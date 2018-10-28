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كُتّاب وآراء
لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة
دافع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن مسألة التوقيت الصيفي الذي اعتمدته الحكومة وصار رسميا منذ يوم أمس السبت، معتبرا أن النقاش الدائر حاليا حول الموضوع "مغلوط".
وقال لشكر، الذي حل ليلة السبت ضيفا على قناة "ميدي 1 تي في"، حول الجدل الدائر حول التوقيت الصيفي: "المغاربة فيقهم حتى في الخامسة صباحا، غير ضمن ليهم واحد 100 ألف منصب شغل ينوضو".
وأضاف الكاتب الأول لحزب "الوردة" أن "هذا الترف الذي تتحدث عنه ربما يوجد فقط في بعض التدوينات الفيسبوكية"، مشيرا إلى أن "العاطلين لو توفر لهم ذلك لن يناقشوا هذا الأمر".
وأورد إدريس لشكر، الذي يعد وزير الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر عضوا بحزبه، أنه "قبل الإعلان عن القرار كان الكل يتوجه للحكومة بكونها تنتظر القرار الأوروبي لتنفيذه، لكن اليوم سبقناها، ولم نعد تابعين لها لأنها ما زالت تناقش الأمر".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن قناعته هي أن المغرب في حاجة إلى تفعيل هذا التوقيت الصيفي، مشددا على أن الادعاء بأن المواطنين يخرجون صباحا في الظلام الدامس، مردود على أصحابه، على اعتبار أنهم سيغادرون عملهم في السادسة مساء، ولكم أن تنظروا إلى السابعة في الشتاء".
وأوضح زعيم حزب "الوردة" أن هذا الجدل الدائر بين المغاربة والحكومة حول التوقيت الصيفي يعطي صورة سلبية عن البلاد للخصوم، قال: "تاتعطيو للناس يقولو علينا بأننا شعب مخمول"، مشددا على أن البلاد اليوم في حاجة إلى الثقة والأمل.
وما يزال الجدل قائما بين المواطنين المغاربة حول التوقيت الجديد الذي اعتمدته الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الجمعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى منه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".
ويرى العديد من المواطنين المغاربة، وكذا الجمعيات الحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذا التوقيت الجديد له تأثيرات سلبية على التلاميذ وآبائهم وكذا الموظفين، وطالبوا في بيانات وعرائض موجهة إلى الحكومة بضرورة التراجع عنه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
هو وحميد شباط اوجه لعملة واحدة
سبقوها في الرفع من المستوى المعيشي للشعب المغربي والرفع من الاقتصاد الذي يعاني من الركود والحاصول وجهكم صحيح
يعني عندما تصوت أوروبا بالبقاء على التوقيت الصيفي فإن الحكومة مغرفرنسا أنها ستقول نحن الأولون اتخذنا هذا القرار قبل أوروبا واذا تخلت أوروبا عن التوقيت الصيفي فستخرج علينا الحكومة وتقول بان الوزير الاول العثماني له صلاحية حذف التوقيت الصيفي والله تلضحك على الدقون الان تاكدت لماذا قالوا الوزراء على المغاربة بانهم مداويخ وقطيع وووو
اذا كنت السباق بزيادة ساعة قبل اوروبا فأنت اكيد مريض ولديك انفصام في الشخصية اذا كنت فعلا من السباقين فعليك أن تكون سباقا في خلق مناصب الشغل في تطوير العلوم اما ان تكون ممن قال عز وجل في كتابه العزيز فيهم لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم
فأنت لا تمثل إلا نفسك ونحن بريئين
ليعبر من شاء بما يراه، ليرى المواطن في هذا التعبير من يستحق الدعم في المستقبل من سواه.
النقاش حول هذه المسألة ليس لإضافة ساعة من عدمه، وإنما لعشوائية تطبيقها.
كان الأجدر أن يسبق ذلك مناقشة إمكانياتها مع ممثلي القطاعين العام والخاص وملائمة الحلول الممكنة ثم إعلانها. وبذلك لن يفتح أي نقاش
لم أكن أتوقع أن كلام الاثنين ستنتهي صلاحيته بعد اربعة أيام، لتبدأ حكاية جديدة عن دراسة معمقة وتوقيت صيفي دائم وإجراءات مواكبة... إنه التخبط والعبث في أسوأ مظاهره.