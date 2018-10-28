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الرئيسية | مجتمع | رفيق رويشة يفارق الحياة داخل مستشفى خنيفرة

رفيق رويشة يفارق الحياة داخل مستشفى خنيفرة

رفيق رويشة يفارق الحياة داخل مستشفى خنيفرة
ياسين أوشن
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:03

بعد صراع طويل مع المرض لم ينفع معه علاجه، توفي مساء أمس السبت مولود حموشي، بالمستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة.

وخلفت وفاة رفيق درب الراحل محمد رويشة حزنا في نفوس محبيه ومعجبيه، معبرين عن ألمهم بفقدان فنان قدم الشيء الكثير للأغنية الأمازيغية.

وتناقل النشطاء الفايسبوكيون نبأ ترجل بامولود، البالغ من العمر 75 سنة، من سفينة الحياة بغير قليل من الأسى والألم، داعين أسرته إلى الصبر والسلوان.

وسبق للراحل، وهو أب لخمسة أبناء، أن اشتكى من آلام على مستوى الرئة جعلته طريح الفراش، ليطلق النشطاء نداء من أجل المساهمة في علاجه حتى يعود إلى عشاقه بصحة جيدة ليطرب مسامعهم.

ومن المرتقب أن يوارى جثمانه الثرى اليوم الأحد بمقبرة أحطاب بخنيفرة بحضور أقاربه من فنانين وغيرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - abdo الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:16
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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37
2 - Ahmed الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:17
اللهم اغفر له و ارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
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39
3 - المعقول الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:17
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون..
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29
4 - من الدار البيضاء الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:19
تعازينا الحارة إلى أسرة الفقيد إنا لله وإنا اليه راجعون
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29
5 - خارج من الوطن الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:20
اللهم آرحمه وآغفر له وتجاوز عنه ...إنا اليوم عمل ولا حساب......... وغذا حساب ولا عمل
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23
6 - Zemmour الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:21
إنا لله و إنا إليه راجعون. رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه آمين.
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22
7 - جرادي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:21
إنا لله وانا اليه راجعون ،رحم الله مولود حموشي وألهم ذويه الصبر والسلوان .
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23
8 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:25
تغمده الله بالواسع الرحمته و ادخله الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين وألهم ذويه الصبر و السلوان و حسن العزاء وان لله وان اليه راجعون.
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13
9 - نورالدين بنعربية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:25
اللهم ارحمه.
انا لله وانا اليه راجعون
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17
10 - حسين عمري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:26
انا لله وانا اليه راجعون..رحمه الله تعالى وتقبله بما يتقبل به عباده الصالحين. وتعازينا لعائلته ورحم الله جميع موتى المسلمين....
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13
11 - المرزوقي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:30
تغمده الله برحمته الواسعة
اللهم ذويه الصبر والسلوان
انشالله وانا اليه راجعون
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7
12 - منير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:31
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان
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7
13 - مصطفى اوقجي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:36
رحمة الله عليه كان إنسانا طيبا وخلوقا يحب الخير للآخرين ولنفسه ولكن معاناة الفنانين تستمر لانعدام الاهتمام والتغطية الصحية أن لله وأن إليه راجعون
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6
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