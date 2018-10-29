حقوقيون: سياسة الحكومة تهمل مصلحة المواطن

إبراهيم مغراوي

دقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص السياسة اللاشعبية للحكومة، التي لا تراعي المصلحة العليا للمواطن وتمس بواقعه المعيش، وطالبت بدعم اجتماعي عادل ومنصف قبل انفلات الوضع وخروجه عن السيطرة، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.

واستنكر هذا التنظيم الحقوقي بشدة "القرارات المجحفة المتخذة من طرف الحكومة ضدا على إرادة الشعب"، مستهجنا "التناقض في اتخاذ الحكومة للقرارات وتغييرها في ظرف قياسي، ما يؤكد تسييرها بجهاز التحكم".

ونددت الجمعية المذكورة "بعقد الحكومة مجلسا استثنائيا لتلبية مطالب اللوبيات وغض الطرف عن المشاكل الحقيقية للمغاربة"، مستنكرة "صمت الحكومة عن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات منذ تحرير القطاع، ما يضرب القدرة الشرائية للمواطن"، وكذا تجاهل إضراب أرباب شاحنات نقل البضائع المضربين، و"عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي الراهن".

واستنكرت الجمعية الحقوقية عرقلة الحوار الاجتماعي وغياب الإرادة لتقديم عرض منصف، وبالمقابل ضخ المزيد من الأموال للوزراء والبرلمانيين.

كما عبرت عن تضامنها مع نضالات الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، ونضالات جمعيات المديرين، والحركات الاحتجاجية السلمية.