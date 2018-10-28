24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:40
|12:16
|15:15
|17:43
|18:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عطلة الأبوة في الشارع
- في معرض التمور المغربية
- "تصنيفات" تغضب مدافعين عن معتقلين إسلاميين
- مروحيات تغري الجيش المغربي
- إسرائيل تقصف قطاع غزة بسبب "صواريخ الجهاد"
اليساريون يتشبثون بـ"بناء الحزب الكبير" في ذكرى اختطاف بنبركة (5.00)
مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)
لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات .. "الكلاسيكو" بدون ميسي ورونالدو (5.00)
- ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ - (148)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (145)
- سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط - (87)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس وماكرون يدشنان "التي جي في" - (68)
- تاكسيات تتذرع بارتفاع سعر الغازوال لاعتماد زيادة في تسعيرة الخدمة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب
بعد اعتماد المغرب رسمياً التوقيت الصيفي على طول السنة (غرينتش +1)، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الإجراءات الحكومية المرتقب اتخاذها لملاءمة التوقيت الجديد مع العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحكومة قبل اتخاذها لقرار اعتماد "الساعة الإضافية"، قررت اتخاذ عدة إجراءات؛ من بينها اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبمعاهد التكوين المهني وبالجامعات، بالإضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالعمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية لكي يقع انسجام مع الزمن المدرسي الجديد المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 07 نونبر المقبل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم وضع تغييرات على هذا المرسوم الجديد، في غضون الأسبوع المقبل، موردا أن وزارته ستقترح أن يكون توقيت دخول الموظفين إلى حدود التاسعة والنصف صباحاً والخروج في الخامسة والنصف مساء.
بنعبد القادر أكد، في تصريحه، أنه سيتم اعتماد المرونة في المواقيت الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من التجارب العالمية؛ أي أن الأساسي هو أن يقضي الموظف الساعات القانونية داخل العمل وهي 8 ساعات.
وأضاف أن "التحاق الموظفين بالإدارات في عدد من التجارب الدولية يكون ما بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف، والانصراف ما بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف".
وزاد المتحدث: "الحكومة حريصة على ملاءمة مواقيت عمل المغاربة مع الساعة الجديدة، خصوصا أن جزءا كبيرا يرافق أبناءه إلى المدارس وتفاديا أيضا للارتباك والمشاكل التي يمكن أن تحصل"، مشيرا إلى أن دخول الموظفين إلى مقرات عملهم في الساعة الـ09.30 صباحا سيخفف العبء على الموظفين الآباء الذين يوصلون أبناءهم إلى المدارس خصوصا مع ازدحام الطرق.
يشار إلى أن المرسوم الصادر سنة 2005 ينص على أن توقيت العمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية يبتدئ من 8.30 صباحا إلى 16.30 مساء، أي 8 ساعات من العمل؛ لكن الوزير أكد أن هذا التوقيت "غير واقعي" بغض النظر عن التوقيت الجديد الذي تم اعتماده، متسائلا: "هل فعلا يلتحق جميع الموظفين بإداراتهم على الساعة الثامنة والنصف؟".
وأورد المتحدث أن إدخال تعديلات في المرسوم المعمول به حاليا "سيسهل المأمورية على الموظفين، خصوصا أن هناك من يصعب عليه القيام ببعض الأغراض الإدارية قبل التحاقه بمقر عمله صباحا".
وشدد بنعبد القادر على أن "الابتكار هو سبيل خروجنا من هذا الجدل القائم، ولا يجب أن نكون متصلبين في مواقفنا بخصوص نقاش الساعة الصيفية"، قبل أن يضيف: "نحن وضعنا جميع الإجراءات لتسهيل تنزيل التوقيت الجديد".
على مستوى العاملين في القطاع الخاص، كشف الوزير أن الإجراء الثالث الذي اتخذته الحكومة يهم عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، موردا أن الحكومة ستشرع في فتح نقاش مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها في أقرب الآجال.
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالقول: "هاجسنا ليس فقط العاملين في القطاع العام، بل أن نسهر على راحة جميع المغاربة، خصوصا أن هناك عاملات في الشركات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
كيف سيقوم موظف بقضاء أغراض إدارية قبل التحاقه بعمله؟؟؟ ما دام موظفا فهذا يعني انه سيلتحق في نفس الوقت الذي تفتح فيه الإدارات الاخرى أبوابها. وبالتالي لا يكمن لموظف قضاء أغراض إدارية قبل التحاقه بعمله
ايوا مالنا علا هاد القوالب زيد ساعة بدل التوقيب الدخول والخروج من الخدمة
المغرب فهم تسطا
وحنا مالين القطاع الخاص.. اللي الباطرون مايعقلش عليك وخاصك بالسيف عليك تكون ف التامنة صباحا على الأقل
احنا كاريين عندكوم؟؟!
اش هاد العبث ؟؟ اش هاد الروينة
خاص حتى القطاع الخاص يبدا مع 9h30 باش نلقاو كيف نوصلو وليداتنا للمدارس.. زعما قمة الاستهتار
ياربي عفو علينا ..هادو اللي حاكمينا كايشوفو غير ريوسهوم و مصالحهم الدنيوية
اضن ان الموظف الوحيد اللي غادي طبق علي 8 السوايع هو الدي يعمل في القطاع العسكري وشبه العسكري
وما المغزى من اعتماد التوقيت الصيفي اذا كنا سنغير أوقات العمل و الدراسة؟
قمة الاحباط!انتظرنا بفارغ الصبر العودة الى الساعة القديمة فاذا بنا نفاجأ بالعكس.الحكومة ضد ارادة و مصالح الشعب. وسوف لن نسكت ولن نبقى مكتوفي الايدي.
دابا ولات رونو هي إلي سايكاه
فين هي الساعة لي ربحناها ديال الانارة لي گلتو.
حتى حاجة ما تبدلت، من غير خلقنا مشكل للتلاميذ و أولياء أمورهم و هيئة التدريس خلال الفترة بين الحصة الصباحية و الحصة الزوالية.
ساعة واحدة، يعني التلاميذ يبقاو ياخدو معاهم غداهم و يبقاو على برا على المدارس يساينو.
بالله عليكم اشنو ربحنا من غير خلقنا لراسنا مشكل و كنقلبولو على حلول.
يقول المثل الشعبي #الراعي مين ما يلقى ما يدير، يقطع صندالتو#
بالنسبة للمدارس يجب اعتماد توقيت مستمر من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال
أما الإدارات العمومية والخاصة فتوقيتهم يجب أن يكون من 9 والنصف صباحا إلى 5 بعد الزوال
أما العمال والعاملات في الشركات الخاصة فتوقيتهم يجب أن يكون من 8 صباحا إلى 4 بعد الزوال
أظن أن أغلب الناس يريدون العمل في ضوء النهار .
إذن حسب رأيي ، على الحكومة أن تكيِّف أوقات العمل ،
ليشتغل المواطن في واضحة النهار . وهذا المهم بالنسبة له،
ما عدا ذلك، تضيف الحكومة إلى التوقيت الأصلي ساعة أو
2 أو 3،.....،لايهمنا، سوى ضوء الشمس.
j'aurais voulu comprendre
nous decalons tout dune heure !
quel est l'intérêt ?
nous prenons le peuple pour un troupeau que nous commandons !
les gens auraient peur être accepté sils avaient été mêlés au débat !
mais décider de se réunir en conseil de gouvernement le mercredi pour décider vendredi et éditer le journal officiel le samedi est incomprehensible pour un gouvernement au coma qui ne réagit pas et quand il le fait que très tardivement !
quel est le vrai motif ?
Je voudrais savoir !
لا يمكن ان نطلب منكم تقديم استقالتكم فتلك ممارسة لا يستطيعها سوى من تمكنت من قلبه مبادئه وقيمه، و تبقى اولى المستحيلات. كل مانطلبوه هو " الله يرحم ليكوم الوالدين عطيونا غير التيساع" الإجراءات و القرارات التي تتخذوها تمثلكم انتم فقط.
انتم لا تمثلوننا بأي شكل من الأشكال ، والسلام.
ماذا عن توقيت الدراسة ؟أشير أنني كاستاذة نغير توقيت الدخول بعد الظهر لتفادي الظلام عند السادسة
أظن من المعقول نرجع إلى التوقيت العادي بدون عقد