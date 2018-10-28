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كُتّاب وآراء
عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة
وجد عدد من المغاربة، خاصة الذين يشتغلون اليوم الأحد، أنفسهم متأخرين عن عملهم، كما تأخر آخرون عن مواعيد مهمة، بسبب التغيير الذي طرأ على التوقيت بأجهزة هواتفهم النقالة، بعدما سجلت توقيتا مخالفا للتوقيت الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الجمعة الماضي.
وعبر كثير من المغاربة الذين يشتغلون اليوم الأحد، خاصة من الجسم الإعلامي، عن تذمرهم من التغيير الذي حصل في الأجهزة الهاتفية؛ الشيء الذي أخرهم عن الوصول إلى مقرات عملهم في الوقت المناسب.
كما وجد عدد من مستعملي خط السكك الحديدية بين القنيطرة والدار البيضاء أنفسهم متأخرين عن الوصول إلى العمل بسبب التغييرات التي طرأت على التوقيت الرسمي للمملكة، بعد زيادة ساعة على توقيت غرينيتش، فيما عادت الهواتف إلى التوقيت القانوني.
وكتب عزيز ماكري، رئيس تحرير يومية "المساء"، على صدر صفحته بـ"فيسبوك"، معبرا عن تذمره من التغييرات التي طرأت في التوقيت: "صباح الأعصاب في بلاد العجائب.. دبا هاد الهواتف الغبية، اللي صابحة ناقصة ساعة، واش ما عندهاش مع فرنسا ولا ما عندهاش الدراسة ولا ما عندهاش مع الساعة الصيفية... ولا ما عندها بو سوق في البشر، انسجاما مع السياق العام في البلاد".
وكتب أحد النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على هذا الخلط في التوقيت، جاء فيه: "عندما تؤخذ القرارات بسرعة، تكون هذه هي النتيجة.. اليوم سنعيش بتوقيت غرينتش.. وفكها يا من وحلتيها!!"، فيما كتبت ناشطة أخرى قائلة: "الحكومة تزيد والتيليفون ينقص، ماتلينا فاهمين شيء، والعبث هذا أ حمادي".
وما يزال الجدل قائما بين المواطنين المغاربة حول التوقيت الجديد الذي اعتمدته الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الجمعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".
ويرى العديد من المواطنين المغاربة، وكذا الجمعيات الحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذا التوقيت الجديد له تأثيرات سلبية على التلاميذ وآبائهم وكذا الموظفين، وطالبوا في بيانات وعرائض موجهة إلى الحكومة بضرورة التراجع عنه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
تأكد أخي المواطن أنك ستدفع قريبا مقابل أستنشاق الأكسجيين ..
# بلاد_كحلة ..
اللهم ردنا إليك ردا جميلا
تذكرك و تذكر اهلك كل صباح ان لك حكومة لا ثمثلك و عندك برلمان لا يخدمك ...
انه حتى الزمن لم تفلت دورته الطبيعية من عبث البؤس السياسي بما هو ملك مشترك غير قابل للتصرف من اي جهة نظرا لنذرته في حياتنا ....
ان التحكم لا ينسحب على اختياراتك و امالك و مواطنتك بل يشمل حياتك استيقاضا و مناما و اكلا و شرابا و لهوا و صلاة بضبطك بذات اليمين .........
تقسمك نصفيك ان فكرت في التمرد بين مقصلة الوقت الرسمي القاهر و نشوة الوقت الطبيعي الميت في ثنايا قرا ر يفيظ امعانا في ارهاقك ....
تذكرك ان السلطة كافرة جاحدة ....
تذكرك ان عقلك قاصر على ادراك بلاهة من يمثلك في زمنك السياسي و الروحي و اليومي....
تعلن مع كل صباح عن ارتباك الاذان و خطو المؤمن نحو الصلاة و عن سر صمت الاجراس ...و حزن الاطفال و هي تفرك عيونها علها تستيقظ مع تمام ساعة التسلط....فوائد كثيرة لا يعلمها الا الله و حكومة سليلة نيرون المبدع في اشعال الحرائق ......
ستثير غيضك من المنافقين و المرايقية العضويين! الذين سيشرعون افواههم دفاعا على قتل ساعة من حياتنا عند بداية اول يوم جديد... منقول عن صديق عزيز.
الحل هو نشدو أولادنا فالدار يوم الأربعاء 7 نونبر وما يمشيوش المدارس والثانويات
ونكونو كلمة واحدة في مواجهة الحكومة
وعافاكم ملي يكونو الإضرابات بغينا النسبة تكون دائما 100 في 100
الله يخليكم أ المغاربة كونو كلمة وحدة واتحدوا ضد الظلم والحكرة
عافاكم نجحو الإضرابات ومواجهات الحكومة باش يعرفو شكون هي الدولة واش 40 مليون مغربي أو حفنة من الذئاب والضباع الملتحية
واسي العثماني كيقول اتفاق مع من ؟
لا الشعب راض ولا حتى الهواتف الذكية راضية االقرار يخدم مصالح اقلية فقط
والشعب عليه ان يتحمل فقط . لكن الى هنا يكفي يا سيادة الوزير بلغ السيل الزبا
وحرام عليكم تتلاعبو بنفسية الشعب بهاذ القرارات الاستفزازية .
و جاب الله اليوم الأحد مخدامينش كون تخربقات مرة وحدة.
أما اللي خدامين مساكن اليوم الله يكون لهم فالعون.
ارتجالية واش من ارتجالية.
امتى غادي نحسو أننا نعيش في وطن الديموقراطية والمسؤولية ؟ الله يشوف من حالنا. وصل السيل الزبى
صراحة هو معجباهش هد الساعة
هو الوزير الأخير مشي الأول ورئيس الحكومة
تصبحون على خير غدا ازيد ساعة جديدة
* لا ترج خيراً من هذه الحكومة،
فما في النار للظمآن ماء!!!
*وأرض الله واسعة ولكن،
إذا نزل قرار الحكومة، ضاق الفضاء!!!
*دع الحكومة تغدر كل حين،
فما يغني عن موتها الدواء!!!
مقتبس من شعر الشافعي، مع التغيير المناسب!
أيتها الحكومة ، أنت تمثلين الشعب الذي رشحك للنيابة عنه، وهو اليوم يقول لك بأنه يريد العودة لتوقيت جرينيتش ويرفض مواصلة اعتماد الساعة الإضافية الموازي لتغيير مواعيد الدراسة.
وصم اذنك هاذا وعدم تلبية رغبته لدليل واضح على عدم تمثيله، والإستمرار في العشوائية هذه قد يفقدك الشرعية لما تبقا لك من زمن
الحل الأوحد هو الحكومة ارحلي واش نبقاو نحسبو الأخطاء ديالها
اما السيد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية فابان عن فشله هو الآخر لما قرر البقاء على الساعة الإضافية رغم رفض المغاربة لها ،الشعب فوق كل اعتبار أيتها الحكومة
الساعة قد زيدت, ومن له رأي, فليثبته على الأرض, لأنهم قد أثبتوا الساعة على الأرض, وإن كنتم صادقين في التدمر فهذه نقطة الإنطلاق لرفض كل القرارات التعسفية.
وزراء تكنوقراط متخصصين في تسير شؤون الوزارة
و الشعب هو البرلمان
و الان المقاطعة ثم اضرابات إلى أن يكون ما نريد
الله ياخد فيهم الحق مرضونا بهذا الساعة الاضافية
هدا القرار في مصلحة الوطن. فكروا قليلا. الكسلاء فقط هم الذين ينتقدونه.