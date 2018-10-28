لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة

هسبريس من الرباط

دافع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن مسألة التوقيت الصيفي الذي اعتمدته الحكومة وصار رسميا منذ يوم أمس السبت، معتبرا أن النقاش الدائر حاليا حول الموضوع "مغلوط".

وقال لشكر، الذي حل ليلة السبت ضيفا على قناة "ميدي 1 تي في"، حول الجدل الدائر حول التوقيت الصيفي: "المغاربة فيقهم حتى في الخامسة صباحا، غير ضمن ليهم واحد 100 ألف منصب شغل ينوضو".

وأضاف الكاتب الأول لحزب "الوردة" أن "هذا الترف الذي تتحدث عنه ربما يوجد فقط في بعض التدوينات الفيسبوكية"، مشيرا إلى أن "العاطلين لو توفر لهم ذلك لن يناقشوا هذا الأمر".

وأورد إدريس لشكر، الذي يعد وزير الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر عضوا بحزبه، أنه "قبل الإعلان عن القرار كان الكل يتوجه للحكومة بكونها تنتظر القرار الأوروبي لتنفيذه، لكن اليوم سبقناها، ولم نعد تابعين لها لأنها ما زالت تناقش الأمر".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن قناعته هي أن المغرب في حاجة إلى تفعيل هذا التوقيت الصيفي، مشددا على أن الادعاء بأن المواطنين يخرجون صباحا في الظلام الدامس، مردود على أصحابه، على اعتبار أنهم سيغادرون عملهم في السادسة مساء، ولكم أن تنظروا إلى السابعة في الشتاء".

وأوضح زعيم حزب "الوردة" أن هذا الجدل الدائر بين المغاربة والحكومة حول التوقيت الصيفي يعطي صورة سلبية عن البلاد للخصوم، قال: "تاتعطيو للناس يقولو علينا بأننا شعب مخمول"، مشددا على أن البلاد اليوم في حاجة إلى الثقة والأمل.

وما يزال الجدل قائما بين المواطنين المغاربة حول التوقيت الجديد الذي اعتمدته الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الجمعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى منه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".

ويرى العديد من المواطنين المغاربة، وكذا الجمعيات الحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذا التوقيت الجديد له تأثيرات سلبية على التلاميذ وآبائهم وكذا الموظفين، وطالبوا في بيانات وعرائض موجهة إلى الحكومة بضرورة التراجع عنه.