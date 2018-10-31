معاناة مع وكالة أسفار تفاقم الحالة الصحية للفنان الحاج يونس

هسبريس – محمد لديب

تفاقمت الحالة الصحية للفنان المغربي بالديار المقدسة في المملكة العربية السعودية، بسبب التأثيرات الصحية الجانبية التي تلت إصابته بنوبة عصبية ليلة الجمعة/ السبت الماضية، بعد اكتشاف عدم وجود اسمه على لائحة الركاب المتوجهين لشبه الجزيرة العربية لأداء مناسك العمرة.

وقال الحاج يونس، في تصريح هاتفي لهسبريس، إن المعاناة التي حكاها في شريط الفيديو، الذي بثه مباشرة على حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك"، تسببت له في إصابته بنوبة عصبية.

وأضاف الفنان المغربي: "وجهت اتهاماتي إلى المسؤولين بوكالة الأسفار، بعدما وجدت نفسي غير قادر على السفر إلا في الليلة الموالية، وهو ما يعني أنني سأحرم من ليلة فندقية على الرغم من أنني سددت ثمنها، وسأضطر معها للسفر وحيدا بدون أفراد أسرتي الثلاثة المتبقين وهم ابني وزوجته وصهره".

وأوضح المتحدث أنه تلقى، فيما بعد، اتصالات هاتفيا من والدة صاحب الوكالة، الذي طلبت منه الدعاء لها في الحرم المكي وهو ما قمت به، على الرغم من الخلاف الحاصل.

وقال الحاج يونس إن الوكالة كان يتوجب عليها إخباره بأن اسمه لم يبق في قائمة المسافرين كي يتخذ الإجراء اللازم، وهو ما لم يقم به المدير المسؤول، على الرغم من أنه التقاه في المطار على الساعة الثامنة مساء، بينما كان يستعد للسفر إلى مصر، حيث أخبره بأن كل شيء على ما يرام".

وأكد الفنان المغربي أنه متشبث بروايته، لأنها تعكس حقيقة ما وقع، مضيفا في معرض تعليقه على اعتزام صاحب الوكالة رفع دعوى قضائية ضده: "إذا كان ينوي مقاضاتي فهو حقه؛ لكنني أنا سأدعوه إلى الله".

وقال أنس الرويسي، المدير العام لشركة الأسفار المذكورة، في تصريح لهسبريس، إنه غير مسؤول عن موضوع تأخير رحلة الحاج يونس لليوم الموالي، وبالتالي فاتهامه من طرفه بالاحتيال غير مقبول، مؤكدا أنه متشبث باللجوء إلى القضاء.

وأضاف الرويسي في التصريح ذاته: "أنا قلت بأن الحاج يونس قد يكون سافر على الدرجة الأولى، ولم أقل أنه سافر فيها كما أوردتم في مقالكم السابق".

وتضمّن الفيديو المباشر للحاج يونس انتقادات لاذعة لوكالة للأسفار والحكومة، كما احتج على عدم عثوره على اسمه في قائمة المسافرين المتوجهين إلى الحرم المكي لأداء العمرة رفقة أفراد أسرته، موجها انتقادات لاذعة إلى وكالة "ترنزاتور" وإلى وزارة السياحة والحكومة.