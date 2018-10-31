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كُتّاب وآراء
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اعمارة يعلن تعليق إضراب مهنيي نقل البضائع
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:25
أعلن عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الأربعاء بالرباط، عن قرار مهنيي النقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 10 أيام للمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها وتخفيض سعر الغازوال.
جاء ذلك عقب لقاء جمع الوزير بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - احمد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:34
لقد تبدأ نحن المواطنون البسطاء ثقل المعيشة راعوا فينا الله
2 - أمير الظلام الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:36
غذاً سوف نرى سعر الغازوال ومن بعد الى مكانش شي تخفيض لنا عودة للإضراب مرة أخرى
3 - وسيم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:37
لا تعليق للاضراب حتي تستجيب الدولة وشركات محروقات للمطالب باراجاع اتمن كزوال لاتمنتها طبيعية وارجاع المليارات التي نهبت من جيوب مواطنين هدي هي مطالب كل مغاربة وان لم يشبت بها مهنووو النقل فقد خانو الشعب ودافعو فقط علي مصالحعم
4 - Saladin الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:38
و ما هو تعليق ممتلي نقابات ومهني نقل البضائع؟
5 - مول الرموك الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:42
غير الكدوب ناس مازال واقفين في كاع المدن هده عير مناورات باش يهرسو الإضراب لي ناجح بكل المقاييس
6 - بنخي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:42
وهل من جديد في تسعرة الكازوال أم أن الأمر سيبقى كما هو
7 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:53
لكن الرأي العام ينتظر إعطاء معلومات عن السيغة التي تم الاتفاق عليها لتعليق الإضراب! !!
8 - abdakkah الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:57
نعم مع إضرابكم ونعم مع إحتكار بعضكم والركوب على الإضراب وإشعال الأسعار على المغاربة في كل شيء فأنتم في مابينكم مندسون ومنافقون ولكن المشكل في الدولة لأنها منشغلة فقط بالموظفين تقتطع من رواتبهم عن الدخل ولو كان هزيلا وتركوكم تعيتون في البلاد فسادا لا حسيب ولا رقيب وهل صاحب حافلة نقل أو شاحنة يضرب وهو يجني يوميا راتب موظف في أقل من خمسة ساعات ثم ماهي الضرأئب التي يؤذونها للدولة
9 - عبد المجيد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 17:06
نعم للاضراب,و على الحكومة ان تنصت الى انشغالات المهنيين وتستجيب بكل موضوعية و مسؤولية لمطالبهم
11 - سائق الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 17:31
جاء ذلك عقب لقاء جمع الوزير بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع .
يكذب . فقد اجتمع مع النقابة التابعة لحزبهم فقط . هذا الإضراب يخوضه كل السائقين فقط أما النقابات فبعيدة عن الاضراب لسبب واحد أما هو . باعو الماتش او. باعونا معاهم .... والسلام عليكم.
يكذب . فقد اجتمع مع النقابة التابعة لحزبهم فقط . هذا الإضراب يخوضه كل السائقين فقط أما النقابات فبعيدة عن الاضراب لسبب واحد أما هو . باعو الماتش او. باعونا معاهم .... والسلام عليكم.
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