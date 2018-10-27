24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس البرتغال يشيد بدور الملك في محاربة التطرّف
- البحرية الملكية تنقذ 16 قاربا للهجرة السرية
- مرابط يسجل والجماهير تحتج بعد تبديله رفقة حمد الله
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (5.00)
مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" (5.00)
خبراء يشخّصون أسباب تراجع دور الأحزاب بعد "الربيع العربي" (5.00)
- رسمياً .. وزارة التربية الوطنية تكشف تفاصيل التوقيت المدرسي الجديد - (428)
- مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" - (277)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (189)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (170)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس
قال أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إن قرار الحكومة الاستمرار في التوقيت الصيفي على طول السنة "نموذجي ومتميز".
وكتب الريسوني، في موقعه الرسمي، أن "القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة المغربية، باستدامة التوقيت الذي كان يوصف سابقا بالتوقيت الصيفي، تميز بعدة مزايا جيدة نفتقدها في كثير من القرارات والتدابير الحكومية"، واصفا إياه بـ"الجريء، والذي جاء بناء على دراسة علمية متأنية موثوقة ومعطيات واقعية محسوبة".
الريسوني اعتبر أن هذا القرار متحرر من التبعية، موردا أنه بينما كانت التوقعات تشير إلى أن المغرب سيلغي نهائيا التوقيت الصيفي، اتباعا لما فعله مؤخرا الاتحاد الأوروبي، فإذا بالحكومة تقرر العكس تماما، وهو تعميم التوقيت الصيفي واستدامته.
وسجل الفقيه في علم المقاصد في هذا الصدد أن هذا "قرار متحرر من ضغط الغوغائية والرفض الارتجالي"، مضيفا أنه "رغم ارتفاع الصراخ والزعيق والتحريض العبثي (...)، مضت الحكومة في قرارها المدروس علميا ومصلحيا"، وقال: "شيء واحد ينقص هذا القرار، وهو التمهيد له ومواكبته بما يحتاجه وما يكفيه من الشرح والبيان، حتى يعلم من لا يعلم، ويفهم من لا يفهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
وشكون يشهد للعروسة ؟
حركة التوحيد و الأصلاح
ماذا وحدتم وماذا أصلحتم منذ نشأتكم
حكومة الزفت . حكومة فاشلة
الله ياخد فيكم الحق بما تفعلوه بالعباد
لا يا سيدي ...ليس بهذا الأسلوب تعالج الأمور وأنت خير العارفين.
لا زائد لا ناقص ، يابوق الحكومة من طلب منك هذه الخدمة
دولة ديكتاتورية في ثوب ديموقراطي
ماعرفت كيف غاديرو لهد الساعة ديال الغذاء و النقل خاصو ساعة باش يوصل الوليدات ...؟ ما كيهمكمش الامر الله ..اش من تميز هذا راه الفلاس ال كنتنى يخرج في اولادكم
فلنقف وقفة الرجل الواحد من أجل المقاطعة ومن أجل العودة إلى التوقيت العادي و الطبيعي والبيولوجي. و حتى يكف المسؤولون عن الإستهتار بِنَا و بأبنائنا وبآرائنا. فلنشارك جميعآ
وحكومة المنافقين اتخذن القرار دون اخذ،راي الامة اما عن طريف الاستفتاء الشعبي المباشر او التصويت بالانترنيت.
منها.وهي طرابيش المكروالخداع
الشعب المغربي يرفض إضافة
الساعة رفضاتاما.والذئاب الملتحية
لازالوا يطبلون على الطبقات
الكادحة والجاهلة بدينها
ودنياها.تتبع المظاهر
#مقاطعوووووووون
ونتوما ما حاسينش بالنساء لي تيخرجو يخدمو و يقلبو على كسرة خبز في الصباح
الله ااعطينا وجهك
أليس الله بأحكم الحاكمين