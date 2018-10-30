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كُتّاب وآراء
معتقلو حراك جرادة يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن
إضراب جماعي عن الطعام باشره معتقلو حراك جرادة، عقب تردي أوضاعهم بسجن وجدة، بعد أن التحق المعتقل معاذ الصغير بدوره بركب كل من المعتقل محمد حبشاي الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة جراء إضرابه عن الطعام لما يزيد عن 25 يوما، والمعتقل خالد خنفري الذي وصل يومه العاشر من الإضراب.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة أنه "راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة لطلب تدخله العاجل في الموضوع، بما يضمن حق المعتقلين في الحياة والسلامة البدنية، معبرا عن قلقه الشديد تجاه الوضعية التي يوجد فيها المعتقلون، والتي تشكل مسا مباشرا بحقهم في الحياة والسلامة البدنية".
وطالب الفرع، في بيان له، "الجهات المعنية، بما فيها إدارة السجن المحلي بوجدة والوكيل العام، بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا، من أجل الوقوف على وضعية المعتقلين والاستجابة لمطالبهم، بما يضمن حقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب".
وأضاف المصدر ذاته أنه "عازم على اتخاذ كافة الخطوات النضالية والإجراءات والتدابير، من أجل المطالبة بتحسين وضعية المعتقلين وتوفير شروط وضمانات للمحاكمة العادلة لهم".
وفي هذا الصدد، قال جواد التليمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، إن "الجمعية توصلت من عائلات المعتقلين حشباي وخنفري والصغير بتصريحات تفيد دخول أبنائها في إضرابات طعامية، أدت إلى تدهور وضعيتهم الصحية"، مشيرا إلى أن العائلات تقوم بزياراتها الدورية وتعاين وضعية المعتقلين عن كثب".
وأردف التيلمساني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهدف الرئيسي من الإضراب عن الطعام هو تحسين ظروف الحبس، وضمان محاكمة عادلة"، لافتا إلى أن "المعتقل محمد حبشاي أوقف إضرابه؛ لكن حالته الصحية جد مزرية، بسبب الأضرار الناجمة عن خطواته التصعيدية".
وأكمل المتحدث أن "المعتقل عبد الصمد حباشي عانق الحرية اليوم الثلاثاء عقب إطلاق سراحه"، وزاد: "في الوقت الراهن نحن نتابع الوضع عن كثب، وقمنا بلقاء عائلات المعتقلين وأحطنا بالوضعية، وسنفكر قريبا في الخطوات التي ستلي اللقاء مع الأسر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وقتما فتحت الفيس او اليوتوب او مواقع الاخبار ...
لا تفرحني اخبار بلادي ياربي السلامة اش هادشي ؟؟؟؟
لما لا تكن بلادي كتركيا او باقي الدول؟؟
عندنا عقول عندنا الثروات عندنا كلشي و فين غادي بيا احمادي راك غادي في الخسران...
واش ما بغتيش تزيد القدام احمادي؟؟؟؟
بعدما اشتريت شقة في بلادي كانفكر نبيعها احمادي
ونبقا غريب ولاكن عيش كريم فبلاد عطاتني حقوقي و قرات ولادي... ولكن بلادي عزيزة بسبابك حرمتيني منها احمادي.