا القرار، ولو الليلة.
ثم لم هذا التسرع دون دراسة مستفيضة
كما فعل الدول الاوروبية
.
فالعجب كله ان تخرج المحكومة بعد ذلك مباشرة و تعتذر بالاقتصاد في الطاقة مع ان الاتحاد الاوروبي الذي تتبعه ضحد هذا الادعاء
كل دولة في الاتحاد الاوروبي ستختار الساعة التي تريد بعد استطلاع ارادة الشعب
اما المحكومة المغربية فهي لا تعرف من الديموقراطية الا اللانتخابات
العثماني ومن معه أسوء حكومة فالتاريخ ،النتخابات المقبلة ستكون الصناديق فارغة انشاء الله شوفوا شكون العب معاكم
رحم الله الحسن الثاني بكيت لوفاة ثلات رجال كانوا قدوة لي والدي رحمه الله والحسن الثاني و عبد السلام ياسين هؤولاء رجال عظماء بصموا تاريخهم بصدق رسائلهم