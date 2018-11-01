الرميد: التعيينات الملكية تُجنِّب استغلال القضاء من طرف اللوبيات

هسبريس- عبد الإله شبل

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المغرب لا يزال "يُلام على كون الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لا يتم انتخابهما وإنما يعينان من طرف الملك".

وأكد الرميد، الذي كان يتحدث مساء أمس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، أن التعيين الملكي للمسؤولين القضائيين "يبقى ضمانا لعدم ممارسة منحلة قد تجر القضاء للاستغلال من طرف لوبيات وجهات تزيغ به"، مشددا على أن القضاء "ينبغي أن يستقل عن الدولة وعن جميع المؤثرات والمؤسسات والجهات الأخرى".

وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي كان يتحدث في ندوة بحضور عدد من الأساتذة والطلبة، على أنه "إذا لم تنضج الشروط فإن استقلال القضاء عن الدولة قد يُستغل من طرف لوبيات أخرى".

وتابع وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة: "من غير المقبول أن تكون هناك تبعية، وإن كان لا بد من تبعية فمن الأفضل أن يكون تابعا للدولة وليس اللوبيات".

ولفت الوزير نفسه إلى أن "ضمانة التعيين الملكي هي التي يمكن أن تجنبنا بعض الانزلاقات، على الرغم من أنه يجر علينا بعض الانتقادات".

وعرج الرميد على مسألة استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، إذ أكد أنه كان مع مسألة ضبط العلاقة بينهما، مشيرا إلى أن ''الوكيل العام مستقل؛ لكنه غير مستقل عن مؤسسات الدولة، فالاستقلال التام والصريح ليس ممكنا وإنما الاستقلال الصريح يكون للقاضي".

وأضاف: "إذا تحدث أحد عن كون القضاء غير مستقل، أعتقد أنه غير متابع للمستجدات؛ فالقاضي اليوم مستقل إلا إذا لم يرغب في أن يمارس استقلاليته".

وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن الوضع المؤسساتي للقضاء المغربي أفضل من نظيره في الجارة الشمالية إسبانيا، حيث أرجع ذلك إلى كون "أعضاء المجلس العام للسلطة القضائية يختارهم البرلمان الإسباني، وبالتالي هناك ثلاث جمعيات، إحداها تابعة للحزب الاشتراكي وأخرى للحزب الشعبي وثالثة مستقلة، وهي من تقترح القضاة والبرلمان من يعينه، لذلك فقضاؤهم مُسيّس عكس ما يتم بالمغرب".

وأكد المسؤول الحكومي، في مداخلته، أن "المؤكد أن وزير العدل هو جزء من النظام ولن يكون إلا قطعة داخل المنظومة أو عليه أن يقدم استقالته، فإذا كانت الدولة تسير نحو الديمقراطية فإن الوكيل العام يسير في نفس الاتجاه والمسار".