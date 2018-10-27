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مهاجرون تحت الأمطار بعد احتراق "مخيم أولاد زيان" في الدار البيضاء

مهاجرون تحت الأمطار بعد احتراق "مخيم أولاد زيان" في الدار البيضاء
هسبريس ـ عبد الإله شبل
السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:00

شهدت محطة أولاد زيان بالدار البيضاء من جديد أحداثا مأساوية تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين المتحدرين من دول جنوب الصحراء. إذ تحول الملعب الموجود أمام المحطة، والذي يستغله المهاجرون "مخيما" لهم، إلى رماد؛ بعدما اندلع حريق مهول بسبب انفجار قنينتي غاز من الحجم الكبير وأخريين من الحجم الصغير.

وشبت ألسنة النيران في الأشجار والخيام التي ينام بها هؤلاء المهاجرون، بالرغم من هطول أمطار قوية بالدار البيضاء، مساء السبت، مما أثار هلعا كبيرا بالمنطقة، واستنفر مختلف السلطات المحلية.

والتهمت النيران القوية مختلف "البيوت" المشيدة من قبل المهاجرين غير النظاميين. كما التهمت الأشجار والأعمدة الكهربائية المجاورة، حيث جاءت على معظمها، مما خلف روائح كريهة وسقوط معظم الأشجار.

وعبر أحد المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء عن أسفه لما آل إليه الوضع، مشيرا إلى أنهم سيجدون صعوبة في المبيت، خاصة مع التساقطات المطرية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية هذه الليلة.

واستنفر الحادث المهول مختلف السلطات بالدار البيضاء، حيث هرع إلى مكان الحريق كبار المسؤولين بعمالة الفداء مرس السلطان، وعناصر الأمن، إضافة إلى الوقاية المدنية، التي ظلت أكثر من ساعة ونصف وهي تحاول السيطرة على النيران القوية إلى أن تمكنت من إخمادها.

جدير بالذكر أن "ملعب أولاد زيان" قد شهد، في شهر دجنبر من السنة الماضية، اندلاع النيران ونشوب مواجهات بين مواطنين مغاربة ومهاجرين غير نظاميين متحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:07
يجب على السلطات ان تقدم لهم المساعدة .
ضعوا انفسكم في هدا الموقف .
قال تعالى :ان الله لايضيع اجر من احسن عملا
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28
2 - ساخط السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:08
ومغاربة يقضون نحبهم في البحار او يتساقطون من فوق العمار اي منطق هذا الذي تتحركون به
لدينا مشاكل لا تعد ولا تحصى وانتم تتملقون الدول الافريقية باحتضانكم مهاجريها من جهة ومن الاخرى ضرب مواطني البلد في حقوقهم المكفولة دوليا
والدفع بهم الى الجنون او الانتحار
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3
3 - سعيد السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:14
ارحموا هؤلاء المستضعفين، فكم من المغاربة عاشوا نفس التجربة في بلاد (الكفار )فوجدوا جمعيات تدافع عنهم و تطعمهم من جوع و تامنهم من خوف ،أما نحن المسلمون فديننا يوصينا بعابر السبيل و المستضعفين من الرجال و النساء بغض النظر عن دينهم أو لون بشرتهم، أصبحنا أكثر عنصرية من مارين لوبين زعيمة الحزب اليميني المتطرف
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18
4 - شوية ديال الإنسانية أولا السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:14
والله إلى حشوما هاد شي، غير عاملوهم معاملة إنسانية أولا راهم بشر و أدميون مثلنا احترموا ادميتهم ، واخا غير مرغوب فيهم من لدن البعض لا يجب افتعال وإشعال النار في خيامهم...أو تخصيص مأوي لهم أو من الأحسن ترحيلهم إلى بلدانهم ..
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18
5 - Leila السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:17
يا لطيف سيبيتون في العراء و البرد الحكومة تتاجر بماساتهم كتخلص عليهم و ديارهم ذريعة باش تضرب الفلوس واه ياناري ما خلاو فمن كلاو لا شعبهم لا مهاجرين أخاف أن يأتي يوم و تبدا حكومتنا باختطافنا و بيعنا لمافيات الاتجار بالأعضاء و تخلص فينا مغاربة للبيع مكرهوش كل شي ديالهم
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16
6 - شي واحد السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:20
هذه هي النتائج الطبيعية لتجمع المهاجرين الغير النظاميين أمام مرأى مسمع السلطات وبشكل عشوائي هذه أمور وجب معالجتها قبل استفحالها
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0
7 - نداء الى المحسنين . السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:20
هذه فرصة نادرة للمحسننين السعداء لكي يجددوا صلتهم مع الله من خلال تقديم الماوى والماكل والملبس لهؤلاء البؤساء الذين تدمي القلوب لحالهم ، لو كنت من مواطني العاصمة الاقتصادية لشاركت في تخفيف الم هؤلاء المهمشين ولو بتقديم الاغطية لهم والمساهمة في تخفيف الصدمة التي يعيشونها في هذه الاثناء ، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
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8 - عبدالرزاق الاسماعيلي السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:22
الأفارقة نقلوا الفوضى التي عاشوا فيها ببلدانهم الى عاصمة المغرب
الاقتصادية...اطلعت على فيديو صور كيف حول هؤلاء ضفاف نهر السين في وسط باريس الى مخيم من الأزبال والعفونات التي لم يكن الواحد يتصور أن توجد في عاصمة فرنسا
العلاج يتطلب وزير داخلية من أمثال باسكوا
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9 - obama السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:24
ا فكها يا من وحلتيها مع هد الافارقة هما لي كانو خصينا حلو مشكل الشباب الغربي عاد شوفو المهاجرين
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10 - STAR WARS السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:27
الدولة تتجه إلى المجهول تتخد القرارات بدون دراسة مني مقديتوش عليهم لاش مرحبين بهم هنا لقينا تحنا الخدمة بقاو غير هما واش نتوما كتشدوا عليهم ملايين أورويات أخرها 160 مليون من عند ميركل تاكلوها بيناتكم أو تخليوهم في مواجهة مع الشعب دولة أفلست من كافة النواحي العفوووو
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