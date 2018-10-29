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أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد

أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:40

لم تمنع التساقطات المطرية، التي شهدتها مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الاثنين، الأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من الخروج من أجل المطالبة بإسقاط نظام التعاقد.

وجاب الآلاف من الأساتذة المتعاقدين شوارع العاصمة الاقتصادية، انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر في اتجاه "توين سانتر" بالمعاريف، رافعين شعارات تطالب بالإدماج وإسقاط نظام التعاقد.

وحاولت القوات العمومية المكثفة منع الأساتذة المحتجين مواصلة المسار صوب شارع "أنفا" ومنه إلى المعاريف، إذ فرض عليهم تغيير المسار؛ وهو المنع الذي لم يستسغه المتعاقدون ليدخلوا في كر وفر واصطدامات مع الأمن.

وعلى الرغم من محاولات القوات العمومية منع الأساتذة من الاستمرار في الاحتجاج، فإن المحتجين اندفعوا بقوة ليكسروا الحاجز الأمني مواصلين الحركة.

وعرفت حركة السير والجولان بالدار البيضاء على مستوى شوارع لالة الياقوت وأنفا ومحمد الزرقطوني عرقلة واضحة من لدن المحتجين، حيث شهدت شللا تاما خاصة مع فترة الذروة؛ وهو ما خلّف أزمة لدى المصالح الأمنية.

وندد المحتجون بالصمت الحكومي وعدم فتح سعد الدين العثماني، رئيس السلطة التنفيذية، وكذا وزارة التربية الوطنية حوار حول نظام التعاقد الذين يتشبثون بضرورة إلغائه.

وتدخلت القوات العمومية على مستوى شارع لالة الياقوت لمنع استمرار الأساتذة المتعاقدين في الاستمرار في السير، تحت ترديد المحتجين شعارات منددة بأساليب القمع من لدن السلطات.

وردد المحتجون من الأساتذة والأستاذات المتعاقدين شعارات من قبيل "الحرية العدالة كرامة"، "القمع لا يرهبنا"، "الحكومة زيرو"، "ما بغيتونا نخدمو.. ما بغيتونا نوعاو.. باش فينا تبقاو تحكمو".

وقال يوسف الموساوي، منسق لجنة الإعلام والتواصل الخارجي بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن هذه المسيرة الوطنية تأتي عقب "شل الأساتذة الحركة من داخل جميع المؤسسات التعليمية التربوية من أقصى شمال المغرب إلى جنوبها".

وأوضح الموساوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسيرة الوفاء هي من أجل "مواصلة النضال لإلزام الحكومة بالتجاوب مع مطالب الأساتذة والتي أهمها الإدماج وإسقاط نظام التعاقد المشؤوم".

وشدد المتحدث نفسه على أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هم اليوم ضد سياسة صم الآذان وسياسة الهروب للأمام التي تنهجها الوزارة الوصية ومعها الحكومة".

صفية كجي، منسقة مديرية برشيد، أكدت أنه مباشرة بعد انتهاء هذه المسيرة "سيتم عقد مجلس وطني جديد سيتم من خلاله تسطير برنامج نضالي آخر للرد على استمرار الحكومة في رفضها عقد جلسات الحوار".

وأوضحت المتحدثة نفسها ان الأساتذة يرفضون القانون الإطار رفضا مطلقا، مطالبين بضرورة الإدماج وإسقاط نظام التعاقد حفاظا على المدرسة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عبد الله الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:48
اذا لم يوقف الاساتذة عبث الحكومات الملتحية ، في خلال عقد واحد ستكون كل اموال الدولة فقط للعائلات الحاكمة .
الوطن للجميع ، من يعادي الاستاذ فهو يعادي حقوقه وحقوق اطفاله و لكن كثيرون يجهلون .
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2 - اوتمازيرت الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:48
الحكومة محكومة ماقدا تحل المشاكل د البلاد
الاستاذ المتعاقد كيفكر فراسو وبغا يترسم حيت عارف راسو مافيديهش
الفرملي/الطبيب باغي الزيادة هو اصلا داكشي لي كيشد ميستهلوش
الصحافي كينشر فالكذوب والاشاعات باش يبيع سلعته

يعني من الاخير كل واحد كيفكر ف راسو وهاد البلاد غادة للخسران اسي محمد،
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3 - جواد أبير الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:55
حرارة رغبتهم الملحة في أخد حقوقهم المشروعة جعلتهم ينتناسون الأجواء
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4 - dal الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:55
أظن ان العمل بالتعاقد لم يفرض على أي من الأساتذة المتعاقدين، بل وقعوا العقود بمحض ارادتهم. اكثر من ذلك، العديد منهم كانوا جد متحمسين للعمل.. لكن و للأسف غيروا رأيهم مؤخرا .... البحث عن الوظيفة العمومية..
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5 - ولد مسمرير تنغير الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:56
المشكيل وخا ترسمو ويخلصوكوم بالتريبل النص فالاساتدة خصو يرجع يقر ويتعلم القراية مبقتش بقات غي القرينة علاش كتسميو روسكوم اساتدة لا راكم غير مستعلمين
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6 - مواطن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:56
انتم وقعتم عقد مع الدولة على اساس التعاقد فالعقد شريعة المتعاقدين .
اذ لم ترضوا ماعليكم الا ان تقدموا استقالتكم .
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7 - زكي عنب الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:58
أرجو من الحكومة ان لا تتراجع عن التدريس بالتعاقد .. لا نثق اصلا في أساتذة خداعين .. قبلوا بالتعاقد قبل اجتياز المباراة واليوم يعبرون عن انانيتهم المستفزة .. نحن هنا نعيش في كندا كل المدرسين والاساتذة يعملون بالتعاقد .. إلا المغاربة ( زادو فيه ) .. التعليم بالتعاقد قفزة نحو الأمام ان شاء الله تعالى .. أهمها أنها ستنهي دلع هؤلاء المضربين .. أريد أن أرى أو أسمع ولو مرة واحدة ان فئة من المغاربة خرجوا في مظاهرة أو إضراب من أجل الوطن !!!؟؟؟؟ الكل يخرج مدافعا عن مصالحه ولو كان خاطئا !!؟؟ .. لا رجوع إلى الوراء .. التعاقد هو النجاح ان شاء الله تعالى .. شكرا هسبريس
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8 - مومني الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:59
لماذا وافقتوا بها في البداية واالان تنقضوا العهد في الحقيقة لازم احترام العهد
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9 - Hamo الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:59
ههه اساتذة كوكوت مينوت للأسف لنكن واقعيين رآك اسي لاستاد وقعت بخاطرك الكونطرا وهدشي لي كادير راه ماشي اخلاقي
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10 - ماريا الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:59
التعليم العمومي مستهدف وهو الذي يعد الدعامة الأساسية للنهوض بهذا البلد إلى الأمام والتقدم والازدهار وباصلاحه سيصلح المجتمع. لابد لابد للحكومة ان تفتح اذانها وقلبها وتحل مشاكل المتعاقدين والساعة ووووو.نسأل الله ان يجعل بلدنا بلدا آمنا مستقرا .
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11 - استاذ الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:02
انا مع التعاقد..... سيأتي فوج 2018/2019. و سيتعاقد.... ومن لم يعجبه الحال. الباب. من غير مطرود... اليس البارح كنت عاطلا.... و تتمنى وظيفة. الان وبعد ان وقعت عقد التعاقد. رجعتي انسان اخر
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12 - اللحية الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:03
كاينة الاستاذ المتعاقد او كاينة الدولة او كاين لي ماهو دولة ماهو متعاقد حاضي غا لي كيحتج خاصو اعلق عليه ...
حيد الحضية او قضي حاجة راسك ...
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13 - ابو صفوان الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:06
الدولة عارفة ان التعاقد سيليه الإحتجاج رغم ذلك وظفت جيشا من المتعاقدين والمتعاقدون عارفين انه تعاقد رغم ذلك تقدمو لطلب التعاقد ومن تم الإحتجاج و الضحية هو التعليم اذا سياسة ضرب التعليم خدامين فيها يعني سير قري ولدك في بريفي
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14 - القيدوم الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:07
متى فرض عليكم العاقد .انتم الذين اطاعتم على مذكرة العمل بالتعاقد ولم يرغمكم احد للعمل .انتم احرار .نعم.لا .(لي ضربت يد ميبكش).اعلموا انكم ستندمون على هذا التهور .تتقاضون اكثر من5000درهم فماذا تريدون. اساتذة رسميون لا يتجاوز راتبهم 4500درهم (خدمو وتكمشو احمد الله رهم 1000000000000000000000 الشباب مستعدون لتعويضكم والسلام.
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15 - H MEN الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:08
زوينة هادي كانو تيطلبو هي خدمو ولو بالكونطرا وملي خدموهم خارجين يحتجو على شيء وافقو عليه وزايدينها تيدافعو حتى على الكسالى لي مانجحوش باش يقريو ولاد المغاربة
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16 - سليماني شعيب الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:13
الحكومة بأساتذتها المتعاقدين والذين وافقوا على هذا القرار وسببه كان بن كيران ونقابات التعليم، اليوم يرفضون قرار التعاقد اذا استاذي واستاذتي المحترمين ماهي مقراراتكم الجديدة؟ ام فقط نقل ونسخ جدادات مهيئة للدروس عن استاذ سابق حتى هو احترف عملية نسخ ولصق الجدادة؟ بالنسبة للمفتشين الذين يراقبون بدورهم هؤلاء الأساتذة هل قدمتم تنقيطكم لهؤلاء الأساتذة المتعاقدين؟ وماهو تعليقكم؟
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17 - Zipto الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:18
انتم لستم اساتدة بعد يا سادة. لقد اجتزتم الامتحان لتوكم و سنرى من الناجح و من المترسب. هذا الترسيم هو من خرب الوضيفة العمومية الكل يجيبك "واش خدام عندك" في جميع الدول المتقدمة التعاقد هو اساس العمل.
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18 - فخورة بعروبتي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:18
صحيح ان المسيرة كانت سلمية والمطالب كانت واضحة .كما ان وجب علينا ان نقول بان الشرطة كانت تعامل المضربين بكل احترام .صحيح ان الشرطة كانت تنوي إقاف المسيرة مقابل بنك المغرب لكن المسيرة ظلت تواصل طريقها ولم تعترظها الشرطة.يجب ان نعطي لكل حق حقه .وشكرا
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19 - وطني الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:20
كفاكم من العبث اعطوا الناس حقوقهم ان كل هدا لا يبشر بالخير الكل يحتج و الكل يضرب الاطباء الممرضين الاساتدة اصحاب الشاحنات هدا عار هدا عار باراكة من الحكرة
المغرب بلد غني بترواته الفسفاط الدهب الفضة الاسماك الفلاحة الى اخ وزعوها بالتساوي و إعطاء الحقوق لاصحابها و شكرا
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