الدكالي يخشى "نزيف الأطباء" ويرمي "كرة الأجور" إلى العثماني

هسبريس - عبد الرحيم العسري

بعد توالي الاستقالات الجماعية لأصحاب "البذلة البيضاء" في كل من جهة الدار البيضاء سطات وجهة الشرق وجنوب المملكة، يقوم وزير الصحة، أنس الدكالي، بخطوات مكثفة من أجل تفادي نزيف الأطر الصحية من المستشفيات العمومية.

في الصدد ذاته، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بغية النظر في المطالب الطبية المستعجلة. كما يرتقب أن يعقد وزير الصحة لقاء يوم غد الإثنين مع النقابات القطاعية للحسم في قضية الاستقالات الجماعية، التي أثارت جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه.

وقالت وزارة الصحة، في محضر اجتماع مع أطباء القطاع العام، إنه تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي وتشكيل لجنة تتشكل من ثلاثة ممثلين عن الوزارة، ومثلهم عن النقابة، تجتمع بشكل دوري لتتبع تنفيذ وأجرأة النقط المتفق عليها.

ووفق وزارة الصحة فقد تم تحديد النقط ذات الأولوية المطلبية، من قبيل إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والرفع من التعويض على الحراسة، بالإضافة إلى تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية، مع التعويضات المناسبة لكل الدرجات.

مصدر نقابي حضر الاجتماع قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "الموعد لم يفض إلى أي نتيجة على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن "وزير الصحة رمى بالنقاط المطلبية التي لها وقع مالي، من قبيل رفع أجور الأطباء، في مرمى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، إذ تم الاتفاق على مراسلة العثماني وبنشعبون في هذا الصدد".

وأوضح المصدر نفسه أن "الأطباء على أتم الاستعداد لوقف نزيف الاستقالات الجماعية شريطة التزام وزير الصحة في محضر رسمي بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل"، وأضاف أن "الحكومة غير قادرة حتى على إعطاء وعود رسمية لحل المشاكل"، معتبرا "المحضر الرسمي الصادر عن وزارة الصحة لا يعني شيئا، لأنه سبق أن تم نهج المسطرة نفسها مع وزير الصحة السابق، ولكن بدون نتيجة تذكر".

وتطرق الجانبان، في الاجتماع ذاته، إلى "تحسين ظروف الاشتغال بالمؤسسات الصحية العمومية واستقبال المواطنين، مع توفير الشروط العلمية والمعايير الطبية لعلاجه"، وأيضا إعادة الاعتبار للطب كتخصص في المنظومة الصحية، وكذلك الصحة العائلية والجماعاتية، وتقنين مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص بالنسبة لأطباء القطاع العام.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما أقدم الأربعاء الماضي 130 طبيباً على تقديم استقالة جماعية من القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات؛ وذلك بسبب "الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دولياً، ولا ترقى إلى تطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور".