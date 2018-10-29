"يد الخير" يوزع ملابس شتوية في إقليم العرائش

أيوب صدور

أعطى نادي يد الخير، التابع لكلية متعددة التخصصات بالعرائش، انطلاقة أنشطته الرامية إلى مد جسور التضامن نحو الفئات الهشة بإقليم العرائش، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، من خلال عملية جمع الملابس والأغطية وتوزيعها على الفئات المستهدفة بمركز مولاي عبد السلام بن مشيش ومركز بني عروس بالإقليم ذاته.

أيمن قصبي، عن الجهة المنظمة، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذا النشاط الخيري تضمن عدة ورشات وفقرات ترفيهية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمركزين سالفي الذكر في فن الرسم ومسابقات ثقافية وأعمال يدوية وعروض بلهوانية استفاد منها ما يزيد عن 250 متمدرسة ومتمدرسا.

وأكد قصبي توزيع 145 بذلة على عدد من التلاميذ بمجموعة مدارس المشيشي بجماعة بني عروس إلى جانب تمكين 665 تلميذا من ملابس شتوية بمركزية مولاي عبد السلام، مؤكدا في الوقت نفسه أن العملية تهدف أيضا "إلى الوقوف على بعض معاناة سكان هاته المناطق النائية، والمساهمة في النهوض بأوضاعهم، وفق الإمكانات المتوفرة، تكريسا لقيم التكافل والتضامن".