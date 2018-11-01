"تشيع حراك الريف" وخيانة الوطن يفجران محاكمة الناشط إعمراشا

هسبريس – نور الدين إكجان

قرّرت محكمة الاستئناف بسلا، مساء أمس الأربعاء، تأجيل البتّ في ملف المعتقل المرتضا إعمرشا إلى غاية 14 نونبر 2018، بعد أن طالب الدفاع بـ"حقه في الرد على اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى إعمرشا، وتتعلق بارتباط حراك الريف بالتشيع وخيانة الوطن؛ وهي التهم البعيدة عما يتابع المرتضى"، حسب تصريحات الدفاع.

وأوضح محمد المسعودي، محامي المتهم، أن "النيابة العامة اتجهت نحو نقاش لا علاقة له بمحاكمة المرتضى، حيث قالت إن كلمة حراك شيعية، والأصح هو كلمة احتجاجات، كما أشارت إلى أن حراك الريف هو خيانة للوطن"، مشيرا إلى أن "المرتضى غير معني بأي شكل من الأشكال بما تناقشه النيابة العامة".

وأضاف المسعودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النيابة العامة قالت من خان الوطن مصيره وجزاؤه الموت، وهذا غير مقبول، حيث إن الدستور يضمن بشكل تام الحق في الحياة، فضلا عن تقويلها للمرتضى ما لم يقله، إذ اتهمته باعتبار أحداث 16 ماي الإرهابية مفبركة، في حين أنه يؤكد أنها إرهاب مدبر، ولم ترد فيما كتبه كلمة مفبرك".

وأردف المحامي أن "المحكمة شهدت اختلافات بخصوص المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية؛ لكن الرئاسة قبلت طلب الدفاع بالتأجيل من أجل الرد على ما أوردته النيابة العامة".

وبخصوص الوضعية المعنوية للمعتقل إعمراشا، أكد المسعودي أن "معنويات المعتقل مرتفعة ومتشبث ببراءته من المنسوب إليه"، وزاد حول الحالة الصحية: "جيدة".

ونشر بعض أفراد عائلة المرتضى رسالة صباح اليوم يقول فيها للمتتبعين: "قررت اليوم مخاطبتكم لأعلمكم بأن سلسلة الجلسات بالمحكمة قد بلغت نهايتها، ولم تبق سوى جلسة أخيرة حيث سيبتّ القضاء في أمري، ولي أمل كبير بأن تأخذ العدالة مجراها ويصدر الحكم ببراءتي، خاصة بعد المرافعات الأسطورية لهيئة الدفاع طوال الأشهر الماضية، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ضعف ادعاءات النيابة العامة التي تتابعني بتهمة نشر التطرف والتحريض على الإرهاب من خلال صفحتي على الفيسبوك".

وأردف المرتضى، في رسالته، أن "الدفاع فند كل هذه الادعاءات بالوثائق التي بينت عكس هذا الأمر تماماً، وأن مجال اشتغالي بالأساس طوال سنوات هو محاربة الإرهاب والتطرف، وهذا ما لا يخفى عليكم جميعاً".

وختم المتحدث رسالته: "عازم على الاستمرار في مساري المناهض لكل أشكال التطرف العنيف، وأن زنزانتي وكل ما أعانيه لم يزدني سوى اقتناعا بأننا لن نستطيع بناء الدولة الحديثة التي تحقق آمال وتطلعات الشعب المغربي إلا بالتمسك بقيم التسامح مهما كانت الصعاب، بالأمل نحيى وبالحب ننتصر".