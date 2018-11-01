24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مع نور الدين بكر (5.00)

  2. الرجاء يتلقى نبأ سعيدا قبل ملاقاة الوداد الفاسي (5.00)

  3. هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية‬ (5.00)

  4. رصاص يودي بحياة مهاجر مغربي في إسبانيا (5.00)

  5. طقطوقتان جبليتان: إهداء إلى مريم أمجون مفخرة مغرب الهامش-تاونات الخضراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد: التعيينات الملكية تُجنِّب استغلال القضاء من طرف اللوبيات

الرميد: التعيينات الملكية تُجنِّب استغلال القضاء من طرف اللوبيات

الرميد: التعيينات الملكية تُجنِّب استغلال القضاء من طرف اللوبيات
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 01 نونبر 2018 - 08:00

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المغرب لا يزال "يُلام على كون الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لا يتم انتخابهما وإنما يعينان من طرف الملك".

وأكد الرميد، الذي كان يتحدث مساء أمس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، أن التعيين الملكي للمسؤولين القضائيين "يبقى ضمانا لعدم ممارسة منحلة قد تجر القضاء للاستغلال من طرف لوبيات وجهات تزيغ به"، مشددا على أن القضاء "ينبغي أن يستقل عن الدولة وعن جميع المؤثرات والمؤسسات والجهات الأخرى".

وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي كان يتحدث في ندوة بحضور عدد من الأساتذة والطلبة، على أنه "إذا لم تنضج الشروط فإن استقلال القضاء عن الدولة قد يُستغل من طرف لوبيات أخرى".

وتابع وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة: "من غير المقبول أن تكون هناك تبعية، وإن كان لا بد من تبعية فمن الأفضل أن يكون تابعا للدولة وليس اللوبيات".

ولفت الوزير نفسه إلى أن "ضمانة التعيين الملكي هي التي يمكن أن تجنبنا بعض الانزلاقات، على الرغم من أنه يجر علينا بعض الانتقادات".

وعرج الرميد على مسألة استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، إذ أكد أنه كان مع مسألة ضبط العلاقة بينهما، مشيرا إلى أن ''الوكيل العام مستقل؛ لكنه غير مستقل عن مؤسسات الدولة، فالاستقلال التام والصريح ليس ممكنا وإنما الاستقلال الصريح يكون للقاضي".

وأضاف: "إذا تحدث أحد عن كون القضاء غير مستقل، أعتقد أنه غير متابع للمستجدات؛ فالقاضي اليوم مستقل إلا إذا لم يرغب في أن يمارس استقلاليته".

وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن الوضع المؤسساتي للقضاء المغربي أفضل من نظيره في الجارة الشمالية إسبانيا، حيث أرجع ذلك إلى كون "أعضاء المجلس العام للسلطة القضائية يختارهم البرلمان الإسباني، وبالتالي هناك ثلاث جمعيات، إحداها تابعة للحزب الاشتراكي وأخرى للحزب الشعبي وثالثة مستقلة، وهي من تقترح القضاة والبرلمان من يعينه، لذلك فقضاؤهم مُسيّس عكس ما يتم بالمغرب".

وأكد المسؤول الحكومي، في مداخلته، أن "المؤكد أن وزير العدل هو جزء من النظام ولن يكون إلا قطعة داخل المنظومة أو عليه أن يقدم استقالته، فإذا كانت الدولة تسير نحو الديمقراطية فإن الوكيل العام يسير في نفس الاتجاه والمسار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مصطفى الخميس 01 نونبر 2018 - 08:12
لا الوبيات ولا العدسيات نحن في تراجع كبير وخطير في القضاء والسلااااام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - ملاحظة الخميس 01 نونبر 2018 - 08:15
هدا صحيح ولكن لا يعني أنك لديك سلطة وإستقلالية في وزارتك فأنت مجرد ممثل لوزارة العدل فرنسا ولوبيات من يتحكم في قرارتها الكبيرة.
هدا هو المغرب ونحن الشعب وأنت نعلم جيدا هدا اسي رميدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - متابع2 الخميس 01 نونبر 2018 - 08:24
ههههه وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن الوضع المؤسساتي للقضاء المغربي أفضل من نظيره في الجارة الشمالية إسبانيا،
الرميد فاشل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - طيف الماضي الخميس 01 نونبر 2018 - 08:28
الوضع المؤسساتي للقضاء المغربي أفضل من نظيره في الجارة إسبانيا؟؟؟؟؟؟؟
و حنا ما عندنا لا مؤسسات و لا قضاء. قتلتونا بالكذوب و التزوير و النفاق. و حشم شوية و احترم العقل المغربي راكم زيدتوا فيه.
على أي حال غير انبح مع راسك ما بقى حد كيتيق بيكم. بيكم مكنعنيش بها غير العدالة و التنمية ولكن كنعني كل النظام السياسي و على رأسه الدولة لي فيدها السلطة الحقيقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - قاسم كنعان الخميس 01 نونبر 2018 - 08:38
العدالة اساس التنمية الاجتماعية و لكن المغرب بعيد كل البعد عن تحقيق هذه العدالة فهناك سماسرة المحاكم و شهود الزور يحولون مجرى المساطر القانونية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - Serghini Mustapha الخميس 01 نونبر 2018 - 08:42
Ce ministère ns prend comme des ignorants quand il compare la justice espagnole avec la justice marocaine
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.