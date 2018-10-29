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العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي

العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي
هسبريس – محمد بلقاسم (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:35

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن قرار تغيير الساعة الإضافية يهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والاستثمار في الطاقة وكذلك التقليص من الانبعاثات الغازية، مسجلا أن القرار الذي اتخذته الحكومة جاء لكون التغيير في الساعة مربك ومضر.

العثماني، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية بمجلس النواب، أكد أن "التغيير لأكثر من أربع مرات مربك وفيه إشكال"، كاشفا أن التجربة أكدت "وجود اقتصاد في استهلاك الطاقة بأزيد من 240 مليون درهم، وخصوصا في نقاط الذروة عندما يتزامن الاستهلاك الصناعي مع الاستهلاك المنزلي".

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن "ارتفاع الاستهلاك يجعل الطاقة غالية"، موردا أن "هاجس الدولة هو الحفاظ على الأمن الطاقي للدولة حتى لا تقع إشكالات مثل انقطاع الكهرباء؛ فهدفنا استدامة الطاقة وبعدها الجودة ثم الثمن"، على حد قول العثماني.

وشدد العثماني، وهو يجيب عن ملاحظات النواب بخصوص الساعة التي خلقت جدلا واسعا في المغرب، على أن "الهدف هو ضمان تزود المغاربة بالكهرباء بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة الذي يعرفها البلد، وخصوصا خلال الثلاث سنوات الماضية".

وقطع رئيس الحكومة الشك باليقين، عندما أعلن أن "قرار اعتماد التوقيت الصيفي من المغامرة التراجع عنه حاليا"، موضحا أنه سيتم "تعميم التوقيت الصيفي لتجاوز السلبيات التي يمكن أن تسجل".

"ستتم دراسة السلبيات ومعالجتها، وخصوصا المدرسة والذي تم التجاوب معه من خلال الدخول مع الساعة التاسعة صباحا"، يقول العثماني، الذي أبرز أن "الحكومة ستواصل التشاور حول الإجراءات التي سيتم الاعتماد فيها على الجهوية من خلال خصوصية كل جهة، وسيتم اعتماد مرونة في هذا المجال".

وبعدما قال إن "التوقيت الصيفي انطلق في العالم بسبب استهلاك الطاقة، وهو يعني النصف الشمالي للكرة الأرضية"، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تنصت لمختلف الملاحظات التي جاءت على لسان المواطنين، معتبرا القرار ليس بسيطا؛ لكنه جاء مفاجئا وأدى إلى انعقاد مجلسين حكوميين في يومين.

واعتبر العثماني أن الحكومة لها إمكانية تغيير هذا التوقيت في رمضان، مضيفا "سيظل هذا الشهر كما كان محترما؛ لأن المغاربة ألفوا في هذا الشهر الكريم شيئا، ولا يمكن تغييره".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (107)

1 - miloud الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:41
الله العظيم أسيدي حتى عارفين أن مابيدك والو غير بيدق لا انت ولا حكومتك، اللي حاكمها يخرج يبان معندو مناش يحشم ، وافرنسا غير باني رآه الشعب عاق
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452
2 - عتماني ز الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:42
بغيت غير نعرف الفائدة من الوقت أو هد السخيف ديال العتماني غير باغي العكس مع الشعب
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243
3 - معتوهة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:42
و انا و بصفتي مواطنة حرة كنقول : لا للساعة الإضافية المضرة و الخالية من المنفعة بالنسبة لنا ...و بلا ما يقصح راسو شي حد ...راه و الله ما غادين نزيدوها ولي بغا يوقع يوقع...
سيروا شوفوا ليكم شي جرية أخرى و فوتونا عليكم
#غرينتش صيفا و شتاء
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272
4 - adil الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:42
هدا حيف و ظلم من الحكومة للشعب المغربي
و ما العثماني الا عامل لدا الشعب المغربي و من يجب ان يقرر هو الشعب اي البرلمان
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167
5 - amina الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:42
حسبنا الله و نعم الوكيل الله اياخذ الحق
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164
6 - مجرد كلام الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:42
والمغاربة متشبتون بان يكون اخير تصويت للعدالة والتنمية
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194
7 - Bonjour الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:43
داءما ضد المغاربة في اي شيء.سيفضحكم التاريخ يا لاعدالة ولاتنمية.لا تعرفون الا الزيادة .زيادة في ثرواتكم في المحروقات في المواد في الضراءب وحتى في الوقت الدي هو ملك للجميع وان الوقت والزمان لله تعالى.
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136
8 - حسن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:44
لماذا ﻻيتشبت رئيس الحكومة بالزيادة في اﻻجور ب500درهم اما مسألة اﻻقتصاد في الكهرباء فرئيس الحكومة مخطئ
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136
9 - N.H الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:44
جينا من لخر و قول حكمات عليكم رونو باش يبقى التوقيت الصيفي طول السنة و الله و لقيتي الرجال يا لبقيتي لا نتا و لا ساعة صيفية
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156
10 - أبو سهيل الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:44
الله ياخد فيكم الحق الله.. تا تعرفو غير زيد زيد زيد الله يعطيكم قلة الصحة و طول العمر
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102
11 - عبدالحق الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:45
أتمنى أن لا تطرقوا باب منزلي في وقت الانتخابات ومن طرق باب منزلي سيسمع ما لم يكن ينتظره
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114
12 - Abdou rabat الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:45
لك الله ياوطني مع هده الحكومة اللاشعبية والمتخصصة في الزيادات وتأزيم المواطن بالضرائب والغلاء .كلو واشربو وتمتعو فإن غدا لناظره قريب وصدق تعالى حين أنزل في محكم كتابه(إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)صدق الله العظيم
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62
13 - حنضلة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:45
يوم الخميس جاء مدير شركة رونو الفرنسية من بلاده خصيصا لابقاء الساعة المشؤومة على رقاب المغاربة وطلب من الدوائر العليا لابقاء الساعة الصيفية فتم له ذلك ولبوا طلبه بسرعة البرق أما العثماني اعطيت له الاوامر بتعجيل التنفيذ وتفاجا بالقرار والسلام
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72
14 - انس الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:46
الدولة مغربية التوقيت اوروبي المعيشة صومالية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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89
15 - حقيقة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:46
الضربة القاضية للعدالة و التنمية . وليس للإسلام لأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام كما كانوا يدعون . والله متم نوره ولو كرهت إسرائيل
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46
16 - زكريا الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:46
لا العتماني ساعة عام كامل ماشي فرمضان تنقسها استهزاء بدين يا من تجرتم في الدين تعرفون الله فقط في رمضان
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39
17 - ماما فرنسا الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:46
العتماني لا حولة ولا قوة له. الساعة فرضتها عليه ماما فرنسا لأجل مصالحها. لاتنسوا أسباب تخلفنا هم الدول الاستعمارية التي مازلت تستعمرنا وتنهب ثروتنا وخيرتنا بواسطة شركتها.
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49
18 - Mido casawi الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:46
GMT+1 est maintenu par PJD pour que vous vous levez le matin pour la prière d'ALFAJR
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-25
19 - فيلالي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:47
في الحقيقة لقد استحييت من المغاربة في مكانك مما تفعل،ولو كنت مكانك لاعتذرت لهم ولاستقلت،لانه لا يمكن ان اصر على قرار لا يريده الشعب،لانه يجب عليك ان تنفذ ما يصب في مصلحته.لكن للاسف نضحي بمصلحة 40مليون مغربي لارضاء شركة فرنسية.واااااسفااااه
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58
20 - brahim الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:47
التوقيت الكرينتش أفضل من التوقيت الجديد. لأن تتسبب في الأمراض والسرعة المفرطة السائقين. خصوصاً النقل المدرسي.
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34
21 - OUJDI الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:47
Qui sait mieux que notre Psychiatre
Personne

Notre medecin croit que le temps actuel est celui qui convient au Marocain alors pourquoi se casser la tête

Merci Monsieur Amene à tout
Si ALOTHMANI
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5
22 - سيكليسي حر الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:47
باركا من لكذوب أسي لعثماني ، السبب الحقيقي باش زدتو الساعة هي الشركة الفرنسية رونو اصدرت أوامرها باش توقيت المغرب يكون مقاد مع توقيت فرنسا باش شركة رونو تربح لفلوس .
أيه رونو تربح لفلوس و 40 مليون مغربي تهلكوه فصحتو ، مادام حنا كتحكمنا فرنسا اوا خاصها تعطينا حق الدخول لفرنسا غير بلاكارط ناسيونال بما أننا ولاية تابعة لفرنسا .
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67
23 - عبدالعالي حمدان الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:48
تبريرات رئيس حكومتنا غير مقنعة
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30
24 - حسبنا الله ونعم الوكيل الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:48
اتق الله وبراكا من الكذوب ،اي اقتصاد للطاقة راجع فاتورة الكهرباء عند المواطنين وسترى الاقتصاد في الطاقة بل ترتفع عند تغيير التوقيت
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41
25 - حسن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:48
اسي العثماني اش كتخربق ما العلاقه بين استهلاك الطاقه والاستثمار في الطاقه واش عارف اشنو كتقول ولا غير كتقرا ما عطاوك
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38
26 - استهلاك الطاقة. الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:48
استهلكتم انفسكم ...ولم تجدوا الا جيوب المواطنين واستهلكم انفسكم باتباع الباطرونا....اجوبة لذر الرماد في العيون....حبل الكذب قصير وان استمر ثمان سنوات ...وعند لفورة يبان الحساب.
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21
27 - khalid الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:49
My message is directly addressed to Mr. OTHMANI. Since you claim you have studies that prove the benefits of daylight saving, why did you keep sending mixed messages until 48 hours before the change was scheduled. It seems, you are no more than a clown, when asked to jump, you say how high
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11
28 - اللحياني الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:50
مادام ان هذا التوقيت فيه خير عميم للشعب و لاقتصاد الوطن لماذا قمتم بتغيير الساعة اذن لتوقيت غرينيتش ثم بعدها بيوم تراجعتم عنها و ابقيتم على + الساعة!! أو أن الخير العميم و الاقتصاد في الطاقة ادركتموه يوما بعد الاعلان مما جعلكم تتراجعون!!
نقطة ثانية، لاولئك الذين يقولون ان تغير التوقيت 4 مرات في السنة له أضرار متعددة ووجب الإبقاء على توقيت واحد! أبقوا على توقيت GMT ولن تضطروا لتغييره في كل مرة، هذا ما يريده الشعب و ما يطالب به، لكن للاسف لا أحد يلقي لنا بالا! حتى من الوقت تحكمتم به و سيأتي يوم تضعون لنا أجهزة في أنوفنا تقيس استهلاك الاوكسجين و بطبيعة الحال لن يعارضكم احد.
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22
29 - فيصل الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:50
سبحان الله مند متى كانت الدولة تسهر على راحت المواطن الدولة داىما تنخر جيب المواطن وتمتص دمه
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24
30 - زكرياء الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:50
امة ضحكت من جهلها الامم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ...
كل ميهمك ملأ الجيوووووووووووووووووب لا اكثر
قالك من اجل الحفاظ على الطاقة لا حولا ولاقوة الا بالله
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16
31 - Karim الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:51
"ستتم دراسة السلبيات ومعالجتها، " هذا دليل على أن الحكومة لم تقم بأي دراسة للمقارنة بين سلبيات و إيجابيات الإبقاء على التوقيت الصيفي.
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17
32 - علي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:51
العبث السياسي و الاستهتار بالمواطنين و... الغوغائية في القرارات!!!
الله يلطف بنا...
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14
33 - محمد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:51
سي العثماني في واد والصواب في واد آخر. كل المبررات التي وردت في خطابه لا أساس لها من الصحة. الغبي هو الذي يضن أن الناس كلهم اغبياء. اقتصاد الطاقة بالليل واستهلاكها في الصباح. نقطة أخرى جد مهمة. سينشر الفساد والسرقة والانحراف وتعاطي المخدرات. الثلميذ أو الثلميذة سيغيبون على عائلاتهم طوال اليوم. وسيتناولون وجبة الغداء الباردة والقابلة للتسمم. وربما الذي أمر بهذا كان سكران ومخمورا وربما بلا ثياب. والجميع يعرف من أمر بهذا.
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15
34 - Khalid الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:51
حسبنا الله ونعم الوكيل .هذه هي إنجازاتك
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15
35 - جونيمار الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:51
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما أكثر نحنا ولا الصين وماذا استنتجنا خلال سبع سنوات المغرب غادي في تراجع ونسبة الاضاءة في المدارس العمومية لا توجد بها طاقة القضية قضية اقتصاد وتبعية
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12
36 - Marocain الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:51
یا سیدي انت ادری بمصالح الدولة .ومصلحة الدولة هی الابقا۶ علی هذه الساعة حسب رأیک و راي اقلية مغربیة. اما الشعب « الاغلبیة » فمصلحتنا في ساعة غرینتش. الدولة فی خدمة الشعب. المرجو مراعات مطلب الشعب فی الرجوع الی الساعة غرینتش. وشکرا.
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14
37 - مصطفى الحط الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:52
حتى نقص ساعة في رمضان فيه ارباك و استهلاك الطاقة و زيادة انبعات الغازات و تضرر المنشآت الصناعية مثل رونو و زبد وزيد .
حكومة تيتي تيتي نيني نيني
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13
38 - Hassan الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:53
ألحكومة التي يكرهها الشعب ولا تأتي إلا بالخراب. اللهم أرنا فيها أية من اياتك
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18
39 - ader الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:53
حسبنا الله فيك و نعم الوكيل يا عدو الشعب
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17
40 - سام الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:54
يبدو أن الحكومة استبقت الأحداث عملا بالمقولة كم من حاجة قضيناها بفعل تركها إذ يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر العمل بساعة واحدة و ان على الدول الأوروبية الاختيار بين العمل بالرجوع إلى الساعة العادية أو العمل بالساعة الإضافية خلال كل السنة و لهذا اختارت الحكومة المغربية البقاء على الساعة الإضافية الصيفية كساعة عادية و التخلي على الساعة الشمسية و بذلك تكون قد سبقت الاتحاد الأوروبي في اتخاذ القرار
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10
41 - حسيمي من هولندا الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:54
يا له من بطل مغوار .. شجاعته يضرب بها المثل. لقد تشبث بحقه و حقق مراده .. هكذا يكون الأبطال و إلا فلا.
الشعب لن يلهو بتفاهات ساعتكم .. زيدوا فيها أو انقصوا ليس ذلك هو الإشكال في وطننا، للشعب مشاكل جمة معكم و أنتم تغردون خارج السرب .. لن ينفعكم ذلك في شيء.
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11
42 - kopiko الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:54
لاحولة و لاقوة الا بالله.غير قل لينا اش من وجه غادي تلقى به الله.و زايدها بالسنطيحة
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10
43 - عبد الناصر الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:55
والسي العثماني والله يجيبك على خير راه ماكاين لا طتقة ولا انبعاث للغازات ولا والو .. لي كاين هو ارضاء المستثمر الأجنبي على حساب الشعب المغربي وهذا راه المغاربة كلهم عارفينو.
الله يعفوا عليكم وتفكروا في صحة المواطنين بهذا التخاربيق ديالكم
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12
44 - anas الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:56
اقسم بالله اني صوت مرة واحدة في حياتي عندما كنت في السابعة عشر والان لدي خمس وتلاتين وكنت عازما الا اصوت مدى الحيات ولاكن بسبب هدا الضلم الدي اراه سوف اصوت ليس لاني مقتنع ولكن من تجل ازاحة هاته الحكومة والا الابد ولا يهمني اي حزب بقدر ما يهمني خسارة هدا الخزب الدي عجز لساني عن دكر اسمه لانه لا يمة باي صلة للعدالة
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8
45 - محكورة في بلدها الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:56
السيد العثماني لا يرى إلا من زاوية واحدة وهي زاوية الأقلية المنتفعة من هذه الساعة نحن كمواطنين مغاربة لم تنفعنا هذه الزيادة في الساعة بل بالعكس أسعار المعيشة في تصاعد فاتورة الماء والضوء في تصاعد مستوى التعليم في النازل الخ عدة قطاعات متضررة لماذا تدافعون على الأقلية المستفيدة على حساب الأغلبية المتضررة ليس على هذا انتخبناكم اصبح معظم الشباب يفضل الموت على مثل هاته الحياة.
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5
46 - رحمة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:57
الصراحة المغرب ديما ايبقا اللور وايبقا جاهل ومتخلف وعمرو يتقدم حيت حاكمينو غير المكلخين رغم قرايتهوم الى انهم متخلفين ومكلخين لواحد الدرجة متصورش سي نورمال اسي العتماني دير هاد الساعة حيت ماشي ولادك لي المدرسة بعيدة عليهوم ساعة غير باش يوصلولها وماشي ولادوك لي لي كيخرجو فالشتاااا وماشي ولادك ولا بناتك لي اتسيفطهوم فدروبة خاويين مع 9 ومع 6 واتخاف ليتعرض ليهوم شي واحد وكوون غير كانو شي بوليس لي نقولو منخافوش اودي الهدرة بزااف والسكات حسن
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6
47 - وجدي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:57
من هي الفئة التي تستهلك الطاقة يا رئيس الحكومة اليس انتم وحاشيتكم بدءا من المكيفات وكل الالات الكهربائية والاليكترونية المعروفة والغير المعروفة المواطن البسيط يتصارع مع فاتورة مصباح يضيء ليله المظلم بظلمكم وما رايك سيدي الوزير في الليالي الحمراء في العلب الليلية والكازيهونات والفيلات وقاعات الحفلات وغيرها خوذوا هذه الطاقة واتركوا لنا شمعة تحترق وتحرق معها المنا كي نحافظ على طاقتكم حتى الاوكسجين لا نزاحمكم فيه ومستعدون لتادية فاتورته وذلك لاجل راحتكم لانكم تسهرون على راحتنا
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7
48 - MONAIM الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:57
عفا الله عنك يا السي العثماني الواقع يتكلم انت تجهل الكثير من الحقائق. أنتم طبقة لها أهمية كبيرة في المجتمع المغربي . كونوا عونا لنا ولا تكونو عونا علينا لقد سئمنا من هذه القرارات الشعب يغلي ويغلي وأنتم فى خبر كان. أستغفر آلله العظيم وكفا
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3
49 - رميساء الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:58
إذا كان القرار مفاجئ فمن فاجأكم اسي العثماني؟ هل حكومتكم تتبنى قرارات مصيرية ضد شعب بأكمله بهذه السرعة؟
استسمح من الشعب المغربي لانني شاركت في الإنتخابات التي اوصلت هذه المحكومة المجحفة في حق كل المواطنين.
استغفر الله العظيم وأتوب إليه من ذنب مشاركتي السابقة في الانتخابات التي بسببها يعاني الشعب المغربي الآن
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7
50 - ELM الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:00
Si énergie et ou pollution atmosphérique,faites l
horaire continue pour tous (je parle du privé)
L administration ne travaille que 27minute la journée,maintenant c est encore pire, joumouaa leur enfant le laisser aller la corruption...
الله يلعن لي ما يحشم
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1
51 - مرحبا الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:01
اطلب السماح من المغاربة اجمعين لانني كنت سببا في صعود هذا الحزب الى السلطة وكنت مدافعا عنه في كل الجلسات واقول لكم ليس في القنافد املس مكين غير المريقية صحاب مصلحتهم ومصلحة ابنائهم
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6
52 - slaxos الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:01
الضوء اللي كنقتصدو عليه فالليل كنشعلوه فالصباح
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5
53 - غيور"ت" الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:01
أنت الذي أربكت المغاربة. أنت لا تهتم إلا بنفسك ووزرائك والبرلمانيين. ألا تستحيي من نفسك؟ ألا تخاف من خالقك؟ تفكر في اقتصاد الطاقة (وهذا هراء وكذب) ولا تفكر في شعور المواطنين بالإحباط من إبقاء هذه الساعة. كل المبررات التي تقولها فهي لا أساس لها من الصحة. إنك لم تجد أي مبرر ولهذا أقول لك أنك مسير ولست مخير. وماما فرنسا فرضت عليك ذلك وإلا ستذهب بمشارعها لدولة أخرى. أنت تهمك المشارع على كرامة المواطنين لأن لك فيها نصيب الأسد ولوزرائك. لكن أريد من الله سبحانه وتعالى أن يقتص منك كما تفعل أنت بنا ووزرائك. حسبنا الله فيك وفي حكومتك الفاشلة.
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4
54 - محمدبرزوك الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:01
العثمانى لاينصاع للبرلمان اوغيره لانه يعلم مسبقا وببساطة ان لا مكانة له فى الانتخابات القادمةوهذامؤكدمنه وموثوق به،فلينتقم كيف يشاء فوقته انتهى.
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55 - souriante malgré vous الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:02
يا سادة البرلمانيون فالإنتخابات آتية و يا إخواني وأخواتي المواطنات، المقاطعون والمقاطعات ؛ فالمعركة مستمرة رغم استفزازاتكم لنا، ولنا الله الذي يمهل ولا يهمل وحسبنا الله ونعم الوكيل..... نعم للمقاطعة و لا لا لساعتكم .....
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5
56 - سي سطوف الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:03
حافظوا على الطاقة و ضيعو الشعب... بحال ايلا كنظلو نصوبو في النووي زعما... بقات لينا غير الطاقة حنا ما شبعانين تا نعاس. الله يعطينا وجوهكم.
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57 - صحراوي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:03
اجي اسي العثماني الإنسان منين غادي يفيق مع الفجر آش غادي يشعل الشماع ولا الضو فين هو هاد اقتصاد الطاقة
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58 - مغربي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:03
ألا تستحي من ربك .حزب يدعي أن له مرجعية إسلامية و يكذب و ينافق اما خشيت يوم السؤال و الوقوف بين يدي الجبار يوم لا ينفعك منصب رئيس حكومة. راه بان كذبكم و نفاقكم وسيرو عطونا تساع و بعدو من أمور تدبير شؤون المواطنين .
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59 - باعمراني حر ابن مقاوم الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:03
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الله ياخد فيك الحق التلميذ اللي غادي يخرج مع 1 ويدخل مع2 كي غادي يدير او الدار والمدرسة 2كلمتر
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60 - Casaoui الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:03
باركة مادوخو فالشعب .. ساعة زايدة...ولا ساعة ناقصة؟!
الشعب له انتظارات اكبر من هده الخزعبلات...الشعب ينتظر تحسين قدرته الشرائية..وتحسين مستواه المعيشي والصحي والتعليمي..
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4
61 - سعيد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:04
شيكيvaرا المغرب ولا زلت تدافع عن تفاهتك حشومة هذا غدر وطعن في الظهر لجميع المغاربة نستحق امثالك واكثر اعلم ان هذا القرار اعظم منك فمولاك امرك طع واسكت لا يمكن يطرح الامر ويمرر ويخرج في الجريدة الرسمية في ظرف زمن قياسي واعتقد ان القرار اتخذ بسبب الTGV الذي سيدشن قريبا وهذا الاخير سيبقى في دمت الفرنسيين والزاميا وجب تحيين التوقيت مع باريس لكي تراقب القطار باقمارها الاصطناعية التي لا نملكها ولا يحق لنا ان نملكها.
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62 - عايق بزاف الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:05
خليو توقيت غرينتش و حينما يقترب الصيف ديروا الدخول في الصباح مع السابعة صباح و الخروج مع الخامسة مساء و تبقى كل الاطراف على خاطرها . يعني عوض متفرضوا التوقيت الصيفي خليو توقيت غرينتش و غيروا كف بغيتوا . لا افهم علاش التشبت بالتوقيت الشتوي . اما العوبة الطاقة و التلوث فهذا لا يقبله عقل .
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63 - ربنا أخرجنا منها الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:07
فاتورة استهلاك الكهرباء عند المغاربة سواء بزيادة هذه الساعة المشؤومة او الغاءها لم تتغير، و اتحداك ان تثبت هذا التغيير عند و لو 10℅ من المغاربة، اما بخصوص رمضان فأقول لك ان لم تستحي فافعل ما شئت.
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64 - aziz الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:07
واين الطاقة البشرية اللتي دمرتموها وخاصتا اطفالنا الصغار .ان سلامة الانسان عند الله اهون عليه من من هدم الكعبة.وانت بتهورك وانبطاحك الاعمى لاسيادك البورجوازيين همك الوحيد هو ارضاءهم وليذهب الشعب الى سقر.سنحاسبك عند الله يا ...ومقاطعون مقاطعون مقاطعون لكل قراراتكم البليدة واولهااحزابكم وانتخاباتكم السخيفة وان لغد لناظره قريب.
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65 - فيكتور هيكو البؤساء الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:09
هل تعلمون عند زيادة ساعة قلبتم موازين اعماركم وأتباعهم النصارى واتخذتموهم أولياء إذا كانوا فعلا الإقتصاد هو المحور يجب العمل السابعة بدل الثامنة وتبقى الساعة على حالها لاتبديل لخلق الله
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66 - Jamy الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:09
مند تعينه على راس الحكومة وهو يثصرف كابن عرفة وبالقرار الاخير ياكد انه فعلا ابن عرفة.
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5
67 - elmanssouri الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:10
الله العظيم أسيدي حتى عارفين أن مابيدك والو غير بيدق لا انت ولا حكومتك، لاحولة و لاقوة الا بالله.غير قل لينا اش من وجه غادي تلقى به الله.
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5
68 - ورقة ضو الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:11
ان كان ربح الطاقة على صحة الانسان الجسدية و النفسية اللهم نضويو بالشمع احسن. و ثمن استخلاص فاتورة الكهرباء نوفرو راه زايد فيا نيت.
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69 - nawaf الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:11
نعترف لكم ايها العدالة والتنمية انكم نصبتم علينا اخدتم الاصوات وتنكرتم لمصالحنا ومصالح الشعب همكم الوحيد او خدمة فئة ضالة لا تؤمن العدالة الاجتماعية ولاؤها لفرنسا واقتصادها.فكما تنقم من ناخبيكم ستأتينا لنرد لكم الصاع صاعين إنشاء الله بحوله وقوته.
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70 - نصيحة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:11
جوج خرجو على البلاد. بن كران والعتماني ينتميان لحزب العدالة والتنمية موعدنا في 2021 . نصيحتي لمن ينتمي لهادا الحزب يقلبو على التزكيات من دبا اومحال واش يوجدوها.
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71 - ﻻ لساعة جديد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:12
ﻻلللللللللللللساعة جديد و العثماني و الحكومة خلينا ليكم الله حسبنا الله ونعم الوكيل
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72 - ali bidoutrakt الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:13
الحل الوحيد ديال هد تبرهيش كله هو حتى شوحد ميخدم بهده الساعة الجديدة .ويني هيهات هيهات امت المغاربة اتوحد على كلمة وحدة
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73 - كبور بناني سميرس الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:14
نقصتو ساعة غاندخلو مع 8 خليتوها GMT+1 ندخلو مع 9 c'est la meme chose المشكل هو وقت العذاء من 1 الى 2 هذا هو المشكل.
فكو لينا هاد الحريرة الله ياخاذ فيكم الحق واش بغيتو ولادنا يخرجو في الصباح اومايرجعو حتى العشية. هذا هو التخربيق.
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74 - غيور"ت" الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:14
أنت لا تتشبة بالساعة الإضافية وإنما تتشبة بماما فرنسا على حساب مشاعر ومصالح المغاربة. كل ما تقوله كذب في كذب ليس لك مبرر لإبقاء ساعتك. أنت دمية في يد م.ف. أنت وحكومتك الفاشلة تعاكسون وتحقدون وتنتقمون من المغاربة. لكن الله يينتقم منكم. أنت كلما قرأت تعليقات المواطنين التي تكتب عنك وعن حكومتك الفاشلة تزداد حقدا علينا وتبحث عن أشياء لتعاقبنا بها.سيعاقبك سبحانه بما تفعل بنا. أنت خدلتنا وسيرمي بكم التاريخ إلى المزبلة
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75 - متضررة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:16
مادام توقيت التعليم تغير ليصبح مع التاسعة صباحا و العمل مع التاسعة و النصف اذن ما اللذي سنستفيده ادا اضفنا ساعة فقط لإرباك الحياة اليومية. حكومة فاشلة و قرار غير مدروس بتاتا. هل يوجد فقط الموظفون؟ هل فكرتم في النساء العاملات صاحبات النظافة و العاملات في المصانع و المعامل اللاتي يخرجن مع السادسة صباحا ما مصيرهن؟ و التلاميذ اين سيتناولن وجبة الغذاء؟ ساعة من الزمن غير كافية للذهاب لبيوتهم. كيف ستصبح المدارس و الاعداديات و الثانويات بعد تناول وجبة الغذاء؟ فوضى عارمة بكل المقاييس. هل الأسر الفقيرة في متناولها اعداد لكل واحد من أفرادها وجبة. في حين كانت الأسرة تجتمع مع التانية ضهرا في البيت لتناول الغذاء جماعة. اين هو اقتصاد الطاقة؟ فين حين كل البيوت ستستعمل الكهرباء في السادسة صباحا اي الخامسة . ما هذا الهراء؟ اخر الكلام حسبي الله و نعم الوكيل في الحكومة الظالمة القاهرة للشعب. الله ياخد الحق فيكم.
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76 - محلل فوق العادة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:16
يا عباد الله البقاء على التوقيت الصيفي جاء بايحاء من الباطرونا واتفاق مسبق مقابل ضريبة التضامن على الارباح الذي تضمنها قانون المالية 2019 وقدرها 2.5 على الارباح وهذا ما لا يمكن للسيد العثماني ان يبوح به ويبرر السرعة القسوى التي تم بها توقيع المرسوم ونشر القرار بالجريدة الرسمية..........
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1
77 - موظف الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:17
صحة المواطنين بصفة عامة و الأطفال بصفة خاصة فوق كل الاعتبارات. هل جهزنم المعاطم والايواء بالنسبة للتلاميد في الفترة ما بين 13 و14 زوالا. هل وفرتم الأمن للعاملات في المصانع عند الخروج من بيوتهن في الظلام وماذا عن صلاة الظهر ووو المنطق يفترص أن تجيب عن الاشكالات وان تطرح الحلول بشكل اسنباقي قبل الشروع في التنفيذ. ولكنه المنطق المغربي بامتياز لنفعل و لنرى ماذا سيحدث. كما فعلتم في تحرير صندوق المقاصة ووو
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78 - متتبع الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:18
نتوما اللي صوتو عليهم فالمرة اللولة ..و زدتو صوتو عليهم فالمرة التانية...علاش تاتحتجو دابا..
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79 - مول الضوء الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:19
اول مرة اتفق مع العثماني فيما يخص الساعة
الصيفية.لكن لست متفق مع الدخول على الساعة 9 صباحا للمؤسسات التعليمية.
الفياق بكري بالذهب مشري. اكتب هاذا التعليق والساعه تشير الى السادسة و15
دقيقة.والشمس ساطعة نحو الغروب.
لولا الساعة الاضافية لكان الوقت مظلما
على اللتلاميذ اثناء عودتهم. فكروا ودوروها
مزيان في راسكم.
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80 - مواطن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:23
السلام عليكم اخواني اخواتي
اذا كان هذا الرجل يتشبث بارآئه وبالحكم الذي نطق به على هذا الشعب المغلوب على امره فيجب نحن كمواطنين احرار ان نتشبث بما سنفعله الا وهو التعامل بالساعة العادية GMT ولا شان لنا بساعته وساعة فرنسا ويجب علينا ان نردعه عما هو فيه هو ومن معه ونظهر لهم اننا غير راضين تماما عما قرروه والله الموفق
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7
81 - كلمة حق الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:26
سلام شكرا هاد الشعب هو لي وصلك تما ولتي ضضو هادا هو المسؤل المغربي
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82 - Taha الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:27
غير بيدق لا انت ولا حكومتك خلي داك شويا د روجولة لي بقات فيك ولي كان عنك شويا دعزة نفس و متنظنش عندك ستقل
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83 - stati hor الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:28
لازلت اطرح نفس السؤال هل نحن مستقلين ام ما زلنا محتلين من طرف فرنسا؟
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84 - بوعبيد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:29
والله شىء مؤسف بكل المقاييس ادا كانت رونو تريد ابقاء الساعة الصيفية يجب عليها ان تعطي للعمال حقهم ورفع من اجورهم .وليس بتلك الاجور التي يندى له الجبين حسبنا الله ونعم الوكيل.
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85 - stitou الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:30
لا لا لا لا لا لا....... للساعة غير الطبيعية.. الساعة الإضافية أضافت للشعب المتاعب فقط
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86 - rachid الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:31
أعتقد أن عادات المغاربة في النهوض باكرا متأصلة فينا منذ القدم مع أجدادنا وآبائنا رحمهم الله فلما لاندهب للعمل مع الساعة 07 والنصف أو الثامنة والخروج من العمل على الساعة الواحدة زوالا بكل مردودية وفعالية ونفس الشيء بالنسبة لتوقيت المدارس والمعاهد سنربح وقتنا وعملنا وأنفسنا...مع العمل على احترام خصوصيات المناطق النائية وغير مؤهلة من الناحية اللوجيستية في إطار خصوصيات الجهات والمناطق وتعميم ثقافة التواصل والاستفادة من تجارب دول عديدة في هذا الشأن ....
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87 - المذكوري الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:31
هذا الشخص يكذب على المغاربة و يظن أن زمن استحالة الحصول على المعلومة لا زال سائدا، الدراسات الأوربية أكدت أن الإقتصاد في الطاقة جد ضعيف ولا قيمة له، إن أرادوا خيرا بهذا البلد فليحزموا حقائبهم و ينسحبوا بسلام، ألم يروا ملايير الدراهم التي يتم تبديرها في برامج فاشلة و مغشوشة؟ ألم يروا التبدير والهدر لأموال الشعب في كل خطوة يخطونها؟ إن ما يقوله هذا الشخص خطير حول جدوى الإنتخابات والأحزاب والأموال التي يتم تبديرها لأجلهم
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88 - achraf الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:31
وش يكدر فسر فوائد في فصل الشتاء وحن عرفين بي لي للشتاء يو يستهلك كهرباء أكبر من صيف
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89 - كاعي كاعي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:32
الساعة الاضافية هي ساعة شركة رونو
الحكومة لا ناقة لها و لا جمل
صدق من قال ان الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تسير العالم كيفما ارادت
و حسبنا و الله و نعم الوكيل
ما راي الاخوة في مفاطعة المدارس العمومية حتى ارجاع التوقيت الاصلي و الغاء الدارجة و ارجاع التربية الاسلامية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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0
90 - Sindisse الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:32
اظن ان النمو الديموغرافي للمغرب من الطبيعي أن يرفع من استهلاك الطاقة ، لحل مشكل الطاقة على الحكومة التفكير في الإستثمار في الطاقة لا التفكير في تكبيل الشعب وتحميله المسؤولية عن ارتفاع الاستهلاك فالمواطن يستهلك ويؤدي وانتم تستهلكون الطاقة والمال العام في التعويضات والامتيازات ولاتؤدون فواتيركم التي تؤدى من جيوب المغاربة . اما بخصوص التوقيت مادمتم ستبحثون عن الحلول المناسبة لتجنيب المواطنين أضرار التوقيت الصيفي فلماذا اصلا إضافة ساعة التوقيت العالمي ؟ أم ماما فرنسا فرضات عليكم تزيدوا ساعة الشعب عاق والصناديق مقاطعون ان شاء الله
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91 - لن نركع الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:32
زيدو ساعة ولا نقصو ساعة ديرو حسابكم ونديرو حسابنا الانتخابات جاية انتظرو المغاربة الاحرار شكرا هسبريس
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92 - Ali الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:33
وقطع رئيس الحكومة الشك باليقين، عندما أعلن أن "قرار اعتماد التوقيت الصيفي من المغامرة التراجع عنه حاليا"

عندو الصح سيغامر بوظيفته.
مسكين
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93 - المهدي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:33
انا بغيت غير نعرف شكون المستفيد من الاقتصاد في الطاقة حيت الفاتورة ديال الضو غير كتزيد
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94 - مواطن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:34
و الكلاخ و العثماني و الدخول على الساعة التاسعة بالنسبة للمدرسة و التاسعة و النصف بالنسبة للادارة و هي والو واش فهمتي الكلاخ
أما أمزازي و أكثر منك هو يتكلم على مشاكل ديكارت حيت فيه ولادهم مساكن حيت الأغلبية هما مولفين يكلوا فماكدوناد حدا ديكارت و تيبقاو يسينوا ساعة باش يبداو الحصة المسائية
أما الوزير ما عرفش المستوى المعيشي ديال المغاربة كايسحابلوا دراري غيمشيوا لمكادوناد و لا الاباء غا سايبوا سندويتشات لكل ولد و هما مساكن كتغدوا عل كاملة وحدة كيكلوا ديك شي لقسم الله
و علاش الكلاخ مديروا الحصة فيها 50 د و تسالي الحصة الصباحية ف 12 و 30 د مع استراحة من 10 د بين كل حصتين ثم الحصة المسائية من 14 و 30 د إلى السادسة بنفس الطريقة هذا بالنسبة للاعدادي و الثانوي
أما الابتدائي ما تحدث عنه الوزير لا يمكن تطبيقه حتى ورقيا في البوادي و في أغلب المدارس الحضرية لأن الفترة الصباحية عادة تبدأ عند 8 و تنتهي عند الساعة 12 و 40 د و المسائية التي تبدأ بعد 10 د تنهي إما عند الساعة 17 و 25 د أو 18 و 5 د في بعض المدارس
الحل هو حصة صباحية من 9 إلى 13 و 15 د ثم الفوج الثاني من 13 و 30 د إلى 17 و 45
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95 - Abdallah الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:39
Je demande a tout les marocains de se mobiliser et voter lors des éléctions prochaines,sachez que ne pas voter ouvrira le chemin a ce parti impopulaire de continuer a sieger,il a ses électeurs mobilisés qui profitent du non vote des marocains.Alors voter pour le destituer
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96 - غالم المسكي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:40
أصبح الكل يعمل أن زيادة ساعة على توقيت غرينتش له اضرار صحية ونفسية على المواطنين وخفض استهلاك الطاقة ماهو ألا وهم والسبب الحقيقي هو إرضاء أسيادهم المستثمرين الأجانب ولو على حساب صحية المواطنين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا بياديق
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97 - khd الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:41
انا والله لا اعرف كيف لهادا المسؤول ان يفكر بهاته الطريقة. وان هاؤلاء الملتحين لا يفكرون الا في انفسهم. ونسوا من اوصلهم الى هادا المنصب. كيف يمكن للاطفال والطلاب ان يتفاعلوا مع ساعة واحدة وسط النهار. يعني ان هاؤلاء الناس سيدفعون هاته الفءة العريضة الى الخروج عن الطريق لان هناك وما اكثرهم سوف يخرجون من الصباح الى المساء ولا من يتابعهم. هادا لايهمهم لان ابناءه يستعملون سيارات الدولة لاصالهم.كما ان اكثرهم اولادهم كبروا. المهم ان هاؤلاء الحكماء لا يفقهون شيءا وكما يقول المثل الريح لط جا كيديهم. كما اضن ان اصحاب اللحي هاته هي اخرتهم ونهم فقدوا البوصلة. كما ان هناك مرسوم ملكي موقع من طرف الراحل الحسن الثاني يتكلم عن التوقيت للمملكة. ولا يحق لاحد ان يبدله وياتي واحد ما عارف والوا ويقوم بيغيير المرسوم الملكي وهادا تعدي الخطوط الحمراء.
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98 - محمد ايوب الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:45
تلك هي الحقيقة يارقن1:
ما قاله الأخ صاحب التعليق رقم 1 هو عين الصواب والواقع تماما فالعثماني وجوقته مجرد كراكيز لكنهم يتمتعون بامتيازات ضخمة تجعلهم لا يقولون:لا لاسيادهم المغاربة والفرنسيين.
بالله عليكم وقعت عدة أحداث ولم يتحرك العثماني وجوقته حتى جاءت التعليمات التي لا يمكنه رفضها فحصر رغم أنفه لينفذها.. فليصمت هو وجوقته..
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99 - said الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:48
لم تستطيع حكومة العثماني إضافة شيء إلى هذا البلد الغالي والى مواطنيه فزادتهم ساعة، وربما سوف تزيد ساعات أخرى ، من يدري .......
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100 - نزار الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:48
انقطعت شعرة معاوية بين الشعب وحزب الظلمة
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101 - كمال الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:49
الرئيس التركي دشن اكبر مطار في العالم و المشاريع الي امام من مستشفيات وطرقات وتنمية بشرية وسي العتماني و ًالحكومة ديالوا باقين تيحلم في الساعة والمشاكل تتزاد نهار علي نهار وهو باقي مفهم والوا
وفيق شوي ولا خلي الشعب يجدد الانتخابات وحيد الأحزاب لغير زبدة غير بالمصاريف السي الوزير قال الاحتفاض علي الطاقة علا الوزارات تتخلص الضوء لا والمزوط وكلشي فابور برك من الكذوب علي نفسك ومبالك الشعب
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102 - محمد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:49
العثماني مرسول فقط يمثل دور رئيس الحكومة . وانا من هاد المنبر كنقول لكم و الى التمساح المختفي بين الاعشاب يعلم ان اليوم ليس امس و قضية خاشقجي تبين لكم ان الدول الكبرى لن تفكر مرتين في رميكم الى مزبلة التاريخ .
وشكرا لهيسبريس
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103 - Peace الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:50
" قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن قرار تغيير الساعة الإضافية يهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والاستثمار في الطاقة وكذلك التقليص من الانبعاثات الغازية"

اولا يا سيد العثماني, التوقيت الصيفي لا علاقة له باستهلاك الطاقة و لم اسمع بهذا من قبل و التوقيت الصيفي في لدول لاوروبية يكون في الصيف لان النهار طويل جدا في التوقيت الاوروبي المتوسط. هناك نظرية تقول ان في الصيف تكون الحركة الاقتصادية في اوروبا ضعيفة بالمقارنة مع الفصول الاخرى, و تسمى "ثقب الصيف" و لذلك لكي يتمكنوا من التسوق و الذهاب الى المقاهي ووو لمدة اطول, لان المحلات تقفل قانونيا في وقت معين من الليل, فانهم يضيفون ساعة, اما في الشتاء, فيرجعون لتوقيتهم الحقيقي. يعني عكس ما تدعي. يعني انك تكذب علينا. لا احد في العالم يبقى على التوقيت الصيفي في لشتاء يا ذكتور.
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104 - لهبال الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:50
اداك لمريض ديال العثماني راه كاين البرد والثلج في الاطلس راه كانفيقو 07 نمشيو للخدمة كنكرمو في الطريق حنا ماشي بحالك عندنا الطومبيل كليماتيزي وشوف بحالنا ونقص هد الساعة الله ينقصلك في العمر ويهنينا بيك
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105 - كاتب الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:51
حسبنا الله ونعم الوكيل ارايت انت العثماني لا تمثل شيئا انت تمرر قرارات ليس بقراراتك انت تمثل طبقة معينة تلبي حاجياتها فقط
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106 - خالد السوسي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:54
والو بنتو انكم مسيرون و لا تفقهون شيئا اصبحتم كالبيادق حكومة جد ظعيفة و لا علاقة لها بالسياسة. شكىا لجمهور الرحاء على اغنية "في بلادي ظلموني"
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107 - abohamza الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:55
وا العثماني وتكرفتي علينا وتجمعوا اديروا فجيوبكم اتتحرمنا واعطونا بتساع وغيرتوا لينا كل شي حتى الساعة ديال الله غيرتها اللهم ان هذا لمنكر
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