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معتقلو حراك جرادة يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن

معتقلو حراك جرادة يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:15

إضراب جماعي عن الطعام باشره معتقلو حراك جرادة، عقب تردي أوضاعهم بسجن وجدة، بعد أن التحق المعتقل معاذ الصغير بدوره بركب كل من المعتقل محمد حبشاي الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة جراء إضرابه عن الطعام لما يزيد عن 25 يوما، والمعتقل خالد خنفري الذي وصل يومه العاشر من الإضراب.

وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة أنه "راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة لطلب تدخله العاجل في الموضوع، بما يضمن حق المعتقلين في الحياة والسلامة البدنية، معبرا عن قلقه الشديد تجاه الوضعية التي يوجد فيها المعتقلون، والتي تشكل مسا مباشرا بحقهم في الحياة والسلامة البدنية".

وطالب الفرع، في بيان له، "الجهات المعنية، بما فيها إدارة السجن المحلي بوجدة والوكيل العام، بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا، من أجل الوقوف على وضعية المعتقلين والاستجابة لمطالبهم، بما يضمن حقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب".

وأضاف المصدر ذاته أنه "عازم على اتخاذ كافة الخطوات النضالية والإجراءات والتدابير، من أجل المطالبة بتحسين وضعية المعتقلين وتوفير شروط وضمانات للمحاكمة العادلة لهم".

وفي هذا الصدد، قال جواد التليمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، إن "الجمعية توصلت من عائلات المعتقلين حشباي وخنفري والصغير بتصريحات تفيد دخول أبنائها في إضرابات طعامية، أدت إلى تدهور وضعيتهم الصحية"، مشيرا إلى أن العائلات تقوم بزياراتها الدورية وتعاين وضعية المعتقلين عن كثب".

وأردف التيلمساني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهدف الرئيسي من الإضراب عن الطعام هو تحسين ظروف الحبس، وضمان محاكمة عادلة"، لافتا إلى أن "المعتقل محمد حبشاي أوقف إضرابه؛ لكن حالته الصحية جد مزرية، بسبب الأضرار الناجمة عن خطواته التصعيدية".

وأكمل المتحدث أن "المعتقل عبد الصمد حباشي عانق الحرية اليوم الثلاثاء عقب إطلاق سراحه"، وزاد: "في الوقت الراهن نحن نتابع الوضع عن كثب، وقمنا بلقاء عائلات المعتقلين وأحطنا بالوضعية، وسنفكر قريبا في الخطوات التي ستلي اللقاء مع الأسر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الله سينتقم من الظالمين الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:31
الرمانة راه غادي تنفجر طال الزمن او قصر حيت الظلم كثر في بلادنا
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2 - مغربي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:32
السلام عليكم ورحمة الله.
وقتما فتحت الفيس او اليوتوب او مواقع الاخبار ...
لا تفرحني اخبار بلادي ياربي السلامة اش هادشي ؟؟؟؟
لما لا تكن بلادي كتركيا او باقي الدول؟؟
عندنا عقول عندنا الثروات عندنا كلشي و فين غادي بيا احمادي راك غادي في الخسران...
واش ما بغتيش تزيد القدام احمادي؟؟؟؟
بعدما اشتريت شقة في بلادي كانفكر نبيعها احمادي
ونبقا غريب ولاكن عيش كريم فبلاد عطاتني حقوقي و قرات ولادي... ولكن بلادي عزيزة بسبابك حرمتيني منها احمادي.
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3 - walah maydiwha fihom الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:33
مشكلة جرادة ووجدة وتندرارة والعيون وجرسيف واوطاط الحاج وبوعرفة وفكيك وتندرارة هم أنهم ينتمون للمغرب غير النافع لذا لا بد.من معاناة شبابها وكل من سولت له نفسه الاحتجاج على الاوضاع المزرية فالسجن مصيره
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4 - معاذ الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:44
هنا انكشفت سوءة الدولة وسقطت لها الشمة من الفم والورقة والقلم لأن وليدات الشرق بجرادة رفعوا الراية حمرا خضرااا عزيزة حرة مغربية والله الوطن الملك رزة فوق راسهم شافتها كلّ الدنيا،وحتى واحد مكان مشرّك فمّه طويل اللسان ماتكلم كلمة برهوشة عوجة تتفهم بشي فهامة ميزيرية،ومع ذلك شبعو مطرك وعصا وضرب والصفع هبال ميديرهش حتى بهيم معندو عقلية،السجون مزال راهم فيها وليدات جرادة بلاذنب إلا مطالبات بحقوق اجتماعي،الله يشافي عبد المولى.
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5 - Lotfi الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 00:02
إدا غاب العدل إنهار المُلك ، الكل لحظ كيف أن اللاعب أمين حارث تسبب في حادثة مميتة لكن تم إطلاق سراحه، في الوقت الدي أدين فيه أبناء جرادة من المعتقلين الأوائل بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر و 18 شهر بسبب حادثة سير بعد الإصتدام بشجرة، ومن قضي منهم عقوبته لايزال رهن الإعتقال متابع بأحداث وقعة خلال تواجده بالسجن، كما يوجد من بين المعتقلين من تزامن خروجه من المسجد خلال ليالي رمضان مع دورية للأمن رغم غيابه عن المدينة طيلة مدة الإحتجاجات للدراسة أو العمل، أما الباقي فتم إختطافهم من داخل بويتهم مع الفجر في إستعراض القوة وترهيب الساكنة. والسؤال المطروح ما ذنب هؤلاء الفتية وماذا تحقق للمدينة من كل الوعود ؟
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6 - ADOUNIS الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 00:08
الاضراب عن الطعام في السجون المغربية هو الاضراب عن اكل العدس المثقوب والجلبان اليابس الذي اكله الدود والخبز الرديء وكل الماكولات الغير صحية التي تقدمها الادارة للسجناء، يجب الاضراب اولا عن هذا الطعام لانه رديء ويسبب امراضا شتى ثم بعد ذالك الاضراب عنه كوسيلة للتعبير عن تحسين ضروفهم الاخرى .
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