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الرئيسية | مجتمع | تقديم المساعدات الخيرية .. الحكومة تراهن على عيون وزارة الداخلية

تقديم المساعدات الخيرية .. الحكومة تراهن على عيون وزارة الداخلية

تقديم المساعدات الخيرية .. الحكومة تراهن على عيون وزارة الداخلية
هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:00

بعد شهور من الانتظار عقب "فاجعة الصويرة"، التي ذهبت ضحيتها مجموعة من النساء بسب توزيع مساعدات غذائية، أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن مشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بتنظيم الإحسان العمومي بعد الفاجعة التي أودت بحياة 15 امرأة في جماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، بسبب تدافع أكثر من 1000 امرأة لحظة توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية.

وكشفت الحكومة أن جميع العمليات الإحسانية في المغرب ستخضع للقانون، باستثناء التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، مؤكدة منع التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، مع تجريم استعمال الاحسان لأداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.

المشروع الحكومي أعطى صلاحية تتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم للإدارة بشكل عام، والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، ونص على ضرورة إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في الحساب البنكي المخصص لكل عملية ولمدة محددة.

وفي هذا الصدد، ستكون الجهات المنظمة لعملية جمع التبرعات ملزمة بتقديم تقرير مفصل للإدارة حول سير العملية مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وكذا جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها.

الحكومة ربطت في مشروعها الجديد أي عملية إحسانية بالحصول على الترخيص المسبق من عامل العمالة أو الإقليم، مانحة إياه الحق في الاعتراض على أي عملية أو تأجيل تاريخها أو توقيفها متى تبين له أنها قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حال الاخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع.

وبهذا الخصوص، طالبت الحكومة المسؤولين المحليين بضرورة التأكد من توفر المساعدات على شروط السلامة والصحة المطبقة على السلع والمنتجات، وإلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بعملية توزيع المساعدات، ولا سيما توضيح قيمتها المالية التقديرية ومصادر تمويلها.

وفي الوقت الذي نص فيه مشروع القانون الجديد على إلزام الجهة الموزعة للمساعدات بالكشف عن سير العملية، أكد أنه يمكن تأهيل الإدارة لتنزيل عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني والدولي، وأقر مجموعة من العقوبات التي تطال أي إخلال بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:10
القانون في الاصل يجب ان يوضع لحماية الشعب من الوصول إلى درجة الفقر و الاحتياج. ما عذا ذلك سيعجز المحسنين عن خوض إجراءات ادارية (اصلا معقدة ولو على وثيقة بسيطة).
اتعحب عن انتظار سنة بكاملها لولادة قانون بينما موضوع الزيادة في الساعة لم يأخذ منكم سوى ليلة واحدة. هنا نستنتج ان عملكم موسمي و باللكز (نغيز) و ليس من واحب الروح الوطنية.
#يتبع
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2 - الخير الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:12
رئيس جهة عطا 26 مليون درهم للعربية للطيران باش تدير خط الداخلة-كازا,خاص المغاربة يشكروه انه تيدير الخير بفلوسهم وتيعاون شركة اماراتية فيها بعض المليونيرات المغاربة كمساهمين
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3 - قرار لا يستند لأي أساس علمي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:16
علميا قرار يثير الريبة و الشكوك، لماذا لأن حادثة الصويرة المليئة هي أصلا بالشكوك حالة منعزلة و لم يشهد المغرب منذ زمااان أي مشكل أثناء توزيع الصدقات !!! في علم الإحصاء تهمل ظاهرة نسبتها 5 فالمئة فما تحت و لا تسمى أصلا ظاهرة ! بل مثلا القرار الذي يجب اتخاذه هو فرض الخوذة ( الكاسك ) على جميع مستعملي الدراجات النارية لأن الأعطاب البدنية و الوفيات تحدث بنسبة كبيرة نتيجة لارتطام الرأس. شي ريحة غريبة فهاد القرار
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4 - الإحسان الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:17
هي خطوة في طريق لسلب المغاربة ما تبقى لهم على غرار (صبح على مصر بجنيه) ومن يدري قد نراها مستقبلاً في بلدنا وإن اختلفت الطريقة لكن يبقى الهدف واحد. وراك غادي فالخسران أحمادي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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5 - الغزالي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:20
اسيدي مدجمع لنا والو اناس للباس علهم رهم عارفن الفقراء والمعوزنين والمحتجين فين كينين بلا متمحن ايتها الحكومۃ العيانۃ..لبلاد راه غاديۃ فسفينت الله..
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6 - محمد بوحاج الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:21
لعقود طويلة اسهمت الدولة في تكريس الفقر والتهميش من خلال تدبيرها البائس المشبع بكل اشكال الفساد والبيروقراطية الامر الذي جعل معظم الشعب المغربي يرزح تحت عتبة الفقر . الامر الذي جعله فريسة لكل المتامرين ممن يركبون على معاناة المواطنيين. لكن هذا القانون الجديد سيزيد من تازيم الوضع ، وسيحاصر بعض المحسنين من ذوي النية الحسنة الذين لا يريدون الدخول في متاهات الادراة المغربية ، وخاصة وزارة الداخلية وما تعرف هذه المؤسسة من سمعة كريهة في نفوس المواطنيين . اكيد انه بهذا القانون سيتراجع الفعل التضامني الى الخلف .لان الشروط مجحفة والمسطرة معقدة بحيث تتطلب تقارير دورية من المحسن وهذا يحتاج الى عمل مؤسسي مع ان اغلب المحسنين افراد قد لا يكون لهم الوقت او القدرة على مصاحبة عملهم بهذه التقارير الدورية عن العملية .ستزداد معاناة الفقراء والمسحوقين خاصة ان الدولة لا رغبة لها في محاربة الهشاشة عبر الحد من الفوارق الاجتماعية ومحابرة الريع المسؤول عن تفاقم هذه الفوارق كان الله في عون فقراء المغرب
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7 - غوبر فريد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:29
سلطة التحكم تفرض قبضتها على كل حركة وكل سكون ولا يمكن فعل الخير دون دون موافقة اصحاب الحال وما ادراك ما اصحاب الحال . يعني الغاء كل تظامن وتكافل وفعل الخير مما يتعارض مع الثقافة الاسلامية التي تميز المجتمع كمجتمع إسلامي وهذه الإجراءات ذات صبغة سياسية لها أهداف تفكيك وتقطيع أوصال المجتمع لاجل مزيد السيطرة والتحكم في إطار شبه ليبرالية متوحشة
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