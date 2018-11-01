24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية‬ (5.00)

  2. "الزهراوي" يقرب الجراحة بالمنظار من ساكنة وزان (5.00)

  3. المرض ينهي حياة الإعلامي المصري حمدي قنديل (5.00)

  4. "تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)

  5. شعر الجراح يرفرف بأجنحة "الحمامة البيضاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التوقيت المدرسي الجديد ينطلق بالمغرب ابتداءً من 12 نونبر الجاري

التوقيت المدرسي الجديد ينطلق بالمغرب ابتداءً من 12 نونبر الجاري

التوقيت المدرسي الجديد ينطلق بالمغرب ابتداءً من 12 نونبر الجاري
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 01 نونبر 2018 - 18:26

بعد السجال الذي رافق التوقيت المدرسي الجديد الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية، غداة مصادقة الحكومة على مرسوم يقضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينيتش+ساعة)، حسمت وزارة أمزازي أمر مواقيت دخول وخروج التلاميذ في التعليمين الابتدائي والثانوي الإعدادي التأهيلي.

وقالت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، برئاسة الوزير الوصي على القطاع، حول تدابير أجرأة التوقيت المدرسي، إنّ التوقيت المدرسي الجديد سيتمّ العمل به ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الحالي.

وسيكون التوقيت المدرسي الجديد بالنسبة إلى السلك الابتدائي في الوسط الحضري على صيغتين، الصيغة الأولى بموجبها ستخصص قاعة لكل أستاذ، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وتبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة بعد الزوال، ومن الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء، خلال الفترة المسائية؛ وفيما يخص يوم الأربعاء، ستخصص الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة.

الصيغة الثانية للتوقيت المدرسي الجديد بالنسبة إلى السلك الابتدائي في الوسط الحضري، تقوم على اشتراك أستاذين للقاعة الدراسية، وبموجب هذا الإجراء سيدرس الفوج الأول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والنصف، ومن الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف خلال الفترة المسائية. أما الفوج الثاني فسيدرس من الساعة الحادية عشر والنصف إلى الساعة الواحدة والنصف خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة والنصف خلال الفترة المسائية، من يوم الاثنين إلى يوم السبت.

وبالنسبة إلى السلك الابتدائي بالوسط القروي فقد تمّ أيضا اعتماد صيغتيْن، حيث سيتمّ اعتماد التوقيت المستمر من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، مع فترة زمنية فاصلة من نصف ساعة على الأقل بين الفترة الصباحية والفترة المسائية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، بالنسبة إلى القاعات غير المشتركة.

أما الصيغة الثانية، والتي سيتمّ تطبيقها في قاعات الدرس المشتركة بين أستاذين، فستخصص الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، والفترة المسائية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء، من يوم الاثنين إلى يوم السبت.

التعليم الثانوي بسلْكيْه الإعدادي والثانوي سيعرف بدوره اعتماد صيغتيْن لأجرأة التوقيت المدرسي الجديد، حيث ستمتد الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، والفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة، بالنسبة للصيغة الأولى.

وتنطلق الدراسة من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، بالنسبة إلى الفترة الصباحية في الصيغة الثانية، والفترة المسائية من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساء. وقالت وزارة التربية الوطنية إنّ هذا التوقيت سيتم تطبيقه مع مراعاة مقتضيات المذكرة 43 بتاريخ 22 مارس 2006 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي.

وفيما كانت الوزارة قد حددت تاريخ أجرأة التوقيت المدرسي الجديد، في 07 نونبر الحالي، أرجأت تاريخ الأجرأة إلى يوم الثاني عشر من الشهر ذاته.

وأعلنت الوزارة أنّ العمل بالتوقيت المدرسي الجديد سيتمّ خلال الفترة الشتوية، فيما ستتم العودة إلى اعتماد التوقيت المدرسي العادي خلال الفترة الربيعية، مع إمكانية تعديل هذه الصيغ بمراعاة خصوصية الوسط (حضري/ قروي)، والإبقاء على صلاحيات مجالس التدبير بالوسط القروي في اختيار الصيغة الأنسب لتدبير الزمن المدرسي تبعا للخصوصيات المجالية، فضلا عن تكييف التوقيت الخاص بيوم الجمعة تبعا للخصوصيات الجهوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - mmmmmmm الخميس 01 نونبر 2018 - 18:38
أنا غي قريت المقال و شداتني الدوخة و ما فهمت والو...عداك اللي غادي يخدمو بهذا البرنامج.....هذا إسمه التخربيفو اللعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
302
2 - يوسف الخميس 01 نونبر 2018 - 18:38
التخربيق بعينه يجب تخصيص اول درس في المقرر لفهم هذا التوقيت فقط و كأنه لعبة شطرنج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
213
3 - أم محمد الخميس 01 نونبر 2018 - 18:39
اش هاد خالوطة مبقيت فاهمة والو تخربق عندي الوقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
169
4 - يونس السلفي الخميس 01 نونبر 2018 - 18:39
خلاصة القول:
الله ياخذ الحق ف اللي كان سباب فهاد الروينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
186
5 - abdo الخميس 01 نونبر 2018 - 18:39
صافي حسمتم فيه نتمناوا هاذ الحسم ديالكم يكون يحسم في البطالة والفقر وقلة الطب وقلة المستشفيات والاجور هزيلة ولارتفاع الضرائب ناهيك عن الهجرة .... حتى هاد الشي كامل تفاجئونا شي نهار وتقولوا لينا راه بغينا نديروا هدشي وتعطوه اهمية كتر من القياس ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
6 - الهاشمي الخميس 01 نونبر 2018 - 18:39
لماذا كل هذه اللخبطة ياقوم، بالله عليكم قبل ذهابكم إلى مزبلة التاريخ صارحوا المغاربة بحقيقة هذا القرار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
126
7 - aziz الخميس 01 نونبر 2018 - 18:40
و مالكم على هاد الروينة و الإجراءات المرافقة حيدو ديك الساعة المشؤومة و هنيو روسكم و هنيونا معاكم ها العار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
135
8 - بففف الخميس 01 نونبر 2018 - 18:41
الروينة مالهم على هادشي كامل كون كانت اظافة الساعة نافعة بشي حاجة كون نفعتنا هاد المدة كاملة لحنا مستعملينها أودي كيضحكو ا على الشعب و يخترعون خزعبلات تلهي المواطن المغربي عن ماهو اهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
9 - امين الخميس 01 نونبر 2018 - 18:41
ماهذا يا هذا؟
التخربيق المبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
10 - abdo الخميس 01 نونبر 2018 - 18:41
كنا نحمل الهم والعناء لتأمين الزمن التعلمي والمدرسي بالثواني والدقائق فإذا بالحكومة تأتي وتسطو على زمان المتعلمين ، وهذا يعطينا درسا أكبر أن الحكومة والدولة لا تريد تعلما ولا تعلميا ولا ترغب حقيقة في جودة المدرسة ولا المتمدرسين ولا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
11 - لانشوفا السمين الخميس 01 نونبر 2018 - 18:42
شدي ولدك عندك حتى تقاد الساعة هذا هو شعارنا ولادهم كيقراو بالترنسبور وخارج الوطن وهم خدام فرنسا تكونوا في معهد القناطر بباريس وارسلتهم فرنسا للشعب المغلوب على امره يتحكمون في رقابه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
12 - معلق من العيون الخميس 01 نونبر 2018 - 18:43
التخربيق بأم عينيه ...مهما تفعلوه لا يمكن حل المشل إلا بالتراجع عن هذه الساعة المشؤومة ...تفرضون علينا ساعة نرفضها جملة و تفصيلا تفرضون علينا التجينيد الاجباري دون اي طلب للموافقة عن أية ديمقراطية تتحدثون ؟؟ظنحن في دولة سلطوية بامتيااااز ... لم يسبق أن شاركت في اي انتخابات لأنني أعتبرها شكلية و الشعب لا يحكم لقد تأكد أن قراري صااائب يستحيل اشااااارك في اية مهزلة انتخابية لن أمنحكم شرعية تسلطكم علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
13 - stof الخميس 01 نونبر 2018 - 18:44
أش هاد روينة أش هاد لعجينة أش هاد لمصيبة وهدا لحماق بعينيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
14 - Ouafae الخميس 01 نونبر 2018 - 18:45
أقول بإختصار حسبي الله ونعم الوكيل. كل هذه التعديلات لا جدوى منها سوى إرباك المتعلم و المعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
15 - مواطن الخميس 01 نونبر 2018 - 18:45
تخربيييق حمقتونا مفهمت والو
دبا النص ديال بنادم معرفش شحال الساعة دابا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
16 - عزيز الخميس 01 نونبر 2018 - 18:47
أطفالنا مساكن ما يجيو فين يفهمو هاد الشي حتا يلقاو رمضان بتوقيت ٱخر يغهموه حتا هو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
17 - naima الخميس 01 نونبر 2018 - 18:48
هذا التوقيت بنقصان ساعة من الزمن المدرسي في الثانوي كارثة خاصة للباكالوريا قبل ان تفكر الوزارة في خفض ساعات الدراسة فعليها تغيير المقررات الدراسية و تخفيض عدد الوحدات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
18 - élève ingénieure الخميس 01 نونبر 2018 - 18:48
تخربيقة زربيقة، حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
19 - مدوخ الخميس 01 نونبر 2018 - 18:48
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم . عاشر من جاع من بعد شبع فالخير فيه اصيل . ولا تعاشر من شبع من جوع فالخير فيه دخيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
20 - استاذة إعدادي الخميس 01 نونبر 2018 - 18:49
اذن هذا التوقيت سيخصم منه ربع ساعة لكل مادة . تخيلوا ان التلميذ يتنقل من جناح الى جناح آخر سيلتقي بصديقه يحادثه يذهب يشرب جرعة ماء وأحيانا يذهب لقضاء حاجته سيضيع على الاقل 10 دقائق خاصة بالنسبة للاستاذ الذي لا يتحكم في الوقت مع تلامذته . يعني التلميذ سيدرس نصف ساعة وهي غير كافية بتاتة . كنا نشتكي في بعض المواد من قلة الوقت ها هي الحكومة تعمل على تكليخ التلاميذ وهما مكلخين اصلا مقابل ارضاء الباطرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
21 - السكتاني الخميس 01 نونبر 2018 - 18:49
أولا نرفض توقيت ج+1
خروج الفوج الأول مع 11:30 ورجوعه مع 13:30 غير منطقي.
خربقتونا بغيت ليكم تخربيقة ف دماغ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
22 - stop mensonges الخميس 01 نونبر 2018 - 18:49
و لا لا لا مبغيناش الهدر المدرسي لولادنا واعباد الله هدا التكلاخ بحال الدلاح ،طفرناه بالتوقيت غرينيتس عاد يطفروه ولادنا بتوقيت ماما فرنسا ولا الف لا ممفاكينش معاك stop connerie
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
23 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الخميس 01 نونبر 2018 - 18:49
هل أيام : 7 - 8 - 9 ، تكون فيه الدراسة بالتوقيت القديم بالنسبة للتعليم الثانوي ؟ اختلط علينا الامر وحتى لا تضيع من تلامذتنا الدروس خصوصا وانهم مقبلون على الامتحان الاشهادي . هذا من جهة ومن جهة اخرى التوقيت الصيفي اصبح متجاوزا لنقول التوقيت العالمي زائد ساعة .
.
.
.
-عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
24 - فيصل الخميس 01 نونبر 2018 - 18:49
هذا ما يسمى الركيع والتخربيقولوجيا اش من توقيت هذا كيغايفهموه لا التلاميذ ولا الاساتذه. اي خلاصه القول التعليم رحمه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
25 - rodeo الخميس 01 نونبر 2018 - 18:50
واش هذا وزير مقدش يخرج بواحد الصيغة ديال الزمن المدرسي ! و تنتضرون منه إصلاح مشاكل التعليم و هو عاجز عن إيجاد حل لمشكل بسيط ؟؟؟ باي باي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
26 - سيدياحمد الخميس 01 نونبر 2018 - 18:51
الله يهديكم ماكاين لا خالوطة لا جالوطة كلشي واضح و باين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-58
27 - saltos الخميس 01 نونبر 2018 - 18:54
انا فعمري 28 سنة و عندي باك +3 وكانفهمها طايرة فالسما و ماعمري عقلت على راسي تكلخت و مافهمت حتا زفتة حتا قريت هاد المواقيت الدراسية الجديدة . هاد العام فهموا فيه غير التوقيت الجديد للتلاميد حتال العام الجاي عاد قريوهم المقرر و ها العار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
28 - حميد الخميس 01 نونبر 2018 - 18:54
لماذا كل هذا التغيير و بهاته الطريقة المفاجئة؟ لماذا لم تتم مناقشة وتدارس هذا الامر قبل بدء الدراسة؟انتم تخفون كثيرا من الامور عن هذا الشعب المقهور المستسلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
29 - احمد احمد الخميس 01 نونبر 2018 - 18:55
قرار سليم وفي محله وكل الاجراءات التي اتخدتها حكومتنا الرشيدة في محلها فهنيئا لنا نحن المغاربة بهده ااحكومة ونطالبها بمزيد من القرارات والقوانين .....#
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-44
30 - Dima الخميس 01 نونبر 2018 - 18:56
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم عبث ولا شيء غير العبث تعبثون بوتر حساس ومهم في الحياة الا و هو التعليم الذي غذا الان مرتعا لمن يريد العبث واللهو فماذا تبقى لدينا سوى الدموع والحسرة فلا اهلا ولا سهلا لامة لا هم لها سوى النخر والهدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
31 - مجران الخميس 01 نونبر 2018 - 18:57
واش من نيتكم دابا كاديرو هادشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
32 - ابو اسراء الخميس 01 نونبر 2018 - 18:58
فلاسفة عصر اللا انوار يقودون المغاربة الى الهاوية.
حاضر مرير ومستقبل غامض
يارب احفظ هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
33 - عبيدية مغتربة الخميس 01 نونبر 2018 - 18:59
و مالكم على حالة .اضراب اضراب اضراب و مقاطعة المدرسة.غادي تولي 6 تجي في ليل اوا .كيف يديرو التلاميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
34 - hamid الخميس 01 نونبر 2018 - 18:59
ومالكم كاع على هاد التخربيق كامل انا والله مافهمت والو عاد افهمو التلاميد او الاساتدة بغيتو تخرجو على وليداتنا وصافي مالكم ماتردو الساعة كيما كانت وخليو الامور تمشي كيف العادة الله ياخد فيكم الحق هادشي كامل ياش ترضيوا شركة وحدة اوتخرجوا على امة باكملها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
35 - لاحول ولا قوة الا بالله الخميس 01 نونبر 2018 - 18:59
الله ياخد الحق رونونا الله يرونهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.