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مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون جمع التبرعات

مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون جمع التبرعات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 19:59

ينعقد، يوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة.

وإثر ذلك -يضيف البلاغ- سينتقل المجلس إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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