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كُتّاب وآراء
التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ
تتواصلُ ردود الأفعال الغاضبة من إقدام الحكومة على تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) يوم الجمعة الماضي، على الرغم من إعلان الحكومة عن بعض الإجراءات الموازية، حيث عمدت وزارة التربية الوطنية إلى تغيير التوقيت المدرسي؛ لكنّ الأسَر التي يدرس أبناؤها ترى أنّ التوقيت الجديد للدراسة سيعمّق أكثر معاناتها ومعاناة أبنائها.
وحددت وزارة التربية الوطنية الساعة التاسعة صباحا كتوقيت لدخول التلاميذ إلى الفصول خلال الفترة الصباحية، والخروج في الساعة الواحدة زوالا، وتبدأ فترة الدراسة المسائية على الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة السادسة مساء؛ غير أنّ هذا التوقيت، حسب عدد من الآباء والأمهات، سيطرح مشكلا كبيرا، سواء بالنسبة إلى التلاميذ أو إلى أسَرهم.
وتساءل الكثير من الآباء والأمهات، منذ إعلان وزارة التربية الوطنية للتوقيت المدرسي الجديد، يوم أمس السبت، كيف يُمكن للتلاميذ أنْ يغادروا الفصول الدراسية على الساعة الواحدة، ويعودوا إليها على الساعة الثانية، أي بعد ساعة فقط، وهل تكفي ساعة واحدة التلاميذ للالتحاق ببيوتهم لتناول وجبة الغذاء والاستراحة قبل العودة إلى المدرسة لمواصلة الدراسة في الفترة المسائية".
إذا غادر التلميذ المدرسة على الساعة الواحدة، فإنه يحتاج إلى ما بين عشر دقائق وعشرين دقيقة على الأقل ليصل إلى بيته، هذا إذا كان يقطن بالقرب من المدرسة، أيْ أنه سيستغرق ما بين عشرين إلى أربعين دقيقة على الأقل ذهابا وإيابا، فهل ستكفيه العشرون دقيقة المتبقية لتناول وجبة الغذاء؟" يتساءل أسامة، وأردف ساخرا: "عشرون دقيقة بالكاد تكفي التلميذ للسلام على والديْه".
وكانت الحكومة قد عقدت، صباح أوّل أمس الجمعة، اجتماعا استثنائيا صادقت فيه على مرسوم رقم 2.18.855 الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ وهو المرسوم الذي بموجبه جرى اعتماد التوقيت الصيفي طيلة فصول السنة، وجرى نشره "بسرعة قياسية" في الجريدة الرسمية، حيث دخل حيّز النفاذ اليوم الأحد.
وإذا كان العمل بالتوقيت الصيفي طيلة فصول السنة يثير إشكالا كبيرا بالنسبة إلى التلاميذ المتمدرسين في المدن، فإنّ التلاميذ المتمدرسين في العالم القروية سيعانون أكثر، خاصة في فصل الشتاء، حيث تغيب الشمس قبل الساعة السادسة مساء، حسب الآراء التي عبّر عنها عدد من المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لبُعْد المدارس.
وكتب سمير الحروف: "أثناء فصل الشتاء حتى قبل تبنّي المغرب لخزعبلات الساعة الصيفية أتذكر جيدا أنه في هاته الفترة تقوم المدارس بتقديم الحصص المسائية بنصف ساعة مع إعادة جدولة أغلب حصص الساعة الأخيرة لتجنُّب أقصى ما يمكن الساعة الأخيرة، وبالتالي تصبح الحصص ما بين 13:30 و17:30، وأغلب الحصص تنتهي على الساعة 16:30 إلا في حالات نادرة. لكم أن تتخيلوا الوضع الآن، بعد إضافة ساعة إلى التوقيت العادي".
وسيتمّ العمل بالتوقيت المدرسي الجديد ابتداء من الأربعاء 07 نونبر المقبل بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب، وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات. وستبدأ الدراسة من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا خلال الفترة الصباحية، وتمتدّ الفترة المسائية من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة مساء، حسب منطوق الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الوزارة، في بلاغ صادر عنها السبت، إنّ اعتماد التوقيت المدرسي الجديد جاء "من أجل تأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم ومراعاة حاجيات الأسر، وتمكين التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة من التنقل إلى مؤسساتهم في ظروف آمنة وملائمة، وضمان التحاقهم بها صباحا ومغادرتها مساء في ضوء النهار"؛ لكنّ آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ يقولون إنّ هذا الإجراء يطرح إشكالا كبيرا بالنسبة إليهم، خاصة العاملين منهم في القطاع الخاص.
ويتساءل الآباء والأمهات كيف سيُوفّقون بين الانتظار إلى الساعة التاسعة صباحا لمرافقة أو إرسال أبنائهم إلى المدرسة، والالتحاق بعد ذلك بعملهم، الذي يبدأ غالبا في التوقيت نفسه.
وعلّقت سارة على قرار وزارة التربية الوطنية في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، قائلة: "كل يوم كنت أخرج من البيت في الثامنة صباحا. أُوصل كل واحد من أبنائي إلى مدرسته، وأعود لأترك السيارة في البيت، ثم أستقل الترام وأصل إلى عملي قبل التاسعة بخمس دقائق على الأقل. عندما سيتم تأخير موعد تمدرس أطفالي بساعة كيف ستصبح الحياة!".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
أنتم تحبون النوم أنتم تعلمون ابنائكم النوم كيف يصبحون لما يكبروا
لن استغرب ادا صدر نص قانون يلزم المغاربة بدفع الهواء الدي نستنشقه.
ارحمونا يرحمكم الله
وقت الدراسة للابناء 9 والاب وقت عمله 8
السؤال ادا اراد الاب ان يوصل ابنه الى المدرسة مادا سيخسر من لعبتكم ايها الملتحون
كيف تفكرون وباي مخيخ....ان كان لكم اصلا
.....هل وضعتم في حسبانكم
الكريساج والضرب والجرح والسرقة في وضوح
النهار
لولا الفقر لما كان العلم .
hier la belle chanson de béky qui répétait tout le temps à qui veut l'entendre :mon amour le fassad,
et voilà l'autre moins barbu qui chante:le mal de tête ,le mal de tête pour occuper les gens
fassad,mal de tête,big ben barbue
اناشد جلالة الملك بصفته حامي حمى الملة و الدين و المآتمن على سعادة و رفاهية شعبه ان ينظر الينا بعطفه و حنانه نحن شعبه الوفي و العزيز و ليس المداويخ ان يامر الحكومة باعادة النظر في هدا المرسوم رافة بنا و ب اخواتنا و ابناءنا الصغار .و دمتم دخرا و ملادا لهدا الوطن و حفظكم الله و راعكم و سدد خطاكم امين يا رب.
فجل المتمدرسين و حتى من سبقهم اثبثوا ان المنظومة التعليمية خالية من الأسس العلمية
هل هناك بديل للنمودج التعليمي الحالي ؟ نعم فاليهود مثلا و بعض الأقليات في العديد من البلدان هي من توسس لنفسها منظومة تعليمية أسرية و لايتم ادماجها الا في التعليم العالي.
حل بسيط جدا المقاطعة نجحت يعني نقص ساعة في هاتفك أسهل بكثير ...
كل ما ينقصنا هو الأتفاق فقط .. حددو يوم يقوم الشعب المغربي بأرجاع الساعة الأصلية .. الحل بين يديكم وليس بين يدي الحكومة المحكومة .. وسلام ..
كفى من التراشق بالأعدار .
فإذا تبينت المعنى فلا فائدة في التكرار.
وتيفكرني فالرويديوا نتاعي بجوج حجرات و في اداعة لندن
بين قوسين بالرغم من حمادي مقريش كان مفهوم برغم من فراغ البطارية نعض لنسمع التشاش ونفهم مفاد الاخبار .
اما الان الحاج كوكل و دوزيم و الامور مشخلطة عن اخرها.
الاخوة في صباح قيل ان التوقيت كرينتش يعطي قوة للملف المغربي لحتضان كأس العالم .
غير تفاهموا بيناتكم الاخوة
. ننتظر ساعة الحسم
الانتخبات جاية
والله حتا نجلس ساعة فالمعزل تنفكر وفي الاخير نحط خاوي ديك ساعة زيدوا في المعازل او تزيدوا فالكدوب نسبة المشاركة قليلة بزاف و زحام بلا فايدة
شتي على بلان .
انا تنفكر زيد فحالي من حداك قبل يتزاد عندي سكر وديك ساعة مبقات عشرة احمادي
ما مصير الأطفال اللذين ليس لهم الوقت الكافي للذهاب إلى المنزل لتناول الغذاء ؟
الجواب: التعرض لجميع الأفات و المكروهات في الشارع
حكومة اﻻرتجال
"زيد من هنا رقع من لهيه
يعني العبئ بأكمله على القطاع الخاص (الاجيرات و الاجراء)
من فضلكم كم عدد الموظفين في القطاع العام وكم عدد الموظفين في القطاع الخاص
وأجزم القول بأن لا أحد من أبناء الحكومة أو من أبناء حفدتهم يدرسون في المدارس العمومية وبإخنبارهم هذا يكون السيد رئيس الحكومة يسعى لإحداث البلبلة في الوطن ، يجب التريث .
ابناءي يقضون 25 دقيقة دهابا و25 ايابا من المدرسة كم يتبقى لهم 10 دقائق ربما اقل بعض الاحيان .ايوا شريوا لينا لاكوبتير توصلهوم .ايوا باز
هادشي راه كبير على الحكومة سمحو لي المحكومة.
هادشي عند علاقة ببرا و بالاقتصاد!
واش فهمتو ولا ما زال؟