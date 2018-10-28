24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الارتشاء يجر ممرضا من مركز تيسة إلى الزنزانة (5.00)

  2. اليساريون يتشبثون بـ"بناء الحزب الكبير" في ذكرى اختطاف بنبركة (5.00)

  3. مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)

  4. الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني (5.00)

  5. الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة

لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة

لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:00

دافع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن مسألة التوقيت الصيفي الذي اعتمدته الحكومة وصار رسميا منذ يوم أمس السبت، معتبرا أن النقاش الدائر حاليا حول الموضوع "مغلوط".

وقال لشكر، الذي حل ليلة السبت ضيفا على قناة "ميدي 1 تي في"، حول الجدل الدائر حول التوقيت الصيفي: "المغاربة فيقهم حتى في الخامسة صباحا، غير ضمن ليهم واحد 100 ألف منصب شغل ينوضو".

وأضاف الكاتب الأول لحزب "الوردة" أن "هذا الترف الذي تتحدث عنه ربما يوجد فقط في بعض التدوينات الفيسبوكية"، مشيرا إلى أن "العاطلين لو توفر لهم ذلك لن يناقشوا هذا الأمر".

وأورد إدريس لشكر، الذي يعد وزير الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر عضوا بحزبه، أنه "قبل الإعلان عن القرار كان الكل يتوجه للحكومة بكونها تنتظر القرار الأوروبي لتنفيذه، لكن اليوم سبقناها، ولم نعد تابعين لها لأنها ما زالت تناقش الأمر".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن قناعته هي أن المغرب في حاجة إلى تفعيل هذا التوقيت الصيفي، مشددا على أن الادعاء بأن المواطنين يخرجون صباحا في الظلام الدامس، مردود على أصحابه، على اعتبار أنهم سيغادرون عملهم في السادسة مساء، ولكم أن تنظروا إلى السابعة في الشتاء".

وأوضح زعيم حزب "الوردة" أن هذا الجدل الدائر بين المغاربة والحكومة حول التوقيت الصيفي يعطي صورة سلبية عن البلاد للخصوم، قال: "تاتعطيو للناس يقولو علينا بأننا شعب مخمول"، مشددا على أن البلاد اليوم في حاجة إلى الثقة والأمل.

وما يزال الجدل قائما بين المواطنين المغاربة حول التوقيت الجديد الذي اعتمدته الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الجمعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى منه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".

ويرى العديد من المواطنين المغاربة، وكذا الجمعيات الحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذا التوقيت الجديد له تأثيرات سلبية على التلاميذ وآبائهم وكذا الموظفين، وطالبوا في بيانات وعرائض موجهة إلى الحكومة بضرورة التراجع عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - KRIMBOUCHE MOULBABOUCHE الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:09
Plus démagogue que lui tu meurs. Les Marocains aspirent aux respect. Ils aspirent à plus de considération de la part de leurs dirigeants qui les méprisent malheureusement. Ils aspirent à un système de santé de qualité. Ils aspirent à une école publique qui dispense un enseignement de qualité. Ils aspirent à plus de sécurité quand ils sortent dans la rue de jour comme de nuit. Et enfin, ils aspirent à une élite politique digne de ce nom et digne de leurs espérances et non à des DÉMAGOGUES QUI FONT DE CHOSE PUBLIQUE UN FOND DE COMMERCE. Or, ce qu'on constant depuis 1956, c'est un défilé de BRAS CASSÉS qui prennent les Marocains pour des MDAOUIKH.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - ali الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:09
هذا الرجل مطبل للنظام وللحكومة ولكل ما يتماشي مع مصالحه . ولا احد من عامة الشعب يعير اهتماما لتصريحاته.

هو وحميد شباط اوجه لعملة واحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
122
3 - اف لكم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:09
اقسم بالله ان مايضر بسمعة المملكة هو انتم وامثالكم من كل الأحزاب الاخرى فالزموا الصمت على الأقل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
154
4 - علي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:11
برافو برافو بادريس شكون يشهدلك الديب............. زعما راك انتا تاتفيق مع 5 ديال الصباح وباز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
112
5 - محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:11
واسي لشكر تقول ان أوروبا مازالت تناقش الموضوع وأنتم سبقتوها سبقوها في بناء المستشفيات وسبقوها في بناء المدارس وفي تكوين أطر تربوية وطبية لي البلاد محتاجة ليهم
سبقوها في الرفع من المستوى المعيشي للشعب المغربي والرفع من الاقتصاد الذي يعاني من الركود والحاصول وجهكم صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
136
6 - رضران الداردي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:12
لماذا كذب على دقون ناس يا ساسيين وكذبين أنتم داىما تابعين الى أسيادكم الاوربيون هم من يعطوكم الأموار أنتم تنفذون بدون مناقشة الاوربيون قبل أشهر عملو استطلاع الرأي عن ساعة الإضافية وايضاً دراسا فوجدو انها غير صحية ومتعبة ولقد صوت البرلمان الأوربي بعدم اعتمادها وأنتم جعلتموها رسمية يا اوغاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
7 - المحتار الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:13
ما يتداوله بعض الرافضين للتوقيت الجديد غير نابع من الواقع. الهدف فقط هو الرفض من أجل الرفض. أما فيما يخص التوقيت المدرسي فقد يكون في التاسعة أو الثامنة و النصف مثلا في الصباح و الثانية و النصف بعد الزوال. هذا حل واقعي و لا يشكل أي مشكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-94
8 - rachida الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:15
السي لشكر انت الوليدات اللي عندك يذهبون لمدارس كلاس ويركبون سيارة كلاس وياخذون معهم وجبتهم هاي كلاس ولا يضيعون وقتهم في الطريق ذهابا وايابا وانت تستيقظ متى يحلو لك وتذهب للعمل على راحتك لهذا لن تضيع وقتك في الحديث عن الساعة . وبدل ساعة باخرى راه طالع لينا الدم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
9 - عروبي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:16
المشكل السي مشي بخصوص الكبار المشكل راه بالنسبة الأطفال الصغار لبسبب التسقريم ديال الحكومة غيبقاو مشردين في الزناقي متقلين بالشكير ديالهم ولحقاش نتوما قريتو ولادكم وساليتو ولاكتقريهم في ليمسيون مشغلكمش في ولاد الفقراء والمستضعفين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
10 - Mourad1 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:16
ينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء.
يعني عندما تصوت أوروبا بالبقاء على التوقيت الصيفي فإن الحكومة مغرفرنسا أنها ستقول نحن الأولون اتخذنا هذا القرار قبل أوروبا واذا تخلت أوروبا عن التوقيت الصيفي فستخرج علينا الحكومة وتقول بان الوزير الاول العثماني له صلاحية حذف التوقيت الصيفي والله تلضحك على الدقون الان تاكدت لماذا قالوا الوزراء على المغاربة بانهم مداويخ وقطيع وووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
11 - simo3 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:17
الطبقة الغنية كلها تساند الساعة الاضافية. عكس الطبقة الفقيرة اولا لانهم المستفيدين منها وذالك عبر التجارة الخارجية واليانصيب وثانيا لان اولادهم واهليهم لديهم كل شروط الحياة اضف اليهم 3 ساعات لا توجد عندهم مشكلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
12 - محمد جلال الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:17
الذي يضر بسمعة المملكة هو السرعة الفائقة الذي اتخذ فيها القرار من قبل الحكومة وكذا سرعة الأمانة العامة في إصدار الجريدة الرسمية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
13 - raooui الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:20
مغالطة يتيرها السيد ادريس دفاعا عن وزير ينتمي لحزبه .الناس تتحدث عن الاطفال.عن عدم اشراك الشعب.باستقراء الراي..هذا المشكل لن يقع مع الحكومات التي تحترم المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - momad الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:21
دوي على راسك ! حنا راه بنادم ماشي دواب !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - امازيغ سوسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:22
واش هي غير الساعة الاضافية ؟ البرلمان والحلوى . الناس التي تنام في الشارع تحت المطر بالبيضاء . استقالة 130 طبيب دفعة واحدة . الزيادة في البنزين وما تلاه من ارتفاع صاروخي في الخضر والفواكه وزيادة في تسعيرة الطاكسي . التوقيت المدرسي الحديد 9-13/2-18. محاولة الصاق التهمة بساءق القطار المغلوب على امره مكان المسؤولين الحقيقيين وهدا بعض النمادج فقط .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - خالد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:22
و أنت و كل من يمسك بزمام الأمور من أمثالك يسيئون لسمعة المغرب و لرجال السياسة الشرفاء فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
17 - مواطن2 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:22
كمواطن مغربي يعيش في المغرب اقول = المشكلة ليست في زيادة او نقصان ساعة ....المشكلة هي في تهييء الظروف الملائمة لتطبيق هذا القرار.وذلك بخلق المرافق الضرورية لهذا الغرض...كفضاءات ملائمة لتناول وجبة الغذاء سواء في الادارات العمومية او في المؤسسات التعليمية ...والتعاقد مع ممولين باثمنة مناسبة...فساعة زمنية لا تكفي التلاميذ للتنقل من المدرسة الى البيت مهما كانت المسافة الفاصلة...وكذلك الشان بالنسبة للموظفين...كلنا نسمع عن الحياة في اوروبا وفي الدول المتقدمة.جميع المؤسسات والادارات والمدارس والشركات تتوفر على فضاءات للاكل والراحة باثمنة مدروسة لا تثقل كاهل الآباء او الموظفين والعمال وتكون في متناول الجميع.فالقرارات من هذا النوع يجب ان تسبقها دراسات معمقة قبل تنفيذها للحد من الانتقادات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:22
الله ياخد فيكم الحق. لنا ساعتنا و لكم ساعتكم و الايام بيننا و الله انعل اللي مايحشم. انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
19 - mohamed الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:23
عندك الصح في هذه .توفير الشغل هو اهم شيء للو كان الشغل في الفجر المهم هو الشغل هو الدي يصون كرامة الانسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - متتبع الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:23
اتحدى لشكر ان يترأس اجتماع في ملعب أو قاعة لنرى الحضور وان حضر لن يتعدى 1 في الساعة 1000 مما كان يحضر للزعيم عبدالرحيم بوعبيد تقارن مع أوروبا والأحزاب الاشتراكية فقرات أن اتحداك لايتعدى خولة وطارق المالكي حزب العائلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
21 - wood الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:23
النقاش حول الساعة الإظافية هو الذي يضر بسمعة البلد أما موقع المغرب في ذيل ترتيب التنمية البشرية فلا شيء عليه ، كذلك إطلاق الرصاص على فتاة و قتلها و هي تحاول الهرب من بلد لو يوفر لها الكرامة يشرف المغرب ، و كذلك يشرف المغرب أن يحكم فيه على شباب طالب بحياة أفضل بعشرين سنة سجنا ، كذلك لا يسيء لسمعة البلد هدم براريك على رؤوس ساكنيها سكنوها مند عشرات السنين ، و تركهم في العراء مع انهم قانعون بحياتهم و لم يمدوا يدهم لأحد و لم يطلبوا سكنا ، فقط لان المخزن سال لعابه على المكان الذي يتواجدون فيه لأنه يقابل البحر و يصلح لمشاريع سياحية له و لأزلامه !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - marocain الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:26
اتساءل لماذا لم تقم حكومة الاتحاد الاشتراكي بسن التوقيت الصيفي لما كانت تقود الحكومة في عهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي؟؟ بزاف عليك اسي لشكر توصل لسيادك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - عزيز نجيم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:26
معلوم مول المعطف مقلوب يدافع عن الساعة لأن مهندس الفكرة ينتمي لحزبه ويتكلم عن تشويه سمعة المغرب وهم من أشعلوا النار عليه أن يتذكر أيام حمل حقيبة اليازغي وكيف تطاول على الاسياد وكيف وصل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - رقم من الارقام الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:26
انا ساتفق معكم في هدا التوقيت الجديد و الدائم شريطة ان تنقل الجلسات البرلمانية بغرفتيها مباشرة على السابعة صباحا و بشكل يومي . اما عدا دلك فلكم دينكم ولي دين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:27
اصلا كون مان هو تاينوض فالصباح بكري كاع ماتلق عندوا ديك الكرش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
26 - فاس الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:27
عن أي ترف يتحدث سي لشكر!! الناس ستضطر للخروج في الفجر دون اي حماية!!!! هل جرب هو ذلك؟ اننا نتعرض للسرقة يوميا في وضح النهار أمام المارة فماذا سيحدث و الطريق خلاء و الظلام دامس؟! وسائل المواصلات قليلة و يجب انتظارها لساعات قبل ان تصل! النقاش الحاصل الآن كان يجب أن يحصل قبل اتخاد القرار المجحف دون استشارة المعنيين بالامر. تتشدق بعدم التبعية لأوروبا و أنكم سبقتموها في اتخاد القرار، ولكنها تحترم مواطنبها و تنتظر نتائج الاستفتاء و رأي الاختصاصيين قبل اتخاد اي قرار. اما أنتم فتعتبرونا مداويخ و غوغائيين. قرار اتخد و صودق عليه و نشر في الجريدة الرسمية خلال يوم واحد!!!! وتأتون بكل وقاحة وتقولون ان القرار تم اتخاده بعد دراسة معمقة!!! الاتحاد الاشتراكي مات عندما رحل السياسي النزيه الوحيد الذي انسحب عندما علم انه ما بقا معا من،سي اليوسفي أطال الله في عمره. مهزلة ان تصبح انت مكانه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - مغربية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:28
قالو زمان الفياق بكري بالذهب مشري لكن راه الفياق بكري اليوم بالخسران مشري لاننا كنتعبو ونتعبو والشمايت اللي كيفيقو العصر كنخدمو خدمتهم وكياكلو حقوقنا ورزقنا اشمن فايدة غادي نربح وانا فايق بكري ومعذب راسي وقاهرو وانت تاخذ الربح وشابع نعاس . اللي كيضر بالسمعة تاع البلاد انكم تتاخذو قرارات نيابة عن الشعب وتلغيوا راينا بالمرة ؟ اشمن استطلاع اعتمدتوه باش قررتو اشنو اناسبنا ؟ كل الامور لصالحكم ماشي لصالح الشعب المقهور في عيشتو وتزيدو عليه حتى النعاس ما شابعو . الله ياخذ فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - الزيلالي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:28
إوا السي لشكر طلع لأزيلال فهاد الأيام المباركة تشوف ...حالة االتلاميذ والناس اللي فالجبال ...اللي ماكاتزوروهوم غير إلا بغيتو تجمعو الأصوات الإنتخابية إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - أمل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:29
الله يخد فيكم الحق ردو لينا ساعة ديالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - صلاح الدين الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:31
هذا الشخص لا يمثلني حتى يعطي تصريح في حق رفيقه بالحزب
اذا كنت السباق بزيادة ساعة قبل اوروبا فأنت اكيد مريض ولديك انفصام في الشخصية اذا كنت فعلا من السباقين فعليك أن تكون سباقا في خلق مناصب الشغل في تطوير العلوم اما ان تكون ممن قال عز وجل في كتابه العزيز فيهم لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم
فأنت لا تمثل إلا نفسك ونحن بريئين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:35
إن كان الأمر كما تعتقد سيد الوزير المطبل فالمرجو طرح الأمر على إستفتاء شعبي إن وافق الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - jaafar الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:35
سبقناهم في التنفيذ حتى لا يقال اننا نتبعهم لانهم لا محالة سيتبعوننا في هذه المرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - nawaf الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:38
هدا الرجل نفسه غير مقتنع بجدوى التوقيت الصيفي ويدافع عنه وكانه كارهه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - عييينا من كمامركم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:38
لي عندو شي ولد يشدو عندو فالدار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - لا ضرر في النقاش الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:39
نقاش الساعة الإضافية لا يضر بسمعة المملكة وإنما يقيم مردودية الأحزاب السياسية.
ليعبر من شاء بما يراه، ليرى المواطن في هذا التعبير من يستحق الدعم في المستقبل من سواه.
النقاش حول هذه المسألة ليس لإضافة ساعة من عدمه، وإنما لعشوائية تطبيقها.
كان الأجدر أن يسبق ذلك مناقشة إمكانياتها مع ممثلي القطاعين العام والخاص وملائمة الحلول الممكنة ثم إعلانها. وبذلك لن يفتح أي نقاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - عادل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:39
سبقتونا لتشويه سمعة المملكة بالفضايح ديالكم و السياسات المشلولة التي لا تشبه اي عمل سياسي بالعالم. و كملتوها بالحلوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Peace الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:40
انت اسي لشكر جاء دورك الان, لاقول لك شيئا مهما و هو ما موقعك من الاعراب?! انت لا تفعل شيئا في الاتحاد الاشتراكي و حان لك ان تودع رئاسة لحزب و تترك المجال للناس, الذين يشتغلون طول الوقت, مثل السيد الحبيب المالكي. الم تشبع عد اخدت الفيلا في طريق زعير, صحيح ان زعير بلاد الخير, اقول هذا لان لي حكايات مع اولاد زعير في مدينة الرباط و اعتبرهم عائلتي, و لكن انتم هرفتم على كل شيء. هل من بلاد زعير حتى تفوت لك اراضي بابخس الاثمان?! بما ان السيد الحبيب المالكي هو رئيس البرلمان و خدام و عندو ما يقول و انت تاتجي غير مرة مرة تخرف علينا, اذن يجب ان يكون هو رئيس الحزب و ليس انت. بكل صراحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - عاطل الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:41
قتلت حزب بناه الكبار وجئت انت تلهت على المشاركة في الحكومة باقل ما ييمكن .وانت الان تدافع عن بنعبد القادر المتهم بفرض التوقيت اللعين ارضاء للمقاولات الاجنبية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - احمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:43
اسي لشكر الكل يعلم ان الساعة الاضافية قد الغيت نهاءيا في اوربا وبعض الدول الاخرى بعد دراسات معمقة من طرف علماء فطاحل من جميع الاختصاصات واتبتوا جميعا مضارها الصحية والنفسية والعقلية على الانسان وخاصة الاطفال. وجاء في المغرب جماعة من الجاهلين الظالمين الخونة لهدا البلد وشعبه وفعلوا العكس. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ولينتظروا عقاب الله الدي يمهل ولا يهمل انه عزيز دو انتقام سبحانه. اللهم انصرنا عليهم بنصرك المبين وارنا فيهم ما يتلج صدونا الملتهبة يا ناصر المظلومين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - تيمولا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:43
هده تدوينة لاحد البرلمانيين،
لم أكن أتوقع أن كلام الاثنين ستنتهي صلاحيته بعد اربعة أيام، لتبدأ حكاية جديدة عن دراسة معمقة وتوقيت صيفي دائم وإجراءات مواكبة... إنه التخبط والعبث في أسوأ مظاهره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.