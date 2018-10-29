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كُتّاب وآراء
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وزارة النقل تناقش مطالب مهنيي نقل البضائع
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:13
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يتولى حقيبتها عبد القادر اعمارة، أن اجتماعا سيعقد برئاسة الكتابة العامة للوزارة من أجل مناقشة مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع ودراسة الحلول، لتجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاجتماع، الذي يأتي بتعليمات من عبد القادر اعمارة، سينعقد صباح يوم الأربعاء المقبل.
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تعليقات الزوّار (3)
1 - كاعي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:32
الناس تشتكي غلاء الأسعار والحكومة لاتستعجل الحوار
2 - حلالة59 الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:42
يبدو أن الحكومة تخلق زيادة أخرى في ثمن النقل متخفية و راء النقالين. و حتى إن كان هناك حوار فالحل الحتمي يبقى مرهونا بثمن الوقود. استراتيجية جديدة في التدبير الاقتصادي و تقوية النسيج الاقتصادي تبنى على أعصاب المواطن العادي بما فيه الموظف حتى.و يبقى عامل الثقة مفقودا بين المواطن و الحكومة
3 - bouch الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:06
المهنيين يطالبون كما يطالب عامة الشعب بخفض ثمن المحروقات الغير منطقي والذي وتفويت مصفات لاسامير لمن يشغلها حيث سيؤدي ذلك الى خفض الاسعار..،وكفى من التستر على مصالح اللوبيات التي افقرت الشعب.
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