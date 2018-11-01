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كُتّاب وآراء
التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية
في خضمّ النقاش الدائر حول التوقيت المدرسي الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غداة اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي صيلة السنة، عَدا رمضان، والمتمحور بالأساس حول الصعوبات التي ستواجه التلاميذ وأولياء أمورهم فيما يتعلق بمواعيد الدخول والخروج، تسود مخاوفُ من أن يؤثّر التوقيت الجديد، في حال تطبيقه، على جودة التعلمات، حيث سينخفض التوقيت المخصص للحصص الدراسية.
وقال أساتذة تحدثت إليهم هسبريس إنّ تقليصَ المدّة الزمنية للحصص الدراسية سيؤثر سلبيا على جودة التعلمات، نظرا لكثرة الموادّ المُدرّسة.
واعتبر عبد الوهاب السحيمي، أستاذ وفاعل تربوي، أنّ تطبيق التوقيت المدرسي الذي توافقت عليه الوزارة مع فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ سيؤدي إلى تقليص مدة كل حصة دراسية من ساعة إلى 45 دقيقة، "وهي مدّة لا تكفي الأستاذ لإلقاء الدرس بشكل جيد"، على تعبيره.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد اتفقت مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على اعتماد توقيت مدرسي خاص بفصلي الخريف والشتاء، بموجبه يتحدد الدخول المدرسي في الساعة التاسعة صباحا والخروج على الساعة الواحدة زوالا، خلال الفترة الصباحية، وتبدأ الدراسة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى السادسة مساء، وتوقيت خاص بالربيع، يحدد الدخول المدرسي في الثامنة إلى الثانية عشرة صباحا، ومن الثانية زوالا إلى السادسة مساء خلال الفترة المسائية.
ولم يتقرّر بعدُ تطبيق التوقيت المذكور، إذ قرّر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد لقائه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مساء الأربعاء، تأجيل الحسم في هذه المسألة إلى حين لقائه مع كل من رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفية العمومة، بعد أن طالبت النقابات التعليمية باعتماد التوقيت المستمر.
"الوقت المُخصص حاليا لكل حصة دراسية غير كاف، فبالأحرى إذا تمّ تقليصه"، يقول السحيمي، مضيفا: "ضيق الوقت المخصص للحصص الدراسية يؤثر على إلقاء الدرس بشكل جيد ويؤثر على مستوى فهم واستيعاب المتعلمين، فإذا بالوزارة تسعى إلى تقليص المدة مرة أخرى، فهل لمسؤولي الوزارة إدراك بعامل الوقت في الرفع من مستوى جودة التعلمات؟".
التأثير السلبي لتقليص المدّة الزمنية للحصص الدراسية سينعكس أكثر على تلاميذ السِّلْك الابتدائي، خاصّة في الأقسام المشتركة، حيث يُوّزع الأستاذ المدة الزمنية المتاحة له على مستوييْن تعليميين، أيْ أنّ كل مستوى لا يستفيد أصلا إلا من نصف المدّة الزمنية المخصصة للحصة الدراسية.
وتساءل السحيمي: "إذا كان الأستاذ يجد صعوبة في تدبير الوقت في قسم عادي، فكيف سيكون حال أستاذ يدرِّس عدة مستويات ويتوفر على نفس الحصة الزمنية المخصصة للأقسام العادية؟".
من جهته، قال إسماعيل العماري، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، إنَّ تقليص مدّة الحصص الدراسية إلى 45 دقيقة سيؤثر سلبيا على جودة التعلمات لدى التلاميذ، قائلا: "شخصيا، لا تكفيني ساعة كاملة لكي أقوم بالعملية التعليمية كما ينبغي، فما بالك بـ45 دقيقة؛ لأنني أعتمد في عملية التدريس طرقا بيداغوجية تُشرك المتعلم في بناء التعلمات، تقوم على الحوار والنقاش وطرح التساؤلات وليس الإلقاء فقط"، وأردف ساخرا: "أعتقد أن 45 دقيقة بالكاد تكفي للإملاء".
في المقابل، اعتبر أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمل، أنّ تقليص المدّة المخصصة للحصص الدراسية سيكون في صالح التلاميذ.
وأبدى المنصوري، على الرغم من انتقاده لاعتماد التوقيت المدرسي الجديد، تأييده لعزم وزارة التربية الوطنية على تقليص ساعات الدراسة من ثلاثين ساعة إلى 27 ساعة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمل قال: "لطالما انتقدنا الغلاف الزمني الدراسي، واعتبرنا أن ساعة في الأسبوع كثيرة وضاغطة على التلاميذ، ونبّهنا منذ سنوات إلى أنّ المتعلم لا يمكن أن يتحمّل هذا العدد الكبير من الساعات، خاصة في التعليم الابتدائي، بعد أنْ أصبحت المدرسة المغربية تستقبل تلاميذَ لا تتعدى أعمارهم خمْسَ سنوات ونصف السنة، والذين لا يستطيعون تحمُّل هذا العدد الكثير من ساعات الدراسة، علما أنّ الدراسات العلمية أثبتت أنّ الأطفال الصغار بحاجة إلى اللعب وإلى تنمية مهارتهم الحركية وليس الجلوس لساعات على مقاعد الدراسة".
الموقف، الذي عبّر عنه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، عارضة إسماعيل العماري، بقوله "تخيل معي أنّ لدي 30 تلميذا في القسم، ولكل تلميذ دقيقتان، لكي يتكلم ويناقش، يعني أنني بحاجة إلى ستّين دقيقة، وأحتاج إلى وقت لأصحح لكل تلميذ، وإلى وقت للكتابة في السبورة"، مضيفا: "إذا تمّ تقليص المدّة الزمنية إلى 45 دقيقة، فإنّ هذه المدّة ستكفي الأستاذ فقط للإملاء".
ولمْ يَرَ العماري مانعا من تقليص عد ساعات الدراسة من ثلاثين ساعة إلى 27 ساعة في الأسبوع؛ لكنه أكد أنّ تقليص ساعات الدراسة يجب أن يواكبه تقليص الموادّ المُدرّسة، ليكون حجمُ المقرر الدراسي متناسبا مع الوقت المخصص للدراسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
ثم كيف يعقل ان يتلقى تلميذ الصباح مادة اللغة العربية مثلا في ساعة تامة.ويتلقاها تلميذ المساء في 45 دقيقة؟
اين مبدا تكافؤ الفرص؟ وكيف يعقل ان ساعة لا تكفينا في كثير من الاحيان ان تقلص الى اقل؟؟؟
انه العبث بمستقبل الابناء.....
أكاد أجزم أنهم يظنون أن التدريس يتم بنمط واحد في جميع المستويات وأن التدريس هو استرسال من الصباح إلى المساء تخيلزا معي قسم يدرس الىياضيات صباحا والآخر يدرسه مساءا فهل بهذا التوقيت سيكون لهم نفس السعة الزمنية من التعلم وأخيرا سيخضع الجميع لمفس الإماحان الموحد محليا أو جهويا أو وطنيا فتالله صرنا نتمنى لو لم نكن نفقه شيءا في هذا البلد لأننا نتعذب مما يسير علينا كرها وعموديا
أما مسألة تقليص الحصص الدراسية من 60 إلى 45 دقيقة وفي ضل الاكتضاض تبقى مسألة انتحارية
الحل هو تقليص عدد الساعات المخصصة للمواد مع تقليص المقررات (حدف بعض الدروس ) وووو وهذا لا يستطيع أي مسؤؤل القيام به (تزيدو الخدمة ؟ لا )
خلاصة القول أن الأميين لا يمكنهم فهم ما تفعله الدولة بهم، فكيف لا تحارب الدولة المغربية التعليم بشتى الطرق؟ و ما التغييرات العشوائية في الساعة القانونية إلا مسمار أخر تدقه الدولة في نعش التعليم.
إن الرئيس التركي استطاع أن يحافظ على مركزه واستقرار بلاده بفضل الشعب وليس بفضل ما يملى عليه من الخارج.
للأسف يحاول العثماني قيادة البلاد إلى فتنة لا محمودة بقراراته اللا مسؤولة
نحن لا ننتظر مشاورة رئيس الحكومة أو حتى رئيس الجمهورية العربية........كل ما في الأمر هو أن هذا التوقيت الإضافي ليس في صالح الشعب المغربي وأنتهى الكلام...نريد أن نعرف ما يهمكم بالخصوص هل مصالح فرنسا....أم مصالح المواطنين المغاربة.....
إذن أضيفو ست ساعات وتعاملو مع دولة اليابان أيضا.....
كاتعلقو فين تفلقو نتوما المخير فيكم إلى مرض كايمشي يتعالج فالدول الأوروبية أوكاتهظرو على الصحة والتعليم...و.. و... والبلاد خرجتوا عليها وكلنا عليكم غا الله سبحانه شادين الزكير غير بيناتكم فالبرلمان خلي حنا واش غاديرو ليناسبنا أونتوما المخير فيكم كايفيق فالعشرة معلوم ماتلقاو الإدارات الفرنسية سالات شغلها وسدات هادوك الناس راه كايلتازموا بجميع المسائل ٱخر حاجة هي الوقت.....
أنشري يا عزيزتي هسبريس من فضلك
وحل إشكالية اللغة
خيار 2: ادماج. بعض المواد في مادة واحدة لتقليص الغلاف الزمني الاسبوعي للتلميذ. مثلا إدماج التربية الاسلامية مع اللغة العربية، والتربية الاسرية مع SVT, والمعلوميات مع التكنولوجيا، تدريس الموسيقا أو التربية التشكيلية ، واحدة فقط.
خيار 3: مزيج من الاختيارات السابقة.
خيار 4: نديرو بناقص كما قال كبور هههه (للمزاح فقط).
أعتقد مع تخفيف الغلاف الزمني المدرسي للتلميذ وتوسيع البنية المادية للمؤسسة وأقصد زيادة بناء عدد القاعات، أكيد ستسهل إمكانية تدبير الزمن المدرسي كما شئنا ولما فيه مصلحة التلاميذ أولا و أخيرا.
هل الحكومة المغربية والمنتخبون يمثلون الشعب؟
لأنه لا يعقل بين عشية وضحاها تطبق على الشعب المغربي عدة أشياء منها الزيادات تلو الأخرى
حتى الساعة والتي فضحت عدة أشياء كثيرة من بينها
أن الشعب المغربي ماهو إلا مجرد دمية مما استغلتها
حكومة العدالة والتنمية والتي كانت تتاجر بالدين حيث سقط القناع
ومن هدا المنبر لا أريد بأن يطرق اي شخص باب منزلي عند الانتخابات المقبلة ومن طرق الباب سيسمع مالم يكن في الحسبان