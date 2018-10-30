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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك

الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك

الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:00

يبدو أن الدولة لن تلتفت إلى ردود الفعل الرافضة التي أثارها مشروع قانون الخدمة العسكرية، إذ حرص عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على التأكيد خلال تقديمه لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على أن هذه الخدمة "واجب وطني".

وقال لوديي إن عودة المغرب إلى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية جاء بتعليمات من الملك وانسجاما مع مقتضيات الدستور، الذي ينص على ضرورة مساهمة المواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية ضد أي عدوان، مضيفا: "اعتبارا لذلك تمت صياغة مشروع قانون الخدمة العسكرية".

وأعاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني التأكيد على ما جاء في مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ قال إن الهدف من الخدمة العسكرية الإجبارية "هو إذكاء روح الانتماء إلى الوطن لدى الشباب، وتعزيز نكران الذات والاعتماد على النفس والدفاع عن حوزة الوطن".

واعتبر لوديي أن الخدمة العسكرية الإجبارية ستساهم في تعزيز التماسك الوطني من خلال التلاقي بين أفواج المواطنين الذين سيتم انتقالهم من كل جهات المملكة، مضيفا: "الخدمة العسكرية الإجبارية ستتيح فرصا للانخراط في المهن، إذ ستساهم في التدريب والتأطير لامتلاك مهارات للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية والاضطلاع بدور فاعل في المجتمع".

وسيكون الشباب الخاضعون للخدمة العسكرية الإجبارية "قوة احتياطية يتم اللجوء إليها عند الحاجة للدفاع عن حوزة الوطن"، كما قال لوديي. ولتأكيد مضي الدولة في تطبيق الخدمة العسكرية للشباب، التي تستهدف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني: "الخدمة العسكرية الإجبارية إجراء أساسي تتبناه كل الدول".

وفي وقت تسود تخوفات من أن يحدث "تمييز" في تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية، بفرضها على "أبناء الفقراء" واستثناء "أبناء ذوي النفوذ"، قال لوديي: "مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية كرّس مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأدائها، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية، كما أكد على ذلك جلالة الملك".

وانطلق تقديم مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على وقع سجال حادّ بين النواب البرلمانيين حول مسألة إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الاستشارة وتوسيع النقاش العمومي.

ففي وقت أبدت ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تحفظها على إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية عَلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على اعتبار نهاية مدّة ولاية أعضائه، وقالت إن المجلس "يوجد في وضعية شاذة"، داعية إلى عدم إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية عليه، انتفض عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، منتقدا ماء العينين، وقال إن حسم هذا الأمر يقتضي نقاشا موسعا داخل اللجنة.

وذهب وهبي إلى المطالبة بالتصويت على قرار إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس، وأدّى موقفه إلى إثارة غضب الوزير المنتدب المكلف بالدفاع، حين ردّ على ماء العينين بالقول: "هذه أمور تعنينا نحن ولا تعني الحكومة"، ليردّ لودي: "لا ماكانش هادشي كيْعني الحكومة نمشيو فحالنا"؛ وفي ما يشبه الاعتذار عقَّب وهبي: "أنا لا مشكل لي مع السيد الوزير".

ولم يعقُبِ العرضَ الذي قدمه عبد اللطيف لوديي حول التجنيد الإجباري أي نقاش حول صُلب الموضوع، إذ ظل السجال منصبا حول مسألة الإحالة على مجالس الحكامة، باستثناء تدخل عمر العباسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي قال إن نصّ مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية يجب أن يحظى بنقاش واسع، مشيرا إلى أن تقديمه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كان يجب أن يتم بعد المصادقة على قانون المالية.

ودافع العباسي عن إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قائلا: "مشروع القانون يثير نقاشا كبيرا ولا يجب أن نخشى آراء المؤسسات الدستورية، كما أن مسؤوليتنا تحتم علينا الإنصات للشباب والانفتاح على المجتمع، لأن الحكومة لم تقم بأي مجهود تواصلي للتعريف بمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، ولا بد من توسيع النقاش العمومي حول هذا المشروع حتى يتعرف عليه الرأي العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - H MEN الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:11
هناك الكثير من الشباب يعانون من مشكل المخدرات واخرون مختصون في السرقة ومجموعة اختصاصها العنف والضرب والضجيج,اتمنى ان تجمعهم السلطة وتجندهم لاذكاء روح الوطن و الانتماء والانخراط في المهن
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70
2 - سلام الصويري الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:11
دولة الحق والقانون والديمقراطية لا يمكن ان تعمل حسب التعليمات !!
الكل اصبح يتذرع بالتعليمات ويعلق فشله على التعليمات ويتأخر في انجاز مهمته بذريعة انعدام التعليمات ويتطاول على الحقوق بذريعة التعليمات ويتجاوز إطاره العملي بذريعة التعليمات بل ويخرق القانون تطبيقا للتعليمات والجميع يبقى في مكانه ينتظر التعليمات .
يعني التعليمات لا تناقش ويجب ان تطبق !!
اذا بلاش الانتخابات والبرلمان والحكومة
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108
3 - Pilote الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:13
الخدمة العسكرية شيء مهم لأي مجتمع وتكون شاملة لكافة طبقات المجتمع والخدمة العسكرية تلعب دورا هاما في بناء الرجال وتعليمهم الاعتماد على النفس وتحمل المسوولية والدفاع عن حوزة الوطن في وقت الحرب....
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-15
4 - mbarek الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:22
Très bonnes chose de rétablir le service militaire,très bonne mesure.
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5 - هشام العيون الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:25
ادا كان التجنيد الاجباري كما تقولون نزيها و لكافة الشعب و عامة المغرب فاتحداكم و اتحدا جميع السلط ان يفرضوه في المناطق الجنوبية وللعلم فقط فهنا غير مفروض ولا واجب ولا يحزنون فهناك مناطق معروفة في مدينة العيون مثلا ادا فرض فيها سوف تقوم مدينة العيون ولن تجلس انشري هسبريس لشرح الموقف
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6 - البوعتلاوي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:28
tout a fait d'accord avec cette loi concernant le service militaire, j'ai meme une idee plus interessante que je developperai dans un autre commentaire.
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7 - med الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:29
toute chose se critique le service militaire est comme un centre dequalification et a des biens aux jeunes sans métier et sans travail on crtique l heure d ete et on parle des enfants.Quel enfant au Maroc s endort vers 21h?
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8 - احد المداويخ الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:29
التجنيد الاجباري لا اعتقد انه من المناسب مناقشته الان وانما يجب حل الكارثة العثمانية التي حلت بالبلاد والعباد وهي الساعة الصيفية التي سترسل كل المغاربة الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية بفضل هذا التوجه العشواىي الغبي الذي يستحمر عقول وشعور المغاربة ويدعوهم الى التفكير في الاشياء الخطيرة التي لايتمناها احد.المهم يجب الخروج الى الشارع ورفض هذه الكارثة وباقي الكوارث.
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9 - KAMAL الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:33
عن أي شباب تتكلمون ،عن الشباب الذي يئس منكم ومن سياستكم البئيسه والعدميه التي دفعت به إلى إختيار قوارب الموت والمغامره بالحياة أو عن شباب أفرغتم إنسانيته وقتلم روح الأمل فيه وكل شيء جميل ، الشباب عندنا أصبح نقمه ولعنه ،شباب بدون بوصله ولا أفق تنخره المخذرات والآفات ،نعم التجنيد الإجباري واجب وطني ،لكن أين حقوق هذا الشباب في الوطن ،حق التعليم والصحه والشغل ووووو أم أنتم وأبناءكم تنعمون بالحقوق والإمتيازات والمناصب وأبناءنا وشبابنا لهم الواجبات
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10 - عادل بوموجة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:35
أسيدي غير جندهوم وخصوصا الشماكرية وأبناء الأغنياء والله فكرة جيدة أجبروا أبناء الأغنياء و ولاد الفشوش والشماكرية والمشرملين وأصحاب تحاسن ديال الفرارج وأصحاب أغاني هضاضاي ضاي والبيضة مونمور واعطيني صاكي جمعوهم كلهم بالعنف أو بالسلم جندوهم ورجلوهم راه شوهوا بالمغرب والمغاربة
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11 - LE MAROCAIN الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:36
كل من تكلم من الوزراء والمسؤولون يقول تعليمات الملك . و انتم ما دوركم يا اغبياء؟ لماذا قبلتم المناصب إذا كنتم تنتظرون تعليمات الملك. لدى وجب اعفاءكم من مهامكم و توفير أجوركم و امتيازاتكم الباحثة التي تكلف المغاربة الملايير و نترك الملك يفعل كل شيء بدلكم. والله سوف تنتعش البلاد و تصير إلى الأمام من دونكم. والدليل القاطع على ذلك هو البلوكاج السياسي والذي من غير وجودكم سار المغرب بل و حقق نتائج ممتازة. خلاصة القول أنتم العاءق وراء ركود الاقتصاد و وتدهور أحوال البلاد و العباد. فمن هذا المنبر أطلب من الملك ان يحل البرلمان و يعفي الحكومة و يعين اعوانا أكفاء لا وزراء. اعوانا تكنوقراط نزهاء" و اولاد الناس " غير متحزبين و العمل معهم لان الأحزاب المغربية كلها و بدون استثناء لا مصداقية لها عند الشعب هسبريس من فضلك انشري
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12 - افران الاطلس الصغير الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:40
نعم ل الدفاع عن الوطن.
لكن لا ل الدفاع عن الوطن ل فسح المجال أمام اللوبيات لينشروا الفساد في الوطن.
الأولى إعطاء أهمية كبيرة ل من يدافع عن الوطن. وليس إعطاء الأهمية ل الأغنياء ليزدادوا ثراءا وأولاد الشعب و المدافعون عن الوطن يقبعون في ظلمات الفقر.
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13 - Green الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:46
الخدمة العسكرية شيء مهم لأي مجتمع وتكون شاملة لكافة طبقات المجتمع والخدمة العسكرية تلعب دورا هاما في بناء الرجال وتعليمهم الاعتماد على النفس وتحمل المسوولية والدفاع عن حوزة الوطن في وقت الحرب....
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14 - مواطن جوعان الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:51
هناك طاقة جبارة يختزنها الشباب بلغت من ذروتها لدرجة أن القيم الدينية لم تستطع تهذيبها ، فهناك من يعتدي على الفقيه ويسبه وهناك من يقتل صديقه أو يغتصب قاصرا أوعذراء حتى داخل الأتوبيس ، وهناك من أصبح يتجرأ بحيث أن فكرة الأنتحار لم تعد مستبعدة ، وهناك من يعتدي على رجال الشرطة بل هناك أيضا حالة تم فيها الأعتداء على السياح في فاس ناهيك عن العنف داخل الملاعب بالدار البيضاء ، وهناك حالات أشد من العنف يتم فيها قتل الأم أو الجدة . وينضاف إلى هذا السلوك الجسدي العنف اللفظي عبر مواقع التواصل الأجتماعي . نحن بصدد كائنات دموية بكل المقاييس ؛ لماذا لا يهذب النظام كل هذه الطاقات لتكون في خدمة الوطن من أجل أن نرقى بقيمنا الأنسانية الخالدة .
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15 - المحجوب الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:52
الخدمة العسكرية شيء مهميجب فقط تكون شاملة لكافة طبقات المجتمع والخدمة العسكرية تلعب دورامهما في بناء الرجال وتعليمهم الاعتماد على النفس وتحمل المسوولية بعيدا عن ما نراه اليوم من الكريساج و التعاطي للمخدرات و هذا كله ناتج عن الفراغ .
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16 - khaald الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:52
أظن أن الفانطومات ستعود شمال المملكة و ستجدون الجميع في إنتظار الفانطوم بدون شك
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17 - morocco video: OMLLPLLB0QM الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:52
المغرب لا يحق للانسان يدافع عليه ويموت عليه حيت بلادنا فاسدة وكتبهدل وكتذل الشعب المغربي المغلوب على امره قدام القارات الخمس,انا بعدا الى اولادي بغاو الله يستر يمشيو للتجنيد يا اما نحرمهوم ويا اما غادي نشنق راسي ونتهنى.
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18 - نمرود الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:53
سوف أذهب للتجنيد و لكن لن أدافع عن المغرب مهما هاجت عليه نيران الحرب من كل حدب و صوب لأنه لا مصلحتي لي فيه،
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19 - مواطن عادي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:55
على اعتبار ان تشمل هاته الخدمة العسكرية جميع فئات المجتمع وأن يتم القطع مع هد ابن وزير وهدا ابن عامل وهدا ابن قائد وهدا ابن مقدم وهدا ابن فلان وفلان انداك سبصبح كل المغاربة راضين بالخدمة العسكرية وغيرها.
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20 - بوحاطي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:55
بينما المشرملون يعفونا من الخدمة العسكرية بسبب جنحهم و لاد الناس يجندوهم انها خطتهم الخبيتة لتشجيع التسيب و الفوضى
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21 - غيور على بلده الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:57
اذا كان و ما لابد من هذا التجنيد فلا بد من تطبيق المساواة في الولوج اليه فلا فرق بين ابن برادة وابن فلان
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22 - فؤاد السليماني الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:58
الخدمة العسكرية تخدم المواطن اول هناك كتير من الشباب ضائع وغادي في طريق البلية كيفما كان الحال فنحن ندافع عن اخواننا و عائلتنا اماالريوس الكبار عندهم الحرس شخصي مقابلهم 24/24
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23 - selina الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:00
نريد تشغيلا اجباريا نريد حقوقا اجباريا نريد تعليما اجباريا نريد تامينا اجباريا نريد علاجا اجباريا ونريد ونريد ونريد
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24 - كمال .ج الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:01
ذو السوابق العدلية معفيون من التجنيد الاجباري.كيف بالذين هم في امس ااحاجة الى التربية و التكوين .معفيون منه ؟!
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25 - SIDI CHRIF الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:03
1 - H MEN تعليق. اصحاب السوابق ليس لهم الحق في المبادرة. نظرة تاملية :)
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26 - koethener الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:04
الواجب الوطني الأسمى هو الدفاع عن الوطن من ناهبي المال العام، سارقي المنح والقروض الدولية وواهبي خيرات وممتلكات البلاد للبعض قصد الطاعة وكم الأفواه.
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27 - ali الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:04
الساعة الاضافية حتى هيا بالتعليمات
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28 - سعيد الراجي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:05
وماذا أعطتنا هذه الدولة بالمقابل، هل هذه الدولة تعرف فقط مصطلح الواجب بينما تنكر مصطلح الحق فأين حقوقنا حتى نقوم بالواجب فأنا اعلم لما أعمل فأني أقدم خدمة للمشغل مقابل مبلغ مالي ونفس الشئ في التجنيد ، فالدولة التي تفقر شعبها وتسرق ترواتهم وتسجن معارضيها وتغني حكامها لا يجب حمايتها من طرف نفس المواطن ، فلبذهب ابناء الجنرالات والوزراء واصحاب الملايير أما نحن فليس لدينا ما نخسره وليس لدينا عداوة مع احد فالرسول صل الله عليهم وسلم اتناء الحرب يكون هو القائد وليس يعطي الاوامر فأنتم اولى ان تتجندوا لانكم موظفين لدى الشعب وليس العكس، لو كنا نعيش في سوسرا او كندا قسما سنتجند لكن في هذه الاوضاع الواجب هو حماية نفسك ووالديك واخوتك اما الوطن فليحميه من نهبه.
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