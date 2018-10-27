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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس

الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس

الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس
هسبريس من الرباط
السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:00

قال أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إن قرار الحكومة الاستمرار في التوقيت الصيفي على طول السنة "نموذجي ومتميز".

وكتب الريسوني، في موقعه الرسمي، أن "القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة المغربية، باستدامة التوقيت الذي كان يوصف سابقا بالتوقيت الصيفي، تميز بعدة مزايا جيدة نفتقدها في كثير من القرارات والتدابير الحكومية"، واصفا إياه بـ"الجريء، والذي جاء بناء على دراسة علمية متأنية موثوقة ومعطيات واقعية محسوبة".

الريسوني اعتبر أن هذا القرار متحرر من التبعية، موردا أنه بينما كانت التوقعات تشير إلى أن المغرب سيلغي نهائيا التوقيت الصيفي، اتباعا لما فعله مؤخرا الاتحاد الأوروبي، فإذا بالحكومة تقرر العكس تماما، وهو تعميم التوقيت الصيفي واستدامته.

وسجل الفقيه في علم المقاصد في هذا الصدد أن هذا "قرار متحرر من ضغط الغوغائية والرفض الارتجالي"، مضيفا أنه "رغم ارتفاع الصراخ والزعيق والتحريض العبثي (...)، مضت الحكومة في قرارها المدروس علميا ومصلحيا"، وقال: "شيء واحد ينقص هذا القرار، وهو التمهيد له ومواكبته بما يحتاجه وما يكفيه من الشرح والبيان، حتى يعلم من لا يعلم، ويفهم من لا يفهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - شوقي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:02
هناك سبب اقتصادي يصب لفائدة رجال الأعمال و أصحاب النفوذ
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87
2 - مجرد رائ السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:04
يقول المثل المغربي
وشكون يشهد للعروسة ؟
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130
3 - ilo السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:05
شكون يشهد العروسة مك و خالتك اله ياخد فيكم الحق
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104
4 - omar السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:06
خالف تعرف هده هي الحكمة من كلام الاستاذ هل نحن احسن من اوروبا
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66
5 - مهماد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:08
وقال: "شيء واحد ينقص هذا القرار، وهو التمهيد له ومواكبته بما يحتاجه وما يكفيه من الشرح والبيان، حتى يعلم من لا يعلم، ويفهم من لا يفهم".
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6
6 - مزاطن السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:08
الحياة زوينة ، ولكن حنا مضيعينها فالمغرب
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41
7 - Abdelhak السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:09
على الأقل لا تفسروا لنا شيء هل المغاربة أغبياء؟ أين الدقة واين الاتقان ألا تستحيوا من انفسكم!!!!!
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31
8 - مجد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:09
و سيماهم على وجوههم
حركة التوحيد و الأصلاح
ماذا وحدتم وماذا أصلحتم منذ نشأتكم
حكومة الزفت . حكومة فاشلة
الله ياخد فيكم الحق بما تفعلوه بالعباد
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60
9 - Abdou rabat السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:09
لا يسعني إلا أن أقول قبح الله الفقر الدي جعلنا نعيش مع أمثالكم في هدا البلد الأمين لكم الله ياضعفاء
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42
10 - محب لفريق الجيش الملكي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:09
تجار الدين أخطر شيئ يهدد المغاربة
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47
11 - سعيد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:10
السيد الريسوني من البديهي أنه لن يخالف أصدقاؤه في الحزب
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42
12 - هند السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:10
ما محل هذا الريسوني من الإعراب وحبذا ان كان يصلي الفجر خارج بيته
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34
13 - خليلوفيتش السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:10
لو كانت حكومتنا تسرع في في سن مراسيم و قوانين و تفعيلها كما فعلت مع الساعة الإضافية لكان المغرب في مصاف الدول المتقدمة و لكن للأسف مثل الزيادة في الأجور و وووو تستلزمهم سنين وسنين ولخبار فراسكم
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27
14 - ابو ايمن السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:10
وهل تستطيع قول عكس ذالك نحن بريءون منكم إلى يوم الدين. بالأمس برءت يتيم من زلته واليوم جيء بك لتفتي علينا في الساعة الإضافية. تستعملون الدين في كل وقاحاتكم. استحيو من خالقكم. ربنا لا تحاسبنا بما يفعل السفهاء منا.
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27
15 - Gala السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:11
ماذا قال هذا الشخص؟ أثنى على فعل أصحابه والسلام
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18
16 - حاقد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:11
الى كان الازهر كامل تبدلات التوجهات ديالو اووو رضخ للسلطة الغاشمة تحدى الشعب فكيف بيك انت ياطبل
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7
17 - لطيفة السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:11
رأيك لا يهمنا حديثك خارج السرب
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20
18 - الزعيق السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:12
اذا كانت قرارات الحكومة تعجبكم فان ذلك شانكم وحدكم ..اما عامة الشعب فانه يرفض قراراتها التي لاتصب في مصلحته..وفي الديمقراطيات الراقية التي تحترم ارادة شعوبها فلا تتخد القرارات هكذا ضدا على ارادة الشعب المغلوب على امره..متل هذه التصريحات ربما تخدم اجندتكم التي ولى الشعب ظهرها له...اخرجوا الى الشوارع وعيشوا المعاناة التي يواجهها المواطن المغلوب وخاصة انعدام الامن في جنح الظلام مع الساعة المشؤومة..
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13
19 - مغربي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:12
سبق وقلت لكم لا الدين تمسكتم به و لا لأمور المواطن احسنتم تدبيرها. تضحكون على العوام بإسم مرجعية إسلامية. والله و بالله و تالله الدين بريء من افعالكم و اقولكم.
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14
20 - مهيار الباهلي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:12
في مكاتبهم الفاخرة والمكيفة صيفا وشتاء ، يقرر مسؤولوالمغرب في مصير الشعب المغربي والذي يرزح معظمه تحت عتبة الفقر. فلا غرو ان يعبثوا بكل شىء حتى التوقيت يريدونه على ايقاع اهوائهم وليس على ايقاع الكون والجغرافيا التي جعلت توقيت المغرب يوافق التوقيت الدولي .كيف لهذه الكائنات التي تسمن بوحشية كما قال الكاتب السوري حيدر حيدر ان تقرر في مصير الفقراء والمسحوقين في طعامهم وشرابهم ومستقبلهم حتى توقيت صلاتهم وصومهم وعملهم اخذتم الثروة فاتركوا لنا ايقاع الزمن كما عاش عليه الاباء والاجداد ام ان المستضعفين هم من يتحمل مسؤولية تبذير الطاقة ماذا عن الحيتان الكبيرة والشركات والوزراء والنواب ووو الذين لا يدفعون درهما واحدا عن فاتورة الكهرباء كيف يسمح شخص لنفسه معفى من اداء الكهرباء ان يناقش المواطنين في ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والله انها لقسمة ضيزى !!!!
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12
21 - الوطنية السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:12
الغوغائية والارتجالية هي التي تسير عليها الحكومة . لماذا هذه السرعة القصوى لم تفعلها الحكومة في معالجة الملفات الشائكة للتعليم والصحة. او لا دارت للشعب باش تلهيه . الله يعطينا اوجهكم آمسلمي آخر الزمان
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12
22 - rachid السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:12
اعطيني دراسة حقيقية وصادقة ومتحيزة. تمت بالفعل ليس المراوغات وكلام الخشب بالطبع انت معاهم.ماعساكم ان تقولون.الدراسات العلمية الحقيقية اتبتت مساوءها وانتم تهللون.قرار بسرعة البرق ونشر بسرعة الضوء.وفي المواقف التي وجب التدخل نرى الارتجال والعبثية وسرعة السلحفات في دراسة المشاريع.ربنا ينتقم منكم لكن وجب المقاطعة
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10
23 - المتتبع السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:13
مع كامل احترامي لكم كشخص وكرييس للجهاز الدعوي لحزب العدالة والتنمية اقول لكم وبكل صراحة بدون استثناء كل مسؤولي حزب العدالة والتنمية لا يصلحون لتسيير اي مرفا ما بل يصلحون فقط كفقهاء وبس اما التسيير السياسي وابجهازي للدولة من جماعات وجهات ووزارات فاتركوه لدوي الاختصاص
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7
24 - محمد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:13
كلامك متهافت، لقد نسيت أنك الجناح الدعوي لحزب الخوانجية. أتساءل معك سي ريسوني كما أتساءل مع الشعب المغرب واستثني طبقة السيارات والرفاهية والمدارس الخاصة التي يدرس بها ابناء من يسرقون الشعب. أليس بقرار الدولة هذا تحرم ابناء الفقراء الذين يبعدون عن المدارس من وجبة الغذاء وبالتالي هو ضرب في قدراتها وعلى المدى البعيد تكريس لظاهرة الهدر المدرسي؟
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7
25 - مهتم السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:13
هل نحن احسن من اروبا التي تهتم بمواطينها وتسهر على راحتهم . بل هذا القرار هو قمة التبعية فبعد قد اصبحنا الآن بفارق ساعة فقط عن التوقيت الرسمي لأروبا اليست هذه قمة التبعية
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9
26 - وجهة نظر السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:13
او راك نتا مع الحزب الحاكم ومن المستحيل ان تخرج على نهجه اتقوا الله في العباد يوم لاينفع لا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
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11
27 - الريسوني الفتوى تحت الطلب السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:14
سي الريسوني من يحكم هل الشعب أم الحكومة ؟ الشعب كله يرفض هذه الساعة الإضافية ...ثم أنت لا ثقة فيك فأنت تتلون كالحرباء ...ألم تفكر في الأطفال الصغار الذين يضطرون للإستيقاط باكرا ؟ الم تفكر في التلاميذ الذين سيتم تقليص ساعة الراحة والغداء لديهم لساعة كاملة ؟ ألم تفكر في الخادمات والأجيرات اللواتي يشتغلن مع الساعة السابعة وسيضطرون للإستيقاط مع الخامسة مع ما يعنيه ذلك من زيادة حالات الكريساج و ...؟ ألم تفكر في كل الدراسات التي تقول بأن هذه الساعة الإضافية فيها مشاكل صحية ونفسية على صحة المواطنين ؟ ...بطبيعة الحال فكرت في كل هذا لكنك عالم سلطان وشيطان أخرس ...ألا لعنة الله على المنافقين
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19
28 - ياسين الوهابي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:14
إن آثار الساعة الإضافية ظاهرة على جسم الإنسان وعلى أعصابه بالخصوص دون أن يدرك ذلك بوعيه إذ يصبح أكثر قلقاً وأكثر توتراً بسبب ارتباك ساعته الداخلية البيولوجية
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29 - ملاحظ السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:15
وسير بحالك . الله ياخد فيك الحق انت وحكومتك الفاشلة....
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3
30 - مغربي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:15
هذا التوقيت المضاف ما هو الا ضدا من الحكومة اتجاه شعب وتق فيهم و ظن فيهم خيرا ، اقول لكل مسؤول حكومي أخي انك تبقى مواطن بالدرجة الأولى و ماشي كاري عندنا عندما تتخد قرار او برنامج متطابق مع دولة اخرى فاعلم انك لن تقدم أفضل الخدمات كما يقدمها البرلماني الذي في تلك الدولة و لن تكون افضل منه كل القوانين المعمول بها في اروبا او الغرب تستحق التشجيع عندهم اما بالمغرب فلا يجب مقارنة الحمير عندنا بحميرهم لا طرقات و لا مستشفيات و لا ادارات و لا دخل مستقر يحمر الوجه ، اذن الساعة اللي زدتو خدمو بيها انتم اما الشعب لا يحتاجها و ليكن في علمكم اننا نحن من يدفع اجوركم و انكم خدامين عندنا و ليس لكم لم الحق في ان تقررو ما تهوى أنفسكم
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31 - fouad السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:15
هل فكروا في سكان الجبال ؟؟ التلاميذ الذين يسافرون كل صباح كيلومتراااات على الأقدام ؟؟ اكيد الشيخ الريسوني سيبارك القرار أليس حزبه من يقود الحكومة، لو في التوقيت الصيفي مصلحة لطبقته أوروبا نهائيا لكن شتانا بين هذا و ذاك، دول تفكر في مصلحة شعوبها و دولة تفكر في مصالح رجال الاعمال، تحت غطاء توفير الطاقة و قرى المغرب التي في الجبال ليس فيها كهرباء أصلا ماذا سيوفرون؟؟ تبا لحكومة تفكر في المصالح الشخصية، انا من المواطنين اللذين صوتوا مرتين على الحزب الحاكم لكن بالمغربية تقولبت، نتوسم خيرا في الأجيال الصاعدة، لك الله يا وطني،
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32 - و محمد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:16
التبرير بالبهتان التبعية هي ان يصبح لنا نفس التوقيت الفرنسي.المواطن الفرنسي طالب بالغاء التوقيت الصيفي ناقش البرلمان وقدم توصيات تمتل رغبة الفرنسيين .المغرب وزير مسؤول عن قطاع دخل الحكومة بالواسطة (هذا صفطو اخنوش عند العتماني) نعس فاق افتى على رئيس حكومة يجمع بينه وبين واقع المغاربة لاشيء .اجتمعوا واتفقوا على الانتقام من الشعب.
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33 - brahim السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:16
c est catastrofique encore une fois on encaisse du pjd. rendez vous en 2021
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34 - ريفي غيور السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:16
أوربا لم تقرر بعد اخي العزيز ،الإبقاء على التوقيت الصيفي او حدفه والاغلبية يوافقون على إبقاء التوقيت الصيفي وخاصة الألمان .
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35 - يوسف الزروالي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:17
كل من عبر عن رأيه في مسألة التوقيت الصيفي، يحسب في خانة الرافضين، الزاعقين، الصارخين، المحرضين العبثيين حسب هذا الشيخ الذي يفقه في كل شيء ؟ هل هذا ما ينص عليه ديننا الحنيف ؟ هل مرتبتك تسمح لك بقدف الناس!!!! اتق الله واترك الأمور لأهل الإختصاص. حسبي الله ونعم الوكيل.
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36 - domaine السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:17
قرار مدروس ، فين شفتيه ؟ بزاف عليكم تبعو هادوك الناس . لا بالساعة و لا من غير الساعة . اذا لم تستحي فافعل و قل ما تريد .
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37 - موحا السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:17
اشنو قال المثل لي تصحر مع دراري اصبح فاطر حقا نهار 28 غادي نقصوا 60 دقيقة او يوم الخميس الغي القرار لعب دراري ولكن كيف ما قلتوا حنا غير مداويخ خلينا ليكم ساعتكم ساعة الشكارة مهم فهم تسطى مع هاذ محكومة الذل الله اياخد فيكم الحق الله ياخد فيكم الحق يمهل ولايهمل مقاطعون مقاطعون انشري شكرا .
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38 - لعريس السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:17
شكون شكرك أ العروس؟ مي و ختي و خالتي و الحمزازة ديال مرات الوالد.
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39 - sofia السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:18
اش كيخربق هاد السيد !!! زعما فرحان غي حيت خالفنا اوربا !!!!
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40 - محمد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:18
حسبنا الله ونعمة الوكيل دعو مع هد السيد الإخوان أكل من كان حيل وسباب
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41 - avis السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:18
بعض رجال الدين منافقون والدليل امامك. حيت ولادهم كبرو فالياتي الطوفان. باش مانݣولوش التبعية خليو المغاربة يتعدب. وݣولو لهاد مول الجلابة كيفاش الناس يصليو الفجر مع 7 ويدخلو الخدمة مع 8 ويديو الاولاد للمدرسة مع 9؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
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42 - يا سيدي الفقيه... السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:18
يا سيدي الفقيه ، هل كل من عارض و أدلى بدلوه حول هذا التوقيت المشؤوم تصنفه أنت في خانة "الزعيق والصراخ والتحريض".
لا يا سيدي ...ليس بهذا الأسلوب تعالج الأمور وأنت خير العارفين.
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43 - مصطفى السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:18
هدا اللذي يتحدث ويتكلم على التوقيت الصيفي كانه انجاز عظيم تقدمه الحكومة للشعب متجاهلا معانات الاسر مع هدا التوقيت وخاصة في الشتاء وفي بعض المناطق اللتي تعاني من نقص في الامن ويضطرون ليخرجو من بيوتهم تحت جنح الظلام للوصول لعملهم والتلاميد إلى مدارسه اما الحاج الريسوني فهو يصلي الصبح ويرجع إلى فراشه لدلك لا مشكلة له مع التوقيت الصيفي ولا الشتوي
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44 - رشيد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:18
الله على الفكر سليم ! ما كان ينقص هذا القرار الحكيم المدروس من كافة الجوانب و الدي هو في مصلحة المغاربة الى المباركة من العارفين بالله و الدين أكيد الشيخ لا يستفيق للذهاب الى الاحياء الصناعية في جنح الليل و لا ينام بعد يوم متعب متأخرا و يستفيق مبكرا ، ان كل شيء مخالف لوضعه الطبيعي يجب ان يحذف ، يا شيخ لم يأتينا منكم ومن حزبكم الى الفشل و لنا معكم موعدا في صناديق الاقتراع بالمقاطعة لانه لا يوجد من يقف في وجه مجلس يمرر القرارت على طاولة البليارد فلا تصيب قرارتكم هذفا بل تتصادم بينها بعشوائية . عليكم من الله ما تستحقون .
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45 - عايش واقيلا السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:19
حربائيون تستعملون الأحاديث والقصص بما يتناسب مع مصالحكم وميولاتكم أفضّل الملحد الذي يتكلم بطريقة مباشرة على من يستغل الدين على حسب هواه إن آثار الساعة الإضافية ظاهرة على جسم الإنسان وعلى أعصابه بالخصوص دون أن يدرك ذلك بوعيه إذ يصبح أكثر قلقاً وأكثر توتراً بسبب ارتباك ساعته الداخلية البيولوجية
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46 - المتضرر من القرارات السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:19
في الصباح 7h30 اصطحب ابني معي الى المدرسة وادهب الى العمل مع هدا التغيير في الوقت مادا افعل ؟؟؟؟بالله عليكم راكم كرهتونا فحياتنا حاجة من ورا حاجة الزيادات وقلة المدخول اش هاد شي كنترجاو من الله ومن ملك البلاد يتدخل لي اقرب وقت انا عن شخصي تقهرت وعيت بهاد العبارة
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47 - karim السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:19
بالنسبة للزمن المدرسي كان على الحكومة اشعار إدارات المؤسسات التعليمية قبل الموسم الدرلسي حتى يتسنى لها برمجة توقيت ملاءم. بما ان التلميذ يدرس ست ساعات في اليوم. بدرس مثلا من 9 الى الواحدة و في الظهيرة من الثالثة الى الخامسة أو من التاسعة الى الحادي عشرة ثم من الثانية الى السادسة
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48 - moctafa السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:19
التوقيت العادي دون تغييره صيفا هو الصحيح، أما الإبقاء على التوقيت الصيفي او العمل يعتبر هراء وتصدية وإنحراف عن الجادة.
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49 - أبو آمين السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:20
مصيبة عند قوم عند قوم فوائد السي ريسولي
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50 - بوق الحكومة السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:20
بوق الحكومة ، شكرا على الخدمة ، بغينا تبقى ساعة الله لاتغيير فيها
لا زائد لا ناقص ، يابوق الحكومة من طلب منك هذه الخدمة
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51 - noss السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:20
سىلام تبعين او روبا غير فتوقيت ايما قنون شغل او الحقوق انسان لا
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52 - متضرر السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حتى رجال الدين ضدنا لمن الشكوى . المواطن لا قيمة له
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53 - Ziryab السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:22
لا أحد ضد اتخاذ الحكومة لقرارات جديدة لأن ذلك دورها. لكن عندما يتخذ قرار يهم كافة المواطنين، كان على الحكومة أن تلعن عن المشروع بشهور لإتاحة الفرصة لكل المتدخلين من أجل إبداء الرأي مع أخذ استطلاعات للرأي بعين الإعتبار. و في الأخير يتم بناء على نتائج النقاش اتخاذ القرار المناسب ككل المجتمعات المتحضرة. أما تأتي و تنزل كالصاعقة و تفرض قانونا جديدا بدون استشارة و تصف المعارضين بالغوغائيين فهذا لن يزيد إلا من اتساع الهوة و انعدام الثقة بين الشعب و الحكومة.
دولة ديكتاتورية في ثوب ديموقراطي
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54 - غاضبون السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:22
احتا انتا زيدوك تدوي ايو دوي على راسك ماشي علينا الله غادي يحاسبكم على كل انسان قهرتوه في صحتو و عيشتو .حكومة فاشلة بلا استراتيجية بلا اخلاق فلحتو غير في الساعة وقهرة المواطن
ماعرفت كيف غاديرو لهد الساعة ديال الغذاء و النقل خاصو ساعة باش يوصل الوليدات ...؟ ما كيهمكمش الامر الله ..اش من تميز هذا راه الفلاس ال كنتنى يخرج في اولادكم
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55 - يونس السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:22
هذا التوقيت الصيفي يا استاد غير صالح بتاتا . لما خلفه من أضرار على الصحة النفسية والعقلية المغاربة. وخصوصا الأطفال. وهدا راجع إلى مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت بالديار الفرنسية على مجموعة من الأفراد من مختلف الأعمار ولهدا السبب سيتم حدفها في فرنسا. اما بالنسبة إلى بلد التقليد(المغرب ) هنا نرى العبت بعينه وقلة الاحترام والاستخفاف بحياة المواطنين فباي حق تعطي رأيك او تصدر أحكام وانت غير ملم بالحقائق العلمية يا (استاد )
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56 - غيورة السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:23
والله حتى عرفنا بانه باش ما نتسماوش تابعين ماما اوروبا طبقنا العكس درنا التوقيت الصيفي فالشتاء..وراه احنا عايشين التبعية بغينا او كرهنا . والتوقيت درساتو اوروبا من جميع النواحي لقاتو ما لييقش اما احنا تغاضينا على كل المساوئ.وما همناش تاثيراته السلبية .المهم نتسماو ما تابعينش .اس هد المهزلة .راعيو لنا ولصحتنا ولبنياتنا يخرجو بالليل ويدخلو بالليل .
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57 - بزاف السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:23
شكون يشكر العروسة غير مها ولا جارتها الحززارة
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58 - khalid السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:24
لم يبقا لنا غير المقاطعة
فلنقف وقفة الرجل الواحد من أجل المقاطعة ومن أجل العودة إلى التوقيت العادي و الطبيعي والبيولوجي. و حتى يكف المسؤولون عن الإستهتار بِنَا و بأبنائنا وبآرائنا. فلنشارك جميعآ
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59 - عملة الزمان السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:24
هذا الرجل بالنسبة للعثماني كسديسي لمحمد بن سلمان !!!!
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60 - بنخلدون السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ردا على هـذا الرجل الذي يدعى الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد ويتيم عذرا والإصلاح ، من أنت حتى تبدي لنا برأيك من تكون واحد من جماعة يتيم وماشابه احتفظ برأيك لسنا في حاجة اليه سير شوف الشوهـة ديال صحابك فالحكومة أو حاول انصاحهـم ليرجعوا إلى طريق الله رآه سي يتيم شاد شدة العمى في الظلمة في رمضان في شابة ليس له معهـا أية وثيقة زواج تعتبر اجنبية عليه لا يحق له لمسهـا والسفر معاه والتقائهـا في المقاهـي وفي رمضان ولو كان له الحق لفعل هـذا في المغرب ماشي في فرنسا حسب اعرافكم يا جماعة.........وحسب الشرع لماذا الريسوتي لم تخرج ببلاغ تتبرأ فيه من هـذا الرجل الزائغ عن طريق الله ،يالله حادك في الساعة الجديدة حيث سيدك العثماني هـو اللي خلاهـا أوا كون هـاني اسيهـم الريسوتي العثماني مافيدوش باش يتاخذ هـذا القرار بزاف عليه أو نتا رآك عارف سيادوا اللي كيحكموا بالصح اللي اخذوا القرار وأمروه بتنفيذه على حساب شعبيته ونحن فرحون بهـذا القرار رغم صعوبته ولكن الشعبية اللي بغينهـا الطح باش في الانتخابات الجاية غادي تشوفوا اش تاتسواو، واش اللي عندو بحال يتيم أو الرباح
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61 - اجعيط محمد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:26
الاتحاد الأوروبي استفتى شعبه واتخذ القرار.
وحكومة المنافقين اتخذن القرار دون اخذ،راي الامة اما عن طريف الاستفتاء الشعبي المباشر او التصويت بالانترنيت.
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62 - مصطفى كاراطيكا السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:27
باعت الوهم وتجار الدين بدو يخرجوا من الأوسكار ديالهم بش يلعبو معنا لعبة جديدة اسمها النفاق بحال هدا النموذج بحال السديس و غيرهم إلى باعو روسهم لولي الأمر ويفتون بما يرده المخزن وليتهم ساكتو
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63 - الحسين الكروت السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:27
ومتى كان الفقهاء يفتون في التوقيت...؟ لقد أنهيت الإفتاء فيما يخص دائرتك يا فقيه وخضت فيما لا علاقة لك به..
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64 - المقاطع المحبوب السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:28
لقدفهمناالمقاصد والعلل المستخرجة
منها.وهي طرابيش المكروالخداع
الشعب المغربي يرفض إضافة
الساعة رفضاتاما.والذئاب الملتحية
لازالوا يطبلون على الطبقات
الكادحة والجاهلة بدينها
ودنياها.تتبع المظاهر
#مقاطعوووووووون
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65 - salim السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:28
ماهذا الغباء يا فقيه الا تعلم ان اتخاذ الحكومة لهذا القرار هو من صميم التبعية لانه بكل بساطة عندما نثبت الساعة الاضافية وهم حذفوها نكون قد تساوينا معهم تماما في التوقيت.
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66 - أيوب الريبي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:30
الفقهاء هذه الايام احسن لهم ان يسكتوا بالمرة فقد سئمنا منهم خصوصا بالنظر الى ردة فعل شيوخ الوهابية في القضية الخاشقجية
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67 - شمالي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:31
هاذ الساعة ضد الفطرة ديال الإنسان
ونتوما ما حاسينش بالنساء لي تيخرجو يخدمو و يقلبو على كسرة خبز في الصباح
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68 - محمد السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:31
أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية
الله ااعطينا وجهك
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69 - محمود السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:31
ما لم ينتبه له هذا الشيخ هو ان إقرار التوقيت في الاءتحاد الاوروبي طرح على برلمان الاءتحاد ليس كالمغرب وقع بجرة قلم و بعجالة ثم ان الشيخ لم يلتزم حدوده المنحصرة في الإرشاد الديني و يترك السياسة و الاقتصاد لاهلها و يتجنب الطغطية الدينية على الأفعال اللاأخلاقية التي يقوم بها رفقاءه في التيار .عليه ان يتقي الله في نفسه ان كان فعلا يؤمن انه داعية.
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70 - منصور السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:31
لهيو الشعب و طوعوه بحال. . . غير لكذوب في لكذوب
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71 - الزيلالي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:31
كون هاد السيهوم الريسوني دار دويرة فالقرى النائية أو مايعرف بالمغرب المنسي.كون عرف المشكل فين كاين
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72 - حسبي الله ونعم الوكيل السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:32
إذا كان الأتحاد الأوروبي اتجه الى إلغاء التوقيت الصيفي ودالك بناءا على دراسات منذ أزيد من سنتين وبين ما له من عواقب وخيمة على الافراد والمجتمعات في شتى المجالات الصحة. و التعليم و العمل اليومي اد تفاجئنا الحكومة المغربية بدراسة من نوع آخر مناقد لدراسات الاتحاد الاوروبي تدعي فيه إيجابيات هذا التوقيت مع العلم ان أغلب المغاربة يرفضونه . ومن الدلائل على أن هذا التوقيت غير ملائم هو عودة الخطوط الجوية المغربية للتوقيت الأصلي للمملكة ابتداءا من الغد واتجاه الحكومة في منحى آخر لاستدراك الموقف بتغيير التوقيت المدرسي بدل العودة للتوقيت الاصلي حسبنا الله ونعم الوكيل
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73 - diaz med السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:33
بغيت غير نعرف باش ضركم هاذ التوقيت.الاغلبية غير ضد الضد.عندي بنت في المدرسة وانا موظف عادي و مابانش لي علاش منوضين هاذ الغوغاء.واش بعدا قريتو و شفتو الا صلاحات لي دارت الحكومة؟ ولا غير ماقابلينش كما العادة.
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74 - معتوهة السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:34
لا حول ولا قوة الا بالله...حسبنا الله هو نعم الوكيل
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75 - عبدالحق السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:34
نقول لك من هدا المنبر
أليس الله بأحكم الحاكمين
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76 - Observateur السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:35
إبقاء التوقيت الصيفي جريء ومدروس .. فين عامار المغاربة كانوا متفقين مع شي إجراء اتخذته الحكومات السابقة أو الحالية .. شيئ واحد يسعد المغاربة و هو عامار ليهمو جيوبهوم ..ما عدى هذا مضيعة للوقت !
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77 - فيلالي السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:35
أرجو ان تتحمل الحكومة تبعات هذا القرار وتكون لها الشجاعة للإستقالة اذا ما زاغ قطار المغاربة عن مساره.
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78 - مغربي غيور السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:36
هاد رجال الدين مكيحشموش وما عندهمش علاش يحشمو، كيفهمو في الدين والسياسة والاقتصاد والطب وجميع العلوم أمرهم عجيب . هناك دول تتقدم للأمام وأخرى تتراجع الى الوراء أما نحن المغاربة فمصيرنا الهاوية طالما لم نلجم أفواه أمثال هذا الشيخ.
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