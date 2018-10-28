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الرئيسية | مجتمع | ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ

ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ

ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:00

استيقظ المغاربة، صباح يومه الأحد، وهواتُفهم وحواسيبهم قد عادت إلى الساعة القديمة (Gmt +00)، بعدما تقرّر استمرار العمل طيلة السنة بالتوقيت الصيفي (Gmt +1).

وتغيّرت إعدادات الأجهزة الهاتفية للمغاربة على الساعة الثالثة ليلا، حيث انتقلت تلقائيا إلى الساعة 2:00 ليلا في جميع الأجهزة بالمغرب على اختلاف شركات اتّصالها.

مصدر مسؤول من "اتصالات المغرب" نفى أن يكون تغيير الساعة مرتبطا باتصالات المغرب أو باقي شركات الاتصال الأخرى، موضّحا أنه يمكن للمستعملين تغيير ساعاتهم وإرجاعها إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اتصالات المغرب" تواصلت مع Google "" والمزوّدين الذين يبيعون الهواتف الذكيّة بالمغرب بعدما تقرّر الاستمرار في العمل بالساعة الصيفية؛ حتى يُغيّروا الإعدادات "لكنّ الأمر يحتاج وقتا".

ووضّح المصدر أن مختلف الهواتف والأجهزة بالمغرب، على اختلاف شركات اتصالها، تعاني من المشكل نفسه؛ وهو ما يعني أن المشكل ليس مصدرُه شركات الاتصالات بل من يُعدّون تطبيقات الهواتف، وهو المشكل الذي يحدُثُ كُلّما وقع تغيير مُباغت في الساعة القانونية بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المرتقب تغيير الساعة القانونية للمملكة اليوم الأحد وإيقاف العمل بالتوقيت الصيفي، قبل تقديم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، ويقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة.

ونشرت الجريدة الرسمية يوم أمس السبت مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي (Gmt +1) على طول السنة؛ ليدخل بذلك التوقيت الجديد للمغرب رسميّا حيز النّفاذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (73)

1 - مجرد رأي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:18
شحال الساعة دابا الله يرحم الوالدين ؟
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179
2 - رشيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:18
فيقني البورطابل اليوم و كنت في غاية الراحة ! لأتفاجأ بعد ذلك أن الساعة عادت تلقائيا لتوقيت گرينيتش.. و الله إن الساعة البيولوجية لن تستقيم مع الساعة الإضافية، و غادي يعيشوا المغاربة الجحيم و الأمراض العصبية و النفسية مع هذه الساعة المشؤومة..
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141
3 - مغربية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:18
ولله حمقتونا مادمت في المغرب لا تستغرب
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86
4 - محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:21
نيةً العمى في عكازوً يغيتو الساعة تبقى ولكن نية المغاربةً غلبتً وهذا منً فضل اللهً انت تريدً وانا
أريد والله يفعل مايريد
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87
5 - علي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:22
العبث و الاستهتار و... الغوغائية!!!
الله يلطف بنا.
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70
6 - واش ممكن نقاضي رئيس الحكومة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:22
اصبحنا شعب اراااااكوووز.مهزلة بجميع المقاييييس.ماذنب التلاميذ الذين تبعد مدارسهم بالكيليمترات.اخرجوا مع 13hويرجعو 14h.اتغذاو مساكن في طريق.لاحولة ولاقوة الا بالله.واش ممكن نرفع دعوة قضائية ضدة رئيس الحكومة ؟؟
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116
7 - فيلالي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:22
مسكينة هاد الساعة هي بغات ترجع لأصلها القانوني و البيولوجي او لالا الحكومة بتعسفها لا تتردد في اجبارها على البقاء في مصيرها المحتوم ومصير المغاربة،لك الله يا ساعة.اللهم انزل شااابيب عذابك على كل من يساهم في تعذيب المغاربة وتكرفيسهم
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61
8 - ما هذا العبث؟ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:23
لولا تعودي على صلاة الفجر وسماعي لصوت الاذان لما أدركت ان الساعة قد عادت للتوقيت الذي كنّا نريدها أن تعود اليه..
على المسؤولين أن يتفهموا بأن أكثر الإضرابات خطرا على المواطنين هي هذه التي يخلقها التوقيت الجديد بالمملكة.
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48
9 - احمد احمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:23
اغلب الموظفين المداومين اليوم لم يحضروا الى اماكن عملهم في الوقت الاداري مما اضطر الادارة الى الاتصال بهم من اجل الحضور وهذا الارتباك يتحمل مسؤوليته من يلعب في الوقت واطلب من الحكومة تزيد 5 ايام فالشهر و تنقص شهر فالسنة عوض 12 شهر يكون غير 11 باش تنقص كلفة الاجور و تزيد ايام العمل فالشهر
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46
10 - مغرب التبرؤات الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:24
الحكومة تتبرئ الشعب يتبرئ شركات تتبرئ الكل يتبرئ.
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29
11 - نقطة في بحر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:24
بغيت نعرف دابا الله يرحم الوالدين شحال الساعة؟ هذا هو الحلم ديالي الجديد فالمغرب..لي تلفنا الله يتلفو.. الناس تقدم استقالتها لأبسط المشاكل التي تصيب شعوبها وهؤلاء يتشبتون بكراسيهم ومناصبهم الزائلة.
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35
12 - اناس بطريق الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:24
رونو حياتنا أقهرونا أفقرونا بالزيادات وضعف الأجور. الشعب ساكت، هذا لا يعني أنه راضي على هدشي. أتمنى ألا تدفعوا أبناء الشعب إلى التمرد.
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26
13 - رسالة إلى العثماني الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:25
حتى حنا تبدلت عندنا ساعة فتلفون أسي العثماني لقيتي الحل الموظفين والمدارس وبنسبة الناس لي خدمين فشراكة الخياطة ورجال بناء لي كيدخلو مع 7 صباح والعاملين فالبيوت اش غدير معاهم حسبي الله ونعم الوكيل فيك أسي العثماني حسبي الله ونعم الوكيل فيك انشر هسبريس جزاك الله
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33
14 - غريتتش+00 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:25
حتى التكنولوجيا غير مرتاحة لتلك الساعة المشؤومة..الله ينتقم من أولئك اعداء رغبات الشعب..
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36
15 - daoudi الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:27
والله كم فرحت عندما وجدت ان هاتفي النقال عاد الى التوقيت الاصلي الدي تعاملنا به سنين قبل عهد البيجيدي
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26
16 - ضد الحكومة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:27
و الله حتى حرام و حشومة مع هاد الناس الله ياخد فيكم الحق.و الله مانسمحوا ليكم.لقيتونا شعب مسامح و مسالم.انا اليوم استيقظت و ساعة هاتفي تعود الى الوقت الاصلي مما حصل لي دربكة و مواعيد ملغاة.
المهم العتماني وزر صلاة الجماعة التي لن اصليها في المسجد وزر على رقبتك الى يوم الدين و الحساب.
هدا المرسوم الدي رسمته بمعية وزراءك باطل لان لو كانت الديمقراطية و الشورى الاسلامية لازم يكون استفتاء شعبي و لكن اين هي المعارضة التي تتبجج بوقوفها الى جانب الشعب و مصالحه.
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23
17 - hmadi الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:27
و يبقى السؤال المطروح شحال فالساعة دابا.
اش بغيتي عندنا احمادي
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16
18 - مراكشي اصيل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:27
من يتخد مثل هذه القرارات لايبالي بمصالح المغاربة ولابالشعب الفقير المنهك بالديون لايهمه الامصالحه ومصالح المقربين منه.
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11
19 - هشام الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:28
المغاربة قاطبة يقاطعون هذا القرار المستبد من طرف الحكومة..ويطالبون برحيلها وتجميد مراسيمها..
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22
20 - nana الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:28
إ نه العبث التام والاستهتار بالمواطن سجل ياتاريخ
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11
21 - ملاحظ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:28
فوائد الساعة الاضافية :
تذكرك و تذكر اهلك كل صباح ان لك حكومة لا ثمثلك و عندك برلمان لا يخدمك ...
انه حتى الزمن لم تفلت دورته الطبيعية من عبث البؤس السياسي بما هو ملك مشترك غير قابل للتصرف من اي جهة نظرا لنذرته في حياتنا و اطلاقية وجوده المتعالي....
ان التحكم لا ينسحب على اختياراتك و امالك و مواطنتك بل يشمل حياتك استيقاضا و مناما و اكلا و شرابا و لهوا و صلاة بضبطك بذات اليمين و محاصرتك بذات اليسار ...
تقسمك نصفيك ان فكرت في التمرد بين مقصلة الوقت الرسمي القاهر و نشوة الوقت الطبيعي الميت في ثنايا قرا ر يفيظ امعانا في ارهاقك ....
تذكرك ان السلطة كافرة جاحدة تحاكي الله في ضبط ايقاع الزمن و تنكل بكرنتش الانسان و امته ....
تذكرك ان عقلك قاصر على ادراك بلاهة من يمثلك في زمنك السياسي و الروحي و اليومي....
تعلن مع كل صباح عن ارتباك الاذان و خطو المؤمن نحو الصلاة و عن سر صمت الاجراس ...و حزن الاطفال و هي تفرك عيونها علها تستيقظ مع تمام ساعة التسلط....فوائد كثيرة لا يعلمها الا الله و حكومة سليلة نيرون المبدع في اشعال الحرائق ......
... منقول عن صديق عزيز .
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28
22 - ماروكي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:28
الحكومة اعضاؤها مجرد كراكيز يتم التحكم فيهم...بقات في تخراج العينين امام وسائل الاعلام....لن يجرؤ اي وزير على مواجهة اسئلة 20 شخصا من المواطنين لانه يعلم مسبقا انّ الشعب بريء من الوزراء ولا يمثلهم
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11
23 - yass الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:28
حكومة فاشلة تسعى إلى مصالحها الخاصة
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11
24 - Ali الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:28
المشكل ليس بإضافة ساعة أو نقصانها لكن المشكل يكمن في الشعب و من يتخد هده القرارات التي تعارض إراضته فدوقو مما صنعت أيديكم .
نهار يولي الشعب واعي كلشي غدي يتكاد
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7
25 - عادل القنيطرة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:29
قمة العبت و الاستهتار و اللامسؤولية...
الشعب عليه الرد على هاد الاستدواخ...
هزلت...
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10
26 - مثطفى الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:29
تبا لهواتف تتحكم في زمننا وتبا لشركات توقظنا متى تشاء
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8
27 - حمزة مريرت الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
ما جمتم تعلمون مسبقا أن الساعة ستتغير وليس في وسعكم عمل شئ للمسايرة قرار الحكومة كان عليكم الخروج إعلامية لتنبيه زبنائكم إن كنتم فعلا تحترمون الزبون المغربي أو على الأقل أن تشيروا للموضوع في صفحاتكم عبر الأنترنت فهناك من تسببتم له في مشكل في العمل ومواعيد الحافلات والقطارات أنا شخصيا ذقت ذرعا بهاد لبلاد
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1
28 - اسرغماغرب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
معرفتش واش نقصوها اولا زادوها خربقونا هاد القوم كولوا ليا شحال الساعة
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1
29 - Med الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
ساعتي بالهاتف القديم لم تتغير أما بالهاتف الذكي تغيرت.
حكومتنا دائما تصنع لنا (روينة) لنتلهى فيها وتمرر ما تريد تمريره
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2
30 - حفيظ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
والله لا أعلم من أين جاء هم هذا الغبااء، منذ كنت صغيرا كنا نعمل بتوقيت غرينتش، ولم يكن هناك أي مشكلة، فلماذا هاد قصوحيات الرأس. كل هدا من أجل شلة من الموظفين الذين يريدون أن يعملوا في الصيف 4 ساعات ، من 10 صباحا إلى التانية زوالا.
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1
31 - التعويض الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
راكو ضيعتولي الطيارة بسباب تهاونكم و مشالي النهار و الخدمة. كان يمكلكم على الاقل تصفطونا واحد المساج باش نحيدو الاتوماتيك. حشوما عليكم راه خاسكوم تعوضولي هادشي كامل و للناس كاملين لي وقع ليهم هادشي راني منين كنت في المطار ربعة ديل الناس وقعليهم هادشي... حشوما و حشوما بزااااف
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5
32 - مشمئزون الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
فرنسا من فعلت بنا كل هذا لن نرضخ لاوامرها هي لا تريد الانزعاج بسبب تعامااتها ومصالحها ولا احد يهمه استقرار نفسية المواطن المغربي ادا قبلت الحكومة ان تفعل بنا هذا نحن لا نقبل ابدا
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5
33 - بدر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
حنا ما بدلنا والو ياك تبدلات راسها اوا السلام عليكم.. شحال وليت كنكره هاد الحكومة و هاد السلطة كاملة.. ماكاين لا ديموقراطية لا والو لي بغيتوها كديروها.. كرهناكم و الانتخابات القادمة والله لا طلعتو!
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3
34 - أستاذ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:30
حكومة الغباء والتذليل...
الحكومات تسهر على راحة مواطنيها و تشغلهم في مواقع التواصل بمواضيع بناءة تخدم مصالح العباد و البلاد ...
وحكومتنا لا أبقاها الله تتفنن في إزعاج المواطنين وتعذيبهم و إرهاقهم ماديا و معنويا و تجعل منهم شعبا متشائما سلبيا مشغولا بأتفه الأمور...

اللهم أصلح أحوالنا يا رب
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4
35 - hayat الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:31
ملي تاخدو شي قرار قدو عليه من جميع زواياه!!!!!
ما هذه العشوائية التي لا تقبل و لا تغتفر
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36 - حيران الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:31
الغريب في الأمر في هذا البلد الكل يتنصل ويتهرب من أن يتحمل مسؤولية ما وقع لولا الساعات الحائطية لما عرفنا أنه تم نقص ساعة وكأنه مفروض علينا أن نريدها بأيدينا لكي تقر بها أنفسنا
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37 - أم محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:32
أحس أنني أعيش في فترة العبودية مع هذه الحكومة الفاشلة . هذه هي مهزلة القرن لا رأي لنا في أي قرار
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38 - Tayeb الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:32
هذا يدل على أن شركات الاتصال رافضة لهذا التوقيت الذي أحدث زلزالا لدى المغاربة. فالأجهزة الذكية عبرت عن هذا الرفض وأبت إلا أن تعود للتوقيت العادي(G)،فشكرا لمن يقف مع الشعب.
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39 - إرادة الشعب الكادح لاتقهر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:32
ههههههه وقع لهم ارتباك لأنهم أرادوا تحدي إرادة الشعب الكادح و المقهور و مطالبه العادلة والمشروعة إرضاءا لكبريات الشركات الاحتكارية الأجنبية و لكبار الفاسدين وناهبي المال العام و قوت الشعب...
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40 - fadoe الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:32
كلشي مخربق في هاد البلاد عندي فكرة ... لمادا لا نجعل الحكومة مثل شركات الكهرباء و التنظيف يمسكها الاوروبيون لعلهم يخدمون الشعب لانهم يشتغلون بضمير لان اصلا ليست الحكومة هي من تحكم
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41 - zakaria de الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:33
المغرب هي الدولة الوحيدة في العالم على مختلف العصور منذ القدم عبر كل الحقب... لها سياسة تتمشى عكس إرادة الشعب في جميع المجالات...
العباد الله واش مكينش ليسمع لنا حنا ؟ ام نحن فئران تجاريب وابقار حلوب؟!
والله اخوتي لولا الوالدين لبقيت لحضة هنا في هذه البلاد لاحولا ولاقوة الا بالله

انشري هسبريس...
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42 - kamal الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:33
هدا اكبر دليل على ان الحكومة براسها ماشي هي مولات هاد القرار فكيف يعقل ان تغير رايها بين عشية وضحاها وتقوم بارباك جميع المصالح والادارات ويطلع علينا السيد الوزير ويقول انه كان تخطيط ودراسة مسبقة وتم استطلاع للراي العام ورحبو بالفكرة ومانراه في الواقع مخالف تماما
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43 - الشعب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:33
قسم بالله شعب ولا بحال الحلوف يتحكمو فيه كيبغاو يزيد وينقصو كيبغاو فهاذ ساعة أروبا لغتها فمرة وحنا قرت دولة ساعة تبقى رسمية
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44 - مهدي ميد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:34
فقط أريد أن اعرف مواعيد العمل بالشركات الخاصة هل نفس توقيت المعلن عليه لدى الدولة التاسعة صباحا أم هناك توقيت مغاير بخصوص ما جرى اليوم تم رجوع الساعة العادية في الهواتف ليس مشكل التطبيقات مشكل الواصي الرسمي للدولة اتصالات المغرب أنتم لديكم علم بما سيجرى ولم تتخد الاحتياطات الله يكون في عوان المسافرين والعمال خصوصا اليوم هذا يدل علي للاستخفاف بالمواطن بشكل روتيني مع للأسف
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45 - امير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:34
كله من أجل عيون شركة رونو و مصالح علية القوم، العبث بحياةشعب بأكمله بسبب قرار فردي من بنادم بحالنا بحالو، قرار خداه بسباب مصالح شركة فرنسية و فالتالي متيعجبهمش الحال فاش تقول ان المغرب مجرد ضيعة فرنسية ولا حديقة خلفية ديالها
حديقةلي حاكة فسها حتا صناديق نفاياتها
انشر(ي) من فضلك
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46 - عادل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:35
من اعطى لهم الحق حتى يزيدوا ساعة من الزمن حتى تصبح رسمية على طول السنة ليس فيها اية مزايا او خير على المغاربة . يقع المغرب على خط اغرينيتس يوم خلق الله هذه الارض اي تعديل او زيادة او نقصان في الزمن انما يظر و لا ينفع . اولا حرام في الشريعة الاسلامية ثانيا كثرت الامراض الخطيرة نقص في الذكاء و نقص في الانتاج الصناعي هذه دراسة موثوقة من خبراء دوليين . التلاميد يخرجون في الواحدة و يرجعون في الثانية اي ان طائرة هلكوبتر سوف تنقل كل واحد منهم الى بيته و كل يوم . اتمنى ان يتراجعوا عن هذه الفكرة و يعتدرون للشعب . و السلام
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47 - حلالة 59 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:35
لقد أصبحنا لعبة بين أيدي من يعتبرون أنفسهم مسؤولين. لحماق هذا. لقد فقد المواطن الثقة في الدولة مما ينجم عن فقدان الثقة هذه أشياء خطيرة قد تعطل العمل الحكومي و أن كل البرامج و المخططات ستبوء بالفشل و خصوصا المرحلة القادمة ألا و هي الانتخابات التي ستحدد المسار السياسي لهذه الفوضى. اللعب و العبثية و المصالح الشخصية ستخلق متاعب كبيرة لمن يدعون المسؤولية جراء فقدان الثقة للمواطن. و بهذه الخطوة يتضح جليا أن المغرب لا يحوي ساسة بالمستوى المطلوب و على رأسهم من تم فرضه علينا ألا و هو الضعيف " العثماني " زيدو ساعة أو نهار أو شهر فأنتم في أعيينا ضعاف و لا أهلية لكم مجرد انتهازيين استثمرتم أموالكم القذرة في السياسة عبر الانتخابات و تتلاعبون بمصير شعب طيب. و نبعث لكم رسلة الكره و التحقير و تقبلوا من أسوء التحية و التحقير يا منتخبين الفساد
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48 - لمبوط الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:35
الحل هو استعمال توقيت غرينتش من طرف من يريدها وهم الأكثرية. وترك من يريد زيادة الساعة و هم أقلية مجهرية و نترك صراع بين التوقيتين للميدان و سنرا من سيفرض توقيته على توقيت الاخر
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49 - Oujdi الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:35
قريبا سنصلي الفجر جماعتا في المدرسة ...و قريبا سنقرا قصص شوارع عن الاعتداءات على التلاميد مع خروجهم مساءا....و قريبا سيصاب المغاربة بمرض بيولوجي سيسمى التوقيت الصيفي ....على العموم رجال الاعمال و المال الحرام من يقف وراء المرسوم اما الفيلسوف العتماني فهم مجرد جبان خانع لاسياده و خاءف على علاوته...
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50 - الرحيق المختوم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:36
حسبنا الله ونعم الوكيل. وطني ثوب مرقع، كل جزء مصنوع بمصنع.
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51 - hicham الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:37
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يخد الحق ليكان سباب زيادة الساعة
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52 - مغربى صريح الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:37
محكومة بليدة فاشلة فى كل شئ حتى فى ظبط توقيت الساعة ماذا تنتظر منها محكومة منبوذة من الجميع متى سترحل وتغرب عن وجوهنا ... المغاربة فى واد وحكوماتهم وأحزابهم فى واد آخر لقد فقدوا ثقتهم فى كل الأحزاب آخر ورقة لعب بها النظام هى هذا الحزب المشؤوم فماذا بعد ... فين غاديين بنا ...
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53 - كريم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:38
الله ياخد فيكم الحق يهاد المسؤولين
يعلم الله شنو هو الغرض ديالهم من هاد الساعة ليبغاو يزيدو. دعيناكم الله هو اللي غادي ياخد فيكم الحق ديال هاد الشعب المظلوم والمقهور
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54 - كريييم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:40
الله ياخد فيكم الحق يهاد المسؤولين
يعلم الله شنو هو الغرض ديالهم من هاد الساعة ليبغاو يزيدو. دعيناكم الله هو اللي غادي ياخد فيكم الحق ديال هاد الشعب المظلوم والمقهور
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55 - Adam الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:41
لا وسيلة لاقرار ارادة المواطنين الا بالاضراب والامتناع عن الالتحاق بمقرات العمل والمدارس والادارات في الساعة المشؤومة
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56 - Abdelghani الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:41
حكومة العثماني في مازق بعد اعلانها الابقاء علئ التوقيت الصيفي لانها توصلت يعني حكومة العثماني باخبار تفيد بان الاتحاد الاوروبي سيصوت علئ الابقاء علئ التوقيت الصيفي لكن اغلب اوروبيون عارضوه بخلاف مواطني فرنسا الذين يريدون هذا التوقيت وما كان علئ حكومة العثماني سوئ الاعلان رسميا بالاستمرار علئ التوقيث الصيفي وبما انها ستكون مصيبة وعار علئ حكومة العثماني بارجاع التوقيت الئ اصله الحقيقي وهو ما حصل فعلا ذاخل الاتحاد الاوروبي فما كان علئ وزير الوظيفة العمومية الا الاتصال الفوري والاسرع مع مدير الاتصالات المغربية الا ان يقوموا بارجاع ساعة.ونفت مديرية الاتصالات علمه بما حدث اليوم والقت اللوم علئ غوغل وان حكومة العثماني لا علم لها بهذا.وهل تضحكون علئ المغاربة?او نتخلئ ئحن حكومة العثماني ونتبع حكومة غوغل احسن?وكان مدير الاتصالات المغربية يريد القول بان غوغل هو من يتحكم ويامر باي توقيت سيعمل به المغرب.
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57 - في بلادي ظلموني الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:42
لمن نشكي حالي،لله الواحد العالي
في هاد لبلاد عايشين ضبابة يا مولانا السلامة
الشعب وكلوه حشيش كتامة خلاوا گاع يتامة
فلوس لبلاد كليتوها لي ماما فرنسا هربتوها
الناس احرار حبستوهم ولي باقي هبلتوهم
هنا حييت وهنا نموت وخا في بلادي ظلموني
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58 - هنادي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:42
راه كاينة ازمة خانقة فالاقتصاد البلاد ظاكشي علاش ديرين هاد روينة وكيحاولو يلفتو الانتباه ديالنا وديوها فلحاجات الثانوية اما راه كاين مشكل خظيييير على مستوى الاقتصادي لا على مستوى المديونية ولا على المستوى الوعاء ديال المعاشات ولا التوظيف كاين شي ظواهر خايبة حيث كانو كيعتاشو على الاعانات الخليج والسعودية وداكشي وملي دخلو هادوك فديك الحروب والمشاكل لعندهم بانت الذرعة هنا بزاف وهاد تخربيق هير باش يلهيو بنادم حيت قضية ولا قضية واخرها ساعة
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59 - الواقعي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:44
ااسؤال الذي يطرح نفسه اليوم اكثر من سؤال من قتل خاشقجي.هو شحال الساعة دابا؟
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60 - لطفي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:44
ما بقاو مغاربة تصلات عليهم صلاة الجنازة .
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61 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:45
زائد ساعة ناقص ساعة لا يؤثر إطلاقا على صحة الإنسان حسب الكثير من الدراسات العلمية التي تخلص الى أن الجسد والعقل يتكيفان مع الساعة الجديدة في غضون أسبوع واحد ويتعود عليها بشكل عادي جدا وكأن اي تغيير لم يقع، لهذا مئات الملايين من الأوروبيين لا يشتكون إطلاقا من زيادة ساعة او نقصانها، يتحدث عنها الإعلام قبل حوث التغيير بيوم في نشرات الأخبار وبعد ذالك تمر الأمور بشكل عادي جدا دون أن يحتج أحد أو أن يجعل منها مطية للركوب عليها للفراغ ما في قلبه من مرض وحقد.
فلماذا في المغرب يتحدثون طوال السنة عن تغيير اسم الساعة وليس تغيير الوقت (فالوقت يبقى كما هو وعدد ساعات اليوم تبقى نفسها وما يتغير هو فقط تسمية الساعة حيت بدل من ان نقول الساعة الواحدة نقول الساعة الثانية ويبقى الوقت هو هو ؟
إذا كان هذا يدل على شيئ فهو يدل على ان المغاربة ما عندهوم ما يدار وخاصهوم غير فاش يشدو باش يشغلو روسهوم بالنقاشات البيزنطية الخاوية ويعمرو وقتهم التافه وكا يديرو من حبة قبة وموضوع نقاش كبير ويحرفونه لكي يمارسوا من خلاله السياسة الخاوية وإعطاء آراءهم التافهة في جدال عقيم للهروب من معالجة مشاكلهم اليومية الحقيقية
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62 - معانات الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:45
كمواطن لا استفيد من دولة اي شيء سوى حامل لبطاقتها الوطنية مند سنوات لم أضف هده الساعة في حياتي كل مواعيدي مع أصدقائي كانت بساعة القديمة.
بلاما نصدع راسي. دولة كتسفيد من اروبا ونا كمواطن كنستفيد من ريح وشيح.
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63 - حَيْران الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:45
الارتجال و العشوائية دَيْدَنُ الدول و البلدان المتخلفة.
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64 - Hafid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:46
ماكذبوش..المغاربة مضاربين غير مع الوقت
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65 - حسن.ق الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:46
الله يرحمنا.... ضربتنا تلافا مع هؤلاء القوم... الله يشوف من حالنا....
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66 - عمر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:48
التوقيت الصيفي في فصل الشتاء !؟.
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67 - أحمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:48
إلا كنتوا رجال كلنا نرجعوا للساعة العادية ديالنا
و كلنا نخذموا بها
هاد الدولة دبا دارو هكا على الساعة و حنا حاضرين راسنا و ساكتين
المرة الماجية عولوا على شي حاجة ما كثر
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68 - السعيدي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:49
قاليه ، زبد كررهني فيك !!
دازت عامين ومازال كانتسنى من هاد الحكومة تدير شي حاجة مزيانة، غير وحدة ! الساع مازال ماكتاب !
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69 - مقاطعون الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:50
كل ما في الأمر ، الحكومة تعي جيدا ، أن التوقيت الصيفي ، غير
قابل للتطبيق في هذا الفصل ،لقد إفتعلت هذه الضجة لصرف
الرأي العام عن المواعيد ( 3 أسابيع ، آخر الشهر ، 21 يوما )،
تأهيل الشباب....، الأجور.....
إذن للهروب إلى الأمام ،إفتعلت هذه الضجة ،لا لشيء آخر.
( راجعوا ذاكرتكم ،تذكروا المواعيد ، أين الحلول؟)
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70 - محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:50
عليكم من الله ما تستحقون يا وزراء السوء قبح الله سعيكم ، كيف يعقل أن تتم مدراسة مشروع العمل بالساعة الإضافية طيلة السنة حتى أخر لحظة؟! عشنا و شهدنا العجائب و الغرائب .
على الأقل كان يجب عليكم أن تقترحوا هذا الإقتراح قبل زمن ثم تتدارسوه بعد ذلك بمدة و تخرجوا لنا بالنتيجة علنا و تنشر على نطاق واسع قبل اليوم الأخر المبرمح له لكي تفسحوا المجال لشركات الإتصالات من أجل تعديل ما يمكن تعديله .
مالا أفهمه لحد الساعة لماذا كل هذا الغموض و عدم المصداقية و الشفافية حتى في هذا في قضية الساعة ؟
كم من مسلم ضاعت عليه صلاة الفجر في المغرب بسبب هذا التلاعب و الإهمال و اللامبالاة؟
عاملكم الله بعدله و السلام
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71 - عدنان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:51
أول ماسمعت خبر الساعة ، زولت من البرمجة الأتوماتيكية فالتليفون ديالي و هنيت الوقت , لأن البروغرام متعلق برمجت التليفون ماشي شركات الإتصال
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72 - فاتحة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:53
و الله هذا هو الحماق بعينيه و رجليه و يديه و و و ........!!!
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73 - الحاضي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:53
عندي جوج هواتف والله ما عرفت باي ساعة نخدم ديال الهاتف الذكي اولا الهاتف الغبي.
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