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التعاون يقود وفدا من وزارة العدل إلى الدنمارك

التعاون يقود وفدا من وزارة العدل إلى الدنمارك
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 00:31

نظمت وزارة العدل زيارة إلى مملكة الدنمارك في إطار برنامج التعاون مع منظمة "DIGNITY" الناشطة في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه، والمتواجدة بأكثر من 20 دولة.

وترأس الوفد المغربي الذي اختير للاطلاع على التجربة الدنماركية في مجال مناهضة التعذيب، هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وتشكل من مسؤولين من وزارة العدل وممثلين عن السلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء وأخصائي في الطب الشرعي.

وتخللت الزيارة ورشات عمل للتقرب من التجارب المؤسساتية والممارسات الدنماركية الجيدة الكفيلة بمناهضة التعذيب، حيث اطلع الوفد على تجربة مركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب التابع للمنظمة المذكورة، الذي يختص في المعالجة عن طريق تقديم الشهادة التي تعد علاجا قصير المدى، والذي حقق نجاحا باهرا فيما يتعلق بأعراض الإجهاد الناتجة عن اضطراب ما بعد الصدمة "PTSD" الذي يعطي الضحايا فرصة للحصول على شكل رمزي من رد الاعتبار.

وخصصت الزيارة الثانية إلى مقر المدعي العام لمملكة الدنمارك، الذي شرح مساعده، جاكوب ويلارديت، النظام القضائي الدنماركي وخصائصه وخصوصياته، وأبرز الدور الرئيسي الذي يلعبه التنسيق الجيد بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحتى نواب الشعب في المساهمة في مناهضة التعذيب.

واختتم اليوم الأول بزيارة إلى مركز "TEILUM BYGNINGEN" المتخصص في الطب الشرعي، الذي أوضح المسؤول عنه أهمية الطب الشرعي في تحديد سن ضحية التعذيب، خاصة من اللاجئين، وضرورة إجراء التشريح على جثت الضحايا من طرف متخصصين في الطب الشرعي رغم قلتهم (15 طبيبا شرعيا متخصصا و15 طبيبا شرعيا متمرنا بمملكة الدنمارك)، لضمان إعداد خبرة متكاملة من شأنها توضيح الأسباب المؤدية إلى وفاة الضحية والأدوات المستعملة وكذا نوع التعذيب الذي مورس على الضحية قبل فقدانها الحياة.

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