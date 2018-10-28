محتجون يخلفون موعدهم مع فكري "بائع السمك"

هسبريس - وائل بورشاشن

أخلف المحتجون، مساء اليوم الأحد، موعدَهم مع إحياء الذكرى الثانية لوفاة محسن فكري مساء، السمّاك الذي انطلق حَراك الريف احتجاجا على وفاته داخل شاحنة للقمامة في 28 أكتوبر 2016.

ولم يتجاوز عدد الحاضرين أمام البرلمان في العاصمة الرباط بهدف إحياء ذكرى "محسن فكري" 15 متظاهرا، عبّروا بدورهم عن تفاجئهم بعددهم القليل.

وقد لوحظ تجمّع مجموعة من القوى الأمنية في الجهة المقابلة للبرلمان، بينما غابت اللافتات والشعارات والحشد الذي تلا وفاة محسن فكري، والوقفات التي أحيت ذكرى رحيله الأولى في السنة الماضية.

وسبق أن دعت "لجنة الحراك الشعبي بالرباط" إلى وقفة احتجاجية تُخلّد "ذكرى طحن شهيد العيش محسن فكري، التي تحلّ وفواجع الوطن في تزايد وتفاقم".

ورأت اللجنة في بلاغها الداعي إلى إحياء هذه الذكرى أنه "بدل معاقبة الجناة المباشرين وغير المباشرين، اعتقل النظام المغربي، واختطَف المئات من مناضلات ومناضلي الحسيمة، والريف، وزجّ بهم في غياهب سجونه وأصدر قضاؤه أحكاما عليهم بمئات السنين سجنا".

وزاد البلاغ أنه "بدل الاستجابة لمطالب الريف، وجرادة، ومختلف مناطق المغرب المنكوبة جرّاء سياسات النهب، والتبذير، والتفقير، تمّت أعمال الطحن، والقتل، وإهمال حياة المواطنين التي استمرت في الريف، وجرادة، وتطوان، وأزرو، وبوقنادل، ومختلف المناطق".