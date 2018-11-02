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الرئيسية | مجتمع | هذه الصيغ المقترحة للتوقيت المدرسي الجديد

هذه الصيغ المقترحة للتوقيت المدرسي الجديد

هذه الصيغ المقترحة للتوقيت المدرسي الجديد
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 02 نونبر 2018 - 09:44

جاءت الصيغ المقترحة لضمان أجرأة ناجعة للتوقيت المدرسي الجديد على الشكل التالي:

1. السلك الابتدائي بالوسط الحضري:

الصيغة الأولى: ( قاعة لكل أستاذ) من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة

- الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة بعد الزوال

- الفترة المسائية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة

وفي ما يخص يوم الأربعاء، ستخصص الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة.

الصيغة الثانية : (قاعة لكل أستاذين) من يوم الاثنين إلى يوم السبت

- سيدرس الفوج الأول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر والنصف ومن الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف خلال الفترة المسائية؛

- أما الفوج الثاني فسيدرس من الساعة الحادية عشر والنصف إلى الساعة الواحدة والنصف خلال الفترة الصباحية والمسائية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.

2. السلك الابتدائي بالوسط القروي :

الصيغة الأولى : (قاعة لكل أستاذ) من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة

سيتم اعتماد التوقيت المستمر نصف ساعة على الأقل بين الفترة الصباحية والفترة المسائية، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.

الصيغة الثانية : (قاعة لكل أستاذين) من الاثنين إلى السبت

ستخصص الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال والفترة المسائية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء.

3. التعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي:

سيتم الاشتغال وفق إحدى الصيغتين:

- الصيغة الأولى : الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر زوالا والفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة.

- الصيغة الثانية : الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال والفترة المسائية من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساء.

مع مراعاة مقتضيات المذكرة 43 بتاريخ 22 مارس 2006 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيتم العمل بهذه الصيغ ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري، وخلال الفترة الشتوية، فيما ستتم العودة إلى اعتماد التوقيت المدرسي العادي خلال الفترة الربيعية، مع إمكانية تعديل هذه الصيغ بمراعاة خصوصية الوسط (حضري/قروي) والإبقاء على صلاحيات مجالس التدبير بالوسط القروي في اختيار الصيغة الأنسب لتدبير الزمن المدرسي تبعا للخصوصيات المجالية، فضلا عن تكييف التوقيت الخاص بيوم الجمعة تبعا للخصوصيات الجهوية.

ويمكن للمؤسسات التعليمية استغلال الفترات ما بين الحصص الزمنية الصباحية وما بعد الزوال لتنظيم أنشطتها التربوية والرياضية والثقافية والترفيهية والبيئية وتعزيز انفتاحها على محيطها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - نسمة الصباح الجمعة 02 نونبر 2018 - 09:52
لاحول ولاقوة الا بالله اظن لا بل انا واثقة ان من وضع هدا التوقيت بعيد كل البعد عن الشعب المغربي ومعاناته
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4
2 - rahouf الجمعة 02 نونبر 2018 - 09:52
الله يرحم التعليم في المغرب كلشي تخربق حسبنا الله ونعم الوكيل في العتماني
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6
3 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 02 نونبر 2018 - 09:53
الشعب يقترح نديرو مقاطعة شاملة لهذا المهزلة ومنصفطوش ولادنا المدارس والسلام
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7
4 - مصطي مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 09:53
والله حتى تلفتو بنادم وش نتوما عندكم شي عقل او ماذا؟ بالله عليكم دابا وش هادي دراسة درتوها فشي بار او شي قهوة.؟. وش مينش تواصل مع المختصين و مع الاباء؟؟؟؟ سيرو لشينوا و تعلموا من اسيادكم
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4
5 - مغربية غاضبة الجمعة 02 نونبر 2018 - 09:55
اش هاد التزعليك واش مقادين مع فرنسا عا فالساعة فرنسا دايرة فمدارسها هاذ التخربيق ردو الساعة لبلاصتها وسدات مدام الله يعفو علينا
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3
6 - abdou rabat الجمعة 02 نونبر 2018 - 09:56
تحت شعار(انا عاكسنا) سبحان الله شعب على قدو كيرفض هاد الساعة ديال الويل وهاد الناس قلبو البلاد والبرامج وكلشي من أجل إرضاء رغبات الآخرين
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2
7 - محمد الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:01
هذا ما نسميه بالحماق !
لا حول و لا قوة إلا بالله...
ما هذه الإجراءات التي لا محل لها من الإعراب ؟!
تلاميذ في الفصل إلى 13:30...
كيف يتعامل الآباء لمن له أكثر من تلميذ في برامج متعددة ؟ واحد يخرج مع 13h و الآخر يدخل مع 13h30
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8 - hajji الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:03
اللهم ان هذا منكر
في دولة جنوب افريقيا لنقارن انفسنا مع افريقيا الدراسة 8 الى الواحدة
لا سبت ولا احد
دولة جد متقدمة علينا بزاف
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9 - مغربي متضرر الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:04
الصيغة الاولى استقالة الحكومه وارجاع الامور الى وضعها الطبيعي ووجود حل للمشاكل الاولى والمهمة الاهم من ارضاء الفرنسيين ارضاء الساءقين وابناء الشعب هي الصيغة الاولى
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10 - bou9al الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:04
بالنسبة لمادتي علوم الحياة والارض و الفيزياء في الاعدادي فالحصة تتضمن ساعتين متتاليتين مع كل فوج او قسم فكيك سيتم تدبير الحصص في 3 ساعات صباحا او مساء
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11 - مواطن الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:04
والله لمعمروا تسطا حتى اتسطا هاد المرة غير خاص الادارة تساعد التلاميد على ورقة الدخول او ورقة تاخير.
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12 - غير متفقة الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:05
ماذا عن القطاع الخاص

أليس عمال و موضفوا القطاع الخاص معنيون بهذا التغيير أيضا ماذا فعلتم من أجلنا!!!!
لماذا لم تفرضوا التوقيت المستمر على البطرونة؟
كيف سنتعامل مع أطفالنا مع هذا التوقيت المجحف و مع المدارس الخاصة التي تمتص دمنا ؟

حسبي الله ونعمة الوكيل فيكم
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13 - محمد الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:05
من اجل عيون شركات فرزسية يجب اخضاع شعب باكمله. مع العلم ان رائحة SMIG تفوح منها و بدرجات قياسية
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14 - marocki الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:05
أنا لم أفهم أي شيئ من كل هذا ! إنه معقد بعض الشيئ، أشعر أنني عدت إلى الجامعة و أحتاج إستخدام كل قدراتي العقلية و كل طاقتي لكي أفهم. و رغم ذلك لم أفهم...
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15 - المحقق كونان الجمعة 02 نونبر 2018 - 10:09
لا دابا كمالت واش منيتكوم واش ماكاتحشمو ماكاتراعيو ما حتى حاجة ناس عندا اطفال صغارين توقيت صباحي ولا مسائي هذه روينة لي عملتو الله يخلكوم عليها بكل ثانية تمر .
الطنجاوي مر من هنا
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