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فيدرالية آباء التلاميذ ترفض "التوقيت الصيفي"

فيدرالية آباء التلاميذ ترفض "التوقيت الصيفي"
إبراهيم مغراوي
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:20

رفضت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب رفضا قاطعا المرسوم المفاجئ للحكومة والقاضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش+ساعة)، مبرزة "أن هذا القرار غير المحسوب العواقب اتخذ دون إشراك شركاء المنظومة التربوية".

ودعت الهيئة، في بيان لها توصلت به هسبريس، "الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المتسرع والعودة إلى العمل بالتوقيت الطبيعي، حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".

واستغربت الفيدرالية نفسها "بشدة التبريرات التي ساقتها الحكومة لتعليل قرارها"، معتبرة إياها حججا واهية و"القرار شكل من أشكال تأزيم الوضع المدرسي"، على حد لغة الوثيقة ذاتها..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:31
انا قلت ولا زلت اقول يجب العمل وبدون اي تردد بالساعة GMT احب من احب وكره من كره وبدون تردد الكل يعمل بالساعة البيولوجية التي خلقنا ونحن نعمل بها المرجو من المغاااربة الاحرااار صد ورد قرارات الحكومة الجائرة ومقاطعة هذه الساعة وكل قراار فيه ضرر لمصلحتنا وجيوبنا اذا تنازلتم عن هذا الحق فما عليكم الا ان تضعوا رؤوسكم في الرمل كالنعام واي قرار جاء بعد ذالك لاتحركوا ساكنا لهم ساعتهم ولنا ساعتنا والله مولانا
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100
2 - FatimaZohra الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:32
هاد الحكومة ماتخرج حتى تخرج لينا الروح
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57
3 - نوفل المغوفل الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:33
اثمن هذا الرفض ويجب على الجمعيات والمنظمات الحقوقية ان تسير الى الأمام في وجه هاذا القانون المجحف في حق المغاربة و الشعب سوف يكون عونا لهم. قررو اضرابات واحتجاجات ونحن معكم. يمكن اسقاط هذا القانون سريعا لانه مبني على باطل وكان الباطل زهوقا
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57
4 - مغربي نادم الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:34
خاصة شي مسيرة باش يفهمونا. راه غادي يزيدو يمرضون
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60
5 - ghouber farid الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:34
Ce qui décident ne reconnaissent pas s’il y’a un peuple et des citoyens.
Leurs décisions sont toujours à l’encontre de la volonté de la population car ils ne sont pas liés par le résultat des urnes et la voix du peuple qui composé que de simples sujets qui n’ont aucun espoir de décider de leur avenir ou même de leur vie quotidienne.
C’est ça le Maroc
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14
6 - محمد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:38
التوقيت المناسب بالنسبة للتعليم للإعداد و الثانوي هو
9الى12 و 2 إلى 6.
بالنسبة الإبتدائي هو
9الى12 و 2.30الى6
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5
7 - سلام عليكم الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:42
شكون ليفاق لينا حنا شعب غير موجود حنا ارقام ومعمرين بينا هدا البلد
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19
8 - Marocain الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:43
Il y a déjà un avantage, c'est que la circulation va être plus fluide, en séparant les employées qui rentrent à 8 et 8:30 et les élèves qui rentre à 9h. (c'est le cas par exemple d'aujourd'hui qui coïncide avec les vacances des étudiants). A suivre......
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-27
9 - Momo الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:43
سبحان الله لم يسبق لي ان رايت مثل هذه الحكومة التي تطبق و تقرر كل ما هو ضد الشعب و في زمن قياسي.كم اكره وجوهكم ايها المسؤولون التي ستاكلها النار باذن الله.
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18
10 - كاعي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:43
اوامر تملى وحكومة الباجدة تنفذ من اجل الكراسي والمناصب والشعب غير مهم فليحتج حتى يجف حلقه ثم سيرضخ.حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اجمعين
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12
11 - مواطنة 1 الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:45
أخطر ما في الأمر مصير التلاميذ في المؤسسات العمومية بين الساعة الواحدة والثانية بعد الزوال ! من سيراقبهم بالمؤسسة ؟ ماذا سوف يأكلون ونحن نعرف أن أغلبهم من أسر فقيرة تطبخ الأم للأسرة أكلا متواضعا يتجمع حوله كل أفراد الأسرة وغالبا ما يكون في طبق واحد ، فكيف سوف توفر الأسرة لكل أولادها غذاء منفردا ، هذا سوف يكلف الأسر عبأ ماديا لن تقدر عليه وفي الغالب سوف يبقى التلميذ بدون غذاء حتى يرجع مساء للبيت . من جهة أخرى ، سوف يخلق بقاء التلاميذ بالمؤسسة عدة مشاكل ، علاقات بالمراحض ، تجمعات في جوانب المؤسسة ، وتعاطي المخدرات بداخلها ... الحكومة فتحت على نفسها بابا واسعا من المشاكل وعليها توفير الأمن داخل المؤسسات وقت الغذاء .
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26
12 - Tabalas,le boulot الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:46
un chef socialish ,ministre, soutient l'horloge barbue,big barbue+1,et dit peut être mieux discuter la création de 100 000 emplois au lieu de parler de l'heure barbue,
on va l'aider à trouver ces 100 000 emplois:c'est simple ,réveiller les marocains,de bonne heure barbue en donnant à 100 000 tabalas du travail et dire que la période de ramadane est encore valable,comme l'été est valable toute l'année ,car la terre est plate comme l'imposent les barbus,ah le défunt Galilée ,lui aussi sera réveillé par les tambours des tabalas,
le maroc au siècle de big bene barbue
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-4
13 - متضرر الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:46
اضن ان هذا القرار المفاجئ اتخذ بسرعة و بجرة قلم دون مراعات لمختلف شرائح المجتمع المغربي، و برر ذلك باسباب اغلبها واهية، و ركز السيد الوزير في تبريراته على قطاع التعليم و الادارة و تغاضى عن فئة عريضة من المواطنين الذين يشتغلون في القطاع الخاص،
ان هذا التوقيت غير ملائم على الاطلاق و نأمل أن يتراجع عن هذا القرار المجحف.
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14
14 - l'expert retraite bénévole الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:47
وا الله إهديكم يا أباء و أولياء التلاميذ. راه الحكومة فكرات في كل شيئ ولم يكن أي تغيير بالنسبة لخروج أو دخول الأولاد إلى البيت في واضحة النهار. وا شحال صعيب تساعد اللي كاع ما بغا إيساعد راسوا.

وا الله إهديكم غير فهموا أولا ثم إحتجوا من بعد إلى بغيتوا.

و لا أقول لكم إلا ما أرى و الله أعلم
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-37
15 - Ali alkhatabi الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:48
اللهم انا هذا منكر حسبنا الله ونعمة الوكيل
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11
16 - غاضبة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:49
ندعمك في هذا الاعتراض ، اضف الى ذلك انه في فصل الشتاء نهار قصير و هذا التوقيت زاد قصرو ، ناهيك الاضرار الصحية التي جعلت من نومي انا شخصيا مختلا باختلاله عن الساعة البيولوجية وعن طلوع الشمس وغروبها التي تتناسب وساعة كرينتش، اتقوا الله فينا
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11
17 - عثمان الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:50
كل المغاربة يرفضون هذا التوقيت
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11
18 - abder الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:51
بلد العجينة و الروينة. مطار محمد الخامس ف تلفاز المتخصص ب توقيت الرحلات كاين توقيت g+1 , ف التأشيرات توقيت كرينيتش عادي. روينة و ضياع معرفنا هاد الناس واش عندهم شي أساس واش عارفين آش كيديرو او غير ارتجالات لي جاتو على كانتو شي حاجة يديرها.
الله يدير شي خير و صافي ، الطريق لا يحمد عقباها.
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7
19 - مول البغرير الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:51
ما كيفيقوش بحالنا مع 6:30 و السبعة .ما عندهم ولاد كيفيقو بكري بحالنا باش يشدو الطرونسبور.هما براسهم ما كيسحاو حتى العشرة و لا الحضاش.الليل طويل كيناسبهم بحال الخفافيش. و لهذا الساعة الإضافية كتناسبهم لأنه فيها مزيد من احتساء الخمر و المجون. الله ينزل عليهم اللعنة صبا صبا.
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9
20 - الرباط الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:52
من الواجب تغيير توقيت الموظفين والا فكلنا ضد +ساعة .فلا يعقل أن نترك أطفالنا من بعدنا في أنتظار وقت الالتحاق بالمدرسة لايعقل . و زد على ذلك كثرة المصائب و الجرائم التي نسمع عنها.
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3
21 - تازي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:54
حتى انا رءيس الحكومة ديال داري وقررت بلي بنتي مغاداش تمشي تقرا بهاد الوقت.ويلا الكومة ماتراجعاتش غادي نرفع دعوى قضاءية ضد الحكوومة فشخص العثماني كممثل لها وموجدلو قفة ديال التهم.ياك كنعيشو في بلد ديموقراطي ادن من حقي ناخد حقي بالقانون ديال الديموقراطية.
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11
22 - اب تلميذ الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:58
34 تلميذ فالقسم و معهم أستاذهم ورغم ذلك يشاغبون و يأذون بعضهم البعض، فما بالك بأزيد من 600 تلميذ أحرار في الساحة و القاعات غير المغلقة و الملاعب الرياضية، يجوبون و يموجون من الساعة 12 إلى س 13 أمام هزالة إن لم نقل انعدام المراقبة. أتوقع ارتفاع نسبة المشاكل و الحوادث و تخريب المؤسسة خلال ساعة الغذاء تلك.
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2
23 - محمد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:01
لازم نقف وقفة واحدة ضد هذا القرار بمسيرة لأنه قرار مدمر لمصلحة الشعب وليست له أي منفعة.
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3
24 - خريبكة المنكوبة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:01
من اتخد قرار زيادة الساعة الفاشل اكيد انه ليس مغربي ولا يعيش بالمغرب ومن نفده وصادق عليه ليس وطني ولا يخدم مصلحة المواطن انما مجرد كركوز ودمية ومن قال ان تلميد غيدير سندويتش من الواحدة الى الثانية نسأله هل اولادك تتغدا بالسندويش يافاشل سؤال مطروح مول الشفنج قلنا مكلخ وهد المخلوق لمعرفناه منين طاح علينا صدق كثر من مبدع ....
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4
25 - جاء الحق الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:11
على سلامة الفدرالية! !!!! أين أنتم ؟ في سبات عميق ؟ تتركون من هب ودب يلعب بشؤون المنظومة التربوية .أهل مكة أدرى بشعابها .اسألوا المعلمين و الأساتذة و الإداريين عن خطر الخروج مع الواحدة و الدخول في الثانية
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1
26 - Hassan Temara الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:11
ما جدوى توقيت لا يخدم بتاتا مصالح المواطنين؟؟؟ ولا يخدم الأطفال الصغار وعموم التلاميذ ،؟؟؟ ويغيبهم عن ديارهم طيلة اليوم ويرهقهم شديد الإرهاق... أية حكومة هاته التي انتخبها المواطنون أنفسهم لحماية مصالح المواطنين... لكنهم انقلبوا عليهم ... الى الجحيم قراراتكم الجائرة.
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0
27 - مواطنة 1 الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:16
تابع : يجب تغيير استعمالات الزمن بالمؤسسات التعليمية بطريقة تجعل كل التلاميذ يلتحقون ببيوتهم وقت الغداء : من يدرس للساعة الواحدة يعود بعد الساعة الثالثة ، ومن يبدأ الساعة الثانية زوالا يعود صباحا من المدرسة قبل الساعة الثانية عشر . أو يتم تغيير المدة الزمنية للدراسة ويدرس التلميذ حصة الصباح الى غاية الساعة الواحدة او حصة الزوال ابتداء من الواحدة . في الدول المتقدمة الموظفون والتلاميذ لا يرجعون للغداء في البيت ، لكن يوفر لهم مطعما مجهزا ، أو على الأقل كافيتيريا يمكن أن يتناولوا داخلها أكلهم ، أين سيأكل أولادنا ؟ فوق طاولات الدرس الوسخة ؟ ومن سينظف بقايا الأكل كل يوم من ساحات المؤسسات وأقسامها ؟ أودي غير كون سبع وكولني ، واش احنا دابا وصلنا لفرنسا في التقدم ديالها باش نديرو نفس التوقيت ديالها ؟ احنا مع مصلحة الوطن ولكن وفروا لينا ما نحتاج أولا ، ومتنساوش توجدوا سيارات الاسعاف قدام المدارس ، حيث الا كانوا ولادهم كيتغداو في ماكدونالد ، ولادنا غاديين يشريو الطون والحار وسادويشات الحمير والكلاب قدام المدرسة !!!!
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1
28 - Hamada الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:17
سوء في فهم الساعة البيولوجية
التعريف الصحيح هو طلوع وغروب الشمس وهدا لا علاقة له مع GMT
GMTهي الساعة المرجعية الكونية
الأغلبية الساحقة للمغاربة تعمل وفق الساعة البيولوجية (الفلاحة السياحة القطاع غير المهيكل)
المشكلة مطروحة للموظفين بالخصوص
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0
29 - عادل الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:18
بما ان هده السرعة في الاعلان عن القرار و تطبيقه في 24 ساعة ممكنة فلمادا لا يتم الاقرار بزيادة مهمة في الاجور وبنفس السرعة القياسية التي تم بها تنزيل الساعة الجديدة فعلى الحكومة التقكير في توزيع خيرات المغرب من معادن و ....... على المغاربة بدلا من استغلال دالك من طرف نخبة معينة لوحدها فالمغرب للمغاربة جميعا
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30 - مواطن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:19
انا شخصيا لا استغرب من اي قرار مفاجء و غير محسوب من طرف الحكومة.الا انني استغرب من المنتقدين لقراراتها اين كانوا لحظة الانتخابات .كانوا مقاطعين و لم يصوتوا لمن ممكن ان يكونوا وفق توجهات اخرى.اذن فلا فاءدة من الانتقادات الان لانها متاخرة و لن تزيدنا الا الالم في الراس.الحكومة يجب عليها ان ترى مصالح الشعب تلقاءيا و ليس حتى تكون هناك وقفات احتجاجية على قرار معين.و ان تستحضر ظروف المواطن البسيط .المغرب جغرافيا يتموقع على طول خط غرينتش فلا اعرف سبب هاته الزيادة في الساعة اصلا و مادا جنى المواطن من وراءها.يجب الاهتمام بامور اهم و ليس باشغال و اتلاف تركيز المواطن بالزيادة و النقصان في الساعة .واش خسكوم تحمقوه.حسبي الله و نعم الوكيل
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