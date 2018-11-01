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تقرير حقوقي يسجل اتساع "دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي" بالمغرب

تقرير حقوقي يسجل اتساع "دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي" بالمغرب
هسبريس – نور الدين إكجان ( صور: منير امحيمدات)
الخميس 01 نونبر 2018 - 16:00

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان "اتساع دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي خلال سنة 2017، لتشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطاط، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، وأوطاط الحاج، وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وأبرزت الجمعية في تقريرها لسنة 2017، الذي عرضته صباح اليوم الخميس بمقرها بالرباط، أن "الاعتقالات والاستدعاءات البوليسية طالت كذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين، حيث فاق العدد الإجمالي للمتابعين والمعتقلين على مستوى كل المناطق، بما فيها أقاليم الريف، 1020 معتقلا ومتابعا، بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم والمنتقدة للسياسات العمومية".

وكشف التقرير الذي يقع في 296 صفحة "ضعف التزامات الدولة ومؤسساتها في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة التي أُنْجِزت لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرض له معتقلو حراك الريف من تعذيب ومعاملات أو عقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ وهو التقرير الذي ظل مصيره في حكم المجهول بعد أن أقبر، وتم استبعاده في جميع مراحل متابعة ومحاكمة هؤلاء المعتقلين رغم أنه صادر عن عمل مؤسسة رسمية".

وأوضحت "AMDH" أن "الدولة عملت، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التهجم على معدي التقارير حول التعذيب، واعتبار عملهم يندرج في إطار تشويه صورة المغرب لخدمة أجندات أجنبية، وكان حريا بها إجراء تحريات وفتح تحقيق في كل مزاعم التعذيب وغيره، حتى ولو كانت غير مثبتة، كما تلزمها الاتفاقية والقانون بذلك، وتطلع الرأي العام على النتائج المتوصل إليها".

وطالب التقرير بـ"وضع حد نهائي لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل على الاشتغال بالآليات القانونية والتكنولوجية لمراقبة مراكز الاعتقال النظامية، ووضع حد نهائي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من طرف المسؤولين ماضيا وحاضرا"، وشدد على "ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها أقصى أشكال التعذيب اللاإنسانية".

وأوردت الجمعية "وجود تدخلات عنيفة وغير مبررة للقوات العمومية في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية، ومست مختلف الحراكات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، وخاصة حراك الريف والحراكات الشعبية الداعمة له في عدة مناطق؛ حيث وصلت حد اقتحام المنازل بمنطقة الريف، خارج المساطر القانونية، وترويع عائلات نشطاء الحراك والاعتداء على العديد من أفرادها، وخاصة أمهات النشطاء، والقيام بحملات اعتقال عشوائية".

وعرفت سنة 2017، بحسب تقرير الجمعية ذاتها، "هجوما قويا على حرية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، الذي اتخذ طابعا ممنهجا منذ التصريح، سيئ الذكر، الذي أدلى به وزير الداخلية السابق أمام البرلمان في 14 يوليوز 2014، في محاولة من الدولة تسفيه عمل الحركة الحقوقية الديمقراطية والمس بمصداقيتها، بوجه عام، وتشديد المزيد من الخناق، بصفة خاصة ومقصودة، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضغط عليها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حسيمي من هولندا الخميس 01 نونبر 2018 - 16:11
اتساع!!
آش هاد 'اتساع'؟!!!
لم تعد هناك دائرة أصلا .. صارت مفتوحة على مصراعيها و .. على الدوام، إذ لا قطر لها على الإطلاق .. دولة كالغابة.
لابد للليل أن ينجلي و لابد للقيد أن ينكسر.
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15
2 - اوباشي وافتخر الخميس 01 نونبر 2018 - 16:17
ارفع لكم القبعة عن هذا التقرير الجيد والواضح والحقيقي من طرف جمعيتكم الحقوقية ودمتم للحق ودام الحق لكم
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10
3 - غريب في وطنه الخميس 01 نونبر 2018 - 16:21
تقرير موضوعي
احيي AMDH لانها تقف دائما في صف الشعب
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4 - Ziryab الخميس 01 نونبر 2018 - 16:27
المغرب دولة ديموقراطية على الورق. فقوانين المغرب لا تقل ديموقراطية عن قوانين الدول الديموقراطية. لكن في التطبيق المغرب يشبه الدول السلطوية الشمولية الفاسدة. هذه الإزدواجية أصبحت واقعا يعرفه الجميع
الكحول مثلا ممنوعة قانونا و يعاقب بائعها ب ستة أشهر،لكن الدولة تستوردها بكميات هائلة و تستخلص منها ضرائب و صلت إلى ألف و مائة مليار سنتيم
القنب ممنوع قانونا و تحارب تجارته و في نفس الوقت تسمح الدولة بزراعته بمساحات شاسعة.
الرشوة ممنوعة لكنها رياضة وطنية
حرية التعبير و الإحتجاج مكفولة دستوريا لكن أغلب المحاكمات و أثقلها تطال الصحفيين و المحتجين
و الأمثلة كثيرة عن ازدواجية النظام المغربي بين ما يصرح به و يقننه و بين ما يطبقه على أرض الواقع. و هذا ما يجعلنا لا نثق في جدية الدولة في ما تقول.
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13
5 - تطوان الخميس 01 نونبر 2018 - 16:29
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غايتها الكرامة فالمغرب و فكل مكان .
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6 - عدالة مصر وقمعنا الخميس 01 نونبر 2018 - 16:51
يجب نقل التجربة المصرية في حقوق الانسان الى المملكة الشريفة . سئمنا من كثرة التقارير الجمعيات الفيديوهات بلا فائدة . نريد سلطة تحسن تسيير شؤون الامة على الطريقة المصرية وخاصة قضاء قويا نزيها شفافا ورحيما مثل القضاء المصري كي نعيد للمملكة هيبتها انتهى الكلام . انظروا الى مصر كيف اصبحت ايام السيسي .
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-3
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