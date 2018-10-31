اعمارة يعلن تعليق إضراب مهنيي نقل البضائع

هسبريس من الرباط

أعلن عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الأربعاء بالرباط، عن قرار مهنيي النقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 10 أيام للمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها وتخفيض سعر الغازوال.

جاء ذلك عقب لقاء جمع الوزير بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع.