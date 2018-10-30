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كُتّاب وآراء
نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة"
دخلت نقابة المحامين بالمغرب على خط الجدل القائم بشأن تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) على طول السنة، وقالت إنها تعتزم الطعن في قرار حكومة العثماني "في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية".
وعبر محامو المغرب، في بلاغ لهم، عن "استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه"، وطالبوا الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى "احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي". كما وجه المحامون دعوة إلى الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية للالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم.
وأوضح المكتب التنفيذي للمحامين أن خطوته بالطعن في المرسوم تأتي "بعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين".
و"استحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية"، حيثيات أخرى استندت إليها نقابة المحامين في طعنها القانوني المرتقب في مرسوم تثبيت الساعة الإضافية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
لكن إذا علمنا أن جل هذه الشركات التي من أجل " سواد عيونها " فرض على المغاربة اعتماد هذا التوقيت الجائر، تشتغل بنظام ( 3×8 )، أي نظام " الأفواج "، وكل فوج يشتغل مدة 8 ساعات متواصلة و هكذا .." وحتى لو زادو ساعة أو نقصوها غدي يبقاو خدامين 24/ 24 ساعة، فأين يكمن تأثير هذا التوقيت على هذه الشركات، إذا كانت تشتغل بشكل مستمر، طوال 24 ساعة، ما يعني أن من يتأثر بهذا التوقيت هي إدارات هذه الشركات، أو بمعنى أصح، موظفو هذه الشركات، الذين تربطهم علاقات مباشرة مع الفروع الرئيسية بأوروبا، وعليه : " علاش باغيين تحمقو شعب كلو .. بدلو لهاد الموظفين المعنيين مواقيت العمل ديالهم باش تكون موازية لأوروبا "، لأن المدارس العمومية و حتى الخصوصية، الإدارات ووو ليست لها أي صلة بهذا التوقيت من بعيد او قريب.
Trés bonne initiative !
de la part du Bareau des Avocats , et c est la moindre des choses pour contéster .
sachant que : dans les pays dimocratiques le gouvernement consulte la base , c est à dire le Peuple .
لا ش هد النقاش كول شي
الحكومة قالت لكم
لفشي قطاع أخدم بالتوقيت لي ناسبو القطاع العام بالتوقيت لي ناسبو والخاص والمدرسة والخضارة والجزارة واصحاب النقل ماكاين حتى مشكل الادان لي مهم عند المسلمين ماتغير
خلونا ن خدموا مرتاحين كلها أدير توقيت ديالو لي ا ناسبو والأولاد ديال المدرسة من التاسعة إلى السادسة مساء مناسب جدا للجميع
والفتنة نائمة لعن الله موقظها
وشكرا على تفهمكم وما ديرو من الحبة قبة بارك الله فيكم
كل الناس تعتزم عدم الموافقة على الساعة الغير قانونية
لكن التفعيل غائب. فماذا ننتظر؟! وما الذي قد نتفق عليه نحن المغاربة كحل يكبح خروقات الحكومة؟
انا بغيت خوتي المغاربة الأحرار يوقفو كاملين راه بينا باش البلاد غادية بغيت مورا مايسالي سيدهم العثماني من الهدرة الخاوية ديالو نهار الخميس كلشي يخرج الزنقة نتلاقاو كاملين ولاد الشعب باش نوسلو ليهم صوت الشعب الحقيقي و نتمنى البوليس ماياخدوش هاد التعليق كتهديد للامن العام، الدولة هي لي كتهدد فينا كاملين بهاد القرارات و ما عطياناش اعتبار لي غادي نعطيوه لراسنا هاد المرة
هذا هو الصواب ونعم الرأي والكلام.....
مقاطعوووووووون لهذه الساعة الإضافية مهما كلفنا الأمر لن نستسلم لهذه الحكومة الفاشلة ولا لفرنسا فوداعا للحكم الذاتي أستقلال بلدنا الحبيب أخدناه في سنة 1956 فلتتحكم فرنسا في شعبها ولتدعنا وشأننا وحسب الله في هذه الحكومة التي تنحني رأسها للدول العظمى....