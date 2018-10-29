قانون "العرائض والملتمسات" يسجّل حصيلة هزيلة

هسبريس - محمد الراجي

حصيلة جد ضعيفة تلك التي تمخّض عنها تفعيل القانون المتعلق بتقديم العرائض والملتمسات من طرف جمعيات المجتمع المدني؛ إذ بلغ عدد العرائض التي تقدمت بها الجمعيات، منذ صدور القوانين التنظيمية للعرائض سنة 2015، والمراسيم المؤطرة لها سنة 2016، أقل من 100 عريضة.

وعلى الرغم من أنّ عددها يتجاوز 150 ألفا، حسب أرقام وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فإنّ قانون تقديم العرائض لم يُحفّز جمعيات المجتمع المدني على الانخراط بفعالية في لعب دورها في تعزيز وتطوير الديمقراطية التشاركية، كما ينص على ذلك دستور 2011.

ومَنح الدستور المغربي لأوّل مرة لجمعيات لمجتمع المدني الحق في تدبير الشأن العام عبر إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، من خلال تقديم ملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان، أو تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ممثلة في المجالس المنتخبة، لكنّ الحصيلة التي راكمتها الجمعيات في مجال المساهمة في تدبير الشأن العام ضعيفة.

مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال في مداخلة له ضمن لقاء حول التطوع بمدينة طنجة، الأحد، إنَّ جمعيات المجتمع المدني لم تتمكّن من تسجيل ولو عريضة واحدة في كل جماعة ترابية، إذ يبلُغ عدد الجماعات الترابية 1500 جماعة، بينما بلغ عدد العرائض التي تقدمت بها الجمعيات إلى حد الآن أقلَّ من 100 عريضة.

ولمْ يُخف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عدمَ رضاه عن الحصيلة المُحقّقة في مجال تقديم العرائض، مشيرا إلى أنّ تقديم العريضة لا يتطلب سوى توقيع رئيس الجمعية، أو رئيس فرعها، بالنسبة للجماعات الترابية التي يقلُّ عدد سكانها عن 35 ألف نسمة، وتكُون الجماعة الترابية مُلزَمة بإدراج الإشكالية التي تضمنتها العريضة في جدول أعمال إحدى دوراتها.

وكشفت المعطيات الرقمية التي قدمها الخلفي عن غياب فعالية النسيج الجمعوي المغربي، فمِنْ أصل 150 ألف جمعية، لا يتعدّى عدد الجمعيات النشيطة والفاعلة على أرض الواقع، التي تجمعها شراكات مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 15 إلى 20 ألف جمعية.

وبحسب الأرقام ذاتها، فإنّ عدد الجمعيات التي تجمعها شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يتعدى 13 إلى 14 ألف جمعية، ويتراوح عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم الممنوح من طرف الجماعات الترابية ما بين 10 إلى 15 ألف جمعية، في حين إنّ الجمعيات التي تجمعها شراكات مع القطاعات الحكومية لا يتعدى عددها خمسة آلاف جمعية.

وعزا الخلفي سبب ضعف فعالية جمعيات المجتمع المدني، بغض النظر عن العقبات الإدارية والمالية، إلى ضعف وقلة مواردها البشرية، حيث لا تتوفر أغلب الجمعيات على ما يكفي من الأطر لتدبير مشاريعها، مشدّدا على أنّ الموارد البشرية أساسية في عمل المجتمع المدني ولا يمكن أن ينجح أي مشروع بدونها.

من جهة ثانية، قال الخلفي إنّ النهوض بعمل جمعيات المجتمع المدني وتطويره يتطلب مراجعة المنظومة الضريبية، معتبرا أن هذه المنظومة "تمارس تمييزا صارخا ضد الجمعيات، فالجمعية المشتغلة في مجال محاربة الأمية مثلا، حين تستضيف مؤطّرا لتكوين أطر الجمعية، تؤدي نسبة 30 في المئة من التعويضات التي تقدمها للمؤطر، في حين إن المؤسسات الخاصة تؤدي 17،5 في المئة فقط للمؤطرين الذين يكوّنون أطرها، وهذا يُبرز التمييز في حق الجمعيات"، على حد تعبيره.