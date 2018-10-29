فعّاليات في أكادير تحتجّ ضد "التوقيت الصيفي"

رشيد بيجيكن من أكادير

خرجت فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، الأحد، إلى الاحتجاج في ساحة الأمل بمدينة أكادير، للمطالبة بـ"الغاء الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة، المتمثل في تطبيق التوقيت الصيفي على مدار السنة".

ورفع المحتجون لافتات وشعارات أبرزها "ساكنة أكادير تقول: الساعة رجعوها والحكومة حلوها"، في إشارة إلى رفض التنظيمات المحتجّة لقرار المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة الماضي، الذي صادق على مرسوم يتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وبالتالي الاستمرار في التوقيت الصيفي.

ودخل التوقيت الجديد للمغرب المثير للجدل حيز التطبيق بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".

وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الجمعة 26 أكتوبر، برئاسة سعد الدين العثماني، قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي سالف الذكر، إن هذا الإجراء التنظيمي سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن المجلس قرّر أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.