24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف (5.00)
الأمن يمنع وصول أسرى الحرب لدى الجزائر إلى القصر الملكي بالرباط (5.00)
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (203)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (139)
- استطلاع هسبريس: 94% من المغاربة يرفضون إبقاء التوقيت الصيفي - (111)
- الاستقالات الجماعية للأطباء .. رغبة في الإصلاح أم مصالح شخصية؟ - (84)
- عصيد: احتقار الحريات الفردية يعطب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فيسبوك" يجر الفنان الحاج يونس إلى القضاء بتهمة السب والقذف
تسبب بث مباشر على "فيسبوك" للحاج يونس، تضمن انتقادات لاذعة لوكالة للأسفار والحكومة، في شروع مسؤولين عن الوكالة في تحريك دعوى قضائية أمام القضاء بمدينة الدار البيضاء، يطالبون فيها بتعويضات مالية واعتذار عن التهم التي وجهها إليهم الفنان الموسيقي ذاته.
وجاء بث الحاج يونس لشريط على "فيسبوك"، تخللته كلمات اعتبرت من طرف المعنيين تتضمن سبا وقذفا في حقهم، بعد منعه من امتطاء طائرة متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة رفقة ثلاثة من أفراد أسرته.
وثارت ثائرة الحاج يونس في بثه المباشر في حسابه الشخصي على "فيسبوك"، واحتج على عدم عثوره على اسمه في قائمة المسافرين المتوجهين إلى الحرم المكي لأداء العمرة رفقة أفراد أسرته، موجها انتقادات لاذعة لوكالة "ترنزاتور" ولوزارة السياحة والحكومة.
وجاء قرار متابعة الشركة للحاج يونس بسبب اتهامها من طرفه بالتحايل. وقال أنس الرويسي، المدير العام لشركة "ترنزاتور"، في تصريح لهسبريس، إنه قرر رفع دعوى شخصية بسبب كلمات السب والقذف التي كالها له الفنان المغربي.
وأضاف الرويسي في التصريح ذاته: "قررنا أيضا رفع دعوى ثانية باسم الشركة، سنطالبه فيها بتعويضات مالية عن الخسائر التي تسبب فيها تشهيره بنا في منصات التواصل الاجتماعي".
وزاد: "الحاج يونس سافر على متن الرحلة نفسها في درجة الأعمال، فيما سافر ثلاثة من أفراد أسرته في الدرجة الاقتصادية، قبل أن نفاجأ بالفيديو الذي وجهه فيه كلمات سب وقذف أثرت على سمعة الشركة"