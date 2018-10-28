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نقابة: استمرار "التوقيت الصيفي" تخلف واستبداد

نقابة: استمرار "التوقيت الصيفي" تخلف واستبداد
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 08:50

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدّة اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وصادقت عليه في مجلس حكومي استثنائي هذا الأسبوع

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة "قرار ارتجالي متسرِّع ستكون له انعكاسات جد سلبية على حياة وصحة المواطنين"، وطالبت بسحبه.

واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أنّ المواطنين، وخاصة الموظفين والعمال والتلاميذ والطلبة، "سيُجبرون على اعتماد نظامِ توقيتٍ غير ملائم اجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا، في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا، صانعة ساعة إضافية، إلى التخلي بشكل نهائي عن نظام ساعة الصيف وساعة الخريف والعودة إلى الساعة العادية".

وأثارَ قرار اعتاد التوقيت الصيفي طيلة السنة ردود فعل غاضبة من طرف المغاربة، واستأثر بالنقاش العمومي، بينما دافعت عنه الحكومة، معتبرة على لسان مسؤوليها أنّ فيه منافع للبلاد.

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن "الساعة الإضافية كشفت وجود جوانبَ صحية مرتبطة بتغيير التوقيت والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم".

وأوضح بنعبد القادر، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة "يمكّن من ربح ساعة من الضوء"، بناء على دراسة أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لكن علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، يشكّك في مصداقية هذه الدراسة وفي وجودها أصلا.

وقال لطفي: "نحن نريد أنْ نعرف أوّلا مَن هي الجهة أو مكتب الدراسات الذي أجرى هذه الدراسة، ولماذا لم يتمّ نشر نتائجها ليطلع عليها الرأي العام"، وتابع: "حتى إذا افترضنا أنّ الوزارة أنجزت فعلا دراسة، فهل ستكون هذه الدراسة أفضل من الدراسة التي أجراها الاتحاد الأوروبي حول التوقيت الصيفي، والتي بيّنت أنّ فائدة هذا التوقيت ضعيفة إلى منعدمة؟".

وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدّة قرار الحكومة تثبيت "الساعة الإضافية" طيلة فصول السنة، معتبرة إيّاه "قرارا متخلفا استبداديا غير مبني على أية دراسة حقيقية، أو تقييم قبْلي، بناء على أهداف اقتصادية أو اجتماعية، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم، عكس ما قام به الاتحاد الأوروبي، صناع القرار الذين يحترمون مواطنيهم ومواطناتهم، حيث قام باستشارة واسعة وسطهم".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى استشارة وسط مواطني دول الاتحاد لمعرفة موقفهم من اعتماد التوقيت الصيفي، خُلصت إلى أنّ 80 في المئة يرفضون هذا التوقيت، وهو ما دفعه إلى إعلان إلغاء العمل بـ"الساعة الإضافية" سنة 2019.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ الطبقة العاملة ستكون من أكبر المتضررين من العمل بالتوقيت الصيفي، وإلغاء المرسوم الملكي رقم 455_67 الذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني بتاريخ 2 يونيو 1967، والذي ينص على أن توقيت غرينيتش هو التوقيت المعتمد في المملكة.

وما زال قرارُ مصادقة الحكومة عل تثبيت "الساعة الإضافية" يثير جملة من علامات الاستفهام، خاصة وأنّه تمّ بشكل مفاجئ؛ إذ سبق للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أنْ أعلنت قبل أيام فقط عن العودة إلى التوقيت العادي قبل أن يفاجأ الرأي العام بإعلان الحكومة عقد مجلس حكومي استثنائي للمصادقة على اعتماد التوقيت الصيفي طيلة فصول السنة.

وفسّر علي لطفي هذا القرار بكونه "وسيلة لإلهاء الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية"، مضيفا: "في ظل الحكومة الحالية لم نعد نفهم شيئا. كلما وقع حدث ما ويتفاعل معه المغاربة، مثل حادث القطار الأخير وقبله التجنيد الإجباري، يخرجون بأشياء كهذه".

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بحسب مرسوم تثبيت الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت العادي، "وخاصة بعد أن تبين هزالة اقتصاد الطاقة أو استفادة الاقتصاد من هذا الاجراء"، مشيرة إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي ستكون له عواقب وآثار سلبية على المردودية في العمل، وسيساهم في تفشي بعض الظواهر لاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - امازيغ سوسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 09:49
انتقدت ؟؟؟ الجميع ينتقد حتى الاطفال دون العاشرة يفعلون دلك ويفعلونه بطريقة مقنعة اكثر من النقابات ومن النشطاء والجمعيات . المطلوب منكم هو التحرك لوقف هدا الاستهتار بالمواطن وليس النقد . المسؤولون في هدا الوطن عازمون على السير به نحو الهاوية وهم في طريق انجاز دلك بامتياز .
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23
2 - الحسين الأحد 28 أكتوبر 2018 - 09:51
الساعة الإضافية هذه لا تخدم إلا الشركات الفرنسية والأجنبية في المغرب .اما بقية الشعب لا يستفيد منها شيئا إلا التعب والتعاسة وخاصة أطفال المدارس.
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23
3 - khalil الأحد 28 أكتوبر 2018 - 09:55
الحمد الله لي المغرب ما عندوش معاملات تجارية مع أمريكا أو مّا كون زادوا علينا خمسة ديال السوايع
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20
4 - sbdou الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:01
انا عندي 10 فالساعة و 9 في الهاتف ايهما على صواب؟ آش غندير؟
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13
5 - ayman الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:01
اليوم راه نقصو لينا ساعة في البورطابلات مفمهنا والو والله
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12
6 - خليلوفيتش الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:02
الحكومة تكذب على الشعب و تقول انها و بعد دراسة معمقة قررت على إبقاء التوقيت المشؤوم و لكن الحقيقة غير ذلك فكما علم الجميع الساعة الإضافية جاءت تلبية لإحدى شركات صناعة السيارات الفرنسية المعروفة لذا و بعد زيارة الرئيس المدير العام لتلك الشركة يوم الخميس الماضي آمرت الحكومة بتفعيل القرار و بإستعجال يوم الجمعة إنها قمة الإستهتار بشعب بأكمله
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15
7 - إبن سينا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:02
أظن أن الإبقاء أو التخلي عن التوقيت الصيفي طول السنه لا يؤثر على صحة الإنسان وانما الذي يؤثر هو تغييره مرة والتخلي عن مرة. يعني اما الإبقاء عليه يكون دائم أو التخلي عنه بصفة نهائية.
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-8
8 - abdrrahmane الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:02
هاذ الحزب ديال العدالة والتنمية أصبح يعرف أنه لن يستطيع ان يرجع مرة أخرى إلى الحكم فأراد أن ينتقم من المغاربة قبل ذهابه.
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12
9 - حبيبة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:03
أنا هاد الصباح لقيت ساعتي ناقصة واش تراجعو على إلقاء التوقيت الصيفي ولا كيفاش؟ ؟؟؟
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8
10 - معتوهة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:03
دابة بورطابلي نقص ساعة تلقائيا و انا ماغاداش نزيدها ..و لي بغا يربح لفلوس يبعد من الشعب و جيب الشعب و صحة الشعب راكم جهلتونا و حقدتونا..و لي كتعامل معانا بحال الحشرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يورينا فيه عجائب قدرته بما شاء و كيفما شاء..
# غرينتش صيفا و شتاء
ماعمركم باقي تأمرونا نزيدو ساعة ...دايما نبقاو خدامين بغرينيتش ...مصالحكم ماعندنا فيهم رباح
الله يجعل سيدي ربي ينتقم منكم لأنكم كل نهار كتعصبونا
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10
11 - عبدو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:04
إن الطريقة والسرعة والارتباك الذي تم به تنزيل الابقاء على الساعة الصيفية لا يتبت الا شيئا واحدا هو أن الحكومتين الاخيرتين الغير شعبيتين لهما أجندة واحدة هي تصريف قرارات لا شعبة ضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة في هذا البلد وقبض الثمن مقابل ذلك الشيء الذي بدا واضحا من خلال التحول الواضح في أجسام ولباس وسكن وسلوك ومركبات الوزراء المنتمون للحزب المعلوم، فاستعد ايها المواطن لرد الصاع صاعين وطرد تجار الدين.
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6
12 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:04
مادا انتم فاعلون؟ التنديد الخاوي لانريده. اضرابات مقاطعة .....؟ اما لغت الخشب سءمنا منها. بينو حنة يديكم.
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9
13 - الله يعطينا وجوهكم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:06
قال ليك هذا التوقيت فيه منافع للبلاد.واش هاذ البلاد فيها غير انتما راه فيها 40 مليون والجميع مباغيينهاش.كما قال ليك اقتصاد ساعة من الضوء واش هاذ الضو كتخلصوه لينا انتم .ليكن في علم هاذ الوزير ان تلك الساعة لكيقول عليها اننا سنقتصد فيها ان الساعة السابعة صباحا ديالكم لزدتو لينا انها كتجي مازال في الظلام اي اننا سنشعل الضوء .وبالتالي ما بقى لا اقتصاد ساعة في الضوء.واش كيحسب ليكم ان الشعب مكلخ.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.ربما قد تكون هذه الساعة لزدتو على الشعب اخر ساعة في حكومتكم المشؤومة.هذا ما يسمى في القانون الشطط في استعمال السلطة.الله ياخذ فيكم الحق.آمين.
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7
14 - ALIBABA الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:06
الحكومة ومبرراتها ماقنعوش المغاربة بالقرار اللي خدات القاضي باعتماد التوقيت الصيفي كتوقيت دائم، وبانو من بعد بزاف ديال التحليلات والاشاعات.

أديب شيخي، اللي هو مدير شركة للموارد البشرية فالدار البيضاء، كتب في تدوينة ان مدير رونو جا للمغرب، وفرض على الحكومة تطبق التوقيت الصيفي بشكل دائم، بمبرر الخسارة اللي كتتعرض لها الشركة بسبب الفارق بين التوقيت المغربي وتوقيت الاتحاد الأوروبي.

هاد التدوينة تكتبات في شبكة “لينكد-إين”، وسط نقاشات وتحاليل بين رجال الأعمال وأطر في الأبناك ومسؤولين ديال بعض المؤسسات في المغرب.
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5
15 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:07
ليست لصالح هدا ولا داك.... هي تبعية لمن يتحكم في كراكيزنا ( حكامنا ).........
هي لصالح تغيير مجرى التيار...... حتى ننسى اننا محصورين بين سد الفقر و سد المقاربة الامنية و الخصاص بالمجال الصحي...... بمعنى آخر .....هي سياسة التشويش لا غير.....
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4
16 - متضررة نفسيا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:08
هذا القرار يبدو لي خاطئ لأ نه سيتسبب في اكتظاظ وسائل النقل في الطرقات, "شي غادي شي جاي". من الواحدة الى الثانية ستكون الطرقات مليئة بالسيارات والناس تلهث للوصول, أما أنا فأكره الخروج للعمل قبل صلاة الظهر, كنت أنتظر بفارغ الصبر العودة الى التوقيت العادي هذا اليوم لأستريح من "الزربة" والجري, لكن ما العمل؟
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4
17 - نورالدين الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:14
لست من عشاق النقد من أجل النقد، ولا أنساق مع الترويج لأشياء عبر الفضاء الأزرق أو الواتساب تغليبا لمصلحة الوطن العليا، لكن أن يتعدى الأمر كل الحدود وأن يصبح المواطن غير فاعل في بلاده فهذا غير مقبول، وهذه الأشياء مع تغييب دور الأحزاب يشجع التكثل المجهول في العالم الإفتراضي، كما حصل في حملة المقاطعة، كفى يا حكومة العدالة والتنمية،
إن المواطن أدات فاعلة في الدولة المغربية، شاوروه في الأمر. منتهى الاستهتار تميز قراراتكم، كفى !

لا وألف لا للساعة الإضافية، يا حكومتنا صاحبة القرارات اللا شعبية !
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0
18 - أو م ن بعد ؟ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:14
الشعب المغربي باجمعه يطالب بإلغاء هذا التوقيت .كما يطالب النقابات بالتوقف عن إنتاج الخطاب الديماغوجي المألوف و المشروخ .فما هي الإجراءات الملموسة التي تنوي هذه النقابة و غيرها من النقابات القيام بها للضغط على أصحاب هذا القرار و حملهم على التراجع عنه .
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6
19 - ام وسيم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:16
ديك ساعة الضوء اللي باغيين يربحوها قيمتها بزاف دلمرات كتخسر غير وجبات غذاء و مشروبات وحلويات فقبة البرلمان الاجتماعات الوزارية والغير الوزارية بقات فساعة الضوء ونتوما معيشينا فعصور الظلام
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5
20 - حدبدان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:17
الآن كشف ما بقي، انها حكومة الإتجاه المعاكس، تعاكس الشعب في كل شئ،
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5
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