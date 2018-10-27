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الحوار الاجتماعي .. النقابات تنفي تحديد موعد مع "حكومة العثماني"

الحوار الاجتماعي .. النقابات تنفي تحديد موعد مع "حكومة العثماني"
هسبريس - مصطفى شاكري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:00

يسود استياء كبير في صفوف المركزيات النقابية بعدما أخلف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعده بتوجيه دعوة رسمية إلى النقابات العمالية من أجل عقد جلسة حوار ثنائية، لاسيما أنه أكد خلال اجتماعات سابقة أن حكومة العدالة والتنمية عازمة على إنجاح الحوار الاجتماعي.

وأفادت بعض المصادر النقابية بأن العرض الذي تحدثت عنه الحكومة لفائدة الشغيلة المغربية يبقى غير واضح، في ظل الارتباك الحالي الذي تتخبط فيه القطاعات الوزارية المسؤولة عن الحوار الاجتماعي.

وأبرزت المصادر ذاتها أن سعد الدين العثماني وعد المركزيات النقابية بعقد جلسة حوار اجتماعي خلال الأسبوع الجاري، بعدما التقى بها رفقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جلسة خُصصت لعرض مشروع قانون مالية سنة 2019.

وشددت المصادر النقابية على أن سعد الدين العثماني لم يستدع أي نقابة عمالية إلى حدود الساعة، ما يجعل خطابه "مجرد شعارات فارغة"، والأمر نفسه ينطبق على الوعود التي تقدمها الحكومة للمغاربة بخصوص الإصلاح الاقتصادي والزيادة في الأجور.

وأكدت المصادر نفسها، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن النقابات كانت تتوسم خيرا في العرض الذي تنوي الحكومة تقديمه، لاسيما بعد التصريحات المتوالية لسعد الدين العثماني، رغم عدم إشراكها في إعداد جدول أعمال ومنهجية الحوار الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مجموعة من المركزيات النقابية أصدرت بيانات تصعيدية تهاجم فيها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بسبب "العرض الحكومي غير المقبول"، مشددة على أنه "لا يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة"، ومضيفة أنها لم تتوصل إلى أرضية يمكن أن تكون قضية توافق مع الحكومة.

وتوقعت النقابات فشل الحوار الاجتماعي حتى قبل أن يتم إجراؤه، إذ أشارت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن العرض الحكومي حول الزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية "لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور".

من جهتها، عبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان شديد اللهجة، عن موقفها من حصيلة حكومة سعد الدين العثماني، مبرزة أن "الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية صارت مقلقة جراء السياسات العمومية الفاشلة، بالإضافة إلى عجز الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية عن تقديم بدائل للمعضلات الاجتماعية القائمة".

بدورها، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية للاستجابة للمطالب المتضمنة في ملفها المطلبي، معتبرة العرض الحكومي هزيلا ولا يستجيب للحد الأدنى من المطالب العمالية، ومؤكدة أن الاستمرار في نهجها السياسي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والفوارق الطبقية والمجالية.

في المقابل قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تصريحات سابقة، إن "الحكومة متشبثة بمواصلة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف المعنية، وعازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا"، لافتا الانتباه إلى أن مسألة الحوار الاجتماعي خيار إستراتيجي للحكومة والبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - rachid السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:11
ادا كانت النقابات تريد الحصول على دعم اجتماعي عليها ان تقف في وجه الحكومة بسبب الساعة المشؤومة وتأطر المواطنين ليقفوا وقفة واحدة. من اجل المقاطعة ومايمكن ان يترتب عنها من مواقف . وادا باعت الماتش فصلي على النبي.يا اخي المواطن.
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27
2 - Marmar السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:14
الساعة الزايدة غير حلمت بها الحكومة في الليل طبقاتها في الصباح اما الزيادة في الاجور مازال كيناقشوها سنوات هادي. حسبي الله و نعم الوكيل.
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32
3 - imane السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:15
غادي يزيدونا في تمارة ماشي ف المانضة. البلد الوحيد كل ما طولتي في الخدمة كاتنقص المانضة. الترقية كينساوها و الاقتطاعات دائما يقطعوهم.
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24
4 - العتمانييي السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:15
الموعد الوحيد الذي لم يخلفه العثماني وكان شاطرا ودقيقا ومسرعا في إنجازه هو تثبيت ساعة الصيف والشتاء ضدا على إرادة الشعب ولكن سياتيه يوم لا ريب فيه
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23
5 - abdou السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:17
ان الحكومة التي يترأسها حزب ال..دالة والت..مية لن تزيد الوضع الا تأزما
نظرا لأسباب عدة لا يسمح المقام بذكرها.وعليه فان الشعب المغربي مدعو الى
اتخاد الحيطة حتى لا يعود هذا الحزب الخطير الى الحكم مستقبلا.....
شكرا هسبريس
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16
6 - اللهم ان هادا منكر السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:18
صراحة نحن لسنا برجال............ اما متل هاته الحكومة يجب الاطاحة بها باضراب عام على الصعيد الوطني مفتوح حتى ترحل نهاءيا حسبنا الله ونعم الوكيل.
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32
7 - متتبع 01 السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:20
إذا فشل الحوا الإجتماعي، ماذا سيكون رد النقابات؟
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13
8 - الطاطاوي السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:21
والله ماتشوفوا منو حتى حبة الخردل.
مففاوضاته معكم كمفاوضات إسرائيل وفلسطين. إسرائيل تفاوض وتبتلع الأراضي.
العثمان وحكومته تفاوض وتبتلع حقوق الشعب والموظفين الصغار.
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27
9 - هشام السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:23
الحكومة لا تقرر اي شيء. الحكومة تصادق فقط ويتخد باسمها معظم القرارات المصيرية وبالتالي: سيصبح الوضع اسوء مما كان عليه. اما المخزن فاحكم قبضته على الديمقراطية. وداعا يا ديمقراطيا.
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13
10 - abdelilah السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:24
في المغرب من وجة نظري لا توجد نقابات بل عبارة عن اشخاص كبار في السن عليهم التقاعد نحن الشباب من نفكر في بعضنا نريد نقابات شبابية كلها حماس ولي دار العجزة فكرهم قديم ولا يتواكبون مع هدا العصر
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3
11 - مزيدا من الاهتمام السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:25
الحوار الى اين، يتضح انه ماكاين لازيادة في الاجور ولا غيرو، سير واجي بلا فايدة لا ماندا زينة تفرح القلب كتجيب الغمة 5000 درهم في الشهر صحاب الكرارس لي كيبيعو الفواكه كيربحو ضعفها، اه لو لعبت يازهروتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال.اه.
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4
12 - قدور السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:26
أطول حوار إجتماعي في التاريخ .إتفقا على أن لايتفقوا.
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8
13 - basket السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:27
أقولها من هذا المنبر خزينة الدولة أفرغت بالنهب وصندوق النقد الدولي لعب جيدا مع هذه الحكومة التي أخضعتنا لإملائته والدليل إرتفاع الأسعار في متطلبات الحياة اليومية بشكل مهول فلا تنتظروا شيئا من هذه الحكومة ولا النقابات لأن الدولة العميقة تعرف كيف تحركها للضحك علينا .
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10
14 - مـيــمـــــــــــون 1 السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:30
السلام عليكم
الدول الغربية المتقدمة ترفع الأجور قبل رفع الأسعار ... اما نحن فحدث ولا حرج في ارتفاع الأسعار صباح مساء !
اما الأجور متدنية بلا نظام .. حتى لا نقول معطلة .
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5
15 - ahmed السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:33
امنحوا لكل رجل تعليم مبلغ مالي يكفي لبناء منزل من دون فاءدة من دون ان يقدم لكم ضمانات فهو نفسه اكبر ضمانة,ان رجل تعليم يجد نفسه عاجز لايستطيع امتلاك منزل
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2
16 - مقاطعون السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:33
تحديد موعد لقاء النقابات الأكثر تمثيلية مع حكومة
سي العثماني ، غير ممكن الآن ، لأن لم يتحدد
بعد أي التوقيتين سيطبق : القانوني أوالصيفي ،
رغم أن فصل الصيف إنقضى.
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2
17 - للاسف السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:34
النقابات والحكومة متفقان مسبقا على عدم زيادة في الاجور كفانا إستهتارا كفى من التمثيل على الموطف المقهور فلعدما شل جيبه هاهو الان يشلون عقله بتفاهات بجر الحبل دون نتيجة
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5
18 - TEACHER السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:38
هل ما زلتم تعتقدون أن هناك نقابات؟؟ لو كانت نقابات في المستوى الشعبي لما كان هناك تماطل من ناحية الحكومة و ان مشكل الزيادة في الأجور قد حسم.
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5
19 - ابو ايمن السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:39
مسرحية لا تنتهي فصولها. نقابات مسخره من طرف الدولة لإسكات المواطنين. لا حاجة لنا في النقابات. نجحت المقاطعة للحليب وماء سيدي علي بدون نقابات. فلماذا لا نقاطع هاته الحكومة في شخص الباجدة حتى يحطون الرأس
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5
20 - التوقيت السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:45
نحمل النقابات مسؤولية عدم إضافة إلغاء التوقيت المخزي للملف المطلبي
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21 - الشاب المحترم السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:56
لى بان ليا هو الحكومة لهاتنا بهاد الساعة باش نساو الزيادة او المشاكل الاخرى. الله ياخد فيكم الحق. دابا ولات الطبقية. مشكل ف القدرة الشرائية. انا ك شاب كنوب على جميع الشبااااب. من اسبااب عزوفنا على الزواج هو هاد الصالير لى تكرى بيه اتقادا. انا ماشى حمق باش نتزوج نعيش مراتى او ولادى ف المزيريا. زائد خدام علا و ليديا.
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