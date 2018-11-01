24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية‬ (5.00)

  2. "الزهراوي" يقرب الجراحة بالمنظار من ساكنة وزان (5.00)

  3. المرض ينهي حياة الإعلامي المصري حمدي قنديل (5.00)

  4. "تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)

  5. شعر الجراح يرفرف بأجنحة "الحمامة البيضاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لركو نائبا لرئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

لركو نائبا لرئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

لركو نائبا لرئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
هسبريس من الرباط
الخميس 01 نونبر 2018 - 14:47

انتُخب بوبكر لركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لأمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عقب انعقاد الجمعية العمومية العاشرة للمنظمة بالقاهرة.

وأورد بلاغ صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الجمعية العمومية "شهدت أيضا حفل تأبين نظم تكريما للراحل أمين مكي مدني، المحامي والنقابي والسياسي السوداني العضو المؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان رئيس مجلس أمنائها، كما تميزت أيضا بعقد ندوة إقليمية حول سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني".

وبانتخابها عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، يضيف البلاغ ذاته، "تكون المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد جددت عضويتها داخل المجلس المذكور، لتواصل حضورها ومشاركتها المستمرة في قيادة هذه المنظمة الحقوقية الإقليمية، التي أنشئت عام 1983 كمنظمة دولية غير حكومية بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان على الساحة العربية".

وعلاوة على كونها تحظى بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وصفة العلاقات التنظيمية بمنظمة اليونيسكو، فإنها تحظى بصفة المراقب بالهيئات المختصة بجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

حري بالذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ضم كلا من علاء شلبي (رئيسا)، بوبكر لركو (نائبا للرئيس)، مها البرجس (أمينا عاما)، عبد المنعم الحر (أمينا للصندوق)، وحافظ أبو سعدة ومختار بن سعيد ومحمد سالم شعبي (أعضاء بالمكتب التنفيذي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.