ندوة دولية بالرباط تناقش التهديدات الإرهابية

هسبريس من الرباط

ينظم مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، يوم الخميس 8 نونبر بفندق جولدن فرح بالرباط، ندوة دولية تحت عنوان "التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية في إفريقيا والشرق الأوسط"، بمشاركة باحثين مغاربة وشخصيات علمية وسياسية أجنبية.

ووفق الورقة التقديمية للندوة فإن هذه الندوة "تأتي كمساهمة علمية لتشريح التهديدات الأمنية، والعمل على بناء مقاربات مشتركة وسياسات أمنية لمواجهة التهديدات بكل تلاوينها داخلية كانت أو جهوية، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها الصحراء وشمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط في مواجهة حركات التطرف المتنوعة".

وأضاف المركز، في الورقة التقديمية، أن الشرق الأوسط "يعاني من حروب داخلية واستنزافية ومن صراعات مذهبية وإثنية، كما تعيش مناطق عدة في إفريقيا داخل بؤر توتر طال أمدها، في ظل أسئلة جوهرية مرتبطة ببناء الدولة والانتقال السياسي والديمقراطي، والانسجام الإثني والاجتماعي، وهي كلها قضايا تشكل تصدعات خصبة لنشأة فكر التطرف والإرهاب".

كما تتطرق الندوة إلى قضايا أخرى أكثر حدة تشكل أزمة عميقة تهدد الأمن والاستقرار، وتطرح أسئلة الحدود والتوازنات العرقية والمذهبية في هذه المناطق، "كالأزمات الاقتصادية والمالية لعدد من الدول وانتشار الدعوة الجهادية والفوضى السائدة، وإشكالات القيادات الإقليمية، وتأثيرات الهجرة الكثيفة نحو الشواطئ الأوروبية وقيام "تنظيم الدولة الإسلامية" والقاعدة بكل تلاوينها وظاهرة "المقاتلين الأجانب" والحروب المذهبية ومطالب الاستقلال أو الانفصال أحيانا، وانعدام الأمن وسهولة اختراق الحدود".