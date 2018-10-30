"حبر على ورق" يدفع النقابات الصحية إلى مقاطعة الحوار الاجتماعي

هسبريس - مصطفى شاكري

وجّهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مدفعيتها صوب أنس الدكالي، وزير الصحة، بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص الاستقالة الجماعية لـ 130 طبيبا بجهة الدار البيضاء سطات، نافية انعقاد أي جلسة حوار اجتماعي بين الطرفين إلى حدود الساعة، مشددة على أن المطالب الطبية المستعجلة مازالت معلّقة في رفوف الوزارة الوصية.

وأوضحت مصادر نقابية أن النقابات القطاعية قاطعت الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الصحة، أمس الاثنين، من أجل الحسم في قضية الاستقالات الجماعية التي هزّت الرأي العام الوطني، مؤكدة أن ما جرى توقيعه بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والوزارة مجرد محضر للاجتماع الروتيني الذي انعقد يوم الخميس 11 أكتوبر الماضي.

وأبرزت المصادر نفسها أن الخطوات التي يقوم بها وزير الصحة من أجل احتواء نزيف الأطر الصحية في المستشفيات العمومية تبقى مجرد "حبر على ورق"، مضيفة أن الحكومة لم تستجب لأي مطلب من مطالب أطباء القطاع العام ذات الأولوية، خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وتوفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي، مستغربة تحميل الطبيب مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية عليه، "كُنا وما زلنا نقابة مواطنة، نحمل على عاتِقِنا همَّ صحة المواطن المغربي أولاً وهُمُومَ الأطباء ثانياً، فلم يُسَجَّل علينا في أي وقتٍ من الأوقات رفْضنا للحوار وكُنّا دائماً سبَّاقينَ إليهِ، لكِنَّنَا نرفضُ سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة مع مطالبنا طيلة خمسة عشر شهرا".

وأضافت نقابة أطباء القطاع العام، في بيان شديد اللهجة، أن "الحوار يظل وسيلة أساسية من أجل التواصل، لكنه لم يثمر عن اتفاق يرضي الطرفين إلى حد الآن"، مستنكرة أسلوب "الالتفاف حوْلَ المُقاربة التشَارُكية، التي فرضت علينا منذ سنة 2017 اختيار طريق النضال مجبرين أمام استمرار الوضع الصحي المتأزم"، وفق تعبيرها.

وشددت النقابة على أن "الاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بشكل عام، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات والعاملين بها أيضاً، مثل ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية التي تؤرق الأطر الطبية".

وفي رد صريح على جواب الدكالي بخصوص الاستقالات الجماعية، استنكرت النقابة "تحميل الطبيب وزر أعطاب القطاع الصحي لأن هذا الخطاب لن يحل المشاكل بل سيعقد الوضعية الحالية، فلا فائدة ترجى من تعليق إخفاقات المنظومة الصحية على شماعة الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن في ظروف تفتقر للشروط العلمية والمعايير الطبية، فضلا عن الغياب التام لأي اعتراف معنوي".