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هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب

هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:00

بعد اعتماد المغرب رسمياً التوقيت الصيفي على طول السنة (غرينتش +1)، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الإجراءات الحكومية المرتقب اتخاذها لملاءمة التوقيت الجديد مع العاملين في القطاعين العام والخاص.

وقال المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحكومة قبل اتخاذها لقرار اعتماد "الساعة الإضافية"، قررت اتخاذ عدة إجراءات؛ من بينها اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبمعاهد التكوين المهني وبالجامعات، بالإضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالعمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية لكي يقع انسجام مع الزمن المدرسي الجديد المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 07 نونبر المقبل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم وضع تغييرات على هذا المرسوم الجديد، في غضون الأسبوع المقبل، موردا أن وزارته ستقترح أن يكون توقيت دخول الموظفين إلى حدود التاسعة والنصف صباحاً والخروج في الخامسة والنصف مساء.

بنعبد القادر أكد، في تصريحه، أنه سيتم اعتماد المرونة في المواقيت الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من التجارب العالمية؛ أي أن الأساسي هو أن يقضي الموظف الساعات القانونية داخل العمل وهي 8 ساعات.

وأضاف أن "التحاق الموظفين بالإدارات في عدد من التجارب الدولية يكون ما بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف، والانصراف ما بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف".

وزاد المتحدث: "الحكومة حريصة على ملاءمة مواقيت عمل المغاربة مع الساعة الجديدة، خصوصا أن جزءا كبيرا يرافق أبناءه إلى المدارس وتفاديا أيضا للارتباك والمشاكل التي يمكن أن تحصل"، مشيرا إلى أن دخول الموظفين إلى مقرات عملهم في الساعة الـ09.30 صباحا سيخفف العبء على الموظفين الآباء الذين يوصلون أبناءهم إلى المدارس خصوصا مع ازدحام الطرق.

يشار إلى أن المرسوم الصادر سنة 2005 ينص على أن توقيت العمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية يبتدئ من 8.30 صباحا إلى 16.30 مساء، أي 8 ساعات من العمل؛ لكن الوزير أكد أن هذا التوقيت "غير واقعي" بغض النظر عن التوقيت الجديد الذي تم اعتماده، متسائلا: "هل فعلا يلتحق جميع الموظفين بإداراتهم على الساعة الثامنة والنصف؟".

وأورد المتحدث أن إدخال تعديلات في المرسوم المعمول به حاليا "سيسهل المأمورية على الموظفين، خصوصا أن هناك من يصعب عليه القيام ببعض الأغراض الإدارية قبل التحاقه بمقر عمله صباحا".

وشدد بنعبد القادر على أن "الابتكار هو سبيل خروجنا من هذا الجدل القائم، ولا يجب أن نكون متصلبين في مواقفنا بخصوص نقاش الساعة الصيفية"، قبل أن يضيف: "نحن وضعنا جميع الإجراءات لتسهيل تنزيل التوقيت الجديد".

على مستوى العاملين في القطاع الخاص، كشف الوزير أن الإجراء الثالث الذي اتخذته الحكومة يهم عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، موردا أن الحكومة ستشرع في فتح نقاش مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها في أقرب الآجال.

وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالقول: "هاجسنا ليس فقط العاملين في القطاع العام، بل أن نسهر على راحة جميع المغاربة، خصوصا أن هناك عاملات في الشركات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - miloud الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:10
دابا عاد.فهمت ، المسؤولين كانو كيجيو حتى العاشرة ولا الحداش ديال الصباح، مع هاد الساعة غيوليو كايبداو ختال وراء الغداء ويديرة القيلولة حتى التلاتة ويمشيو مع الربعة
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81
2 - Saad الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:10
والقطاع الخاص ناس لخدامين 6 صباح شنو لمصير ديالهم ولا كتشوفو غير توقيت ديال الإدارة وناس ليكتخدم ايكيب مشفتوش ايام لبرد وش هد ساعة من خرجات لينا منصليو لفجر بحال ناس الجمعة مقادة عيب وعار وحشومة خاص الأحزاب كاملين اتغيرو وخليو لفئة شابة
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60
3 - الحاج المعطي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:11
معادلة عجيبة لغز محير لكبار العلماء ، زيادة ساعة للتوقيت الرسمي و تاخير عمل الادارات و المدارس بساعة !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من فضلكم اريد تفسيرا اكاد اجن ،
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71
4 - hicham الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:11
قرار في الصميم توقيت مدروس وانشاء الله سنعرف ايجابياته من بعد اما عن رفض المغاربة فليس بالامر الغريب فنحن ننتقد كل شيء
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-159
5 - mohamed الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصراحة إذا كان توقيت الإدارة العمومية تبدء العمل في الساعة التاسعة والنصف و المدرسة في الساعة التاسعة صباحا اتسال ما الفائدة من زيادة ساعة؟؟؟؟؟؟
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74
6 - محمد امراح الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:12
هذا هو الكلاخ بعينيه. اذا كنا سنغير توقيت العمل والدراسة لماذا التغيير
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64
7 - المذكوري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:12
يقول المثل الشعبي " يلا طلقتيها بلا ماتوريها دار باها" أكفس حكومة يعرفها المغرب ، تكذب و تنافق و تمرر أجندة خفية و تقود المغرب للإنفجار
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46
8 - محمد امراح الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:12
هذا هو الكلاخ بعينيه. اذا كنا سنغير توقيت العمل والدراسة لماذا التغيير
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40
9 - mouna الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:12
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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33
10 - المنكر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:12
صراحة نحن لسنا برجال............ اما متل هاته الحكومة يجب الاطاحة بها باضراب عام على الصعيد الوطني مفتوح حتى ترحل نهاءيا حسبنا الله ونعم الوكيل.
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74
11 - مبارك الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:13
االهم بارك ... يا حكومة .. فمزيدا من قرارات الإملاءات :(
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0
12 - abdo الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:13
هذه الدراسات والتقارير كلها فراغ ومهزلة لم تنبثق عن مصلحة المواطنين خاصة الموظفين والأطفال ، ولكن الذي فرض الأمر عليكم بهذه العجلة وهذه الارتجالية هي المصالح الكبرى للشركات الفرنسية في تعاملاتها مع شرذمة من أرباب العمل بالمغرب .... والضعيف والخادم والموظف ياكل العصا ... الله ياخذ فيكم الحق الظالمين
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13 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:13
سنبدأ التشاور أين كنتم قبل اتخاد القرار ألم تفتحو باب النقاش.سبحان الله على حكومة أعتدر المحكومة . العصا قبل الغنم. المقاطعة المقاطعة.تشاوروا على خاطركم ياسيد الوزير .
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14 - مغربية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:13
"هناك من يصعب عليه القيام ببعض الأغراض الإدارية قبل التحاقه بمقر عمله صباحا".
كيف سيقوم موظف بقضاء أغراض إدارية قبل التحاقه بعمله؟؟؟ ما دام موظفا فهذا يعني انه سيلتحق في نفس الوقت الذي تفتح فيه الإدارات الاخرى أبوابها. وبالتالي لا يكمن لموظف قضاء أغراض إدارية قبل التحاقه بعمله
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15 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:14
خرجو من روندتكوم وگولو لينا علاش زايدين ساعة الا المدرسة مع 9:00 والادارة مع 9:30 والقطاع الخاص غاديين تشاورو معاه باش تلقاو الحل.
ايوا مالنا علا هاد القوالب زيد ساعة بدل التوقيب الدخول والخروج من الخدمة
المغرب فهم تسطا
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16 - الفيلسوف الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:14
انا كنفيق ف 5h00 وكنخرج من الدار ف 6h30 باش نهرب من ضغط المواصلات كندير قهوة ديالي وكنقرا شوية لين كيوصل وقت العمل ديالي ف 9h00 وكنمشي نخدم.. وما تشكيتش من الساعة حيت لازم كل واحد فينا اصلا يذون مستاعد يتأقلم مع متغيرات الحياة.. براكة من الكسل و الخمول وخدمو بلادكم بالنية..
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17 - Marocain الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:15
اسقاط التوقيت المشؤوم لايكلف المغاربة سوى 4 ساعات عبر الحتفاظهم بابنائهم في المنازل يوم 7 نونبر
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18 - طالع ليه الدم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:16
والله حتى كيتسطاو علينا هاد الحكومة ، واش اوروبا لغاو بصفة نهائية هاد التوقيت المشؤوم جيتو نتوما العلماء خليتوه ، قرار خديتوه مابين ليلة ونهار ، معامن تشاورتو ولا حيت الشعب مقهور غارق فالمشاكيل و الكريديات گلتو را حتى واحد مغادي يهضر ارا نزيدو نوركو عليه مازال را ماغادي يگول والو ، منكم لله انا بعدا والله ما نسمح ليكم دنيا و اخرة ، كرهتونا فبلادنا ، خرتو على الشباب ، خربتو احلام اجيال ، كونتو جيل مجرم و كيفكر غي فالحريگ ، لعنة الله عليكم الى يوم الدين ..
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19 - zaki الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:16
ارحمونا من فضلكم لقد بلغ السيل الزبى فوجب عليكم مراعاة الشعب المغربي وأرضاءه ولو قليلا فهو من صوت عليكم في الانتخابات فلا تفرضوا عليه شيئا لا يريده وفي الانتخابات القادمة على الشعب أن يعي ما يقوم به
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20 - نادية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:17
اللهم هذا منكر. على هاذ القبل نرجعوا التوقيت العادي من 8 إلى 12h30 ومن 2 إلى 6.
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21 - عبد الحق الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:17
ولماذا كل هذا الجدل؟.هل تشاورتم مع من يعنيهم الامر"نحن".أو أنكم ممسوقينش.إذا كنتم ديمقراطيين كما تدعون فاستفتو الشعب في أمر يهمه.أتساءل أين البرلمان وكيف يتم إقرار قانون كله مساوئ.اصلا أيها الوزير ما كان لك أن تكون في هذه الحكومة.لا أنت ولا حزبك
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22 - يوسف راشيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:18
سي عبد القادر مثلما قلت الأمر لا يتعلق بأصحاب القطاع العام فقط لماذا لم تحسم أمورك في القطاع الخاص أولا ما يهمكم هو مصلحتكم فقط أما المواطن له الله سبحانه وتعالى يرعاه كلكم راعون وكلكم مسؤولون عن راعيتكم
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23 - العجب العجاب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:18
عجيب أمركم زدتو ساعة و بغيتو الناس يدخلو مع 9 لي هي 8 علاش ما تخليوش الساعة عادية، شي واحد يفهمني الله يرحم الوالدين؟
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24 - Abdeljalil Marrakech الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:18
علاه المغرب فيه غير الموظفين؟؟!!
وحنا مالين القطاع الخاص.. اللي الباطرون مايعقلش عليك وخاصك بالسيف عليك تكون ف التامنة صباحا على الأقل
احنا كاريين عندكوم؟؟!
اش هاد العبث ؟؟ اش هاد الروينة
خاص حتى القطاع الخاص يبدا مع 9h30 باش نلقاو كيف نوصلو وليداتنا للمدارس.. زعما قمة الاستهتار
ياربي عفو علينا ..هادو اللي حاكمينا كايشوفو غير ريوسهوم و مصالحهم الدنيوية
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25 - hamidou الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:18
صافي كملات الموظف المغربي اصلا كان كيبدا الخدمة بين قوسين حتى العاشرة .منين كيادن الظهر مشا يصلي من بعد كيتغدى كيتبعها بواحد القهيوة اجي انت قلاب عليه راه فدارو حتى الغد اوجي الا عندك شى زهر تصادف معاه
اضن ان الموظف الوحيد اللي غادي طبق علي 8 السوايع هو الدي يعمل في القطاع العسكري وشبه العسكري
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26 - احمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:19
السسام علييكم وتا مالنا تانمشطو لهاد لقرع راسو ومالنا علا هاد التعواج وكترت التبررزيط خليو اناس عاديين وراه سباقم الحسن التاني الله يرحمو قالها اللي بغانا هو يتاقلم معانا وسبقلينا جربناها 1984 ومصدقاتش
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27 - belhaj الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:19
اطلب من السيد الوزير المخترم أن يصرح لنا بالدوافع الرئيسية من اتخاد هدا التوقيت ليلة قبل الرجوع إلى التوقيت GMT.
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28 - غرينتش الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:19
زيد الماء زيد الدقيق تدبير غير مدروس سبقونا الروس اعتماد التوقيت الصيفي طول السنة ولم يفلحوا
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29 - سعيد اسفي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:19
و هل تم التفكير في الحرفيين(بناء ،نجارة،حدادة،....)و التجار وووو... فكل هؤلاء يعتمدون التوقيت العادي؟
وما المغزى من اعتماد التوقيت الصيفي اذا كنا سنغير أوقات العمل و الدراسة؟
قمة الاحباط!انتظرنا بفارغ الصبر العودة الى الساعة القديمة فاذا بنا نفاجأ بالعكس.الحكومة ضد ارادة و مصالح الشعب. وسوف لن نسكت ولن نبقى مكتوفي الايدي.
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30 - dak الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:19
زمان كانت الأغنية تقول حولي بقرونو سايك رونو.
دابا ولات رونو هي إلي سايكاه
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31 - حائر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:19
على من ستطبق الساعة الإضافية مادام كل هذه التغييرات في المواعيد؟ جعجعة ولا أرى طحنا!!
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32 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:20
توقيت ( غرينتش ) هو التوقيت الامثل للمملكة المغربية و الدليل مواقيت الصلاة الثابتة.
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33 - hamouda الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:20
تنضحكوا على الحكومة في المواقع و الحكومة تضحك علينا في الواقع. اللهم رحم عبادك المستضعفين و نصر عبادك من كل شر. رحم الله شعبا لاحول ولا قوة له إلا الدعاء لله الواحد القهار
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34 - موطن غيور الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:20
الله الله كون عزيزة عليم راحت المواطن كيفما كتقول سيد الوزير كون رجعتو ساعة قانونية كون عزيزة عليكم راحت المواطن كون ناقصتو في المواد الغدائية كون عزيز عليكم راحة المواطن كون زدتو في الاجر ديل الموظف انا اتحدث عن موظف بسيط بزاف ديل الحويج عزيز عليكم راسكم ومصالحكم الشخصية فقط لا غير ولكن عند الله غدي نتحسبو حيث في دنيا حتى مسوؤل ماكيتحسب كيتحسب المواطن المزلوط الفقير لي غدي نقول في الاخير هو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .
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35 - hamouda الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:20
تنضحكوا على الحكومة في المواقع و الحكومة تضحك علينا في الواقع. اللهم رحم عبادك المستضعفين و نصر عبادك من كل شر. رحم الله شعبا لاحول ولا قوة له إلا الدعاء لله الواحد القهار
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36 - عزيز الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:20
الحكومة حريصة الحكومة ساهرة الحكومة منكبة .. فقط على تعذيب المواطنين و تربية جيل يكره هذا الوطن الجاحد الجاف. اللهم اجعل مقامنا في هذا البلد صبرا تجازينا عليه يوم القيامة و إجعل حكامنا في الدرك الأسفل من النار.
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37 - يسهرون على راحتنا هههه الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:20
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالقول: "هاجسنا ليس فقط العاملين في القطاع العام، بل أن نسهر على راحة جميع المغاربة، خصوصا أن هناك عاملات في الشركات".. واش كتكلم من النية ديالك. واش كنتي شارب الدوا ديالك ام لا. الله ياخذ فيكم الحق. هل أنت تسهر على راحة المغاربة؟ منذ مجيء ك إلى الوظيفة العمومية لم نرى منك إلا الأشياء القبيحة.
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38 - قلة ما يدار الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:20
الغريب في الامر ان الدخول صباحا سيصبح التاسعة للتلاميذ يعني الثامنة كرينيتش، و دخول الموظفين التاسعة و النصف يعني الثامنة و النصف كرينيتش.
فين هي الساعة لي ربحناها ديال الانارة لي گلتو.
حتى حاجة ما تبدلت، من غير خلقنا مشكل للتلاميذ و أولياء أمورهم و هيئة التدريس خلال الفترة بين الحصة الصباحية و الحصة الزوالية.
ساعة واحدة، يعني التلاميذ يبقاو ياخدو معاهم غداهم و يبقاو على برا على المدارس يساينو.
بالله عليكم اشنو ربحنا من غير خلقنا لراسنا مشكل و كنقلبولو على حلول.
يقول المثل الشعبي #الراعي مين ما يلقى ما يدير، يقطع صندالتو#
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39 - kata الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:21
السلام وفينهوا هاد التضامن الاسري واش مانشفوش ولادنا النهار كامل مانغديوهم مانراقبوهم واه من الصباح ماتشوف ولادك؟ واش نتوما عندكم الشيفور ءعندكم الخدم والحشم لي وجدو ليهم حتياجتهم ءوا وحنا شكون لي يديهم وجيبهم ويوكلهم وقابلهم ونتوما عاطينا نخدمو من صباح حتى لعشية . نتوما عاهة على المغرب . محال واش نتوما مغاربة
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40 - مغربي مافاهم والو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:21
دبا هاد الموضف ملي غادي يدخل مع التسعود ونص ماغاديش يتغدا يعني غادي يمشي يتغدا ساعتين .... غادي يخدم غير ست ساعات.... فهمتو بزاف..... وهاد التلميد لي عاطيونو ساعة ديال الغدا كيف يدير لها وهو عندو ساعة غير ديال الطرونسبور.... واش هاد الناس درسو هاد القرارات مزيان ولا غير ناضو وحطوها.... انا والله حتى ضرني راسي... واش دبا غادي توصل 12.... نمشيو نديو الغدا لولادنا للمدرسة لانه ميكفاهش الوقت باش يجي ويتغدا ويرجع.... ديرو قضية قادو لهم الوقت يقراو غير الصباح او العشية...... لاش قوة التخربيق...
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41 - Rakhi Mohammed الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:21
بالنسبة لرأيي الشخصي عن هذا التوقيت الذي ستعتمده المحكومة المغربية ....فيجب أن يكون على الشكل التالي :
بالنسبة للمدارس يجب اعتماد توقيت مستمر من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال
أما الإدارات العمومية والخاصة فتوقيتهم يجب أن يكون من 9 والنصف صباحا إلى 5 بعد الزوال
أما العمال والعاملات في الشركات الخاصة فتوقيتهم يجب أن يكون من 8 صباحا إلى 4 بعد الزوال
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42 - موظفة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:21
خاليو لينا توقيتنا ها العار راه ماتشكى عليكم حد زيادة من راس الاحمق
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43 - أستاذ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:22
يجب إسقاط هذه الحكومة الفاشلة بالمقاطعة والإضرابات
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44 - هرو هولاكو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:22
هدا القرار أتخد مع بداية العطلة حتى يستأنس به الجميع ويضحى موضوع الساعة تم يستهلك جيدا وبعد دلك يصبح عاديا ومقبولا عند العودة بعد العطلة. إلا أنه إن سلمنا به بأيجابياته وسلبياته فيجب توفير الغداء بالمجان للتلاميذ بعين المكان أي داخل المؤسسات التعليمية ونفس الشيء في الإدارات وإلا يريدون أن يستفيدوا هم فقط من زيادة ساعة أما أنت أيها الطالب ويا أيها العامل فأخرج متى شئت كي تتغدى والضحية هو البلاد والعباد .فأين إدا هي المصلحة العامة؟
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45 - hassan الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:23
السلام عليكم ورحمة الله،ولماذا هذه الحكومة لا تبقي العمل على الساعة البيولوجية بكل بساطة، وتتفادى كل هذه التغيرات في اوقات العمل والدخول الى المدارس؟؟ما كل هذا الغباء و العناد الذي تتمتع به كومتنا الفاشلة. كل ما نود ان نعرفه كمواطنين ماذا ستربح حكومتنا الفاشلة اذا استمرت في تفعيل التوقيت الصيفي وماذا سنربح نحن من ورائها كمواطنين (مداويخ).وهل هذه الحكومة انجزت جميع مشاريعها بكل نجاح ولم يتبقى لها من فائض الوقت سوى الاجتماعات الاستثنائية لمناقشة تراهات زيد ساعة ونقص ساعة؟؟؟!!!!!.
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46 - RAMO الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:23
كما قلت سابقا يجب التمييز بين التوقيت ، و أوقات العمل .
أظن أن أغلب الناس يريدون العمل في ضوء النهار .
إذن حسب رأيي ، على الحكومة أن تكيِّف أوقات العمل ،
ليشتغل المواطن في واضحة النهار . وهذا المهم بالنسبة له،
ما عدا ذلك، تضيف الحكومة إلى التوقيت الأصلي ساعة أو
2 أو 3،.....،لايهمنا، سوى ضوء الشمس.
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47 - القنيطري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:24
العبئ لا يقع على الموظفين الدين يتحملون إصال أبنائهم للمدارس لتبرير التأخر . لماذا لا نقول غياب البينة التحتية في المغرب يؤدي الى الاكتضاض و الزحمة المرورية في اوقات الذروة ... ولماذا لا نقول إن غياب البينة اللوجستية من توفير وسائل نقل (نقل مدرسي على تكاليف الدولة ) . ولكي لا نكون منافقين فلا أظن ان المدن المغربية فيها طوبيس واحد يحمر الوجه .....
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48 - الباي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:24
horaire non réglementaire !
j'aurais voulu comprendre
nous decalons tout dune heure !
quel est l'intérêt ?
nous prenons le peuple pour un troupeau que nous commandons !
les gens auraient peur être accepté sils avaient été mêlés au débat !
mais décider de se réunir en conseil de gouvernement le mercredi pour décider vendredi et éditer le journal officiel le samedi est incomprehensible pour un gouvernement au coma qui ne réagit pas et quand il le fait que très tardivement !
quel est le vrai motif ?
Je voudrais savoir !
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49 - abdu الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:24
في الدول الديموقراطية يتم عرض اي مشروع يهم الشعب على استفتاء ،أما نحن هنا في هذا البلد السعيد يتم أخذ القرار في رمشة عين وكأن فيه مجرد الحكومة والساسة وأصحاب المال . انا الحمد لله أخذت قرار تخدم بالتوقيت لكبرت فيه
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50 - idane الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:24
الله ياخد فيكم الحق هذا ما نقولو
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51 - مغربي حائر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:24
على من تنطبق الساعة الإضافية مادام كل هذه التغييرات في المواعيد؟ جعجعة ولا أرى طحنا.
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52 - Sky fall الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:26
وهذه رسالة الشعب المغربي:
لا يمكن ان نطلب منكم تقديم استقالتكم فتلك ممارسة لا يستطيعها سوى من تمكنت من قلبه مبادئه وقيمه، و تبقى اولى المستحيلات. كل مانطلبوه هو " الله يرحم ليكوم الوالدين عطيونا غير التيساع" الإجراءات و القرارات التي تتخذوها تمثلكم انتم فقط.
انتم لا تمثلوننا بأي شكل من الأشكال ، والسلام.
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53 - مواطنة مغربية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:26
كيف تفسرون انتقال ساعة الهاتف و الحاسوب إلى توقيت GMTهذا اليوم ؟ تبارك الله على الدراسة والبحث في ابقاء التوقيت الصيفي
ماذا عن توقيت الدراسة ؟أشير أنني كاستاذة نغير توقيت الدخول بعد الظهر لتفادي الظلام عند السادسة
أظن من المعقول نرجع إلى التوقيت العادي بدون عقد
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