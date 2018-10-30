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الرئيسية | مجتمع | نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة"

نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة"

نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:19

دخلت نقابة المحامين بالمغرب على خط الجدل القائم بشأن تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) على طول السنة، وقالت إنها تعتزم الطعن في قرار حكومة العثماني "في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية".

وعبر محامو المغرب، في بلاغ لهم، عن "استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه"، وطالبوا الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى "احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي". كما وجه المحامون دعوة إلى الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية للالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم.

وأوضح المكتب التنفيذي للمحامين أن خطوته بالطعن في المرسوم تأتي "بعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين".

و"استحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية"، حيثيات أخرى استندت إليها نقابة المحامين في طعنها القانوني المرتقب في مرسوم تثبيت الساعة الإضافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - said الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:28
يارب يهدهم علينا راه قهرونه بي هذا القرارات
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20
2 - تايكة غرماد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:29
زعما البلد يعيش في ضل دولة الخق والقانون !! يجب التذكير على ان من اصدر تعليمات الإبقاء على الساعة لا يعترف لا بالشعب ولا بمكوناته ولن ينفع اَي طعن ما دام القضاء تحت السيطرة الطرف الذي اصدر التعليمات ولن يقبل ابدا بتقديم المسالة للقضاء . قضي الامر وانتهى الكلام
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24
3 - زهير الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:30
الله يعطيكم الصحة . الحمد لله الليكاينة جهة باقا كتدافع على المواطنين اما حتى النقابات اللي طمعنا يوقفو معانا باعو الماطش
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27
4 - قنديشة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:32
لإرضاء فئة قليلة باغيين يحمقو شعب بأكمله على حكومة العثماني ومن ورائه ان يرجع الى رشده
لكن إذا علمنا أن جل هذه الشركات التي من أجل " سواد عيونها " فرض على المغاربة اعتماد هذا التوقيت الجائر، تشتغل بنظام ( 3×8 )، أي نظام " الأفواج "، وكل فوج يشتغل مدة 8 ساعات متواصلة و هكذا .." وحتى لو زادو ساعة أو نقصوها غدي يبقاو خدامين 24/ 24 ساعة، فأين يكمن تأثير هذا التوقيت على هذه الشركات، إذا كانت تشتغل بشكل مستمر، طوال 24 ساعة، ما يعني أن من يتأثر بهذا التوقيت هي إدارات هذه الشركات، أو بمعنى أصح، موظفو هذه الشركات، الذين تربطهم علاقات مباشرة مع الفروع الرئيسية بأوروبا، وعليه : " علاش باغيين تحمقو شعب كلو .. بدلو لهاد الموظفين المعنيين مواقيت العمل ديالهم باش تكون موازية لأوروبا "، لأن المدارس العمومية و حتى الخصوصية، الإدارات ووو ليست لها أي صلة بهذا التوقيت من بعيد او قريب.
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24
5 - الله اعطيكم الصحة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:33
برافو برافو برافو ...الان عبرت هيئات المحامين بأنها صوت الشعب والمدافع عن حقوقه ...ضربة معلم ...من اقترح هذه الفكرة أقف له احتراما ...هذه الحكومة المسؤومة حكومة فاشلة وحان الاوان لإسقاطها ..كل ما هو في مصلحة الشعب تقف ضده ...العثماني شخص ضعيف بدون شخصية ولا كاريزما ولا يشرف المغرب ان يكون على رأسه رئيس حكومة بهذا الضعف والجبن ...شخص لا يتقن سوى قول : نعم سيدي ...يجب ان يذهب لحال سبيله ....أتمنى من القضاء ان يكون في مستوى اللحظة التاريخية وأن يكون شجاعا لا جبانا كالعثماني الذي لم يعرف تاريخ المغرب رئيس حكومة جبان وبدون شخصية مثله
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18
6 - متتبع الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:34
انتم أصحاب البدل السواء أملنا الوحيد رغم صعوبة هده الخطوة .
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12
7 - فاطمة فاطمة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:35
الله اكبر الله ينصكم عليهم والله ياخد الحق
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12
8 - ها لمعقول الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:36
ها لمعقول ..... وداكشي قانوني..... وقول أسي الريسوني لهادو غوغاءيون..
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9 - عثمان الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:36
الله معاكم يا محاميين، كلنا من أجل إلغاء هذا المرسوم المشؤوم
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10
10 - زمان... تطوان. الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:36
تحياتي الخالصة لنقابة المحامين و سوف يتضامن معكم كل مواطن يرغب في حقوقه ويريد العيش الكريم ... وقرار الحكومة المغربية كان أسرع قرار دون أخذ أي جهة بعين الإعتبار فالقرار قرار ديكتاتوري يلبي رغبة جهة ما قد تكون مطرقة قوية فوق طاقة الحكومة المغربية التي لحد اليوم لم تلب أي شيء ضروري يرغب فيه المواطن المسكين الذي يعاني أكثر .
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9
11 - Yahia الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:36
Assalamo-àlaykom . . .
Trés bonne initiative !
de la part du Bareau des Avocats , et c est la moindre des choses pour contéster .
sachant que : dans les pays dimocratiques le gouvernement consulte la base , c est à dire le Peuple .
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0
12 - متفاعل الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:38
هاد ناس لي بغاوها كيعملوها..الشعب آخر حاجة عندهم يفكرو فيه.
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4
13 - محمد من تطوان الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:39
على هيأة المحامين ان تترافع على المستضعفين من الشعب المغربي أولى لها .
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4
14 - حسن القنيطري الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:41
الشكر الجزيل للأساتذة ،أرجو أن تدخل هذه الهيئة القانونية ،في مواجهة قانونية،لتُلزمَ هذه الحكومة الرّعناء بالعُدُول عن هذا القرار التعسفي.
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8
15 - Ali الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:42
وش مزال ما بغيتو تفهمو التوقيت المغربي
لا ش هد النقاش كول شي
الحكومة قالت لكم
لفشي قطاع أخدم بالتوقيت لي ناسبو القطاع العام بالتوقيت لي ناسبو والخاص والمدرسة والخضارة والجزارة واصحاب النقل ماكاين حتى مشكل الادان لي مهم عند المسلمين ماتغير
خلونا ن خدموا مرتاحين كلها أدير توقيت ديالو لي ا ناسبو والأولاد ديال المدرسة من التاسعة إلى السادسة مساء مناسب جدا للجميع
والفتنة نائمة لعن الله موقظها
وشكرا على تفهمكم وما ديرو من الحبة قبة بارك الله فيكم
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-11
16 - لهيب الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:43
أخيرا بصيص أمل . كلام معقول من أناس مسؤولين وذوي اختصاص . نشكركم على تدخلكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسعاكم . أما الثرثرة وكثرة الكلام فلن تزيد المغاربة الا غرقا . وفي المقابل أرجو من فيدرالية جمعية الآباء أن تلتزم الصمت ما دامت اأنها غير قادرة على المواجهة
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17 - تيمولا الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:46
تحية لنقابة المحامين ونطالب الهيأت الاخرى حدوهم لان المواطن مغلوب على اهره ويحتاج لمن يسانده في ضل خدلان الاحزاب السياسية والنقابات التابعة لهم
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18 - محامون هاد البلاد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:46
يالاه يا محامو المغرب دافعو على شعب المغرب المقهور و المهدورة حقوقه.. الله ينصر بلادي من كل الطغاة عاش الشعب المغربي
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19 - amine caswi الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:46
الله ينصركم على هاد الظالمين. شفنا منهم غير الويل
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20 - بيكاسوريتو الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:48
"تعتزم"؟!
كل الناس تعتزم عدم الموافقة على الساعة الغير قانونية
لكن التفعيل غائب. فماذا ننتظر؟! وما الذي قد نتفق عليه نحن المغاربة كحل يكبح خروقات الحكومة؟
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21 - Mostafa الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:51
غير طعنو الله يجازيكم بالخير الشعب كله معاكم
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22 - سعيد الزاكوري الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:51
مبادرة جميلة من نقابة المحامين ومن الفدرالية الوطنية لجمعية آباء و أولياء التلاميذ..هذه أسوء حكومة في تاريخ المغرب لم نشهد مثلها حتى في سنوات الرصاص، بالتالي وجب التصدي لها بكل الأشكال النضالية والإحتجاجية حتى تحقيق مطالب هذا الشعب المقهور...
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23 - محمد ربان الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:52
والله العظيم إن لم ننتصر في هذه المعركة لن تقوم لنا قائمة وستزيد الحكومة في عنادها فيكفي ما نعاني منه فقد وصل السيل الزبى.
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24 - جونيمار الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:52
الساعة اتية لا ريب فيها رآها جاية نهار اشوفها كيف هي وصنعها وعقاربها الكل يهرب حتى المرأة تلوح الجنين بالخلعة اما ديال العثماني زاد ساعة على الوقت البيولوجي وحارب الله واتخذ النصارى أولياء فنحن بريىون منه إذا كانت شركات فرنسا لديها معاملة مع المغرب تشترط لدخول مؤسساتها ساعات توافق فرنسا ولو العمل ليل نهار هذا هو المنطق أما المغرب يستفيد الطاقة يضحكون علينا الفاتورة تضاعفت منذ زيادة الساعة طيلة السنوات التي مرت بها
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25 - الشارع هو الحل الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:55
شكون لي سمع لهاديك السيدة لي دازت معا مومو هيت راديو هاد الصباح؟ و الله العظيم حتى تنزل ليك الدمعة من عينك ... هاد الناس راه مابغاوش ينعلو الشيطان وا الناس راه عباد الله مابقا عندها ما تخسر وا الناس تراجعو على القرار راكم غادين بالبلاد لشي كارثة غادي تندمو عليها و بزاف
انا بغيت خوتي المغاربة الأحرار يوقفو كاملين راه بينا باش البلاد غادية بغيت مورا مايسالي سيدهم العثماني من الهدرة الخاوية ديالو نهار الخميس كلشي يخرج الزنقة نتلاقاو كاملين ولاد الشعب باش نوسلو ليهم صوت الشعب الحقيقي و نتمنى البوليس ماياخدوش هاد التعليق كتهديد للامن العام، الدولة هي لي كتهدد فينا كاملين بهاد القرارات و ما عطياناش اعتبار لي غادي نعطيوه لراسنا هاد المرة
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26 - Chouaib Mouhaabat الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:57
......وعبر محامو المغرب، في بلاغ لهم، عن "استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه"، وطالبوا الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.......
هذا هو الصواب ونعم الرأي والكلام.....
مقاطعوووووووون لهذه الساعة الإضافية مهما كلفنا الأمر لن نستسلم لهذه الحكومة الفاشلة ولا لفرنسا فوداعا للحكم الذاتي أستقلال بلدنا الحبيب أخدناه في سنة 1956 فلتتحكم فرنسا في شعبها ولتدعنا وشأننا وحسب الله في هذه الحكومة التي تنحني رأسها للدول العظمى....
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