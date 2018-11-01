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التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية

التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 01 نونبر 2018 - 10:00

في خضمّ النقاش الدائر حول التوقيت المدرسي الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غداة اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي صيلة السنة، عَدا رمضان، والمتمحور بالأساس حول الصعوبات التي ستواجه التلاميذ وأولياء أمورهم فيما يتعلق بمواعيد الدخول والخروج، تسود مخاوفُ من أن يؤثّر التوقيت الجديد، في حال تطبيقه، على جودة التعلمات، حيث سينخفض التوقيت المخصص للحصص الدراسية.

وقال أساتذة تحدثت إليهم هسبريس إنّ تقليصَ المدّة الزمنية للحصص الدراسية سيؤثر سلبيا على جودة التعلمات، نظرا لكثرة الموادّ المُدرّسة.

واعتبر عبد الوهاب السحيمي، أستاذ وفاعل تربوي، أنّ تطبيق التوقيت المدرسي الذي توافقت عليه الوزارة مع فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ سيؤدي إلى تقليص مدة كل حصة دراسية من ساعة إلى 45 دقيقة، "وهي مدّة لا تكفي الأستاذ لإلقاء الدرس بشكل جيد"، على تعبيره.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد اتفقت مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على اعتماد توقيت مدرسي خاص بفصلي الخريف والشتاء، بموجبه يتحدد الدخول المدرسي في الساعة التاسعة صباحا والخروج على الساعة الواحدة زوالا، خلال الفترة الصباحية، وتبدأ الدراسة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى السادسة مساء، وتوقيت خاص بالربيع، يحدد الدخول المدرسي في الثامنة إلى الثانية عشرة صباحا، ومن الثانية زوالا إلى السادسة مساء خلال الفترة المسائية.

ولم يتقرّر بعدُ تطبيق التوقيت المذكور، إذ قرّر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد لقائه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مساء الأربعاء، تأجيل الحسم في هذه المسألة إلى حين لقائه مع كل من رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفية العمومة، بعد أن طالبت النقابات التعليمية باعتماد التوقيت المستمر.

"الوقت المُخصص حاليا لكل حصة دراسية غير كاف، فبالأحرى إذا تمّ تقليصه"، يقول السحيمي، مضيفا: "ضيق الوقت المخصص للحصص الدراسية يؤثر على إلقاء الدرس بشكل جيد ويؤثر على مستوى فهم واستيعاب المتعلمين، فإذا بالوزارة تسعى إلى تقليص المدة مرة أخرى، فهل لمسؤولي الوزارة إدراك بعامل الوقت في الرفع من مستوى جودة التعلمات؟".

التأثير السلبي لتقليص المدّة الزمنية للحصص الدراسية سينعكس أكثر على تلاميذ السِّلْك الابتدائي، خاصّة في الأقسام المشتركة، حيث يُوّزع الأستاذ المدة الزمنية المتاحة له على مستوييْن تعليميين، أيْ أنّ كل مستوى لا يستفيد أصلا إلا من نصف المدّة الزمنية المخصصة للحصة الدراسية.

وتساءل السحيمي: "إذا كان الأستاذ يجد صعوبة في تدبير الوقت في قسم عادي، فكيف سيكون حال أستاذ يدرِّس عدة مستويات ويتوفر على نفس الحصة الزمنية المخصصة للأقسام العادية؟".

من جهته، قال إسماعيل العماري، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، إنَّ تقليص مدّة الحصص الدراسية إلى 45 دقيقة سيؤثر سلبيا على جودة التعلمات لدى التلاميذ، قائلا: "شخصيا، لا تكفيني ساعة كاملة لكي أقوم بالعملية التعليمية كما ينبغي، فما بالك بـ45 دقيقة؛ لأنني أعتمد في عملية التدريس طرقا بيداغوجية تُشرك المتعلم في بناء التعلمات، تقوم على الحوار والنقاش وطرح التساؤلات وليس الإلقاء فقط"، وأردف ساخرا: "أعتقد أن 45 دقيقة بالكاد تكفي للإملاء".

في المقابل، اعتبر أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمل، أنّ تقليص المدّة المخصصة للحصص الدراسية سيكون في صالح التلاميذ.

وأبدى المنصوري، على الرغم من انتقاده لاعتماد التوقيت المدرسي الجديد، تأييده لعزم وزارة التربية الوطنية على تقليص ساعات الدراسة من ثلاثين ساعة إلى 27 ساعة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمل قال: "لطالما انتقدنا الغلاف الزمني الدراسي، واعتبرنا أن ساعة في الأسبوع كثيرة وضاغطة على التلاميذ، ونبّهنا منذ سنوات إلى أنّ المتعلم لا يمكن أن يتحمّل هذا العدد الكبير من الساعات، خاصة في التعليم الابتدائي، بعد أنْ أصبحت المدرسة المغربية تستقبل تلاميذَ لا تتعدى أعمارهم خمْسَ سنوات ونصف السنة، والذين لا يستطيعون تحمُّل هذا العدد الكثير من ساعات الدراسة، علما أنّ الدراسات العلمية أثبتت أنّ الأطفال الصغار بحاجة إلى اللعب وإلى تنمية مهارتهم الحركية وليس الجلوس لساعات على مقاعد الدراسة".

الموقف، الذي عبّر عنه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، عارضة إسماعيل العماري، بقوله "تخيل معي أنّ لدي 30 تلميذا في القسم، ولكل تلميذ دقيقتان، لكي يتكلم ويناقش، يعني أنني بحاجة إلى ستّين دقيقة، وأحتاج إلى وقت لأصحح لكل تلميذ، وإلى وقت للكتابة في السبورة"، مضيفا: "إذا تمّ تقليص المدّة الزمنية إلى 45 دقيقة، فإنّ هذه المدّة ستكفي الأستاذ فقط للإملاء".

ولمْ يَرَ العماري مانعا من تقليص عد ساعات الدراسة من ثلاثين ساعة إلى 27 ساعة في الأسبوع؛ لكنه أكد أنّ تقليص ساعات الدراسة يجب أن يواكبه تقليص الموادّ المُدرّسة، ليكون حجمُ المقرر الدراسي متناسبا مع الوقت المخصص للدراسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - أستاذة الخميس 01 نونبر 2018 - 10:10
ارجو من اولياء الامور الانتباه الى ان التوقيت هذا سيؤثر فعليا على الغلاف الزمني للمواد.فكيف يعقل ان حصة المساء المتكونة من اربع حصص ستنجز من الثالثة الى الرابعة دون تقليص مدة التعلم؟
ثم كيف يعقل ان يتلقى تلميذ الصباح مادة اللغة العربية مثلا في ساعة تامة.ويتلقاها تلميذ المساء في 45 دقيقة؟
اين مبدا تكافؤ الفرص؟ وكيف يعقل ان ساعة لا تكفينا في كثير من الاحيان ان تقلص الى اقل؟؟؟
انه العبث بمستقبل الابناء.....
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18
2 - مغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 10:10
هذا التوقيت سيضر بالتلاميذ وبالعملية التعليمية .ينبغي الحفاظ على التوقيت القانوني للمغرب وتحويله الى توقيت صيفي في اشهر يونيو ويوليوز وغشت كما كان في سنوات الثمانينات .لقد تعودنا على ان توقيت المغرب يوافق توقيت غرنتش
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16
3 - imane الخميس 01 نونبر 2018 - 10:11
la solution est la GMT,, ils disent n importe quoi, puisque vous ne trouvez pas de solution,, اش دااااكم ،،،،،،y a de grave problème au Maroc que vous fermez les yeux sur,,,, اتقو الله
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8
4 - ماجد الخميس 01 نونبر 2018 - 10:15
لاحظت أن المغرب يتبع سياسة فرنسا بحذافرها في التعليم من حيث الشكل ، و ياريت يتبعها من حيث المضمون أيضا
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17
5 - mohabour الخميس 01 نونبر 2018 - 10:18
هل حقا من يقرر يعلم سيرورة الدروس ؟
أكاد أجزم أنهم يظنون أن التدريس يتم بنمط واحد في جميع المستويات وأن التدريس هو استرسال من الصباح إلى المساء تخيلزا معي قسم يدرس الىياضيات صباحا والآخر يدرسه مساءا فهل بهذا التوقيت سيكون لهم نفس السعة الزمنية من التعلم وأخيرا سيخضع الجميع لمفس الإماحان الموحد محليا أو جهويا أو وطنيا فتالله صرنا نتمنى لو لم نكن نفقه شيءا في هذا البلد لأننا نتعذب مما يسير علينا كرها وعموديا
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6
6 - jamal alpha الخميس 01 نونبر 2018 - 10:18
لا يهمهم تقليص الحصص او ضياع ابناءنا بقدر ماتهمهم مصالحهم مع الحبيبة اوروبا
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18
7 - جمال الخميس 01 نونبر 2018 - 10:19
يجب النقاش حول الجودة و ليس كثرة ساعات التعليم، أصلا عدد الساعات 8 التي يقضيها التلميذ في المدارس هي كثيرة جدا و لن تكون لها اية مردودية. بل يجب تقليص عدد الساعات إلى 5 أو 6 ساعات و بالمقابل رفع الجودة مع تخفيض الكثير من المواد التي لا فائدة منها. أما سياسة الحشو التي تنتهجها الدولة في التعليم فهي سياسة فاشلة أظن الغرض منها بعد سياسي أخر كإلهاء الطلبة و التلاميذ في كثرة الساعات و المواد لكي لا يتفرغوا للشأن السياسي.
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8 - خديجة الخميس 01 نونبر 2018 - 10:21
احسن ما في هذا التوقيت هو أداء صلاة الفجر في وقتها فقط ماعدا ذلك فهو لا يبنفع في شيء على الإطلاق .تبقى الحلول المقترحة من طرف وزارة التربية والتعليم و النقابات المنافقة حلولا ترقيعية ليس إلا
أما مسألة تقليص الحصص الدراسية من 60 إلى 45 دقيقة وفي ضل الاكتضاض تبقى مسألة انتحارية
الحل هو تقليص عدد الساعات المخصصة للمواد مع تقليص المقررات (حدف بعض الدروس ) وووو وهذا لا يستطيع أي مسؤؤل القيام به (تزيدو الخدمة ؟ لا )
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9 - علي الخميس 01 نونبر 2018 - 10:21
فيدرالية أولياء الأمور التي لا أعرف عنها شيئا تمثلني دون تفويض مني في مناقشة موضوع ثانوي (نتيجة), و البرلمان الذي شاركت في اختيار أعضاءه، و أنا نادم على فعلتي، لم يُشْرَك في الموضوع الأصلي (سبب)!!!
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10 - بوبو الخميس 01 نونبر 2018 - 10:23
أكثر ما يخيف الدولة المغربية هو التعليم، فالأميون هم من يبيعون أصواتهم في الانتخابات، و هم من يصفقون و يطبلون عندما يضحك عليهم و تسرق أرزاقهم أمام أنظارهم. كما أنهم لا يستطعون الولوج إلى الفيسبوك و التويتر و اليوتوب، و لا يقدرون على مقارنة أسعار الحليب بين المغرب و فرنسا و المناداة بالمقاطعة أسوة بالبرازيل، كما أنهم لا يستطعون المقارنة بين طريقة تحديد أسعار المحروقات قبل تحريرها و بعده، و التأكد من أن حذف المقاصة لا يبرر الأسعار الملتهبة حاليا.
خلاصة القول أن الأميين لا يمكنهم فهم ما تفعله الدولة بهم، فكيف لا تحارب الدولة المغربية التعليم بشتى الطرق؟ و ما التغييرات العشوائية في الساعة القانونية إلا مسمار أخر تدقه الدولة في نعش التعليم.
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11 - مغربي غيور الخميس 01 نونبر 2018 - 10:24
إن ما تقرره الحكومة العثمانية بعيد كل البعد عن الواقع المغربي المعاش، هذا يدل على أن العثماني الرجل الخطأ في المكان الخطأ.
إن الرئيس التركي استطاع أن يحافظ على مركزه واستقرار بلاده بفضل الشعب وليس بفضل ما يملى عليه من الخارج.
للأسف يحاول العثماني قيادة البلاد إلى فتنة لا محمودة بقراراته اللا مسؤولة
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12 - مواطن فاض الكيل به الخميس 01 نونبر 2018 - 10:24
كفانا من مناقشة القرارات الارتجالية التي لا تحترم ارائنا و لا تلبي حاجاتنا،علينا عدم ارسال أبنائنا الى المدرسة الى حين العودة إلى التوقيت الرسمي غرينتش.
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13 - Chouaib Mouhaabat الخميس 01 نونبر 2018 - 10:25
.....تأجيل الحسم في هذه المسألة إلى حين لقائه مع كل من رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفية العمومة.....
نحن لا ننتظر مشاورة رئيس الحكومة أو حتى رئيس الجمهورية العربية........كل ما في الأمر هو أن هذا التوقيت الإضافي ليس في صالح الشعب المغربي وأنتهى الكلام...نريد أن نعرف ما يهمكم بالخصوص هل مصالح فرنسا....أم مصالح المواطنين المغاربة.....
إذن أضيفو ست ساعات وتعاملو مع دولة اليابان أيضا.....
كاتعلقو فين تفلقو نتوما المخير فيكم إلى مرض كايمشي يتعالج فالدول الأوروبية أوكاتهظرو على الصحة والتعليم...و.. و... والبلاد خرجتوا عليها وكلنا عليكم غا الله سبحانه شادين الزكير غير بيناتكم فالبرلمان خلي حنا واش غاديرو ليناسبنا أونتوما المخير فيكم كايفيق فالعشرة معلوم ماتلقاو الإدارات الفرنسية سالات شغلها وسدات هادوك الناس راه كايلتازموا بجميع المسائل ٱخر حاجة هي الوقت.....
أنشري يا عزيزتي هسبريس من فضلك
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14 - Mohammed الخميس 01 نونبر 2018 - 10:27
العتماني حاط التعليم في خانة الكماليات والله المستعان
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15 - يثير مخاوفَ الخميس 01 نونبر 2018 - 10:29
التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوف من تقليص الحصص التعليمية ، إضراب الشاحنات يثير مخاوف من غلاء المعيشة ،الخروج باكرا للدهاب الى العمل يثير مخاوف من الكريساج،إبداء الرأي يثير مخاوف الاعتقال بتهمة الارهاب ،حب الوطن يثير مخاوف التخوين، مقاطعة منتوج يثير مخاوف المداويخ...الخ بالله عليكم هل من نبأ سار يثير الحبور الفرحة والسرور في نفوس الشعب ؟ شعب بلا حكومة وحكومة بلا شعب يثير مخاوف قتل الوطن
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16 - Zohair الخميس 01 نونبر 2018 - 10:30
كل الإختصاصيين عبر العالم يؤكدون أن الاستيقاظ باكرا يجلب للعقل و الروح و الجسد الرفاه .. التوقيت المناسب في المغرب هو غرنتش زائد ساعتين و ليس غرنتش زائد ساعة واحدة كما هو معمول به حاليا.
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17 - عبده الخميس 01 نونبر 2018 - 10:30
إن ما يناسب المتعلم المغربي وانسحاما مع التوقيت المحلي /الإداري الجديد هو تقليص المواد الدراسية. العمل بالتدريج مع اللغات المدرسة في الابتدائي.
وحل إشكالية اللغة
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18 - الفانوس الخميس 01 نونبر 2018 - 10:31
عامة الشعب ضد هذه الساعة، والفاعلين التربويين الذين كنّا ننتظر منهم الدعم والوقوف إلى جانبنا، إنحازوا، وللأسف، إلى أطروحة الحكومة. طعنة من الخلف.
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19 - ht.brahim الخميس 01 نونبر 2018 - 10:31
خيار 1: تقليص البرامج لتقليص عدد الساعات الاسبوعية للمادة مثلا ساعتان للاجتماعيلت عوض ثلاث ساعات.
خيار 2: ادماج. بعض المواد في مادة واحدة لتقليص الغلاف الزمني الاسبوعي للتلميذ. مثلا إدماج التربية الاسلامية مع اللغة العربية، والتربية الاسرية مع SVT, والمعلوميات مع التكنولوجيا، تدريس الموسيقا أو التربية التشكيلية ، واحدة فقط.
خيار 3: مزيج من الاختيارات السابقة.
خيار 4: نديرو بناقص كما قال كبور هههه (للمزاح فقط).
أعتقد مع تخفيف الغلاف الزمني المدرسي للتلميذ وتوسيع البنية المادية للمؤسسة وأقصد زيادة بناء عدد القاعات، أكيد ستسهل إمكانية تدبير الزمن المدرسي كما شئنا ولما فيه مصلحة التلاميذ أولا و أخيرا.
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20 - صاديق بن الصديق الخميس 01 نونبر 2018 - 10:32
كل تجاريب الفارانيه جربوه في المغاىبه كل المدونات والقرارات الصبيانيه جربوها في المغاربه انهم المعارضون الشرسون اصحاب السفوي المزيفون شعارهم التحريض تخلويض المقاطعه وستحمار المغاربه بالدين وايات قرانيه لنيل اصواط انتخابيه انهم احزاب الاخوان من عدل ومن توحيد ومن جهادين يردون تركيع المغاربه والحكم علبهم بالفقر لبطالة الاميه وتحكم في امور البلاد كيف مايخلو لهم اخي المواطن ااختي المواطنه هده فىستنا للاطاحه باحزاب وجمعيات وجماعات نفاق عن طريق الخروج لشارع وبروح المسؤليه ولنظباط وحب الوطن والعلم المغربي نسعى الى تجمهرات اسبوع كامل حتى تسقط الاحزاب ويحل البرلمان ويحاسب كل مرتزق..ويطرد كل من ثبت في حقه توظف بزبونيه لحزبيه لبنكرانيه الملتحيه هدا جزاؤهم وهده فرستنا لنرد كرامتنا وتوقيتنا وتعليمنا واستشفاءنا وثروات بلادنا
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21 - اللهم لطفك يارب الخميس 01 نونبر 2018 - 10:33
هذا تخربيق او بزاف ياك ما طبقة الأوزون تشتكي من عدد الساعات الدراسية......
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22 - حمااااادي الخميس 01 نونبر 2018 - 10:34
المشكل الكبير ان التوقيت GMT+1 سيطبق بصفة دائمة في المغرب و مع ذلك فالتلاميذ سيتقولبون اكبر تقوليلي لأن الدولة ستطبق عليهم كما في الماضي التوقيتين الصيفي و الربيعي...يعني ابتداء من ابريل المقبل سيذهب التلاميذ الى مدارسهم فالنبوري...مع 7 القديمة...واش فمهتوني ولا لا...
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23 - zakaria الخميس 01 نونبر 2018 - 10:35
اذا كنّا نتبع فرنسا حتى في التوقيت لماذا لا نطبق توقيتها المدرسي من 8:30h حتى 2:30h ؟ ارى انه العبث بمستقبل التلميذ المغربي
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24 - عبدالحق الخميس 01 نونبر 2018 - 10:45
سؤال الدي حير العلماء
هل الحكومة المغربية والمنتخبون يمثلون الشعب؟
لأنه لا يعقل بين عشية وضحاها تطبق على الشعب المغربي عدة أشياء منها الزيادات تلو الأخرى
حتى الساعة والتي فضحت عدة أشياء كثيرة من بينها
أن الشعب المغربي ماهو إلا مجرد دمية مما استغلتها
حكومة العدالة والتنمية والتي كانت تتاجر بالدين حيث سقط القناع
ومن هدا المنبر لا أريد بأن يطرق اي شخص باب منزلي عند الانتخابات المقبلة ومن طرق الباب سيسمع مالم يكن في الحسبان
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25 - معلمة متقاعدة الخميس 01 نونبر 2018 - 10:45
ولمن تعاودوا حجاياتكم اسيادنا رآه الحكومة ماباغاش مصلحة التلميذ وإلا المعلم ماباغاش الخير للبلاد بمرة غير بلا ما تعصبوا أنفسكم لأنه كان عليهم دراسة الموضوع دراسة معمقة ومن جميع جوانبه ..ماشي غير نعسنا وفقنا ولقينا القرار اتخذ.ولي عطا الله عطاه..بالله عليكم واش هاذي حكومة صالحة لتسيير شؤون البلاد والعباد..
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26 - الحسين الخميس 01 نونبر 2018 - 10:47
يعتبر تدبير الزمن المدرسي اهم ركييزة في العملية التعليمية التعلمية خصوصا في المدرسية الابتدائية حيث في الجانب التحصيلي والنفسي والحركي للمتعلم داخل وخارج الفصول الدراسية.لكن الوزارة لم تراعي هذه الجوانب بعد تنزيلها للتوقيت الجديد. فمثلا عدم مراعات الايقاعات البيولوجية للمتعلم‘ماذا سيتعلم المتعلم من الساعة 12الي الساعة الواحدة
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27 - موظف الخميس 01 نونبر 2018 - 10:48
كل المتدخلون همهم النعاس تعلقون ثم تعودون الى الساعة المضافة... لبلاد فحاجة لزيادة ساعة نضحيو... تقليص الزمن المدرسي ب15 دقيقة بسبب رفض ساعة راحة بين الصباح والمساء!!!! على الحكومة فرض نعم فرض التوقيت الواجب العمل به واللي ما عجبو الحال.. ايجلس فدارهم وايخلي اولادو فدارو.. المستشارون رفضو نهار الثلاتاء باش الوزير ايوضح ليهم الصيغة حينت همهوم ايديرو لعصا فالرويضة لا اقل ولا اكثر...
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