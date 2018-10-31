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الرئيسية | مجتمع | وزيرة العدل الإسبانية تشيد بالقضاء المغربي

وزيرة العدل الإسبانية تشيد بالقضاء المغربي

وزيرة العدل الإسبانية تشيد بالقضاء المغربي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:25

أبدت دولوريس ديلغادو، وزيرة العدل الإسبانية، "اندهاشها من قدرة العمل" التي أظهرها المغرب في ترسيخ المؤسسات التي تضمن استقلال القضاء.

وأوضحت ديلغادو، في ختام زيارة قامت بها إلى المغرب وتفقدت خلالها هيئات قضائية مختلفة، أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل "تمثل إحدى دعائم هذه الاستقلالية"، كما يعتبر "تطورا دستوريا مهما للغاية وقاعدة لدولة القانون".

واجتمعت الوزيرة، اليوم الأربعاء، مع كل من محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، ومصطفى فارس، رئيس المجلس العام للسلطة القضائية؛ بينما اجتمعت الليلة الماضية مع كل من محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.

كما شهدت الزيارة، التي استغرقت يومين، لقاء للوزيرة الإسبانية مع حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ومندوب عن مجلس المستشارين.

واتفقت الوزيرة، خلال زيارتها، على تأسيس فرق عمل مشتركة لاستكمال الاتفاقية القضائية الإسبانية المغربية لعام 2009 مع بروتوكولات إضافية تنص على سبل جديدة للتعاون.

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1 - متتبع الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:55
المسؤولة الإسبانية ربما أدهشتها البنايات الشامخة وزخرفتها وربطات عنق المسؤولين القضائيين وابتساماتهم العريضة،ولكنها لواطلعت على حال محاكمنا وقضاتنا ومستوياتهم لبكت بدل الدموع دما،ولعل شهادة وزير العدل الدكتور العلمي مشيشي لما سأله الحسن الثاني:كيف حال قضاتنا يا فقيهنا؟فأجابه الوزير :أميون وجهلة وقطاع طرق.لازالت تنطبق عليهم.
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