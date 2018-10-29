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كُتّاب وآراء
العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن قرار تغيير الساعة الإضافية يهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والاستثمار في الطاقة وكذلك التقليص من الانبعاثات الغازية، مسجلا أن القرار الذي اتخذته الحكومة جاء لكون التغيير في الساعة مربك ومضر.
العثماني، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية بمجلس النواب، أكد أن "التغيير لأكثر من أربع مرات مربك وفيه إشكال"، كاشفا أن التجربة أكدت "وجود اقتصاد في استهلاك الطاقة بأزيد من 240 مليون درهم، وخصوصا في نقاط الذروة عندما يتزامن الاستهلاك الصناعي مع الاستهلاك المنزلي".
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن "ارتفاع الاستهلاك يجعل الطاقة غالية"، موردا أن "هاجس الدولة هو الحفاظ على الأمن الطاقي للدولة حتى لا تقع إشكالات مثل انقطاع الكهرباء؛ فهدفنا استدامة الطاقة وبعدها الجودة ثم الثمن"، على حد قول العثماني.
وشدد العثماني، وهو يجيب عن ملاحظات النواب بخصوص الساعة التي خلقت جدلا واسعا في المغرب، على أن "الهدف هو ضمان تزود المغاربة بالكهرباء بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة الذي يعرفها البلد، وخصوصا خلال الثلاث سنوات الماضية".
وقطع رئيس الحكومة الشك باليقين، عندما أعلن أن "قرار اعتماد التوقيت الصيفي من المغامرة التراجع عنه حاليا"، موضحا أنه سيتم "تعميم التوقيت الصيفي لتجاوز السلبيات التي يمكن أن تسجل".
"ستتم دراسة السلبيات ومعالجتها، وخصوصا المدرسة والذي تم التجاوب معه من خلال الدخول مع الساعة التاسعة صباحا"، يقول العثماني، الذي أبرز أن "الحكومة ستواصل التشاور حول الإجراءات التي سيتم الاعتماد فيها على الجهوية من خلال خصوصية كل جهة، وسيتم اعتماد مرونة في هذا المجال".
وبعدما قال إن "التوقيت الصيفي انطلق في العالم بسبب استهلاك الطاقة، وهو يعني النصف الشمالي للكرة الأرضية"، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تنصت لمختلف الملاحظات التي جاءت على لسان المواطنين، معتبرا القرار ليس بسيطا؛ لكنه جاء مفاجئا وأدى إلى انعقاد مجلسين حكوميين في يومين.
واعتبر العثماني أن الحكومة لها إمكانية تغيير هذا التوقيت في رمضان، مضيفا "سيظل هذا الشهر كما كان محترما؛ لأن المغاربة ألفوا في هذا الشهر الكريم شيئا، ولا يمكن تغييره".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (107)
سيروا شوفوا ليكم شي جرية أخرى و فوتونا عليكم
#غرينتش صيفا و شتاء
و ما العثماني الا عامل لدا الشعب المغربي و من يجب ان يقرر هو الشعب اي البرلمان
Personne
Notre medecin croit que le temps actuel est celui qui convient au Marocain alors pourquoi se casser la tête
Merci Monsieur Amene à tout
Si ALOTHMANI
أيه رونو تربح لفلوس و 40 مليون مغربي تهلكوه فصحتو ، مادام حنا كتحكمنا فرنسا اوا خاصها تعطينا حق الدخول لفرنسا غير بلاكارط ناسيونال بما أننا ولاية تابعة لفرنسا .
نقطة ثانية، لاولئك الذين يقولون ان تغير التوقيت 4 مرات في السنة له أضرار متعددة ووجب الإبقاء على توقيت واحد! أبقوا على توقيت GMT ولن تضطروا لتغييره في كل مرة، هذا ما يريده الشعب و ما يطالب به، لكن للاسف لا أحد يلقي لنا بالا! حتى من الوقت تحكمتم به و سيأتي يوم تضعون لنا أجهزة في أنوفنا تقيس استهلاك الاوكسجين و بطبيعة الحال لن يعارضكم احد.
كل ميهمك ملأ الجيوووووووووووووووووب لا اكثر
قالك من اجل الحفاظ على الطاقة لا حولا ولاقوة الا بالله
الله يلطف بنا...
حكومة تيتي تيتي نيني نيني
الشعب لن يلهو بتفاهات ساعتكم .. زيدوا فيها أو انقصوا ليس ذلك هو الإشكال في وطننا، للشعب مشاكل جمة معكم و أنتم تغردون خارج السرب .. لن ينفعكم ذلك في شيء.
الله يعفوا عليكم وتفكروا في صحة المواطنين بهذا التخاربيق ديالكم
استسمح من الشعب المغربي لانني شاركت في الإنتخابات التي اوصلت هذه المحكومة المجحفة في حق كل المواطنين.
استغفر الله العظيم وأتوب إليه من ذنب مشاركتي السابقة في الانتخابات التي بسببها يعاني الشعب المغربي الآن
horaire continue pour tous (je parle du privé)
L administration ne travaille que 27minute la journée,maintenant c est encore pire, joumouaa leur enfant le laisser aller la corruption...
الله يلعن لي ما يحشم
الشعب له انتظارات اكبر من هده الخزعبلات...الشعب ينتظر تحسين قدرته الشرائية..وتحسين مستواه المعيشي والصحي والتعليمي..
فكو لينا هاد الحريرة الله ياخاذ فيكم الحق واش بغيتو ولادنا يخرجو في الصباح اومايرجعو حتى العشية. هذا هو التخربيق.
الصيفية.لكن لست متفق مع الدخول على الساعة 9 صباحا للمؤسسات التعليمية.
الفياق بكري بالذهب مشري. اكتب هاذا التعليق والساعه تشير الى السادسة و15
دقيقة.والشمس ساطعة نحو الغروب.
لولا الساعة الاضافية لكان الوقت مظلما
على اللتلاميذ اثناء عودتهم. فكروا ودوروها
مزيان في راسكم.
اذا كان هذا الرجل يتشبث بارآئه وبالحكم الذي نطق به على هذا الشعب المغلوب على امره فيجب نحن كمواطنين احرار ان نتشبث بما سنفعله الا وهو التعامل بالساعة العادية GMT ولا شان لنا بساعته وساعة فرنسا ويجب علينا ان نردعه عما هو فيه هو ومن معه ونظهر لهم اننا غير راضين تماما عما قرروه والله الموفق
الحكومة لا ناقة لها و لا جمل
صدق من قال ان الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تسير العالم كيفما ارادت
و حسبنا و الله و نعم الوكيل
ما راي الاخوة في مفاطعة المدارس العمومية حتى ارجاع التوقيت الاصلي و الغاء الدارجة و ارجاع التربية الاسلامية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عندو الصح سيغامر بوظيفته.
مسكين
أما أمزازي و أكثر منك هو يتكلم على مشاكل ديكارت حيت فيه ولادهم مساكن حيت الأغلبية هما مولفين يكلوا فماكدوناد حدا ديكارت و تيبقاو يسينوا ساعة باش يبداو الحصة المسائية
أما الوزير ما عرفش المستوى المعيشي ديال المغاربة كايسحابلوا دراري غيمشيوا لمكادوناد و لا الاباء غا سايبوا سندويتشات لكل ولد و هما مساكن كتغدوا عل كاملة وحدة كيكلوا ديك شي لقسم الله
و علاش الكلاخ مديروا الحصة فيها 50 د و تسالي الحصة الصباحية ف 12 و 30 د مع استراحة من 10 د بين كل حصتين ثم الحصة المسائية من 14 و 30 د إلى السادسة بنفس الطريقة هذا بالنسبة للاعدادي و الثانوي
أما الابتدائي ما تحدث عنه الوزير لا يمكن تطبيقه حتى ورقيا في البوادي و في أغلب المدارس الحضرية لأن الفترة الصباحية عادة تبدأ عند 8 و تنتهي عند الساعة 12 و 40 د و المسائية التي تبدأ بعد 10 د تنهي إما عند الساعة 17 و 25 د أو 18 و 5 د في بعض المدارس
الحل هو حصة صباحية من 9 إلى 13 و 15 د ثم الفوج الثاني من 13 و 30 د إلى 17 و 45
ما قاله الأخ صاحب التعليق رقم 1 هو عين الصواب والواقع تماما فالعثماني وجوقته مجرد كراكيز لكنهم يتمتعون بامتيازات ضخمة تجعلهم لا يقولون:لا لاسيادهم المغاربة والفرنسيين.
بالله عليكم وقعت عدة أحداث ولم يتحرك العثماني وجوقته حتى جاءت التعليمات التي لا يمكنه رفضها فحصر رغم أنفه لينفذها.. فليصمت هو وجوقته..
وفيق شوي ولا خلي الشعب يجدد الانتخابات وحيد الأحزاب لغير زبدة غير بالمصاريف السي الوزير قال الاحتفاض علي الطاقة علا الوزارات تتخلص الضوء لا والمزوط وكلشي فابور برك من الكذوب علي نفسك ومبالك الشعب
وشكرا لهيسبريس
اولا يا سيد العثماني, التوقيت الصيفي لا علاقة له باستهلاك الطاقة و لم اسمع بهذا من قبل و التوقيت الصيفي في لدول لاوروبية يكون في الصيف لان النهار طويل جدا في التوقيت الاوروبي المتوسط. هناك نظرية تقول ان في الصيف تكون الحركة الاقتصادية في اوروبا ضعيفة بالمقارنة مع الفصول الاخرى, و تسمى "ثقب الصيف" و لذلك لكي يتمكنوا من التسوق و الذهاب الى المقاهي ووو لمدة اطول, لان المحلات تقفل قانونيا في وقت معين من الليل, فانهم يضيفون ساعة, اما في الشتاء, فيرجعون لتوقيتهم الحقيقي. يعني عكس ما تدعي. يعني انك تكذب علينا. لا احد في العالم يبقى على التوقيت الصيفي في لشتاء يا ذكتور.