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إسبانيا ترسل عشرات السيارات الأمنية إلى المغرب

إسبانيا ترسل عشرات السيارات الأمنية إلى المغرب
متابعة من خالد ملوك
الخميس 01 نونبر 2018 - 22:00

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها صادقت على قرار إرسال 108 من السيارات المخصصة للدوريات الأمنية إلى دول المغرب وموريتانيا والسنغال، بهدف "مساعدتها على تعزيز السيطرة على تدفقات المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى التراب الإسباني برا وبحرا"، بالإضافة إلى معدات معلوماتية وأجهزة كمبيوتر.

وأضافت الوزارة، ضمن تقرير نقلت مضامينه منابر إعلام إسبانية، أن سلطات الرباط تبقى المستفيدة الأكبر من هذه الدفعة الأولية، إذ ستحصل على 75 سيارة أمنية رباعية الدفع مجهزة بأحدث تقنيات التواصل والرصد، مشيرة في الآن نفسه إلى أن القيمة المالية للعربة الواحدة تعادل 34 ألف يورو.

وزادت وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا أن الإجراء كلف ميزانية الدولة 3,2 ملاييين يورو، مردفة بأن عملية شحن السيارات والأجهزة المعلوماتية ستتم في غضون أيام عبر ميناء الجزيرة الخضراء، على أساس أن يتم إرسال 11 عربة كبيرة الحجم إلى العاصمة نواكشوط و22 إلى داكار.

صحيفة "إلباييس"، التي أوردت الخبر، أوضحت أن التكلفة الإجمالية لعملية إرسال المعدات تعادل 99 ألف يورو، موردة بأن الاستفادة همت ثلاثة شركاء أساسيين لمدريد في مجال التصدي للهجرة السرية، في إطار التوجه الإسباني القاضي بمنح المساعدات لدول العبور والمصدر منذ عام 2006.

وتابع المنبر الإعلامي ذاته أن الجزء الأكبر من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى إسبانيا ينطلقون من الدول المستفيدة، خاصة المغرب، مضيفة أن قرار حكومة مدريد جاء بناء على تقارير ودراسات أكدت نجاعة الإنفاق في الجانب اللوجستي بغرض حماية الحدود البرية والبحرية الأوروبية.

وعزت الحكومة الإسبانية الخطوة إلى "غياب الوسائل المتخصصة في تنفيذ بعض الأنشطة من قبل السلطات الأمنية المغربية المرابطة بمختلف نقط العبور"؛ فيما أوضح الوزير مارلاسكا أن القرار المصادق عليه في ال23 من شهر غشت الماضي، بشأن هذه المساعدات، أثبت فعاليته في وقف تدفقات المهاجرين السريين.

وتأمل حكومة الزعيم الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البحث عن حلول جديدة من شأنها احتواء التدفقات الكبيرة للمرشحين للهجرة غير النظامية، عبر إبرام اتفاقيات ونهج خطط مع بلدان القارة الإفريقية كأسلوب وقائي لمكافحة الفقر والآفات المسببة للهجرة، لا سيما بعد توافد الآلاف من المهاجرين على إقليم الأندلس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أستاذ الإجتماعيات الخميس 01 نونبر 2018 - 22:27
75 سيارة رباعية الدفع مجهزة بأحدث تقنيات التواصل والرصد، نصفها سيصبغ بالبني أو الرمادي و ستصبح سيارات شخصية للقنص و الصيد لشخصيات أمنية مرموقة، للقيام بهواية صيد الخنزير و الحجل في نهايات الأسبوع المشمسة.
شكرا إسبانيا !
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11
2 - Me again الخميس 01 نونبر 2018 - 22:32
نفس الشيء عندما يرسلون الدبابات و الطائرات الحربية و الأسلحة، فقط لمواجهة الشعب!
نريد سيارات اسعاف كافية للمرضى و الجرحى و الحوامل بدل كثرة الديباناج اي سيارات اسعاف خاصة بالسيارات و الشاحنات الموجودة أينما رحلت و ارتحلت. لان السيارة احسن من الانسان المغربي.
يأتي الأوروبي في الدرجة الاولى، ثم حيواناته الأليفة، ثم سيارته و من بعد يأتي بقر المغرب و من بعد الانسان المغربي و يتبعه الحيوانات المتوحشة، ثم الانعام، فالحمار و الكلب و اخيرا قطط الشوارع!
السيارة محترمة احسن من الانسان المغربي بما فيها ساءقها و صاحبها!
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3
3 - شكرا esp الخميس 01 نونبر 2018 - 22:36
شكرا أسبانيا الله يخلف عليكم نتمنى استعمال هده السيارات في حماية الحدود و محاربة الاتجار في المخدرات وليس في الأغراض الشخصية للمسؤولين كما تستعمل العديد من سيارات الدولة
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5
4 - مهاجر الخميس 01 نونبر 2018 - 22:55
الغباء بعينه هل بهده المعدات يمكن القضاء ومحاربة والحد والسيطرة على افواج المهاجرين ؟؟
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2
5 - لا نريد أن نكون دركيين لأوروبا الخميس 01 نونبر 2018 - 23:13
لا نريد أن نكون دركيين لأوروبا
خليو أفريقيا كلها تهاجر لأنهم سرقوا ثروات القارة المحكورة.
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