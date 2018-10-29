وزارة النقل تناقش مطالب مهنيي نقل البضائع‎

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يتولى حقيبتها عبد القادر اعمارة، أن اجتماعا سيعقد برئاسة الكتابة العامة للوزارة من أجل مناقشة مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع ودراسة الحلول، لتجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاجتماع، الذي يأتي بتعليمات من عبد القادر اعمارة، سينعقد صباح يوم الأربعاء المقبل.