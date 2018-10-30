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"فيسبوك" يجر الفنان الحاج يونس إلى القضاء بتهمة السب والقذف

"فيسبوك" يجر الفنان الحاج يونس إلى القضاء بتهمة السب والقذف
هسبريس ـ محمد لديب
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 07:00

تسبب بث مباشر على "فيسبوك" للحاج يونس، تضمن انتقادات لاذعة لوكالة للأسفار والحكومة، في شروع مسؤولين عن الوكالة في تحريك دعوى قضائية أمام القضاء بمدينة الدار البيضاء، يطالبون فيها بتعويضات مالية واعتذار عن التهم التي وجهها إليهم الفنان الموسيقي ذاته.

وجاء بث الحاج يونس لشريط على "فيسبوك"، تخللته كلمات اعتبرت من طرف المعنيين تتضمن سبا وقذفا في حقهم، بعد منعه من امتطاء طائرة متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة رفقة ثلاثة من أفراد أسرته.

وثارت ثائرة الحاج يونس في بثه المباشر في حسابه الشخصي على "فيسبوك"، واحتج على عدم عثوره على اسمه في قائمة المسافرين المتوجهين إلى الحرم المكي لأداء العمرة رفقة أفراد أسرته، موجها انتقادات لاذعة لوكالة "ترنزاتور" ولوزارة السياحة والحكومة.

وجاء قرار متابعة الشركة للحاج يونس بسبب اتهامها من طرفه بالتحايل. وقال أنس الرويسي، المدير العام لشركة "ترنزاتور"، في تصريح لهسبريس، إنه قرر رفع دعوى شخصية بسبب كلمات السب والقذف التي كالها له الفنان المغربي.

وأضاف الرويسي في التصريح ذاته: "قررنا أيضا رفع دعوى ثانية باسم الشركة، سنطالبه فيها بتعويضات مالية عن الخسائر التي تسبب فيها تشهيره بنا في منصات التواصل الاجتماعي".

وزاد: "الحاج يونس سافر على متن الرحلة نفسها في درجة الأعمال، فيما سافر ثلاثة من أفراد أسرته في الدرجة الاقتصادية، قبل أن نفاجأ بالفيديو الذي وجهه فيه كلمات سب وقذف أثرت على سمعة الشركة"

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