فيدرالية آباء التلاميذ ترفض "التوقيت الصيفي"

إبراهيم مغراوي

رفضت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب رفضا قاطعا المرسوم المفاجئ للحكومة والقاضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش+ساعة)، مبرزة "أن هذا القرار غير المحسوب العواقب اتخذ دون إشراك شركاء المنظومة التربوية".

ودعت الهيئة، في بيان لها توصلت به هسبريس، "الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المتسرع والعودة إلى العمل بالتوقيت الطبيعي، حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".

واستغربت الفيدرالية نفسها "بشدة التبريرات التي ساقتها الحكومة لتعليل قرارها"، معتبرة إياها حججا واهية و"القرار شكل من أشكال تأزيم الوضع المدرسي"، على حد لغة الوثيقة ذاتها..