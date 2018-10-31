24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لأول مرة .. المغرب يتقدم تسع مراتب في تصنيف ممارسة الأعمال (5.00)

  2. السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)

  3. وهبي يطالب بنزع الصفة عن برلماني بحزب الأحرار (5.00)

  4. مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)

  5. رئيس الحكومة يعد "سوسيين" بمواجهة جرائم واعتداءات رُعاة رحل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | اعمارة يعلن تعليق إضراب مهنيي نقل البضائع

اعمارة يعلن تعليق إضراب مهنيي نقل البضائع

اعمارة يعلن تعليق إضراب مهنيي نقل البضائع
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:25

أعلن عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الأربعاء بالرباط، عن قرار مهنيي النقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 10 أيام للمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها وتخفيض سعر الغازوال.

جاء ذلك عقب لقاء جمع الوزير بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - احمد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:34
لقد تبدأ نحن المواطنون البسطاء ثقل المعيشة راعوا فينا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - أمير الظلام الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:36
غذاً سوف نرى سعر الغازوال ومن بعد الى مكانش شي تخفيض لنا عودة للإضراب مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
3 - وسيم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:37
لا تعليق للاضراب حتي تستجيب الدولة وشركات محروقات للمطالب باراجاع اتمن كزوال لاتمنتها طبيعية وارجاع المليارات التي نهبت من جيوب مواطنين هدي هي مطالب كل مغاربة وان لم يشبت بها مهنووو النقل فقد خانو الشعب ودافعو فقط علي مصالحعم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
4 - Saladin الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:38
و ما هو تعليق ممتلي نقابات ومهني نقل البضائع؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
5 - مول الرموك الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:42
غير الكدوب ناس مازال واقفين في كاع المدن هده عير مناورات باش يهرسو الإضراب لي ناجح بكل المقاييس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
6 - بنخي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:42
وهل من جديد في تسعرة الكازوال أم أن الأمر سيبقى كما هو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:53
لكن الرأي العام ينتظر إعطاء معلومات عن السيغة التي تم الاتفاق عليها لتعليق الإضراب! !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - abdakkah الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:57
نعم مع إضرابكم ونعم مع إحتكار بعضكم والركوب على الإضراب وإشعال الأسعار على المغاربة في كل شيء فأنتم في مابينكم مندسون ومنافقون ولكن المشكل في الدولة لأنها منشغلة فقط بالموظفين تقتطع من رواتبهم عن الدخل ولو كان هزيلا وتركوكم تعيتون في البلاد فسادا لا حسيب ولا رقيب وهل صاحب حافلة نقل أو شاحنة يضرب وهو يجني يوميا راتب موظف في أقل من خمسة ساعات ثم ماهي الضرأئب التي يؤذونها للدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
9 - عبد المجيد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 17:06
نعم للاضراب,و على الحكومة ان تنصت الى انشغالات المهنيين وتستجيب بكل موضوعية و مسؤولية لمطالبهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - وجهة نظر الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 17:23
الى نقصوا من تمن الكازوال هاوجهي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - سائق الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 17:31
جاء ذلك عقب لقاء جمع الوزير بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع .
يكذب . فقد اجتمع مع النقابة التابعة لحزبهم فقط . هذا الإضراب يخوضه كل السائقين فقط أما النقابات فبعيدة عن الاضراب لسبب واحد أما هو . باعو الماتش او. باعونا معاهم .... والسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.