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عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة

عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:00

وجد عدد من المغاربة، خاصة الذين يشتغلون اليوم الأحد، أنفسهم متأخرين عن عملهم، كما تأخر آخرون عن مواعيد مهمة، بسبب التغيير الذي طرأ على التوقيت بأجهزة هواتفهم النقالة، بعدما سجلت توقيتا مخالفا للتوقيت الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الجمعة الماضي.

وعبر كثير من المغاربة الذين يشتغلون اليوم الأحد، خاصة من الجسم الإعلامي، عن تذمرهم من التغيير الذي حصل في الأجهزة الهاتفية؛ الشيء الذي أخرهم عن الوصول إلى مقرات عملهم في الوقت المناسب.

كما وجد عدد من مستعملي خط السكك الحديدية بين القنيطرة والدار البيضاء أنفسهم متأخرين عن الوصول إلى العمل بسبب التغييرات التي طرأت على التوقيت الرسمي للمملكة، بعد زيادة ساعة على توقيت غرينيتش، فيما عادت الهواتف إلى التوقيت القانوني.

وكتب عزيز ماكري، رئيس تحرير يومية "المساء"، على صدر صفحته بـ"فيسبوك"، معبرا عن تذمره من التغييرات التي طرأت في التوقيت: "صباح الأعصاب في بلاد العجائب.. دبا هاد الهواتف الغبية، اللي صابحة ناقصة ساعة، واش ما عندهاش مع فرنسا ولا ما عندهاش الدراسة ولا ما عندهاش مع الساعة الصيفية... ولا ما عندها بو سوق في البشر، انسجاما مع السياق العام في البلاد".

وكتب أحد النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على هذا الخلط في التوقيت، جاء فيه: "عندما تؤخذ القرارات بسرعة، تكون هذه هي النتيجة.. اليوم سنعيش بتوقيت غرينتش.. وفكها يا من وحلتيها!!"، فيما كتبت ناشطة أخرى قائلة: "الحكومة تزيد والتيليفون ينقص، ماتلينا فاهمين شيء، والعبث هذا أ حمادي".

وما يزال الجدل قائما بين المواطنين المغاربة حول التوقيت الجديد الذي اعتمدته الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الجمعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".

ويرى العديد من المواطنين المغاربة، وكذا الجمعيات الحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذا التوقيت الجديد له تأثيرات سلبية على التلاميذ وآبائهم وكذا الموظفين، وطالبوا في بيانات وعرائض موجهة إلى الحكومة بضرورة التراجع عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - لا حولة ولا قوة الا بالله الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:07
رن هاتفي على الساعة السابعة و النصف اجبت فسألني زميلي في العمل اين انت مدير الشركة يبحت عنك مند نصف ساعة اجبته انها السابعة ونصف مادا يريد منى باكرا ضحك وقال ....هيا دارتها بيك الساعة ... وصلت متأخرا بساعة من الزمن
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45
2 - زهير بومية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:08
كنت ناعس مابيا ماعليا حتى كتفيق فيا لواليدة نوض 09 هادي اودي يالله 8 الواليدة و زدنا نعسنا واحد ساعة خرا
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19
3 - إبراهيم الجديدة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:10
الهواتف الذكية تتمرد على قرار حكومة العثماني حكومة النذالة والتنمية
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73
4 - مواطن الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:10
ادا لم يقاطع الشعب المغربي هده الساعة و أصبحت فعلا GMT+1
تأكد أخي المواطن أنك ستدفع قريبا مقابل أستنشاق الأكسجيين ..
# بلاد_كحلة ..
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109
5 - Abdelhak الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:10
والسبب هو أن الحكومة المغربية مرتبكة جدا.قالوا أبوك طاح قالوا من الخيمة خرج مايل.
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25
6 - ابن الحسن الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:12
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على التخبط الذي تعيشه البلاد الغالية حكومة وشعبا ومؤسسات
اللهم ردنا إليك ردا جميلا
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29
7 - ماروكي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:13
مصادقة على الساعة غير القانونية بسرعة البرق استجابة لماما فرنسا ....انها حكومة تتقن لعب الشطرنج لتخسر وتتسبب في خسارتنا ....حكومة التداوي بالأعشاب
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23
8 - ملاحظ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:13
فوائد الساعة الاضافية :
تذكرك و تذكر اهلك كل صباح ان لك حكومة لا ثمثلك و عندك برلمان لا يخدمك ...
انه حتى الزمن لم تفلت دورته الطبيعية من عبث البؤس السياسي بما هو ملك مشترك غير قابل للتصرف من اي جهة نظرا لنذرته في حياتنا ....
ان التحكم لا ينسحب على اختياراتك و امالك و مواطنتك بل يشمل حياتك استيقاضا و مناما و اكلا و شرابا و لهوا و صلاة بضبطك بذات اليمين .........
تقسمك نصفيك ان فكرت في التمرد بين مقصلة الوقت الرسمي القاهر و نشوة الوقت الطبيعي الميت في ثنايا قرا ر يفيظ امعانا في ارهاقك ....
تذكرك ان السلطة كافرة جاحدة ....
تذكرك ان عقلك قاصر على ادراك بلاهة من يمثلك في زمنك السياسي و الروحي و اليومي....
تعلن مع كل صباح عن ارتباك الاذان و خطو المؤمن نحو الصلاة و عن سر صمت الاجراس ...و حزن الاطفال و هي تفرك عيونها علها تستيقظ مع تمام ساعة التسلط....فوائد كثيرة لا يعلمها الا الله و حكومة سليلة نيرون المبدع في اشعال الحرائق ......
ستثير غيضك من المنافقين و المرايقية العضويين! الذين سيشرعون افواههم دفاعا على قتل ساعة من حياتنا عند بداية اول يوم جديد... منقول عن صديق عزيز.
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35
9 - يوسسسسف الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:13
المهزلة و الارتجالية البليدة ،هذا وصف للمعيش اليومي . الحكومة و الباطرونا والنقابات خلاو الشعب غادي بلا هدف بلا تحفيز وزادوه اللعب على الاعصاب .ماذا ينتظرون ؟
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19
10 - عثمان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:14
إلى جميع المغاربة
الحل هو نشدو أولادنا فالدار يوم الأربعاء 7 نونبر وما يمشيوش المدارس والثانويات
ونكونو كلمة واحدة في مواجهة الحكومة
وعافاكم ملي يكونو الإضرابات بغينا النسبة تكون دائما 100 في 100
الله يخليكم أ المغاربة كونو كلمة وحدة واتحدوا ضد الظلم والحكرة
عافاكم نجحو الإضرابات ومواجهات الحكومة باش يعرفو شكون هي الدولة واش 40 مليون مغربي أو حفنة من الذئاب والضباع الملتحية
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72
11 - سعيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:14
في الصباح استيقض اخي في الخامسة صباحا فوجد نفسه متأخر بساعة عن موعد الحافلة المخصصة للنقل .ولا وجود لوسيلة نقل بديلة لان المسافة طويلة.يوم الاتنين يلزمه شرح سبب تأخر نصف يوم .الله يأخد الحق فلي كان سباب
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17
12 - مغربية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:16
هذا ما يحصل حين تكون القرارات احادية الجانب وغير مدروسة
واسي العثماني كيقول اتفاق مع من ؟
لا الشعب راض ولا حتى الهواتف الذكية راضية االقرار يخدم مصالح اقلية فقط
والشعب عليه ان يتحمل فقط . لكن الى هنا يكفي يا سيادة الوزير بلغ السيل الزبا
وحرام عليكم تتلاعبو بنفسية الشعب بهاذ القرارات الاستفزازية .
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18
13 - مافاهمة واالو!! الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:16
أنا اليوم كنت محققة الساعة لصلاة الصبح مع 6 وفقت وتنتسنا يأذن و ماأذنش قلت كيفاش ؟ أشناهو المشكل ؟ مشيت للساعة الحائطية لقيتها 7 .يعني مشا لي وقت الصلاة. ذنوبي عليكم.......!!
و جاب الله اليوم الأحد مخدامينش كون تخربقات مرة وحدة.
أما اللي خدامين مساكن اليوم الله يكون لهم فالعون.
ارتجالية واش من ارتجالية.
امتى غادي نحسو أننا نعيش في وطن الديموقراطية والمسؤولية ؟ الله يشوف من حالنا. وصل السيل الزبى
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23
14 - أم محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:17
سنعيش على توقيت غرينتش وفكها يا من وحلتيها هذا هو شعارنا
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21
15 - مغربي مخلص الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:19
يجب على الحكومة التراجع فورا عن قرارها بزيادة الساعة وإلا فهذا إقرار منها أن صوت الشعب المغربي و رأيه لا قيمة له وأنه مجرد شعب قاصر يجب الوصاية عليه و في هذه الحالة فإن الحكومة لم تعد تمثل الشعب و لا تعبر عنه و يجب إسقاطها
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17
16 - Ahmed الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:19
أقسم برب الكعبة خدام ديما بالتوقيت القديم إلى أن تقوم الساعة
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18
17 - Simo الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:19
التجنيد الإجباري يليه قانون التحرش يليه الابقاء على التوقيت الصيفي .ارى ان الدولة العميقة بدأت بالانتقام من الشعب . بغيتو الديرو المقاطعة أو تحليكم الفم وهانا غنسود عليكم العيشة أو غانشوفو شكون غيتقهر. المرجو من هسبريس النشر
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19
18 - مجدي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:20
قلنا ونعيد قولنا يجب على مغاربة في جميع ربوع المغرب أن يتفقوا على مقاطعة هذا الهزل لأن هذه الحكومة المحكومة من ظرف الدولة العميقة تود معاملتنا كقطيع غنم أستفيقوا يامغاربة الحق يؤخد ولا يعطى وساعة مشكلة 40مليون ليس حفنة من طعارجية ولحاسين الكابة وخدام الدولة لهم حق في بلدنا ونحن بسكوتنا نعطيهم هذا الحق كفانا أستحمار
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15
19 - ملاحظ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:21
اذا اصبح الالتحاق بالمدرسة على الساعة 9 فالوصول الى مقرات العمل سيكون على الساعة العاشرة لان جل الاباء يتركون اولادهم عند المدرسة قبل الالتحاق بالعمل افي هذا دراسة ام انه العبث والاستهجان والامبالاة وهذا هو اللذي قررناه فموتوا بغيضكم ولله المشتكى.
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13
20 - Etranger الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:21
العثماني كله مفخباروش غادي نبقاو على التوقيت الصيفي حتى سخروح للمكتب ديالو افرض قانون جديد للساعة
صراحة هو معجباهش هد الساعة
هو الوزير الأخير مشي الأول ورئيس الحكومة
تصبحون على خير غدا ازيد ساعة جديدة
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5
21 - adil الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:21
هنا في اوروبا اليوم رجعو الى التوقيت القانوني بدل التوقيت الصيفي . فاصبح المغرب له نفس التوقيت مع اوروبا , واوروبا ستعتمد على التوقيت الصيفي ابتداء من السنة المقبلة بشكل نهائي , اما المغرب فعليه ان يعتمد على التوقيت الشتوي gmt 00 بشكل دائم لماذا لان الشهور الشتوية والخريفية والربيعية نهارها قصير ولياليها طويلة , وهذا في صالح العمال والتلاميذ نفسيا على صحتهم,
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4
22 - فاضل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:22
أيها المواطن،

* لا ترج خيراً من هذه الحكومة،
فما في النار للظمآن ماء!!!

*وأرض الله واسعة ولكن،
إذا نزل قرار الحكومة، ضاق الفضاء!!!

*دع الحكومة تغدر كل حين،
فما يغني عن موتها الدواء!!!

مقتبس من شعر الشافعي، مع التغيير المناسب!
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10
23 - معجبنيش لحال الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:22
الحكومة بغات تلاهين شوف اش كتخطط غير شي مصيبة هادى الله يحفظنا من الحكومة المشؤومة.
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7
24 - اكادير مدينة الاجرام والازبال الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:23
الحكومة ضد الشعب والشعب يريد حكومة اجنبية
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10
25 - Un commentaire marocain الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:24
سئمنا من قرارتكم الغبية و غير المسؤولة يا "حكومة" سخرت من جهلها الأمم... كفاكم "طنزا" على الشعب، إنكم تلعبون بالنار و إن الشعب لينتظر "القشة التي ستقسم ظهر البعير".
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8
26 - ابو الفضل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:25
الهواتف حشمات هادالصباح من القرار الحكومي ادارت مقاطعة
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7
27 - Mafahamch الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:26
حزب الاتحاد الإشتراكي بعد أن قام خلال فترة التسعينيات بخوصصة كل الشركات المربحة وباعها بأرخص الأثمان كاتصالات المغرب ولاسامير هاهو يقوم بخلق مشكل أكبر باعتماد وزيره التوقيت الصيفي ضد رغبة الشعب!!..ويتبجحون بانهم حزب القوات الشعبية
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11
28 - نعيمة السعيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:33
لا حول و لا قوة لنا في مغربنا الحبيب من انتخبناهم للدفاع عنا قهرونا الشكوى لرب العالمين
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6
29 - من تمثلين يرفض العشوائية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:34
كيف يمكن للآباء مرافقة أبنائهم الصغار (خصوصا المستوى الأول والمستوى الثاني ابتدائي) إلى مؤسساتهم الدراسية ذهابا وإيابا في الصباح والمساء مع فارق التوقيت الدراسي وتوقيت العمل ؟
أيتها الحكومة ، أنت تمثلين الشعب الذي رشحك للنيابة عنه، وهو اليوم يقول لك بأنه يريد العودة لتوقيت جرينيتش ويرفض مواصلة اعتماد الساعة الإضافية الموازي لتغيير مواعيد الدراسة.
وصم اذنك هاذا وعدم تلبية رغبته لدليل واضح على عدم تمثيله، والإستمرار في العشوائية هذه قد يفقدك الشرعية لما تبقا لك من زمن
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4
30 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:34
الكثير من الشرطيين تاخروا عن العمل بسبب هده الساعة المشؤومة الهواتف دكية اماالحكو مة ليست بدكاء الهواتف هاهاها
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4
31 - citoyenne الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:36
دابا ماغنبقاوش عارفين اش من ساعة حنا كيدوخ في الشعب بالمعقول .انتم تريدون و الله يريد والساعة البيولوجيا هي ساعة grinich .مرضتونا بهذه الساعة المنحوسة
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3
32 - simo الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:36
وكلت عليكم الله كيما مرضتوني هاد النهار بهاد الساعة تخربقنا فالخدمة الله ياخد فيكم الحق .
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5
33 - حمزة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:43
كلشي بالمقلوب في التاء لازم زيادة لساعة لان الليل تايكون اطول وفي الصيف ينقصو ساعة لان الليل تايكون اقصر وبذالك نعيش ضوء النهار، وانهار معاشا والليل سكنا، لاكن هنا كلشي بالمقلووووب، السبب التقلييييد الاعمممى
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0
34 - ايشو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:45
ما فهمت والو
الحل الأوحد هو الحكومة ارحلي واش نبقاو نحسبو الأخطاء ديالها
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1
35 - un peuple hypocrites الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:47
nous sommes un peuple hypocrite qui pleure toujours
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-2
36 - أباظة حفيظ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:47
انا في رائ نترك الساعة مستقرة اي كرنتش+1 أو حتى+2 لكن لا تغيرها بين الفينة و الأخرى حيت ما يفتئ الانسجام معها إلا ويحظر وزير أو حكومة كاملة ويتم تغير ساعة +أو - مات يبالي بالارتباك الحاصل في صفوف التلاميذ و العمال و الموظفين. لكي تبرهن الحكومة على ذكاءها يجب عليها الا تمس الساعة اي المكانة La montreوالاكتفاء بتغير مواعد المول و الخروج
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-6
37 - Aziz الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:48
سيقع نفس الخطأ عندما سيحاولون اصلاح الخطأ في التوقيت
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2
38 - علي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:48
الحكومة فشلت في تدبير العديد من الملفات ، ومواقفها متدبدبة ، اليوم تتخد قرارا وغدا تتخد قرارا مضدا، ما هذا التلاعب بصالح الشعب؟
اما السيد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية فابان عن فشله هو الآخر لما قرر البقاء على الساعة الإضافية رغم رفض المغاربة لها ،الشعب فوق كل اعتبار أيتها الحكومة
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2
39 - المذكوري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:48
ليس هنالك أي جدل بين المغاربة، هنالك إجماع على رفض العبث بهم والكذب عليهم من طرف حكومة تفتقد لكل مصداقية، تملى عليها القرارات من جهات عليا و تكذب على الشعب بأنها اتخدت قرار الزيادة في الوقت بتشارك مع هيئات المجتمع المدني و بعد أن عملت دراسة و أكاذيب أخرى لا علاقة لها بالواقع، الحكومة التي تكذب يجب أن تستقيل و فورا لأنها لا تستحق أن تسير شؤوننا
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2
40 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:50
لقد فاتتني الطائرة هذا الصباح للاسف. حسبي الله ونعم الوكيل يالعثماني ويا بن عبد القادر
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2
41 - nor الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:51
المشكل ديالنا فقط أننا نتكلم ونتكلم ونتكلم, وهم يعملون ويعملون ويعملون...
الساعة قد زيدت, ومن له رأي, فليثبته على الأرض, لأنهم قد أثبتوا الساعة على الأرض, وإن كنتم صادقين في التدمر فهذه نقطة الإنطلاق لرفض كل القرارات التعسفية.
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0
42 - mjalwake fnew york الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:51
ici aux usa ils changent l.heure est personne ne dit rien,
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-1
43 - Zakariyae الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:52
لماذا القرارات التي لا تخدم الشعب يصادق عليها بين ليلة وضحاها وبسرعة غريبة جدا. بدأت بقانون التجنيد تلتها أخرى لتتوقف الآن عنذ قانون الساعة الإضافية. في حين مجموعة من مشاريع قوانين الشعب في حاجة ماسة لها تبقى حبيسة الرفوف. رغم أن مثل هذه القوانين تخلو من البرنامج الحكومي!! وفي مفارقة عجيبة أحزاب الأغلبية الحكومية احتجت بدورها على إضافة هذه الساعة. عجيب امر هذا البلد، قوانين تسن وحكومتنا المحكومة لا علم لها!! من يسن هذه القوانين إذا ومن المستفيذ منها!! فهم تسط؛ الله يحفظ وصافي
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2
44 - معجبنيش لحال الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:58
اسقاط الحكومة و هو الحل
وزراء تكنوقراط متخصصين في تسير شؤون الوزارة
و الشعب هو البرلمان
و الان المقاطعة ثم اضرابات إلى أن يكون ما نريد
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0
45 - فريد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:00
هل هناك مسؤول أو رجل دولة بالمغرب..اليس بينكم رجل رشيد؟
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0
46 - sellam souiri الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:02
On abîme le moral des citoyens après avoir détruit la famille la cohérence de la société la solidarité entre les citoyens après avoir détruit les partis la vie politique et tout espoir de démocratie et de l’état de droit tout ça pour la pérennité de contrôler le pays au profit des symboles de contrôle
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47 - باسو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:02
انت في الموغريب لا تستغرب.الشعب في واد والنظام في واد اخر
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48 - مصطفى الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:05
يا أمة الجهل و الكسل و لو أنقصت الحكومة ساعتين لقضيناها في النوم، أما الآباء الذين يدخلون منازلهم الساعة التسعة ليلا و يتعشون الساعة العاشرة فأطفالهم معذبون ولو اعتمدنا توقيت الواقواق.
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49 - نادية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:06
باش تعرف ان الحكومة ممتفاهمينش مع الشعب
الله ياخد فيهم الحق مرضونا بهذا الساعة الاضافية
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50 - الهنتاتي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:07
خطاب شعبوي
هدا القرار في مصلحة الوطن. فكروا قليلا. الكسلاء فقط هم الذين ينتقدونه.
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