بركة: معلومات مغلوطة ترافق "الهجرة الإفريقية"

هسبريس - محمد الراجي

قال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنّ الصورة التي تتناقلها وسائلُ الإعلام وبعضُ الأطراف السياسية في الدول المستقبلة للمهاجرين، وخاصة في أوروبا، حول الهجرة، والتي تكرّس انطباعا بأن الهجرة الإفريقية موجّهة بشكل رئيسي نحو أوروبا وتشكل خطرا على سكانها، مبنية على معطيات مغلوطة، مبرزا أنّ هذه الصورة تُفضي إلى ظواهر تمييزية وإلى إذكاء العنصرية وكراهية الأجانب.

وأوضح بركة، في كلمة له ضمن ندوة دولية ينظمها مجلس النواب اليوم الثلاثاء حول دور البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا إزاء التحديات الجديدة للهجرة، أنَّ مهاجري القارة الإفريقية الذين يهاجرون خارج القارة لا تتعدّى نسبتهم 20 في المائة، بينما 80 في المائة من موجات الهجرة تتمّ داخل القارة السمراء، معتبرا أن قضية هجرة سكان إفريقيا هي "قضية إفريقية-إفريقية بالدرجة الأولى".

وبلغ عدد المهاجرين في القارة الإفريقية سنة 2017 أزيد من 24 مليون مهاجر، وهو ما يمثل 14 في المائة من عدد المهاجرين في العالم؛ وقال بركة إنه من المحتمل أن تزداد موجات الهجرة حدَّة داخل إفريقيا بسبب انعكاسات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية الناجمة عنها، مشيرا إلى أنّ انخفاض احتياطيات المياه وتدهور الأراضي الفلاحية وانعدام الأمن الغذائي كلها عوامل أسهمت في ارتفاع عدد النازحين جرَّاء انعكاسات التغيرات المناخية في إفريقيا إلى حوالي 14 مليوناً ما بين سنتي 2009 و2015.

وتتوقع بعض التقديرات أن يصل عدد المهاجرين في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 86 مليون مهاجر داخلي، في أفُق سنة 2050، بسبب التغيرات المناخية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنّ غياب تدابير ملموسة تكفل التصدي للتغيرات المناخية والدفع بعجلة التنمية يُعدّ من الأسباب الرئيسية المفاقمة لحدّة الهجرة في القارة الإفريقية.

وشدّد على أن تنامي موجات الهجرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، يستوجب تعزيز العمل المشترك، الثنائي ومتعدد الأطراف، حول المبادرات ذات الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين استقرار الساكنة وظروف عيشها، من خلال المبادرات والتدابير الملموسة التي تم إطلاقها ضمن مؤتمر الأطراف "كوب 22" المنعقد بمراكش، والمتعلقة بتكييف الفلاحة الإفريقية، والنهوض بالطاقات المتجددة والنظيفة، واستهداف المناطق الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية.

ودعا بركة إلى اعتماد رؤية جديدة ومشتركة على المستوى القاري من أجل بناء نمط جديد للحكامة في ميدان الهجرة، يتم وضعه على المستويين الوطني والترابي من خلال مقاربة إنسانية شاملة ومشتركة، وضمان اندماج يحقق أعلى درجة من التأثير الإيجابي للهجرة، اقتصاديا واجتماعيا، وإرساء أفضل انسجام بين إستراتيجية الهجرة وباقي السياسات العمومية.

إنجاح مشروع اندماج يحقق أعلى درجة من التأثير الإيجابي للهجرة، يقتضي، حسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اعتبارَ الهجرة موردا مستداما يستجيب لمختلف الإشكالات المرتبطة بالتنمية ويسهم في إقامة مجتمع متشبع بقيم التضامن واحترام التنوع والتعايش والتماسك الاجتماعي وحوار الحضارات.