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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ

التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ

التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:00

تتواصلُ ردود الأفعال الغاضبة من إقدام الحكومة على تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) يوم الجمعة الماضي، على الرغم من إعلان الحكومة عن بعض الإجراءات الموازية، حيث عمدت وزارة التربية الوطنية إلى تغيير التوقيت المدرسي؛ لكنّ الأسَر التي يدرس أبناؤها ترى أنّ التوقيت الجديد للدراسة سيعمّق أكثر معاناتها ومعاناة أبنائها.

وحددت وزارة التربية الوطنية الساعة التاسعة صباحا كتوقيت لدخول التلاميذ إلى الفصول خلال الفترة الصباحية، والخروج في الساعة الواحدة زوالا، وتبدأ فترة الدراسة المسائية على الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة السادسة مساء؛ غير أنّ هذا التوقيت، حسب عدد من الآباء والأمهات، سيطرح مشكلا كبيرا، سواء بالنسبة إلى التلاميذ أو إلى أسَرهم.

وتساءل الكثير من الآباء والأمهات، منذ إعلان وزارة التربية الوطنية للتوقيت المدرسي الجديد، يوم أمس السبت، كيف يُمكن للتلاميذ أنْ يغادروا الفصول الدراسية على الساعة الواحدة، ويعودوا إليها على الساعة الثانية، أي بعد ساعة فقط، وهل تكفي ساعة واحدة التلاميذ للالتحاق ببيوتهم لتناول وجبة الغذاء والاستراحة قبل العودة إلى المدرسة لمواصلة الدراسة في الفترة المسائية".

إذا غادر التلميذ المدرسة على الساعة الواحدة، فإنه يحتاج إلى ما بين عشر دقائق وعشرين دقيقة على الأقل ليصل إلى بيته، هذا إذا كان يقطن بالقرب من المدرسة، أيْ أنه سيستغرق ما بين عشرين إلى أربعين دقيقة على الأقل ذهابا وإيابا، فهل ستكفيه العشرون دقيقة المتبقية لتناول وجبة الغذاء؟" يتساءل أسامة، وأردف ساخرا: "عشرون دقيقة بالكاد تكفي التلميذ للسلام على والديْه".

وكانت الحكومة قد عقدت، صباح أوّل أمس الجمعة، اجتماعا استثنائيا صادقت فيه على مرسوم رقم 2.18.855 الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ وهو المرسوم الذي بموجبه جرى اعتماد التوقيت الصيفي طيلة فصول السنة، وجرى نشره "بسرعة قياسية" في الجريدة الرسمية، حيث دخل حيّز النفاذ اليوم الأحد.

وإذا كان العمل بالتوقيت الصيفي طيلة فصول السنة يثير إشكالا كبيرا بالنسبة إلى التلاميذ المتمدرسين في المدن، فإنّ التلاميذ المتمدرسين في العالم القروية سيعانون أكثر، خاصة في فصل الشتاء، حيث تغيب الشمس قبل الساعة السادسة مساء، حسب الآراء التي عبّر عنها عدد من المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لبُعْد المدارس.

وكتب سمير الحروف: "أثناء فصل الشتاء حتى قبل تبنّي المغرب لخزعبلات الساعة الصيفية أتذكر جيدا أنه في هاته الفترة تقوم المدارس بتقديم الحصص المسائية بنصف ساعة مع إعادة جدولة أغلب حصص الساعة الأخيرة لتجنُّب أقصى ما يمكن الساعة الأخيرة، وبالتالي تصبح الحصص ما بين 13:30 و17:30، وأغلب الحصص تنتهي على الساعة 16:30 إلا في حالات نادرة. لكم أن تتخيلوا الوضع الآن، بعد إضافة ساعة إلى التوقيت العادي".

وسيتمّ العمل بالتوقيت المدرسي الجديد ابتداء من الأربعاء 07 نونبر المقبل بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب، وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات. وستبدأ الدراسة من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا خلال الفترة الصباحية، وتمتدّ الفترة المسائية من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة مساء، حسب منطوق الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الوزارة، في بلاغ صادر عنها السبت، إنّ اعتماد التوقيت المدرسي الجديد جاء "من أجل تأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم ومراعاة حاجيات الأسر، وتمكين التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة من التنقل إلى مؤسساتهم في ظروف آمنة وملائمة، وضمان التحاقهم بها صباحا ومغادرتها مساء في ضوء النهار"؛ لكنّ آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ يقولون إنّ هذا الإجراء يطرح إشكالا كبيرا بالنسبة إليهم، خاصة العاملين منهم في القطاع الخاص.

ويتساءل الآباء والأمهات كيف سيُوفّقون بين الانتظار إلى الساعة التاسعة صباحا لمرافقة أو إرسال أبنائهم إلى المدرسة، والالتحاق بعد ذلك بعملهم، الذي يبدأ غالبا في التوقيت نفسه.

وعلّقت سارة على قرار وزارة التربية الوطنية في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، قائلة: "كل يوم كنت أخرج من البيت في الثامنة صباحا. أُوصل كل واحد من أبنائي إلى مدرسته، وأعود لأترك السيارة في البيت، ثم أستقل الترام وأصل إلى عملي قبل التاسعة بخمس دقائق على الأقل. عندما سيتم تأخير موعد تمدرس أطفالي بساعة كيف ستصبح الحياة!".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - المكناسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:07
والله العظيم المسؤولين والوزير لا يفقه شيئا عن التعليم الابتدائي والثانوي.......هذا هو العبث بالبلاد ومستقبلها
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66
2 - خريبكي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:08
ان لم تستحي ايتها الحكومة الفاشلة...فافعلي ماشئتي
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56
3 - سلا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:14
في ألمانيا التلاميد يستيقضون على الساعة 6 صباحا
أنتم تحبون النوم أنتم تعلمون ابنائكم النوم كيف يصبحون لما يكبروا
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-111
4 - فلان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:14
من زينت الطرقات والآمان لي ساكن فالبلاد، ويبقى الضحية دائما هو الطفل
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33
5 - نادية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:16
السيد وزير التربية الوطنية برر التوقيت المهزلة الذي فرضته وزارته بالقول ان المؤسسات لن تقفل أبوابها بين الواحدة والثانية وبإمكان التلاميذ البقاء لتناول وجبة الغذاء بالاقسام!!!! بمعنى ان الاقسام ستتحول الى مطاعم،سيدخل الاستاذ ليجد بقايا الطعام على الطاولات ومكتبه ايضا! ثم ان هؤلاء التلاميذ سيبقون تحت رعاية من؟! الاقسام تتعرض للتخريب بوجود الحراس العامين و الاساتذة فما بالك اذا غابوا؟! ثم هل الحارس العام و المدير آلات؟! اليس لهم الحق في الاستراحة التي تضمنها لهم كل الدساتير و القوانين العالمية؟!!!! ثم لنفترض جدلا ان الحراس العامون و المدراء قبلو هذا الوضع،هل بامكانهم مراقبة جميع التلاميذ على امتداد كل المؤسسة؟!!! كثيرة هي الاسئلة التي تجول في خاطري و كثير هو الكلام الذي يختلج في صدري في حق هذه الحكومة ولكن حيائي يمنعني من قوله. راك غادي في الخسران أحمادي.
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61
6 - brahim fadil الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:17
I don't understand these people why do we have to go thru this I can tell there was no planning for this when I was a teen I lived in yacoub el Mansour rabat and went to school ( les oranges)and let me tell youthe day I leave at noon and have to get back at 2 I was mostly getting there late now you only have one hour to get home lunch and get back or families will have to set a budget for there kids lunch unless the gov will take a charge of this which highly unlikely so lets get to work and come up with better plan
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7
7 - سوسي حر. الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:17
يجب التظاهر ضد هده الحكومة التي لا تمثلنا الا سقوطها ..استقالتها او اقالتها...يجب الخروج الى الشوارع...هادشي بزاف...كثرو بزاف...كيف لكمشة ديال بنادم مكايفيقو تال 12 و ولادهم مكايقراو الا فليميصيون و بالنقل المدرسي او السيارات الخاصة بالسائق...افرضو علينا هاد التوقيت....هادي غادي تكون الاخيرة لهده الحكومة..لقد دقت اخر مسمار في نعشها..و ان غدا لناظره قريب...# حكومة game over
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59
8 - Abdellah baroudi الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:18
ارى أن الامر عادي في بلاد العجائب
لن استغرب ادا صدر نص قانون يلزم المغاربة بدفع الهواء الدي نستنشقه.
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24
9 - خليلوفيتش الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:19
انا كمواطن أتسائل هل سنطبق ما املته علينا حكومة الشركات و الباطرونا أم أننا سنكون يدا واحدة و نقاطع هذه الساعة المشؤومة؟ ؟؟كما استغل الفرصة و اطلب من جريدة هسبريس إجراء و لو إستفتاء لقرائها هل مع أم ضد هذا القرار و شكرا
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36
10 - متتبع 01 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:20
يجب أن يكون توقيت مستمر في الدراسة في جميع المستويات، و تفتح المدارس ابوابها من 9 صباحا الى 16 مساء و تخفيض عدد الساعات الدراسية في الاسبوع كما هو الشأن في الدول المتقدمة
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28
11 - أجير بالقطاع الخاص الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:21
لم أسمع أحد يتكلم عن القطاع الخاص ادا اعتمدت الحكومة التاسعة بالنسبة للتعليم ما هو توقيت القطاع الخاص بالنسبة للقطاع الصناعي والخدمات فإن اعتمدت الحكومة التامنة سيكون من المستحيل التوفيق بين توقيت الأبناءفي الدراسة و الآباء في العمل.
ارحمونا يرحمكم الله
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25
12 - حموكة الزريولي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:23
بالنسبة لوجبة الغداء أحبد أن يقضونها داخل المدرسة بعدما يأتي ولي أمر لطفله بالغداء وهدا سيساعد على اختطاف الطفل من الشارع في السابق فبمجرد وصول الطفل الى المنزل تطرده أمه للعب ليتعلم الهمجية والعنترية والتشرميل المدرسة تبني والشارع يهدم
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-15
13 - عزي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:24
هناك من "لا يعجبه لا العجب و لا الصيام في رجب"
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-40
14 - مغربي 2018 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:24
إلى حدود يوم الخميس ، كانت القناة الأولى ، تلفزة الدولة الرسمية ، تذكر بضرورة العودة إلى الساعة "القانونية" صباح الأحد . لنفاجأ مساء نفس اليوم بخبر الاجتماع الحكومي الطارئ !!!!! القضية فيها إن وأخواتها وجميع أفراد عائلتها . غير كولوا الحقيقة ... راه قاصح حسن من كذاب ... فهمتوني ولا لا ؟؟؟؟؟
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26
15 - المنكر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:25
حكومة بوزبال لايفكرون بادمغتهم بل اعضاء اخرى.......
وقت الدراسة للابناء 9 والاب وقت عمله 8
السؤال ادا اراد الاب ان يوصل ابنه الى المدرسة مادا سيخسر من لعبتكم ايها الملتحون
كيف تفكرون وباي مخيخ....ان كان لكم اصلا
.....هل وضعتم في حسبانكم
الكريساج والضرب والجرح والسرقة في وضوح
النهار
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22
16 - Hassan Sima الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:25
هـذه هـي سياسة بلا علوم للأسف هـذه الساعة مشؤومة عدة أمور وقعت مابين تغييرهـا لا تبشر بالخير
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14
17 - ارفودي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:26
يالله اسي امزازي شمر على ساعديك وابني المطاعم في المدارس وصالات ليرتاح التلاميذ..و....و......و...اولا غي الهدرة الخاوية،كونوا قد المسؤولية او استقيلوا كما يفعل اسيادكم في دول اخرى
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10
18 - سعيدة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:26
الحل في التوقيت المستمر للتلاميذ والعاملين
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1
19 - تلميذ ساخط على الوضع الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:26
عندي بعض أصدقائي يحتاجون ل 25 دقيقة على الأقل للوصول لمنازلهم، فيا ترى هل سيكفيهم الوقت للسلام على آبائهم و تغيير كتبهم؟
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6
20 - omar الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:26
واللي خدام هو ومرتو مع التامنة ولادو صغار غيدخلوا مع التاسعة كفش غيدر
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7
21 - الخميسات الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:27
الحكومة تريد تخريب الشعب من كل الاشياء. اول حاجة هي المسؤولين الابناء ديالهم كيقراو في المدارس الخاصة كلشي فيها كيخرج نيشان الدار وشيفور فلباب اما ناس البسطاء بينه وبين المدرسة مسافة. اول شيء خاص اكن المطالبة بحل الحكومة والرلمان وتغير بعض القوانين الادارية بحال عقد الازدياد شخص كيتزاد في المدينة كتجي لخدمة فالمدينة خرى فاش ابغي اشد عقد الازدياد خاص امشي حت المدينة لتزاد فيها ممكن اكن فطنجة ويمشي العيون شكون تكلم على هاد ناس....
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5
22 - رشيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:28
هدا قرار جات به مجموعة من الشلاهبية . أولادهم يدرسون في مدارس خاصة .من الساعة 9 صباحا إلى 3.5 مساء. مع سائق سيارة خاص المقود فيهم مع شيفور . اما اولاد الشعب يتكرفصو مع راسهم لتنفيد المقولة المشهورة
لولا الفقر لما كان العلم .
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9
23 - القيدوم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:28
السلام عليكم .فيما يخص التوقيت المدرسي وجب العمل بالتوقيت الكندي المعمول به في العالم القروي (التوقيت المستمرللاساتذة والتلاميذ) وتعميمه بالمدن والقرى والسلام.
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4
24 - mal de tête الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:29
annulez vos revendications pour augmenter les salaires et vous allez voir que les horaires normaux seront rétablis,ce que cherchent les barbus c'est de tourner les têtes de tous les gens pour ne plus revendiquer,
hier la belle chanson de béky qui répétait tout le temps à qui veut l'entendre :mon amour le fassad,
et voilà l'autre moins barbu qui chante:le mal de tête ,le mal de tête pour occuper les gens
fassad,mal de tête,big ben barbue
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0
25 - مغربي بين قوسين الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:30
أنا استاذ أدرس في قرية صغيرة، لدينا مشكل، الوزارة لم تحدد بعد المقتصد، والتلاميذ لا يتناولون وجبة الغذاء كما ألفوا، مع التوقيت الجديد يسصعب عليهم كل شيء، مع العلم أن اغلب الأسر فقيرة جدا في القرية، منهم ملا يملك حتى فلسا لركوب سيارة أجرة، فما بالك بتوفير وجبات الغذاء للتلاميذ، مع العلم ان ميزانية المطعم موجودة، ولكن أين هي؟ المشكل ليس الغذاء، المشكل فيما بعد الساعة 6 مساء، من سيحرص التلاميذ في الظلام الحالك؟ وهم يتعرضون للتحرش والسرقة قرب أسوار المؤسسة؟ الله يلطف، الله يدير سي تاويل، واش التلاميذ غيوليو يباتو فالمدرسة؟ فوقت الشتاء كيغايديرو فين غيمشيو؟ ولدخلانهم المطعم مشكلة ثانية.
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7
26 - متضرر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:30
أنا قررت أن أوقف أبنائي عن الدراسة بسبب هدا التوقيت الغير مناسب والخطير على صحتهم وسلامتهم .سادخلهم إلى كتاب يحفظون فيه القرآن الكريم أفضل لهم
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5
27 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:31
و الله الا حرام مع هاد الناس تكرفسوا علينا ف كلشي حشومة عليهم.انا بغيت نعرف واش المعارضة ناءمة و النقابات و جمعيات التي تتبجج بحقوق الانسان و بحقوق المتلية و الحرية الفردية و المناهضة لعقوبة الاعدام هل هدا المرسوم لا يدخل في الحرية و حقوق الانسان و مناهضة عقوبة الاعدام انه الاعدام بعينيه للشعب مع سبق الاصرار و الترصد الا يوجد عقلاء في هدا الوطن من اطباء و زعماء احزاب و برلمانيين نزهاء ليشرحوا للحكومة وجهة نظر المواطن انه رافض هدا المرسوم المشؤؤوم.و مدا عن رمضان هل سنتاول الافطار على التاسعة و التراويح ستتنتهي على الساعة الواحدة ليلا.الم تفكرون في قدسية هدا الشهر الكريم.
اناشد جلالة الملك بصفته حامي حمى الملة و الدين و المآتمن على سعادة و رفاهية شعبه ان ينظر الينا بعطفه و حنانه نحن شعبه الوفي و العزيز و ليس المداويخ ان يامر الحكومة باعادة النظر في هدا المرسوم رافة بنا و ب اخواتنا و ابناءنا الصغار .و دمتم دخرا و ملادا لهدا الوطن و حفظكم الله و راعكم و سدد خطاكم امين يا رب.
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2
28 - عادل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:31
هذه أوامر المدير العام لشركة رونو لأن التوقيت لا يناسب ماما فرنسا وراه عقنا
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2
29 - امين الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:31
السوال ديالي ما الفائدة من الدراسة ؟
فجل المتمدرسين و حتى من سبقهم اثبثوا ان المنظومة التعليمية خالية من الأسس العلمية

هل هناك بديل للنمودج التعليمي الحالي ؟ نعم فاليهود مثلا و بعض الأقليات في العديد من البلدان هي من توسس لنفسها منظومة تعليمية أسرية و لايتم ادماجها الا في التعليم العالي.
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0
30 - مواطن الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:31
أفضل حل هو تخصيص يوم لأتفاق بعدم الأشتغال بهده الساعة المشؤومة ..
حل بسيط جدا المقاطعة نجحت يعني نقص ساعة في هاتفك أسهل بكثير ...
كل ما ينقصنا هو الأتفاق فقط .. حددو يوم يقوم الشعب المغربي بأرجاع الساعة الأصلية .. الحل بين يديكم وليس بين يدي الحكومة المحكومة .. وسلام ..
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5
31 - متقاعد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:32
بعد التأمل في جميع الملاحضات حول هذا الموضوع يتبين اننا نعاكس مقترحات المسؤولين لغرض في نفس يعقوب.
كفى من التراشق بالأعدار .
فإذا تبينت المعنى فلا فائدة في التكرار.
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-1
32 - Peace الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:34
انا رايي قلته في هذه القضية, الرجوع للمواقيت التي كانت في عهد الحسن االثاني طيب الله ثراه. كنا سعداء نفطر و ندخل الساعة الثامنة صباحا و نخرج مع الثانية عشرة و ناكل جيدا مرتاحين في البيت و نعود الساعة الثانية بعد الزوال الى المدرسة و نخرج الساعة السادسة و نتفرج على الرسوم المتحركة و ننكل الكاسكروط. و حتى من يصلي كانت مناسبة له, ما عدى صلاة العصر كنا نصليها في الثانوية بسرعة فائقة لعدم وجود وقت, اما صلاة الجمعة كنا نصليها في المسجد و لكن بعد الصلاة ناكل الكسكس و نضطر للذهاب الى المدرسة فنكون نعسانين, فكنا نتمنى لو كان يوم الجمعة بعد الزوال وقت فراغ للخلود للراحة و النوم. و كان كل ذلك بتوقيت غرينيتش.
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2
33 - radartube الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:34
كفاكم تفاهة ..كل دول اوروبا تسير حسب التوقيت المظاف طوال السنة و تزيد ساعتين صيفا و اطفالهم يافعين شركاتهم منتجة و عمالهم ملتزمين و انتم شعب النوم و الحزاق تجعلون من الحبة جبلا ...الافضل الاهتمام بما هو اهم و لا تلتفتو الى مراوغات قديمة تحاول من خلالها الدولة تغطية قضية الهجرة و حادثة القطار التي قد تؤدي مقاطعات جديدة .....ناموا و لا تستيقظوا ....
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-3
34 - نورالدين العيسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:34
توقيت كرينيتش عزيز علينا.
وتيفكرني فالرويديوا نتاعي بجوج حجرات و في اداعة لندن
بين قوسين بالرغم من حمادي مقريش كان مفهوم برغم من فراغ البطارية نعض لنسمع التشاش ونفهم مفاد الاخبار .
اما الان الحاج كوكل و دوزيم و الامور مشخلطة عن اخرها.
الاخوة في صباح قيل ان التوقيت كرينتش يعطي قوة للملف المغربي لحتضان كأس العالم .
غير تفاهموا بيناتكم الاخوة
. ننتظر ساعة الحسم
الانتخبات جاية
والله حتا نجلس ساعة فالمعزل تنفكر وفي الاخير نحط خاوي ديك ساعة زيدوا في المعازل او تزيدوا فالكدوب نسبة المشاركة قليلة بزاف و زحام بلا فايدة
شتي على بلان .

انا تنفكر زيد فحالي من حداك قبل يتزاد عندي سكر وديك ساعة مبقات عشرة احمادي
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3
35 - الخيزران الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:34
يجب اسقاط هذه الحكومة التي لا تخاف على الاطفال ورجال ونساء المستقبل هذه الحكومة التي لا تخدم الا نفسها وتاكل الحلوى بشراهة .
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4
36 - متابع الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:36
وبالنسبة للتعليم الخاص الذي يتبع التوقيت المستمر ماذا عن موعد الخروج ؟.؟؟؟؟؟ باين لي بغاو اخدمو النقل المدرسي و زيدو اتقلو علينا اكثر بما اننا لن نستطيع ايصال ابنائنا و انتظارهم رونتو لينا حياتنا كتر ماهي مرونا ماسمحنا ليكوم .
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3
37 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:36
التوقيت الجديد يصب لمصلحة الشركات و الاحتكارات الكبرى و هو مرفوض من الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية..هذا القرار أتى في الوقت الذي كان الشعب ينتظر الكثير من والإجراءات والسياسات التي تستجيب لمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكنه يصطدم بتحديه من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و ابواقها و ودكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة تسوق لهذا الإجراء الذي يجهز على الوضع المعيشي لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور ..
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3
38 - Man الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:36
على المغاربة ان يتحملوا مسؤولية اختياراتهم و لا أحدكم أجبرهم على اختيار حزب الندالة ! مصطفى الخلفي وزير الاتصال و الناطق الرسمي !!! أين هو التواصل !؟؟ يتواصل مع العفاريت و الخرافات
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0
39 - brahim الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:37
يجب على المغاربة جميعا الدخول في عصيان مدني حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم
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6
40 - وماذا عن صلاة الجمعة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:38
لم يذكرو توقيت يوم الجمعة يفكرون في المال والإقتصاد والطاقة ونسو يوم الجمعة المباركة
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3
41 - زهير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:38
حسب تقديري المتواضع، أضن أن التوقيت الأكثر ملائمة بالنسبة للأغلبية الساحقة هو GMT+00 على مدى العام من بدايته إلى نهايته, و الله أعلم.
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1
42 - غاضبة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:39
سوال للحكومة
ما مصير الأطفال اللذين ليس لهم الوقت الكافي للذهاب إلى المنزل لتناول الغذاء ؟
الجواب: التعرض لجميع الأفات و المكروهات في الشارع
حكومة اﻻرتجال
"زيد من هنا رقع من لهيه
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4
43 - اهليات الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:39
هل غير معقول بتاتا التوقيت غير ولاءم بتاتا سواء بالنسبة لاولياء التلاميذ ولا الموظفين ....لاحول ولاقوة الا بالله
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44 - chrif الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:40
لا أحد في العالم يأخذ بتوقيت غرينيتش إلا المغرب حتى الدول القريبة جدا من منطقة غرينيتش في إنجلترا توقيتهم غرينتش+ 1 أو غرينتش+2 لكن الإنسان المغربي أكثر الناس جدلا، حتى إلزامية وضع حزام السلامة أثناء السياقة لم يسلم من النقد... و أضف على هذا أمثلة كثيرة
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45 - Adam الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:40
مقاطعة المدارس و الاعداديات والثانويات ..وامتناع الاسرة التعليمية والتربوية عن الالتحاق بمقرات عملهم. .. هي الوسيلة الوحيدة لارضاخ حكومة الباجدة وقاءدهم المعتوه وحلفاءهم من الانتهازيين لتركيع الشعب ...ايها السادة افيقوا من سباتكم وقاطعوا المؤتمرات و الايام الدراسية واللقاءات التي تعقدها الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ...لانها ببساطة تنظيمات فارغة و طفيلية تقتات على تعاسة الوطن والمواطنين
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46 - العزوزي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:42
انا لفهمت ما دام القطاع العام سيبدأ العمل حتى الساعة التاسعة يعني أنه غير مهم بالنسبة للقطاع الاقتصادي.
يعني العبئ بأكمله على القطاع الخاص (الاجيرات و الاجراء)
من فضلكم كم عدد الموظفين في القطاع العام وكم عدد الموظفين في القطاع الخاص
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47 - MOHAMMED MEKNOUNI الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:42
إختيار غير سديد وعواقبه وخيمة .
وأجزم القول بأن لا أحد من أبناء الحكومة أو من أبناء حفدتهم يدرسون في المدارس العمومية وبإخنبارهم هذا يكون السيد رئيس الحكومة يسعى لإحداث البلبلة في الوطن ، يجب التريث .
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48 - عبدالله الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:43
اﻷسر تتخوف من كل شيء إﻻ من رمي الفضلات في الشارع العام أمام أنظار اﻷبناء وترك اﻷبناء يقطعون كل ما تصل إليه أيديهم وهلم جر... أنا ﻻ أعمم ولكن مع اﻷسف هذا ما ﻻحظته مرارا وتكرارا! لماذا ﻻ تتخوف اﻷسر الموجوددة في سبتة على سبيل المثال ؟...(اللهم بارك ﻷمتي في بكورها)
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49 - باز الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:43
ماعسانا ان نقول لله المشتكى
ابناءي يقضون 25 دقيقة دهابا و25 ايابا من المدرسة كم يتبقى لهم 10 دقائق ربما اقل بعض الاحيان .ايوا شريوا لينا لاكوبتير توصلهوم .ايوا باز
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50 - حقيقة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:44
بل حتى العاملات في الشركات سيكون سببا في تعرضهن للسرقة والإعتداء والإغتصاب.
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51 - hamid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:46
يا سادة هدا قرار الملك ---شكون يقدر يقولا لا ... لهدا بدؤا يعوجون المغاربة ليتلاءموا مع هدا القرار الاعوج...
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52 - مواطن غيور. الساعة لله الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:46
السلام عليكم. باش تعرفو الفيلم مزيان نهار الخميس اجتامعات الحكومة وما ناقشوش الساعة، وفي العشية ديال الخميس تقرر باش تجتامع الحكومة و تناقش الزيادة في الساعة.
هادشي راه كبير على الحكومة سمحو لي المحكومة.
هادشي عند علاقة ببرا و بالاقتصاد!
واش فهمتو ولا ما زال؟
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