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موظفو التكوين المهني ينتقدون "تماطل" الإدارة

موظفو التكوين المهني ينتقدون "تماطل" الإدارة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 09:46

طالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحسوبة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالاستجابة لمطلب إعادة ترتيب الموظفين في السلالم الإدارية المناسبة للشهادات التي يتوفرون عليها.

وأوضحت تنسيقية الموظفين الحاملين للشهادات غير المحسوبة، خلال اللقاء الذي عقدته بمقر هيئة المحامين في الرباط، أن حوالي 200 متضرر ومتضررة يعانون من عدم احتساب شهاداتهم فيما يخص السلالم الإدارية بمكتب التكوين المهني.

ودعا سعيد الكمال، المنسق الوطني للموظفين الحاملين للشهادات غير المحسوبة، جميع الأطر إلى تتبع مجريات الحوار مع الإدارة العامة للتكوين المهني، متوعدا المسؤولين بالانخراط في مجموعة من المحطات النضالية التصعيدية في قادم الأيام، "إذا لم يلتزموا بحل هذا الملف الذي أصبح من المستحيلات قبول تماطل الإدارة".

وأكدت التنسيقية أنها عقدت سلسلة لقاءات تشاورية مع الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل؛ لكنها لم تفض إلى أي نتيجة، مبرزة أن الإدارة وعدتهم بتنفيذ مطالبهم في أكثر من مناسبة، إلا أن الوضعية الإدارية للموظفين بقيت على حالها.

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