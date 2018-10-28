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- ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ - (73)
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كُتّاب وآراء
ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ
استيقظ المغاربة، صباح يومه الأحد، وهواتُفهم وحواسيبهم قد عادت إلى الساعة القديمة (Gmt +00)، بعدما تقرّر استمرار العمل طيلة السنة بالتوقيت الصيفي (Gmt +1).
وتغيّرت إعدادات الأجهزة الهاتفية للمغاربة على الساعة الثالثة ليلا، حيث انتقلت تلقائيا إلى الساعة 2:00 ليلا في جميع الأجهزة بالمغرب على اختلاف شركات اتّصالها.
مصدر مسؤول من "اتصالات المغرب" نفى أن يكون تغيير الساعة مرتبطا باتصالات المغرب أو باقي شركات الاتصال الأخرى، موضّحا أنه يمكن للمستعملين تغيير ساعاتهم وإرجاعها إلى "الساعة القانونية" للمملكة.
وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اتصالات المغرب" تواصلت مع Google "" والمزوّدين الذين يبيعون الهواتف الذكيّة بالمغرب بعدما تقرّر الاستمرار في العمل بالساعة الصيفية؛ حتى يُغيّروا الإعدادات "لكنّ الأمر يحتاج وقتا".
ووضّح المصدر أن مختلف الهواتف والأجهزة بالمغرب، على اختلاف شركات اتصالها، تعاني من المشكل نفسه؛ وهو ما يعني أن المشكل ليس مصدرُه شركات الاتصالات بل من يُعدّون تطبيقات الهواتف، وهو المشكل الذي يحدُثُ كُلّما وقع تغيير مُباغت في الساعة القانونية بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المرتقب تغيير الساعة القانونية للمملكة اليوم الأحد وإيقاف العمل بالتوقيت الصيفي، قبل تقديم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، ويقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة.
ونشرت الجريدة الرسمية يوم أمس السبت مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي (Gmt +1) على طول السنة؛ ليدخل بذلك التوقيت الجديد للمغرب رسميّا حيز النّفاذ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (73)
أريد والله يفعل مايريد
الله يلطف بنا.
على المسؤولين أن يتفهموا بأن أكثر الإضرابات خطرا على المواطنين هي هذه التي يخلقها التوقيت الجديد بالمملكة.
المهم العتماني وزر صلاة الجماعة التي لن اصليها في المسجد وزر على رقبتك الى يوم الدين و الحساب.
هدا المرسوم الدي رسمته بمعية وزراءك باطل لان لو كانت الديمقراطية و الشورى الاسلامية لازم يكون استفتاء شعبي و لكن اين هي المعارضة التي تتبجج بوقوفها الى جانب الشعب و مصالحه.
اش بغيتي عندنا احمادي
تذكرك و تذكر اهلك كل صباح ان لك حكومة لا ثمثلك و عندك برلمان لا يخدمك ...
انه حتى الزمن لم تفلت دورته الطبيعية من عبث البؤس السياسي بما هو ملك مشترك غير قابل للتصرف من اي جهة نظرا لنذرته في حياتنا و اطلاقية وجوده المتعالي....
ان التحكم لا ينسحب على اختياراتك و امالك و مواطنتك بل يشمل حياتك استيقاضا و مناما و اكلا و شرابا و لهوا و صلاة بضبطك بذات اليمين و محاصرتك بذات اليسار ...
تقسمك نصفيك ان فكرت في التمرد بين مقصلة الوقت الرسمي القاهر و نشوة الوقت الطبيعي الميت في ثنايا قرا ر يفيظ امعانا في ارهاقك ....
تذكرك ان السلطة كافرة جاحدة تحاكي الله في ضبط ايقاع الزمن و تنكل بكرنتش الانسان و امته ....
تذكرك ان عقلك قاصر على ادراك بلاهة من يمثلك في زمنك السياسي و الروحي و اليومي....
تعلن مع كل صباح عن ارتباك الاذان و خطو المؤمن نحو الصلاة و عن سر صمت الاجراس ...و حزن الاطفال و هي تفرك عيونها علها تستيقظ مع تمام ساعة التسلط....فوائد كثيرة لا يعلمها الا الله و حكومة سليلة نيرون المبدع في اشعال الحرائق ......
... منقول عن صديق عزيز .
نهار يولي الشعب واعي كلشي غدي يتكاد
الشعب عليه الرد على هاد الاستدواخ...
هزلت...
حكومتنا دائما تصنع لنا (روينة) لنتلهى فيها وتمرر ما تريد تمريره
الحكومات تسهر على راحة مواطنيها و تشغلهم في مواقع التواصل بمواضيع بناءة تخدم مصالح العباد و البلاد ...
وحكومتنا لا أبقاها الله تتفنن في إزعاج المواطنين وتعذيبهم و إرهاقهم ماديا و معنويا و تجعل منهم شعبا متشائما سلبيا مشغولا بأتفه الأمور...
اللهم أصلح أحوالنا يا رب
ما هذه العشوائية التي لا تقبل و لا تغتفر
العباد الله واش مكينش ليسمع لنا حنا ؟ ام نحن فئران تجاريب وابقار حلوب؟!
والله اخوتي لولا الوالدين لبقيت لحضة هنا في هذه البلاد لاحولا ولاقوة الا بالله
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حديقةلي حاكة فسها حتا صناديق نفاياتها
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يعلم الله شنو هو الغرض ديالهم من هاد الساعة ليبغاو يزيدو. دعيناكم الله هو اللي غادي ياخد فيكم الحق ديال هاد الشعب المظلوم والمقهور
يعلم الله شنو هو الغرض ديالهم من هاد الساعة ليبغاو يزيدو. دعيناكم الله هو اللي غادي ياخد فيكم الحق ديال هاد الشعب المظلوم والمقهور
في هاد لبلاد عايشين ضبابة يا مولانا السلامة
الشعب وكلوه حشيش كتامة خلاوا گاع يتامة
فلوس لبلاد كليتوها لي ماما فرنسا هربتوها
الناس احرار حبستوهم ولي باقي هبلتوهم
هنا حييت وهنا نموت وخا في بلادي ظلموني
فلماذا في المغرب يتحدثون طوال السنة عن تغيير اسم الساعة وليس تغيير الوقت (فالوقت يبقى كما هو وعدد ساعات اليوم تبقى نفسها وما يتغير هو فقط تسمية الساعة حيت بدل من ان نقول الساعة الواحدة نقول الساعة الثانية ويبقى الوقت هو هو ؟
إذا كان هذا يدل على شيئ فهو يدل على ان المغاربة ما عندهوم ما يدار وخاصهوم غير فاش يشدو باش يشغلو روسهوم بالنقاشات البيزنطية الخاوية ويعمرو وقتهم التافه وكا يديرو من حبة قبة وموضوع نقاش كبير ويحرفونه لكي يمارسوا من خلاله السياسة الخاوية وإعطاء آراءهم التافهة في جدال عقيم للهروب من معالجة مشاكلهم اليومية الحقيقية
بلاما نصدع راسي. دولة كتسفيد من اروبا ونا كمواطن كنستفيد من ريح وشيح.
و كلنا نخذموا بها
هاد الدولة دبا دارو هكا على الساعة و حنا حاضرين راسنا و ساكتين
المرة الماجية عولوا على شي حاجة ما كثر
دازت عامين ومازال كانتسنى من هاد الحكومة تدير شي حاجة مزيانة، غير وحدة ! الساع مازال ماكتاب !
قابل للتطبيق في هذا الفصل ،لقد إفتعلت هذه الضجة لصرف
الرأي العام عن المواعيد ( 3 أسابيع ، آخر الشهر ، 21 يوما )،
تأهيل الشباب....، الأجور.....
إذن للهروب إلى الأمام ،إفتعلت هذه الضجة ،لا لشيء آخر.
( راجعوا ذاكرتكم ،تذكروا المواعيد ، أين الحلول؟)
على الأقل كان يجب عليكم أن تقترحوا هذا الإقتراح قبل زمن ثم تتدارسوه بعد ذلك بمدة و تخرجوا لنا بالنتيجة علنا و تنشر على نطاق واسع قبل اليوم الأخر المبرمح له لكي تفسحوا المجال لشركات الإتصالات من أجل تعديل ما يمكن تعديله .
مالا أفهمه لحد الساعة لماذا كل هذا الغموض و عدم المصداقية و الشفافية حتى في هذا في قضية الساعة ؟
كم من مسلم ضاعت عليه صلاة الفجر في المغرب بسبب هذا التلاعب و الإهمال و اللامبالاة؟
عاملكم الله بعدله و السلام