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كُتّاب وآراء
رفيق رويشة يفارق الحياة داخل مستشفى خنيفرة
بعد صراع طويل مع المرض لم ينفع معه علاجه، توفي مساء أمس السبت مولود حموشي، بالمستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة.
وخلفت وفاة رفيق درب الراحل محمد رويشة حزنا في نفوس محبيه ومعجبيه، معبرين عن ألمهم بفقدان فنان قدم الشيء الكثير للأغنية الأمازيغية.
وتناقل النشطاء الفايسبوكيون نبأ ترجل بامولود، البالغ من العمر 75 سنة، من سفينة الحياة بغير قليل من الأسى والألم، داعين أسرته إلى الصبر والسلوان.
وسبق للراحل، وهو أب لخمسة أبناء، أن اشتكى من آلام على مستوى الرئة جعلته طريح الفراش، ليطلق النشطاء نداء من أجل المساهمة في علاجه حتى يعود إلى عشاقه بصحة جيدة ليطرب مسامعهم.
ومن المرتقب أن يوارى جثمانه الثرى اليوم الأحد بمقبرة أحطاب بخنيفرة بحضور أقاربه من فنانين وغيرهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ذويه الصبر والسلوان
انشالله وانا اليه راجعون