24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بولهرود: التألق مع مالقة الإسباني بوابة العبور إلى المنتخب المغربي
- أرحموش: "القانون الإطار للتربية" غير دستوري
- فريق المولودية المراكشية .. الواقع المرير يئد أحلام "الزمن الجميل"
- بنشعبون يراهن على انتشال "بورصة البيضاء" من ركود المعاملات
- (الأدب الإسلامي) بين القبول والرفض
بنشعبون يراهن على انتشال "بورصة البيضاء" من ركود المعاملات (5.00)
معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)
عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة (5.00)
- هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب - (224)
- برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين - (172)
- التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ - (128)
- عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة - (101)
- رفض "الساعة الجديدة" يوحد أولياء أمور التلاميذ - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيدرالية آباء التلاميذ ترفض "التوقيت الصيفي"
رفضت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب رفضا قاطعا المرسوم المفاجئ للحكومة والقاضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش+ساعة)، مبرزة "أن هذا القرار غير المحسوب العواقب اتخذ دون إشراك شركاء المنظومة التربوية".
ودعت الهيئة، في بيان لها توصلت به هسبريس، "الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المتسرع والعودة إلى العمل بالتوقيت الطبيعي، حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".
واستغربت الفيدرالية نفسها "بشدة التبريرات التي ساقتها الحكومة لتعليل قرارها"، معتبرة إياها حججا واهية و"القرار شكل من أشكال تأزيم الوضع المدرسي"، على حد لغة الوثيقة ذاتها..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
Leurs décisions sont toujours à l’encontre de la volonté de la population car ils ne sont pas liés par le résultat des urnes et la voix du peuple qui composé que de simples sujets qui n’ont aucun espoir de décider de leur avenir ou même de leur vie quotidienne.
C’est ça le Maroc
9الى12 و 2 إلى 6.
بالنسبة الإبتدائي هو
9الى12 و 2.30الى6
on va l'aider à trouver ces 100 000 emplois:c'est simple ,réveiller les marocains,de bonne heure barbue en donnant à 100 000 tabalas du travail et dire que la période de ramadane est encore valable,comme l'été est valable toute l'année ,car la terre est plate comme l'imposent les barbus,ah le défunt Galilée ,lui aussi sera réveillé par les tambours des tabalas,
le maroc au siècle de big bene barbue
ان هذا التوقيت غير ملائم على الاطلاق و نأمل أن يتراجع عن هذا القرار المجحف.
وا الله إهديكم غير فهموا أولا ثم إحتجوا من بعد إلى بغيتوا.
و لا أقول لكم إلا ما أرى و الله أعلم
الله يدير شي خير و صافي ، الطريق لا يحمد عقباها.
التعريف الصحيح هو طلوع وغروب الشمس وهدا لا علاقة له مع GMT
GMTهي الساعة المرجعية الكونية
الأغلبية الساحقة للمغاربة تعمل وفق الساعة البيولوجية (الفلاحة السياحة القطاع غير المهيكل)
المشكلة مطروحة للموظفين بالخصوص