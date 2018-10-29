غياب ناشطين معتقلين عن جنازتين بالريف وجرادة

هسبريس - مصطفى شاكري

علمت هسبريس أن المندوبية العامة لإدارة السجون منعت بلال أهباض، المعتقل في سجن "عكاشة" بالبيضاء على خلفية حراك الريف، من حضور جنازة والدته، كما رفضت إدارة السجن المحلي بمدينة وجدة الترخيص لمصطفى ادعنين، الذي اعتقل إثر حراك جرادة، من أجل تشييع والده إلى مثواه الأخير؛ ما دفع العديد من الحقوقيين إلى التنديد بهذا "المنع غير المبرر"، لا سيما أن الجنازتين مرّتا في أجواء سلمية.

وشُيّعت جنازة والدة المعتقل بلال أهباض يوم الجمعة الماضي. وكانت الراحلة تعاني من مرض السرطان الذي أصابها على مستوى الدماغ، وقد نُقلت إلى ألمانيا في حالة غيبوبة من أجل تلقي العلاج، قبل أن تفارق الحياة يوم الثلاثاء الماضي.

ومرّت جنازتها في أجواء هادئة خيّم عليها الحزن، وساد استياء كبير في صفوف سكان مدينة إمزورن الذين عبروا عن غضبهم من منع ابنها المعتقل، المدان بعشر سنوات سجنا نافذا، من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان والدته.

وفي هذا الصدد، قال المحامي خالد أمعز، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن "الرخصة الاستثنائية تدخل ضمن اختصاص المندوبية العامة لإدارة السجون، أما النيابة العامة فتقوم بإبداء الرأي فقط، والواقع أن النيابة العامة بالدار البيضاء أبدت رأيا إيجابيا في الموضوع، أي إنها لم تعترض أبدا على حضور بلال أهباض لجنازة والدته، لكن مندوبية السجون رفضت الترخيص دون ذكر الأسباب".

وأضاف المحامي بهيئة الناظور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إدارة السجون استشارت بدون شك مع جهات أخرى أبدت اعتراضها لاعتبارات غير واضحة، لأن قرار الرفض لم يكن معللا، ولن نحتاج إلى كثير من الذكاء لكي نعتبر أن المبررات الأمنية كانت وراء قرار المنع، لكن الجنازة التي حضر إليها نصف سكان مدينة إمزورن مرت في أجواء دينية ولم يتم ترديد فيها أي شعارات سياسية".

من جهة أخرى، أفادت مصادر حقوقية بأن إدارة السجن المحلي بمدينة وجدة، ورغم جهود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاتصالات التي أجراها المحامون، قررت منع مصطفى ادعنين من حضور جنازة والده التي أقيمت يوم السبت الماضي، بعدما كان قد أصيب بمرض "السيليكوز" عقب اشتغاله لسنين في آبار الفحم بمدينة جرادة.

ويُتابع مصطفى ادعنين، رفقة نشطاء آخرين، على خلفية حراك جرادة، بتهم مختلفة تهمّ "إخفاء معالم حادثة السير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال".