المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد

هسبريس- عبد الرحيم العسري

يُواصل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة لقاءاته مع شركاء قطاع التعليم من أجل تسهيل إجراءات تنزيل التوقيت المدرسي الجديد بعد اعتماد المغرب التوقيت الصيفي على طول السنة.

في الصدد ذاته، عقد المسؤول الحكومي، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماعاً مع الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بالمغرب حول مستجدات التوقيت المدرسي الجديد، حيث جرى التوافق بين الوزارة والمسؤولين عن المدارس الخصوصية بتكييف التوقيت المدرسي مع (غرينيتش+ساعة).

وقال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن غالبية المدارس الخصوصية تعتمد التوقيت المستمر، أي من الساعة الـ09 صباحاً إلى الـ16 زوالاً، وبالتالي فإن المشكل غير مطروح بحدة في القطاع الخصوصي.

وأضاف المتحدث أن بعض المدارس الخصوصية ستعتمد توقيت الدخول صباحا على الساعة الثامنة والنصف، بتوافق مع الآباء وأولياء الأمور وخصوصية كل منطقة على حدة، موردا أنه "ستكون هناك مرونة على مستوى تدبير الدخول المدرسي والاستقبال المبكر للتلاميذ والاحتفاظ بهم بشكل متأخر لما فيه مصلحة التلاميذ والأسر، شريطة احترام الحصص الدراسية".

من جهة ثانية، أورد عمور أنه "بالنظر إلى المشاكل التي قد سببها التكييف الجديد للتوقيت المدرسي على مستوى الملاعب الرياضية بالمدارس، فقد تم مناقشة الاستفادة من ملاعب القرب بالأحياء والملاعب العمومية".

كما ناقش الاجتماع، وفقا للمصدر ذاته، إمكانية استفادة الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ومنح تسهيلات لأساتذة الدولة الذين يُدرسون بالمدارس الخصوصية.

وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت أنها تعتزم العمل بصيغتين بخصوص التوقيت المدرسي؛ الأولى تخص الخريف والشتاء وتهم العمل بالتوقيت الدراسي من التاسعة صباحاً إلى الواحدة بعد الزوال، وفي الفترة المسائية من الثالثة بعد الزوال إلى السادسة مساء بالنسبة إلى الإعدادي والثانوي، مع الحفاظ على الغلاف الزمني المقرر، بخلاف ما راج حول تقليص ساعة من عمر التوقيت المدرسي. أما الصيغة الثانية، فتبتدأ مع مطلع شهر مارس من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، ومن الثانية بعد الزوال إلى السادسة مساء، مع الحفاظ أيضا على زمن التعلم وكذا ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي.

وعلى مستوى الابتدائي، تقترح الوزارة الحفاظ على الساعة الخامسة مساء كوقت للخروج خلال الفترتين، وتحديد وقت الدخول في التاسعة صباحا في الفترة الخريفية الشتوية، والثامنة صباحا في الفترة الربيعية الصيفية في المجالين الحضري والقروي.